Ляйсан Утяшева: «Если ты мужу — жена, любовница, друг, партнер, если ты его любишь, а еще вкусно готовишь, то такому браку ничего не грозит»

В интервью Woman.ru Ляйсан Утяшева рассказала, почему задумала Bolero 10 лет назад, а поставила лишь сейчас, как выстраивает отношения с супругом Павлом Волей и почему не верит в «пресловутый быт».

Мы восхищаемся Ляйсан Утяшевой уже не одно десятилетие. В первую очередь — как прославленной и, бесспорно, талантливой артисткой, потом — как сильной и красивой женщиной, а сегодня еще и как любящей супругой и трепетной мамой.

С годами, набираясь опыта, наша героиня так отточила грани своих многочисленных талантов, что сегодня заслуженно блистает и на сцене, и в свете.

Утяшева по-прежнему поражает своим артистизмом в постановке Bolero, восхищает стройностью и царской осанкой, позируя фотографам на церемониях и тусовках, а в жизни, вдали от вспышек камер и пресловутого гламура, умудряется оставаться женщиной, ценящей самые простые вещи и бесконечно любящей — своего мужа, детей. Их она называет главными людьми, посвящая супругу Павлу Воле, сыну Роберту и дочери Софии все свое свободное время. Это ее ближайший круг, поддержка и опора, причем настолько крепкая, что, кажется, никакие неурядицы и проблемы не собьют нашу героиню с пути. Как живется Ляйсан за этой каменной стеной, решил узнать Woman.ru.



Woman.ru: Ляйсан, за окном осень, совсем скоро зима — ленивая и апатичная пора. Как лично вы справляетесь с хандрой?



Ляйсан Утяшева: На самом деле в Москве стало гораздо больше солнца. Вы заметили? Это очень радует. Конечно, помимо этого много других факторов влияют на наше состояние. Может, иногда это и хорошо — отменить все планы и остаться дома, чем-то побаловать себя, разобраться со своими эмоциями, прислушаться к усталости.

«А вообще от апатии есть одно проверенное средство — физическая активность: танцы, йога, фитнес, плавание, бег или просто прогулки».

Например, мой день обязательно начинается с утренней зарядки. Я подобрала комплекс упражнений, который за 20 минут позволяет зарядиться энергией до самого вечера.



Еще немаловажный фактор — питание. Особенно в межсезонье, когда организм перестраивается, требует больше витаминов. В это время года я начинаю вводить в рацион больше зелени, сезонных овощей, фруктов. Ведь, согласитесь, после съеденной кастрюли жареной картошки странно лежать и ждать от себя всплеск энергии или задаваться вопросом «Почему это я такая уставшая и ничего делать не хочу?». Поверьте, я прекрасно знаю, о чем говорю: у меня был период, когда ко мне «прилипли» лишние 30 килограммов (смеется). Такая апатия тогда началась — вы даже не представляете!

«Со временем я поняла одну важную вещь: когда мы в любви, заняты любимым делом, то не обращаем внимания на серое небо, слякоть или время года за окном».

Все начинает радовать: и дождь, и снег, и морозы. Это же жизнь во всех ее проявлениях.



Woman.ru: И все же, уверена, у вас бывает плохое настроение. Это как-то отражается на близких, окружающих?



Л. У.: Чтобы не отражалось, в такие моменты я стараюсь уединяться, отключаю телефон. Мне нужно несколько часов побыть в тишине, чтобы никто не отвлекал и у меня появилось время разобраться в своих эмоциях. Таким образом, я не выплескиваю негатив на окружающих, тем более близких мне людей. Хотя, бывает, включается «режим вулкана»: я же живой человек, а не робот по имени Ляйсан (улыбается).

«Как бы внешне я ни была занята в различных проектах, семья у меня всегда на первом месте»

Woman.ru: Что или кто вдохновляет вас по жизни?



Л. У.: Вдохновляют люди, которые реализуют добрые и человечные проекты. Вдохновляет сама природа: горы, море... Когда чувствую, что батарейки на нуле, стараюсь отправиться пусть в небольшое, но все же путешествие. Вдохновляют прогулки, разговоры с близкими людьми.



