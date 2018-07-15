Наталья Краснова о юморе и отношениях: «Третий год живу без секса. Друзьям интересно, когда я стану водителем троллейбуса или пойду плакать в ток-шоу, но мне пока весело»

В интервью Woman.ru блогер и юмористка Наталья Краснова рассказала о работе в Инстаграме, шутках, личной жизни и сексе «для здоровья».

Знакомьтесь, Наталья Краснова. Ей 38 лет, она экс-участница КВН, юмористка и комедийная актриса. Родилась и живет в Челябинске. Многие знают и обожают нашу героиню по юмористическим шоу на ТНТ. Однако большинство полюбило Наташу благодаря ее странице в Инстаграме (на которую подписаны 1,7 миллионов человек), где в образе бьюти-богини Краснова высмеивала женские странности. Сегодня Наташа не ограничивается только этим: в ее микроблоге вы можете найти дельные (но по-прежнему не лишенные юмора) советы, как строить отношения и любить себя.

А еще Краснова — мама сыновей-двойняшек: 11-летних Артура и Тимура. С отцом мальчиков наша героиня рассталась пять лет назад.

С тех пор в ее личной жизни были и взлеты, и падения, чем она честно делится со своими подписчиками, чтобы каждый мог и посмеяться, и узнать себя в этих историях. Много сокровенного и откровенного досталось и нашему порталу, и мы в восторге.



Woman.ru: Наташа, как ты пришла к юмору вообще?



Наталья Краснова: Я училась в пединституте, и на втором курсе друг пригласил меня в команду КВН. Причем он меня привел, а его самого потом выгнали. Сказали: «Ты несмешной». Он потом долго обижался на меня (смеется). Я на сцену не стремилась, что для девушки, конечно, удивительно. Я не очень любила публичные выступления. Мне нравилось писать. Поэтому я стала автором. Я так радовалась, сидя за кулисами, когда мои шутки заходили.



Woman.ru: Тяжело писать шутки, когда надо?



Н. К.: Тяжело. Понятно, когда есть вдохновение, писать гораздо проще. Это как с сексом: когда ты влюблен, сексом заниматься кайфовей, но и без влюбленности ты знаешь, что делать. Просто эмоции будут другие. Так и с шутками: они, может, будут не такие гениальные, но тем не менее смешные, рабочие.



Woman.ru: Прежде чем прийти в КВН, ты как-то практиковала писательский навык?



Н. К.: Лет с двенадцати я писала детективы. Конечно, там с первой страницы было понятно, что убийца — садовник, но как был прописан сюжет, продуманы герои! Я делила свой рассказ на главы, сама рисовала картинки на полях, чтобы было красиво.



Еще я выпускала газеты, которые читали мои родственники. Одна газета называлась «Страхи-ахи», там были страшные новости типа «вчера собака покусала дворника», а другая — «Слухи-ухи», где я рассказывала разные сплетни. Сегодня я понимаю, что уже тогда уловила суть: большинство изданий как раз специализируются на этих двух желаниях человека — посплетничать и узнать о чем-то ужасном.

«Женщины не очень любят, когда над ними смеются. Девушки хотят быть красивыми, а вот мужчины — смешными»

Woman.ru: Есть мнение, что женский юмор слабее мужского. Ты согласна?



Н. К.: Ну нет, просто девушек в юморе гораздо меньше, чем парней. И это объяснимо: женщины не очень любят, когда над ними смеются. Девушки хотят быть красивыми, а вот мужчины — смешными. Поэтому если я шучу в компании, и парни вокруг ржут, это вовсе не значит, что они в меня влюблены. Скорее наоборот: они принимают меня за свою — за дружбана. А если мужчина шутит в компании, то девушки, которые смеются, хоть чуть-чуть, но уже в него влюблены. Это заложено природой, поэтому женщины-юмористки — немного не женщины.

«Парни не любят смешных девушек».

