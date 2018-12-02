Элина Камирен: «Женщины, критикующие тех, кто вкладывает в себя много денег, просто завидуют, потому что не могут позволить себе то же самое»

В интервью Woman.ru Элина Камирен рассказала о том, как относится к деньгам, почему считает, что мужчина должен быть обеспеченным, и насколько это важно — «вкладываться» в свою внешность.

Элина Камирен — одна из тех участниц «Дома-2», кто и за пределами телестройки сохранил интерес публики к своей персоне. Сегодня за ее страницей в Инстаграме следят почти полтора миллиона фолловеров.

Микроблог Элины Камирен полон фотографий, иллюстрирующих понятие «красивая жизнь».

Глядя на аккаунт нашей героини, кажется, что у нее есть все, о чем только можно мечтать: одежда топовых брендов, машины, отдых на дорогих курортах, дорогостоящий уход за собой и прочие женские радости... В интервью с Элиной Woman.ru узнал, действительно ли телестройка дает путевку в красивую жизнь.



Woman.ru: Элина, многие поклонники узнали о вас после участия в «Доме-2». Следите ли вы за выпусками этого шоу сегодня?



Элина Камирен: Я не смотрю «Дом-2» по той причине, что для меня это уже пройденный этап. Я знаю, как там все устроено, поэтому мне неинтересно. Бывает, изредка в Инстаграме попадаются анонсы к выпускам — их я могу посмотреть.



Woman.ru: Телестройка сильно изменила вашу жизнь. И все-таки вы никогда не жалели об участии в шоу?



Э. К.: Жалеть об участии я не могу хотя бы потому, что благодаря шоу я обрела свое счастье в лице дочери Александры. Проект дал мне хороший старт для развития: как вы уже заметили, я стала узнаваемой именно после «Дома-2».

«Телестройка обеспечила мне медийность, и сегодня я веду свой блог в Инстаграме, на который подписаны почти полтора миллиона человек».

Кроме этого, у меня есть свой YouTube-канал «Записки охотницы», где я рассказываю, как завоевать состоятельного жениха, раскрутить свой Инстаграм, рассуждаю о психологии. Также в феврале выходит моя первая книга «Записки охотницы».



Woman.ru: Сегодня, когда вы уже видели кухню «Дома-2» изнутри, расскажите: реально ли найти настоящую любовь на телепроекте под прицелом камер?



Э. К.: Я скажу так: лозунг «Построй свою любовь!» придуман для масс. На самом деле шоу совсем о другом. Встретить любовь на «Доме-2» крайне сложно. Это, скорее, исключение из правил. Главная задача, которую организаторы проекта ставят перед участниками, — максимально ярко выражать свои эмоции, из-за чего зрители видят в эфирах много актерской игры и мало искренности.



Woman.ru: Вы не скрываете, что у вас непростые отношения с отцом вашей дочери Александром Задойновым. Как вы думаете, в будущем вам удастся наладить контакт?



Э. К.: Да, я не скрываю этого. Более того, рассказываю о наших отношениях, а точнее — редких диалогах раз-два в год в Инстаграме. Не знаю, удастся ли нам наладить общение… Это покажет время.

«Саша просто не знает своего отца. Наша задача — окружить ребенка любовью и заботой, чтобы она не испытывала никаких негативных эмоций. Мне кажется, Саша счастлива»



Woman.ru: Тяжело воспитывать ребенка одной?



Э. К.: Сашеньку я воспитываю не одна — мне помогает моя мама. Таким образом дочь растет в семье, где есть мама, бабушка, дедушка, и все ее очень любят, а это самое главное.



Woman.ru: Сказывается ли на Александре недостаток общения с отцом?



Э. К.: Саша просто не знает своего отца. Наша задача — окружить ребенка любовью и заботой, чтобы она не испытывала никаких негативных эмоций. Мне кажется, Саша счастлива.



Woman.ru: Вы намекаете, что ваше сердце занято, хоть в Инстаграме и не найти фото с вашим избранником. Предпочитаете не афишировать личную жизнь?



Э. К.: Я согласна с понятием, что счастье любит тишину. Конечно, многие догадываются, что у меня есть мужчина. Он человек немедийный, но занимает высокую должность.

«Поверьте, если мы вдруг решим предать наши отношения огласке, вы узнаете об этом первыми (улыбается)».

Woman.ru: В одном из ваших последних постов вы написали: «Замужество — не залог счастья!». Значит ли это, что вы не горите желанием выйти замуж?



Э. К.: Я спокойно отношусь к замужеству и считаю, что главное — находиться с человеком в комфортных отношениях, выстраивать их таким образом, чтобы не имело значения, женаты вы или нет. Штамп в паспорте никак не должен влиять на качество отношений между мужчиной и женщиной.

«Выйду ли я когда-нибудь замуж? Кто его знает! Жизнь такая увлекательная штука — никогда не знаешь, что ждет тебя завтра».

Woman.ru: Глядя на ваш микроблог, кажется, что у вас есть все, о чем только можно мечтать. Так ли это?