Woman.ru: Вы мама двоих детей, телеведущая, основательница проекта «Сила Воли», создатель и непосредственный участник шоу Bolero. Как все успеваете?



Л. У.: Хороший вопрос. Успеваю, наверное, потому, что просто над этим не задумываюсь (улыбается). Хочется делать — делаю. Кроме того, в какой-то момент я перестала направлять свое внимание на то, что поглощает время и отдаляет от основных задач: ненужные встречи, пустые разговоры, чрезмерное пребывание в соцсетях.

«Еще мною замечен удивительный факт: чем больше ты занята, тем сильнее ощущение, что в сутках увеличивается количество часов».

Вообще со временем у меня свои отношения: если не хочешь, чтобы оно управляло тобой, нужно научиться управлять им. Или хотя бы дружить.



Woman.ru: Некоторые артисты говорят, что невозможность проводить много времени со своей семьей — это некая плата за успех. Вы согласны?



Л. У.: Наверное, у них свой опыт. У меня свой. Как бы внешне я ни была занята в различных проектах, семья у меня всегда на первом месте. Вот даже сейчас на гастролях с Bolero я всегда найду несколько дней между городами, чтобы прилететь к детям и провести это время с ними, выключив телефон для всех остальных. Я стараюсь правильно распределять съемки и рабочие активности, от чего-то могу запросто отказаться, если это идет в ущерб семье. Например, у нас с Пашей есть железное правило: новый год мы отмечаем дома вместе с детьми. Какие бы гонорары ни предлагали. Мне кажется, мы сами организуем нашу жизнь, выбор всегда за нами.



Woman.ru: И все же, нет ли у вас чувства вины за то, что вы, возможно, где-то недодали внимания детям?



Л. У.: Я не человек крайностей, чтобы, работая в проекте, забыть о том, что у меня есть семья, дети.

«Только после того, как Роберт и София подросли и пошли в сад, у меня появилось время на реализацию своей мечты танцевать на сцене».

Только тогда я занялась подготовкой, репетициями. Мне кажется, дети счастливы, когда счастливы их родители. Они впитывают эту энергию и вырастают с жаждой и интересом к жизни.



Woman.ru: Есть у вас совет для женщин, как не «утонуть» в материнстве и не забыть о себе как о личности?



Л. У.: Всегда ключевое — желание. Может, какой-то женщине нравится реализовывать себя только в семье. Такое бывает. Тут главное не начать «спасать», когда тебя не просят, давать советы, думая, что со стороны виднее.

«Лучше нас самих никто не знает, как нам лучше, поэтому надо научиться слышать себя».

Например, когда чувствуешь, что не получаешь радости от пребывания дома и одного лишь воспитания, это уже сигнал. Значит, пора что-то менять, пусть и не кардинально. Нужно искать занятие, от которого будешь получать радость, удовлетворение. Ведь по-доброму горящие глаза женщины — залог спокойствия и гармонии в доме.

«Как вы считаете, будет ли брак под угрозой, когда ты мужу — жена, любовница, друг, партнер?»

Woman.ru: Вернемся к вашему шоу Bolero: совсем скоро вы выступите в Москве. Как вообще пришла идея создания такой постановки?



Л. У.: Да-да, остается всего пару недель до 11 декабря: в Barvikha Luxury Village состоится наша вторая премьера спектакля в Москве. За год мы дали большой тур по стране: Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Хабаровск, Владивосток и еще много-много городов. И вот теперь возвращаемся в столицу.

«Как бы это громко ни звучало, но у нас нет аналогов».

Это не классическая версия постановки: мы говорим на языке сегодняшнего времени. У нас нет богинь, пьедесталов и страз, действие происходит в закрытом модном клубе. И наш язык — это Vogue New Way, High Heels, модерн и многие другие направления современного танца, которые объединены оригинальной музыкой. Я рада, что спустя десять лет после участия в постановке Гедиминаса Таранды мне удалось воплотить мечту: выйти и станцевать свою версию Bolero, рассказать о героине, представляющей собирательный образ сильной женщины, которая за всей своей бравадой самодостаточности и самостоятельности просто жаждет любить и быть любимой.