В моей жизни в большинстве случаев все происходило по единой схеме. Парень говорил: «Наташ, я влюбился в тебя такую веселую и не буду тебя переделывать». А потом началось: «Друзья сказали, что ты такую шутку рассказала, а ты можешь об этом не шутить?», «И об этом не рассказывай, пожалуйста». И пошли урезания по темам, запреты… Я не встречала мужчин, которые бы кайфовали от моего чувства юмора и не пытались меня поменять. Поэтому, если вдруг я перестала записывать смешные видеоролики, это значит, у меня появился мужчина, и я счастлива. Время от времени.



Woman.ru: Получается, что нужно выбирать — личная жизнь или юмор (а в твоем случае еще и карьера)?



Н. К.: Сейчас я перед этим выбором не стою, потому что я сделала выбор в пользу юмора. Меня радует то, что я делаю, а не личная жизнь. К тому же она отнимает так много времени! Меня спрашивают: «Наташ, как ты все успеваешь: и путешествовать, и детей воспитывать, и в Stand Up выступать, и сниматься?».

«А я просто вычеркнула отношения из своей жизни. Даже не ищу никого, как Оля Бузова, потому что на это тоже тратится очень много сил и времени».

Вот уже третий год живу без всего этого, тем самым освободив треть жизни под творчество, детей, путешествия и, конечно, работу. Звучит стремно, но если ты умеешь сублимировать, то все будет круто. А если нет, можно сойти с ума.



Друзьям интересно, на какой день отсутствия секса я стану водителем троллейбуса или пойду плакать в ток-шоу. Но мне пока весело: не плачу и права на вождение троллейбуса еще не получила (улыбается).



Woman.ru: Как ты пришла к блогингу?



Н. К.: На самом деле просто сняла видео, и понеслось. Я не специально. Сегодня люди фоткаются со мной и говорят: «Мечтаю стать блогером», и это неправильно. Так не должно быть. Я никогда не стремилась стать блогером: мне хотелось, чтобы люди меня услышали, хотелось донести свои мысли, рассмешить.



Я долгое время и не ассоциировала себя с блогерством. Я и сегодня не езжу на эти вечеринки, не участвую в премиях, не хожу на передачи. Один раз была на программе «Мужское-Женское», но только потому, что уважаю Александра Гордона. То же самое с «Прямой линией». Возможно, я бы и хотела задать Владимиру Владимировичу иной вопрос, но тема ограничивалась блогерством. Да и мне просто хотелось поговорить с президентом своей страны. Нормальные люди делают то, что стратегически ведет их наверх, я же делаю то, что мне в кайф. Никакой стратегии — сиюминутная радость.



Woman.ru: Сегодня блог в Инстаграме — это твоя работа?



Н. К.: Да, основной доход у меня идет через рекламу в блоге. Я даже ИП оформила в прошлом году и как честный человек плачу налоги. Кстати, многие блогеры так делают. Мы хотим, чтобы все было честно, потому что когда ты получаешь достаточные суммы (а для меня и вовсе значимые, если вспомнить мою зарплату учителя в размере 7 тысяч рублей), не хочется, чтобы однажды твои счета заморозили. Лучше отчислять государству процент, чем ежедневно бояться потерять свои деньги.



Woman.ru: Ощутила ли ты на себе то самое скептическое отношение к блогерам?

Н. К.: Да я каждый день его испытываю! Как-то меня пригласили в Comedy Club. В начале шоу Воля и Харламов общаются с гостями. И первое, что они мне сказали: «Ты ж блогер». А звучало это как: «Ты ж дебил!». И я давай отнекиваться, мол «я нормальный человек, я же еще писатель, сценарист, мать двоих детей…». Но они уже ничего этого не слушали, продолжая высмеивать блогеров.

«Народ воспринимает нас как дебилов, клоунов (хотя, если честно, я восхищаюсь клоунами). Среди нас, конечно, есть такие».

Но равно как и в любой другой профессии. В Госдуме, например, есть нормальные депутаты, но мы постоянно слышим про Милонова, Мизулину, и у людей создается впечатление, что все политики — это сплошной цирк.



Woman.ru: Сегодня в Инстаграме большое внимание ты стала уделять отношениям. Почему вдруг ударилась в психологию?



Н. К.: В какой-то момент мне надоел образ бьюти-богини, захотелось попробовать другие. И я решила добавить юмор в психологию. Или психологию в юмор. Основы-то имеются.



