«Сегодня я понимаю, что не совсем правильно распределил свое жизненное время»: Филипп Киркоров о сожалениях, вере в приметы и радостях жизни

Мы продолжаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. На этот раз героем нашего материала стал Филипп Киркоров.

1 2 3 ... 23 Филипп Киркоров принял участие в рубрике «О себе начистоту»

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года неоднократно возвращаемся к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Так, мы продолжаем рубрику «О себе начистоту», в которой устраиваем нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

Новым героем нашей рубрики стал Филипп Киркоров.

Поп-король не сидит на месте, за его передвижениями по миру практически невозможно уследить. Например, сейчас Филипп готовится к премьере нового шоу, которое пройдет 25 декабря в «Олимпийском». Несмотря на бесконечные репетиции, параллельные съемки и предновогоднюю суматоху, наш герой нашел время поделиться самым сокровенным. Поверьте, даже если последние 30 лет вы внимательно следите за жизнью Киркорова, многое из того, что он рассказал, станет для вас сюрпризом.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Филипп Киркоров: На протяжении последних тридцати лет я практически каждый вечер выхожу на сцену — для меня это и есть вызов. Неважно, где я нахожусь: в Москве, Сочи или Лос-Анджелесе, каждое выступление является вызовом, провокацией, ведь на сцену поднимается человек, который готов ради музыки и своего зрителя на все. Так что считайте, что вся моя жизнь — это один большой вызов.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

Ф. К.: Я умею показывать фокусы, в детстве даже мечтал стать иллюзионистом. Дело в том, что моя бабушка — цирковая артистка, и много лет назад, когда родители отправлялись на гастроли, они оставляли меня маленького под ее присмотром. Часто после занятий в школе я шел с бабушкой в Цирк на Цветном бульваре вместо того, чтобы идти домой и делать домашнее задание (однако это не помешало мне окончить школу с золотой медалью).

«За кулисами цирка я провел все свое детство и очень полюбил его».

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

Ф. К.: Я трудолюбивый человек и считаю, что терпенье и труд все перетрут. Это важные качества, которые, к сожалению, знакомы не всем современным молодым людям. Каждый хочет стать известным, ничего для этого не делая, но так не бывает. Если вы мечтаете стать артистом, для начала нужно как минимум отучиться в музыкальной школе и как максимум окончить ее с отличием, потом поступить в музыкальное училище и выпуститься оттуда с красным дипломом. Важно помнить: чудес не бывает. Особенно в искусстве.

4. Приметы, в которые вы верите?

Ф. К.: Я верю в несколько примет. Если перед выходом на сцену я спотыкаюсь, то во время концерта обязательно что-то случается. Например, я часто выступаю в костюмах-трансформерах, и в этих случаях они могут не раскрыться. Может внезапно погаснуть свет или отключиться музыка. Порой во время моих концертов случаются настоящие коллапсы: то сильный ливень, то сель, то землетрясение. Да, такие случаи редки, но они есть, поэтому я верю в упомянутую примету и всегда смотрю под ноги перед тем, как выйти на сцену.

«Также я стараюсь не возвращаться домой, даже если что-то забыл. Не раз отмечал, что в этом случае на каком-нибудь важном мероприятии обязательно что-то идет не так».

И третье. Как бы банально это ни звучало: я верю, что если, выходя из дома, встретишь женщину с пустым ведром, то от тебя отвернется удача. Лично мне частенько попадались уборщицы в подъезде. К счастью, в последнее время я встречаю их с полным ведром, когда они только приступают к уборке (смеется).

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

Ф. К.: Я живой человек со своими достоинствами и недостатками, поэтому мне не стыдно ни за один факт из своей биографии. Зачем удалять то, что нельзя стереть из памяти? Можно, конечно, постараться забыть какие-то не очень приятные моменты из жизни, но, с другой стороны: кто не делает ошибок, тот не идет вперед и не живет.

«Конечно, сегодня я понимаю, что в прошлом в каких-то моментах можно было быть внимательнее, аккуратнее, но что уж теперь пытаться исправить то, что не вырубишь и топором?»

6. Кошки или собаки?

Ф. К.: Я очень люблю кошек. Когда вижу этих хвостатых, мне так и хочется взять их и обласкать. Но, к сожалению, у меня аллергия: как только беру кошку в руки, начинаю, не переставая, чихать. Это продолжается до того момента, пока животное не окажется в другом помещении. Поэтому у меня всю жизнь были только собаки.

7. На чем вы экономите?

Ф. К.: Как ни странно, экономлю на отдыхе. И я сейчас говорю не о деньгах, а о времени. Мне категорически не хватает часов в сутках, поэтому я не оставляю «окон» для самого себя. Мне постоянно кажется, что если я уеду отдыхать, то обязательно что-то упущу, где-нибудь опоздаю или не успею что-то сделать. А ведь жизнь так быстро течет! Поэтому всегда, когда передо мной стоит выбор: поехать в отпуск или заняться каким-либо делом (выпустить программу, записать новый альбом, снять клип), второе постоянно берет верх.

«Сегодня я понимаю, что не совсем правильно распределил свое жизненное время. Я слишком много времени уделил работе и совершенно ничего не оставил на радости жизни».

Хотя, признаюсь, что сцена, выступления, песни, зрители — это для меня большое счастье. Однако с появлением детей я понял, что делу все-таки не время, а час. Потехе же нужно гораздо больше, потому что ничто не может заменить радость от общения с детьми. Буквально каждая минута, проведенная с ними дома, — это отдушина.