Э. К.: Инстаграм, Инстаграм, наш любимый «глянцевый» Инстаграм… На мой взгляд, амбициозные люди никогда не остановятся на достигнутом, даже если к ним пришел большой успех. Нужно стремиться идти вперед, побеждать. Лично мне хочется максимально быстро и максимально много дать себе и своей семье. Я стараюсь взять от жизни как можно больше эмоций и впечатлений.



Woman.ru: В блоге «Записки охотницы» вы делитесь неожиданными лайфхаками. Некоторые из них звучат: «Как зацепить олигарха?», «Как найти богатого жениха?». Обеспеченность мужчины играет для вас серьезную роль?



Э. К.: Да, мне интересны мужчины, которые думают о своем материальном положении, месте в обществе, самореализации, обеспечении максимальных благ для себя и своих близких. Я считаю, что для представителей сильного пола это должно быть в приоритете, и такие люди мне нравятся.



Однако иногда в работе я сталкиваюсь с весьма обеспеченными мужчинами, с которыми, увы, вести диалог мне просто неинтересно. Скучно.

«Мне важно, как человек ведет себя со мной, как ухаживает, берет ли ответственность и принимает участие в моей жизни».

Мужчину, который может меня заинтересовать, не нужно подталкивать, что-то у него выпрашивать — он должен сам приехать, купить, позаботиться. Мне интересен победитель, завоеватель, лидер по жизни, альфа-самец.



Woman.ru: Думаем, что «содержанкой» вы все же не готовы быть, ведь уже много лет обеспечиваете себя сама…



Э. К.: Слово «содержанка» у меня ассоциируется с состоянием овоща. Однако если мужчина полностью обеспечивает женщину и при этом дает ей возможность развиваться, то я только за такие отношения. Почему нет? Я знаю много таких примеров. Но если мы говорим о ситуации, когда у девушки есть ухажер, который ее полностью обеспечивает, а она просто потребляет, ничем не занимается, никак не развивается и медленно деградирует, тогда я, скорее, выступлю против.

«Честно говоря, я не видела ни одного мужчины, который бы обвинял женщин в чрезмерном увлечении пластикой»

Woman.ru: Вам вообще легко дается обеспеченность или ради этого приходится попотеть, работая 24/7?



Э. К.: Лично мой принцип таков: нужно работать 24/7, потому что в этой жизни ничего не дается просто так. Ты должен понимать: даже если тебе кажется, что все само идет в руки, рано или поздно обязательно наступит момент, когда Вселенная все уровняет. Я давно усвоила этот урок и знаю, как работают законы жизни.



Woman.ru: В «Записках охотницы» вы рассказываете, что регулярно посещаете косметолога, а также обращались к пластическому хирургу. По вашему мнению, с какого возраста нужно прибегать к «инъекциям красоты»?



Э. К.: Да, я не скрываю, что ухаживаю за собой. Наоборот, с удовольствием рассказываю своим фолловерам, какие делаю процедуры, потому что знаю, что они хотят быть похожими на меня.

«Им хочется выглядеть так же, как я, поэтому стараюсь показывать ''товар'' лицом (улыбается)».

Что касается возраста, то здесь все индивидуально. У некоторых девушек уже в 24 года возникают проблемы с кожей, поэтому им приходится ходить к косметологу. Учитывая нашу экологию и темп жизни, который подразумевает постоянные переезды и перелеты, я думаю, что с 22-23 лет можно начать уделять внимание увлажнению кожи, делая биоревитализацию (инъекции гиалуроновой кислоты, — прим. Woman.ru). У нас, жительниц мегаполиса, изменения кожи происходят раньше, чем у женщин, живущих в малых населенных пунктах.



Woman.ru: Сегодня мужчины критикуют женщин, увлекающихся пластикой: мол, одинаковые губы, носы, скулы, наращенные волосы — все на одно лицо. На ваш взгляд, это проблема 21 века или его реалии?



Э. К.: Честно говоря, я не видела ни одного мужчины, который бы обвинял женщин в чрезмерном увлечении пластикой. Зато я сталкивалась с девушками, которые критикуют тех, кто вкладывает в себя много денег. Думаю, это зависть из-за неимения возможности сделать себе то же самое.

«Да, сегодня действительно многие девушки делают себе одинаковые скулы, губы. А все потому, что имеют одни и те же представления о красоте».

Каждая женщина хочет губы, как у Анджелины Джоли, тонкий нос, как у Тэйлор Свифт. И каждая приходит с фотографиями голливудских красоток к профессионалам, чтобы их сделали такими же.



Я, кстати, уважаю тех хирургов, которые не меняют человека полностью, а лишь подчеркивают его красоту и индивидуальность. Каждая внешность — особенная, исключительная, и ее можно приукрасить. Но если ты решишь переделать все лицо, то есть вероятность стать чьим-то клоном.



Woman.ru: Вы даете девушкам многочисленные рекомендации, делитесь лайфхаками. А где берете советы для самой себя?



Э. К.: К счастью, у меня много друзей по всему миру, начиная от Лос-Анджелеса и заканчивая Новой Зеландией. В каждой стране появляются свои новшества, и имея возможность общаться на международном уровне, я черпаю все эти знания, а потом выбираю что-то подходящее для себя. Что касается каких-то вопросов, связанных с психологией, то в этом случае я обращаюсь к маме, с которой мы очень близки. К тому же у меня очень хороший вкус! (Улыбается.)