По окончании школы я поняла, что хочу стать… не знаю кем. И пошла учиться на психолога. Я была старостой и первые два семестра сдала экзамены на «отлично» — настолько вгрызалась в гранит науки. А потом случился КВН, и я зачем-то перевелась на учителя английского языка.



Полученные на первом курсе знания остались, просто они мне никогда не были нужны. А тут стали люди писать, задавать вопросы.

«Оказать квалифицированную помощь я не могу, потому что не специалист, а вот поржать над ситуацией — запросто».

Чаще всего мне для того и пишут, чтобы я как взрослая женщина, дистанционная подруга высмеяла этот случай, и всем стало легче. Как раз из психологии я знаю, что девчонкам порой нужно просто поговорить о проблеме. Не нужно ее решать.



Woman.ru: Совсем скоро выходит твоя книга «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя». Расскажи о ней.



Н. К.: Там 16 глав: шестнадцатая — обо мне, а остальные пятнадцать посвящены моим бывшим. Каждая глава рассказывает об одном из моих экс-возлюбленных и названа его именем. Например, Олег. Так получилось, что все мои бывшие (за редким исключением) — очень разные люди, разные типажи. Один грубый и невоспитанный и однажды вывихнул мне палец, потому что я посмотрела на кого-то не того, другой пил безумно, третий тоже со своими заморочками…

«Раньше, как только я расставалась с бывшим, кроме того, чтобы реветь и жрать все подряд, я еще читала книги по нашей проблеме».

То есть я не замыкалась в себе, не считала свое мнение и поведение исключительно правильными, а изучала проблему. Поэтому на каждый случай у меня есть сформированное, основанное на моем не очень адекватном опыте мнение, которым я делюсь. В каждой главе 3-5 страниц я рассказываю о бывшем, потом говорю о проблеме (например, «бьет — значит любит?») и далее рассуждаю, что правильно, а что — нет. Надеюсь, что это кому-нибудь пригодится.



Woman.ru: Ты общаешься с кем-то из бывших?



Н. К.: Не-е-е-ет. Понятно, если мы встречаемся на мероприятиях (а такое происходит), то я здороваюсь, могу спросить «Как дела?». На самом деле я не хочу знать, как у него дела. Это просто вежливость. Когда я расстаюсь с человеком, сразу от него отписываюсь, блокирую, чтобы не было соблазна следить или вернуться. Иначе ты в жизни его не забудешь.



Каким плохим бы человек ни был, после расставания все равно наступит минута, когда ты вспомнишь что-то хорошее, захочешь вернуться, начнешь себе врать, что он изменится или что это несерьезно. Поэтому я всегда блокирую. Еще у меня манера расставаться максимально плохо. Я одному орала: «Я на тебя в суд подам! До встречи в суде!» (смеется). И, конечно, он сделал все, чтобы я к нему никак, нигде и никогда не подобралась.

«За пять лет, сколько я в разводе, мои дети познакомились только с одним мужчиной. И то, только потому, что там мужчина был суперответственный»

Woman.ru: Ты — мама двоих уже довольно взрослых сыновей. Не буду спрашивать, тяжело ли это — одной растить двоих детей, но был ли у тебя страх, что ты не сможешь воспитать их как настоящих мужчин?



Н. К.: Конечно, такое со мной было. Многие женщины хотят, чтобы у мальчика был пример перед глазами, поэтому и не уходят от нелюбимых мужчин. Однако на самом деле важен любой мужской адекватный пример — в лице дяди, дедушки, старшего друга. Главное, чтобы в окружении вашего ребенка был сильный мужчина, уважающий свою женщину, ответственный, обязательный. И такой — возможно, неродной — человек будет гораздо лучше отца-алкоголика.

«Я сначала переживала очень сильно, боялась, вдруг им в школе будут кричать: ''Эй, вы, безотцовщина!''. Но сейчас так много ''безотцовщины'', что это стало нормой».

Кстати, я когда-то боялась, что люди станут говорить: «Брошенка». Но опять же: сейчас столько брошенок, что никто не обращает на это внимания.



