Элина Камирен: «Женщины, критикующие тех, кто вкладывает в себя много денег, просто завидуют, потому что не могут позволить себе то же самое»

Элина Камирен — одна из тех участниц «Дома-2», кто и за пределами телестройки сохранил интерес публики к своей персоне. Сегодня за ее страницей в Инстаграме следят почти полтора миллиона фолловеров.
Глядя на аккаунт нашей героини, кажется, что у нее есть все, о чем только можно мечтать: одежда топовых брендов, машины, отдых на дорогих курортах, дорогостоящий уход за собой и прочие женские радости... В интервью с Элиной Woman.ru узнал, действительно ли телестройка дает путевку в красивую жизнь.
Woman.ru: Элина, многие поклонники узнали о вас после участия в «Доме-2». Следите ли вы за выпусками этого шоу сегодня?
Элина Камирен: Я не смотрю «Дом-2» по той причине, что для меня это уже пройденный этап. Я знаю, как там все устроено, поэтому мне неинтересно. Бывает, изредка в Инстаграме попадаются анонсы к выпускам — их я могу посмотреть.
Woman.ru: Телестройка сильно изменила вашу жизнь. И все-таки вы никогда не жалели об участии в шоу?
Э. К.: Жалеть об участии я не могу хотя бы потому, что благодаря шоу я обрела свое счастье в лице дочери Александры. Проект дал мне хороший старт для развития: как вы уже заметили, я стала узнаваемой именно после «Дома-2».
Кроме этого, у меня есть свой YouTube-канал «Записки охотницы», где я рассказываю, как завоевать состоятельного жениха, раскрутить свой Инстаграм, рассуждаю о психологии. Также в феврале выходит моя первая книга «Записки охотницы».
Woman.ru: Сегодня, когда вы уже видели кухню «Дома-2» изнутри, расскажите: реально ли найти настоящую любовь на телепроекте под прицелом камер?
Э. К.: Я скажу так: лозунг «Построй свою любовь!» придуман для масс. На самом деле шоу совсем о другом. Встретить любовь на «Доме-2» крайне сложно. Это, скорее, исключение из правил. Главная задача, которую организаторы проекта ставят перед участниками, — максимально ярко выражать свои эмоции, из-за чего зрители видят в эфирах много актерской игры и мало искренности.
Woman.ru: Вы не скрываете, что у вас непростые отношения с отцом вашей дочери Александром Задойновым. Как вы думаете, в будущем вам удастся наладить контакт?
Э. К.: Да, я не скрываю этого. Более того, рассказываю о наших отношениях, а точнее — редких диалогах раз-два в год в Инстаграме. Не знаю, удастся ли нам наладить общение… Это покажет время.
Woman.ru: Тяжело воспитывать ребенка одной?
Э. К.: Сашеньку я воспитываю не одна — мне помогает моя мама. Таким образом дочь растет в семье, где есть мама, бабушка, дедушка, и все ее очень любят, а это самое главное.
Woman.ru: Сказывается ли на Александре недостаток общения с отцом?
Э. К.: Саша просто не знает своего отца. Наша задача — окружить ребенка любовью и заботой, чтобы она не испытывала никаких негативных эмоций. Мне кажется, Саша счастлива.
Woman.ru: Вы намекаете, что ваше сердце занято, хоть в Инстаграме и не найти фото с вашим избранником. Предпочитаете не афишировать личную жизнь?
Э. К.: Я согласна с понятием, что счастье любит тишину. Конечно, многие догадываются, что у меня есть мужчина. Он человек немедийный, но занимает высокую должность.
Woman.ru: В одном из ваших последних постов вы написали: «Замужество — не залог счастья!». Значит ли это, что вы не горите желанием выйти замуж?
Э. К.: Я спокойно отношусь к замужеству и считаю, что главное — находиться с человеком в комфортных отношениях, выстраивать их таким образом, чтобы не имело значения, женаты вы или нет. Штамп в паспорте никак не должен влиять на качество отношений между мужчиной и женщиной.
Woman.ru: Глядя на ваш микроблог, кажется, что у вас есть все, о чем только можно мечтать. Так ли это?
Э. К.: Инстаграм, Инстаграм, наш любимый «глянцевый» Инстаграм… На мой взгляд, амбициозные люди никогда не остановятся на достигнутом, даже если к ним пришел большой успех. Нужно стремиться идти вперед, побеждать. Лично мне хочется максимально быстро и максимально много дать себе и своей семье. Я стараюсь взять от жизни как можно больше эмоций и впечатлений.