Woman.ru: Вы сами полностью удовлетворены тем, что получилось, или всегда кажется, что можно где-то что-то доработать?



Л. У.: О-о-о, наверное, с Bolero я никогда не успокоюсь! Обсуждения и дискуссии не прекращаются. Все время кажется, что здесь можно докрутить, а там подсветить. У нас получилась очень живая история, а не статичная форма: вышли, станцевали, взмах руки, здесь даем немного драмы и поклон. Нет, у нас на сцене происходит мистика, поток, который тебя захватывает. Нам удалось создать историю на стыке классического театра, современного танца, музыки, перформанса… Самая первая постановка шла ровно час. Сегодня это мощный полуторачасовой спектакль. Мы ввели еще и героя: теперь есть Он и Она. Сегодня мы еще глубже, еще мощнее проникаем в природу чувств, страстей, ищем путь от тотального одиночества к любви.



Woman.ru: Павел поддерживает ваше стремление к самореализации или нет-нет, да высказывает пожелание, чтобы вы, например, занимались детьми, домом?



Л. У.: Паша кайфует от того, что я могу быть абсолютно разной: дома за плитой, на сцене, во время запуска нашего совместного бизнеса. Он тот человек, кто первым поддержит и скажет: «Давай, попробуй!».



Woman.ru: Сегодня многие женщины, несмотря на замужество, стараются оставаться независимыми. Вы придерживаетесь такой же позиции?



Л. У.: А где эта грань зависимости и независимости? Это исчисляется только в денежном эквиваленте?

У меня есть четкая позиция только в одном отношении: каждый человек должен реализовываться и развиваться, а формы могут быть абсолютно разными.

Woman.ru: Что для вас быть замужем?



Л. У.: Доверять своему мужчине тотально, в каких-то вопросах идти за ним даже с закрытыми глазами. И любить, конечно.



Woman.ru: На первый взгляд кажется, что вы с Павлом очень разные. Как же есть на самом деле?



Л. У.: Знаете, в формуле Вселенной о том, что подобное притягивается к подобному, все более чем сказано (улыбается). Нашим отношениям не нужны вспышки фотокамер и одобрительные слова. Как и не нужно никому доказывать, какие мы.



Woman.ru: Многие браки распадаются из-за пресловутого быта. У вас есть формула, как можно этого избежать?



Л. У.: Формул нет. Замечу, что сегодня у людей колоссальный запрос на счастье: «Предпринимать ничего не хотим, развиваться не хотим, однако скажите, что мне делать?». Ничего. Слушать себя и не слушать никого ни с какими формулами. Давайте вдумаемся, что такое быт? Многие насмотрелись красивых картинок в Инстаграме, где по утрам шампанское с хэштегами про сказочный и солнечный Бали, фото отретушированы, а блестящие платья взяты напрокат. И многие девушки мечтают прожить жизнь согласно этим картинкам из красивого комикса с позиции «хочу, хочу, хочу»…

«Таким образом, нелюбовь и неумение выстраивать доверительные партнерские отношения люди стали чаще выдавать за ''пресловутый быт''».

Как вы считаете, будет ли брак под угрозой, если ты с любовью готовишь своему мужчине, а не пичкаешь бесконечными полуфабрикатами, ужинами в кафе и ресторанах, где совсем чужая энергия еды? Когда ты мужу — жена, любовница, друг, партнер? Когда ты любишь и идешь в отношения с осознанием «Чем же я могу поделиться, чем порадовать супруга?». Вы думаете, такой брак распадется? Нам нужно перестать ждать, что нас кто-то осчастливит, а самим становиться источником счастья. В первую очередь, для себя.



Woman.ru: Что делает вас счастливой каждой день?



Л. У.: Любовь. В каждом дне есть все то, чтобы быть счастливым человеком.



Woman.ru: Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и что-то исправить, изменить, что бы это было?



Л. У.: Не вижу смысла возвращаться в прошлое. Нужно уметь отпускать события, людей, ситуации, чтобы идти дальше, развиваться, просто быть в настоящем моменте. Знаете, появляется совсем другой вкус жизни — без примеси сожалений. Не зря у «совершено» и «совершенно» — один корень. Вот и получается: то, что уже совершено, — совершенно (улыбается).