Я не запрещаю отцу общаться с детьми. И если в какой-то момент они скажут: «Мам, мы хотим жить с папой», я отвечу: «Вот ваши вещи, документы и школьные принадлежности». У меня нет цели единолично воспитывать детей до 18 лет, чтобы потом с гордо поднятой головой восклицать: «Это я их вырастила, а не кто-то там еще!».



Woman.ru: Какими они выросли?



Н. К.: Оба очень похожи на отца. Они ведут себя как нормальные пацаны. Не могу сказать, что я воспитала идеальных людей, но надеюсь, что они не испортят жизнь никакой девушке. Единственное, о чем их прошу: «Ребята, пожалуйста, говорите со своими женщинами, хоть иногда слушайте их. А иногда не слушайте, потому что бывает вообще бред».



Woman.ru: Дети никогда не были препятствием для твоей личной жизни?



Н. К.: Во-первых, я никогда не тянула их в личную жизнь. За пять лет, сколько я в разводе, они познакомились только с одним мужчиной. И то, только потому, что там мужчина был суперответственный. Например, он ходил на родительские собрания. По-русски ни черта не понимал, но сидел, внимал (Наталья говорит об американском хоккеисте Дероне Куинте. Пара распалась в 2016 году, — прим. Woman.ru). Я была в шоке. То есть он настолько выслуживался, что я не могла не познакомить. Мы даже жили одной семьей — вчетвером.



А до и после него мои отношения с мужчинами оставались моим личным делом.

«Я не искала отца своим детям, я искала мужчину для себя».

Сейчас в этом отношении вообще все просто: нет личной жизни — не надо никого ни с кем знакомить.



Я знаю, что многие женщины боятся, как дети воспримут мужчину и как мужчина воспримет детей. Один знакомый мне недавно сказал: «Женщина с детьми — это вагон с прицепом». И действительно: для мужчины наличие у любимой детей — это некое доказательство того, что у нее был секс до него и ей было хорошо с другим мужчиной. Без всяких шуток.



Woman.ru: Ты больше двух лет без отношений, а есть девушки, которые просто не могут оставаться наедине с собой и из одних отношений сразу окунаются в другие.



Н. К.: Я такая же была: никогда не расставалась с кем-то, если у меня не было варианта на стороне. Я не изменяла, но говорила своему мужчине «нам надо расстаться», только когда кто-то «подкатил» ко мне достаточно близко. Это как прыгать с льдины на льдину: ты ждешь, пока она подплывет поближе, и только потом прыгаешь. В такой панике я и жила. Странные ощущения.



Мужчины тоже такие бывают. Например, у меня друг живет с женщиной семь лет и не женится на ней. Я спрашиваю: «Ты чего не женишься?», а он отвечает: «Я жду свою настоящую любовь». Нормально, да? Вот я наслушаюсь разных историй, и мне вообще не хочется ввязываться во все эти отношения.



Woman.ru: То есть тебе комфортно наедине с собой?



Н. К.: Да, мне комфортно. Единственное, когда я хожу к гинекологу на осмотр, она спрашивает: «Как у вас с интимной жизнью?», я всегда отвечаю, что все нормально. Вру я потому, что если сказать, что у меня не было секса два года, то мне ответят: «У вас там все плохо, надо что-то делать». А так врач говорит: «У вас все хорошо. Занимайтесь регулярно сексом, и все будет хорошо». Так и напишите: «Краснова нагло врет гинекологу».

«Многие женщины так запуганы, что занимаются сексом ''для здоровья''».

Но я специально регулярно хожу на осмотр, чтобы развеять этот миф. Конечно, если женщина каждый день просыпается и ревет, что у нее нет мужчины, то это явно скажется на здоровье. Все болячки — от нервов.

«Многие люди в погоне за популярностью теряют себя настоящего, и вся их жизнь превращается в бесконечный театр одного актера»

Woman.ru: Уверена: я не первая, кто отмечает, как классно ты выглядишь...



Н. К.: Кстати, кроме тебя и Путина никто не отметил (улыбается).



Woman.ru: Как ты относишься к возрасту?