Woman.ru: В блоге «Записки охотницы» вы делитесь неожиданными лайфхаками. Некоторые из них звучат: «Как зацепить олигарха?», «Как найти богатого жениха?». Обеспеченность мужчины играет для вас серьезную роль?
Э. К.: Да, мне интересны мужчины, которые думают о своем материальном положении, месте в обществе, самореализации, обеспечении максимальных благ для себя и своих близких. Я считаю, что для представителей сильного пола это должно быть в приоритете, и такие люди мне нравятся.
Однако иногда в работе я сталкиваюсь с весьма обеспеченными мужчинами, с которыми, увы, вести диалог мне просто неинтересно. Скучно.
Мужчину, который может меня заинтересовать, не нужно подталкивать, что-то у него выпрашивать — он должен сам приехать, купить, позаботиться. Мне интересен победитель, завоеватель, лидер по жизни, альфа-самец.
Woman.ru: Думаем, что «содержанкой» вы все же не готовы быть, ведь уже много лет обеспечиваете себя сама…
Э. К.: Слово «содержанка» у меня ассоциируется с состоянием овоща. Однако если мужчина полностью обеспечивает женщину и при этом дает ей возможность развиваться, то я только за такие отношения. Почему нет? Я знаю много таких примеров. Но если мы говорим о ситуации, когда у девушки есть ухажер, который ее полностью обеспечивает, а она просто потребляет, ничем не занимается, никак не развивается и медленно деградирует, тогда я, скорее, выступлю против.
Woman.ru: Вам вообще легко дается обеспеченность или ради этого приходится попотеть, работая 24/7?
Э. К.: Лично мой принцип таков: нужно работать 24/7, потому что в этой жизни ничего не дается просто так. Ты должен понимать: даже если тебе кажется, что все само идет в руки, рано или поздно обязательно наступит момент, когда Вселенная все уровняет. Я давно усвоила этот урок и знаю, как работают законы жизни.
Woman.ru: В «Записках охотницы» вы рассказываете, что регулярно посещаете косметолога, а также обращались к пластическому хирургу. По вашему мнению, с какого возраста нужно прибегать к «инъекциям красоты»?
Э. К.: Да, я не скрываю, что ухаживаю за собой. Наоборот, с удовольствием рассказываю своим фолловерам, какие делаю процедуры, потому что знаю, что они хотят быть похожими на меня.
Что касается возраста, то здесь все индивидуально. У некоторых девушек уже в 24 года возникают проблемы с кожей, поэтому им приходится ходить к косметологу. Учитывая нашу экологию и темп жизни, который подразумевает постоянные переезды и перелеты, я думаю, что с 22-23 лет можно начать уделять внимание увлажнению кожи, делая биоревитализацию (инъекции гиалуроновой кислоты, — прим. Woman.ru). У нас, жительниц мегаполиса, изменения кожи происходят раньше, чем у женщин, живущих в малых населенных пунктах.
Woman.ru: Сегодня мужчины критикуют женщин, увлекающихся пластикой: мол, одинаковые губы, носы, скулы, наращенные волосы — все на одно лицо. На ваш взгляд, это проблема 21 века или его реалии?
Э. К.: Честно говоря, я не видела ни одного мужчины, который бы обвинял женщин в чрезмерном увлечении пластикой. Зато я сталкивалась с девушками, которые критикуют тех, кто вкладывает в себя много денег. Думаю, это зависть из-за неимения возможности сделать себе то же самое.
Каждая женщина хочет губы, как у Анджелины Джоли, тонкий нос, как у Тэйлор Свифт. И каждая приходит с фотографиями голливудских красоток к профессионалам, чтобы их сделали такими же.
Я, кстати, уважаю тех хирургов, которые не меняют человека полностью, а лишь подчеркивают его красоту и индивидуальность. Каждая внешность — особенная, исключительная, и ее можно приукрасить. Но если ты решишь переделать все лицо, то есть вероятность стать чьим-то клоном.
Woman.ru: Вы даете девушкам многочисленные рекомендации, делитесь лайфхаками. А где берете советы для самой себя?
Э. К.: К счастью, у меня много друзей по всему миру, начиная от Лос-Анджелеса и заканчивая Новой Зеландией. В каждой стране появляются свои новшества, и имея возможность общаться на международном уровне, я черпаю все эти знания, а потом выбираю что-то подходящее для себя. Что касается каких-то вопросов, связанных с психологией, то в этом случае я обращаюсь к маме, с которой мы очень близки. К тому же у меня очень хороший вкус! (Улыбается.)