Н. К.: Для меня он не особо ощущается, пока не наступает день рождения и ты не произносишь эту цифру вслух. Многое зависит от того, выспалась я или нет, много ли чая пила накануне вечером — еще из модельного агентства знаю, что нельзя пить перед съемками, потому что отекает лицо.

«Я соблюдаю элементарные правила: вечером всегда смываю макияж, даже если валюсь с ног, пью много воды».

Я не колю ботокс, потому что боюсь лишиться мимики. Однажды я обколола лоб и не могла ни поднять брови, ни свести их. И представь: стою на сцене, говорю «меня бесит», а показать эту самую злость не могу! Лицо демонстрирует безразличие. Понятно, что люди мне не верили, стэндапы перестали заходить. Поэтому больше я ничего не колю, но к косметологу наведываюсь.



Woman.ru: А что касается спорта, питания?



Н. К.: Я танцую, но непрофессионально. Поверь, если ты потанцуешь латиноамериканские танцы 45 минут, тебе уже никакие спортзалы будут не нужны.



Из еды я люблю овощи, фрукты и торты. Но последние я стараюсь есть не постоянно, а где-то раз в месяц. Не люблю вредную пищу: сухарики, чипсы, рыбку, орешки — они хороши под пиво, но с недавних пор я его не люблю. Мне не нравятся соусы, а без них сколько ты съешь салата? Так, поковыряешь, да и все. Я не люблю соки, кофе, алкоголь. Только чай и воду. Не ем сладкое и выпечку (кроме тортов). В общем, так вышло, что я предпочитаю полезные продукты. Сейчас все, наверное, подумают: «Вот стерва!» (смеется).



Woman.ru: У тебя есть проект Black Russian Mama, где ты стебешь Бузову, весь российский шоу-биз, сборную России и многое другое. Ты такая смелая, что не боишься высказать свое мнение на всю страну?



Н. К.: Если бы я не боялась, то говорила бы это все от своего имени. Я же отстранилась максимально: придумала образ, даже цвет кожи сменила. Я боюсь, мне неприятно, я не люблю обижать людей. Зачем расстраивать человека? Но Black Russian Mama так не считает. К сожалению, мне присущи дерзость и хабальство, которые есть в ней, но в целом я не такая.



Клип про Бузову был пробным.

«У меня было два варианта: писать про Бузову или про Путина. Я не настолько смелая, поэтому выбрала Олю».

Но я неверно структурировала эту песню. Если бы я писала ее сегодня, то написала бы про весь шоу-бизнес. Таких «Бузовых» у нас — десятки! Каждая вторая — сильно секси и без голоса. Просто Бузова — самый яркий представитель этого всего, этакий собирательный образ. А просто как человека за что мне ее ненавидеть?



Все следующие клипы и песни отстраивались по такому принципу, что я говорила о проблеме в целом. Например, тупые девочки в Инстаграме. Я не показала на конкретного человека, а описала ситуацию в общем. Мне нравится, что в конце я стала делать вывод, доносить некую мораль.



Woman.ru: Тяготит ли тебя твоя популярность?



Н. К.: Нет, но я боюсь очень сильно к этому привязаться. Многие люди теряют себя настоящего, и вся их жизнь превращается в бесконечный театр одного актера. Вот есть Оля Рапунцель из «Дома-2». Как мне рассказывают, она была нормальной. Но люди так хорошо «схавали» ее образ, что теперь она такая навсегда. Именно этого я боюсь.

«Популярность отражается на мне странным образом».

Я по-прежнему не люблю куда-то выходить. И если есть возможность не пойти на тусовку, я останусь дома. Меня друзья за это ненавидят. Я не хочу появляться на людях, но не потому, что я стала известной, а потому, что всегда такой была. Например, все известные блогеры уже давно перебрались в Москву, а я не хочу.



Woman.ru: Почему?



Н. К.: Я не люблю людей. Нормальный заголовок получится, да? (Смеется.) В моей жизни есть некоторое количество людей, которых я люблю, которым всегда помогу и приеду, если нужно. Но выйти в массы и управлять толпой — такого стремления у меня нет. Поэтому и не переезжаю (улыбается).