Последние 5-6 лет стараюсь пересмотреть свой ритм, но, честно, получается с трудом. Пока график выглядит так: в течение года я постоянно работаю, летом беру детей с собой на гастроли, которые мы совмещаем с отдыхом. К слову, Алла-Виктория и Мартин с удовольствием посещают мои концерты, им не надоедает. Январь же я полностью посвящаю им.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

Ф. К.: Все знают о моей любви к фастфуду. Это быстро, удобно и самое главное — вкусно. Поэтому, наверное, со мной всегда и везде был бы Биг-Мак. Еще я очень люблю советские пончики с сахарной пудрой.

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

Ф. К.: На шмотки (улыбается).

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

Ф. К.: В моей жизни достаточно часто случалось так, что небесные силы посылают мне какие-то знаки. Например, однажды был случай, когда мы с моим водителем ехали на концерт и попали в пробку. Я очень опаздывал. Водитель стал так нервничать (наверное, мои переживания передались и ему), что в результате наша машина просто встала на ровном месте и отказывалась куда-либо ехать. Это случилось в очень неподходящий момент, но, думаю, что так должно было случиться.



Еще бывает, что ко мне подходят люди, с которыми я категорически не хочу фотографироваться. Не хочу настолько, что снимок обязательно не получится: или не сработает вспышка на фотоаппарате, или кнопка не нажмется, или вообще выйдет просто черный кадр.

«Случается, что съемки, в которых я не горю желанием участвовать, срываются. Я считаю, что это и есть проявление сверхъестественных сил».

11. За что вам стыдно?

Ф. К.: За мою проявляющуюся порой несдержанность. Такие моменты часто случались со мной в молодости, последний раз что-то подобное было лет десять назад. С годами я остепенился и стал мудрее. Да и потом с появлением детей появилась ответственность: уже не хочется краснеть перед ними, ведь когда они вырастут, могут зайти и прочитать все в интернете. А так я смогу сказать им: «Ребят, все это было до вашего рождения, вы изменили мою жизнь, с вами папа стал хорошим, вел себя прилично и вас этому учил» (улыбается).

12. В чем сила?

Ф. К.: Сила в любви: к детям, семье, женщине, людям, сцене или музыке. Главное, что это любовь. Любовь спасет мир.

13. Вотсап, Вайбер или Телеграм?

Ф. К.: Вотсап.

14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

Ф. К.: Перед моим отцом. Извиниться за то, что уделяю ему мало времени. В последнее время я особенно понимаю, что ему все-таки уже 86 лет и он — самый близкий человек, который у меня остался (за исключением моих дяди и тети — они также всегда рядом).



В силу профессии мне редко выпадает возможность встретиться с папой, хотя я часто о нем думаю. Нужно чаще вспоминать рекламу «Позвоните родителям», но я, увы, как и многие, об этом часто забываю. Сожаление о несделанном приходит потом, когда они уже уходят из жизни, как было с моей мамой, которой рано не стало. Однако она ушла тогда, когда я еще не так много гастролировал и практически все время проводил с ней.

«Признаться, сейчас я и детей вижу довольно редко и сокрушаюсь, что не могу уделить им достаточно времени».

К счастью, благодаря тому, что Алла-Виктория и Мартин — все-таки молодое поколение, у которого есть Вотсап, Фейстайм и Скайп, мы общаемся ежедневно. Тем не менее я понимаю, что ни одна технология XXI века не заменит живого общения. Особенно с родителями и особенно — с теми, которые уже в возрасте, ведь ты осознаешь, что с каждым годом риск потерять их все больше и больше. Не хочется об этом думать, но и не думать об этом нельзя.

15. Чего вам не хватает для счастья?

Ф. К.: Времени. Если бы мог, я бы растянул сутки на 48 часов. Мне не хватает времени на счастье в личной жизни.

«Может быть, поэтому я до сих пор один: какой человек выдержит мой график и ритм жизни? Даже самые близкие и родные люди не могут ни поделить меня, ни понять».

Поэтому, будь в моих сутках 48 часов, мне бы хотелось распределить их на две части: первые 24 часа посвятить сцене, вторые — семье. Хотя, если честно, думаю, и в этом случае я бы угрохал каждую минуту своего времени на музыку, зрителей, концерты и гастроли.

16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?

Ф. К.: Многие отрицательные черты моего характера и так стерлись со временем… Наверное, я бы назвал свою несдержанность и нетерпимость к недостаткам других людей.

«Хотя сейчас я более толерантен и спокойно принимаю минусы и пороки окружающих, отношусь с пониманием ко многим вещам».

Например, еще недавно я недоумевал, почему некоторые члены моего коллектива, команды не относятся к работе так, как к ней отношусь я. Со временем ко мне пришло осознание: во главе этой «машины» стою я и именно я — двигатель рабочего процесса. Более того: как я могу требовать от людей тех же усилий, если нам даже платят по-разному? Понятно, что я за свою работу получаю совсем другие деньги. Так как я могу заставить людей относиться к сцене так, как отношусь к ней я?



Наверное, именно поэтому я — Филипп Киркоров, популярный артист, который сегодня имеет то, что имеет. На сегодняшний день могу сказать: других людей я понял и простил, осталось понять себя и разрешить себе другую жизнь, но пока у меня это не получается.

17. Чего вы боитесь?

Ф. К.: Темноты. В прямом и переносном смысле.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

Ф. К.: Во время своих последних гастролей как раз думал об этом. Я бы хотел уметь телепортироваться, чтобы не тратить драгоценное время на длинные перелеты и поездки. Только представьте: до Владивостока лететь 9-10 часов, до Лос-Анджелеса — около 14, а если бы я мог телепортироваться, то с удовольствием давал бы концерты в любой точке мира, после чего также быстро возвращался домой к семье. Сколько бы я сэкономил времени!

«Эти постоянные перемещения выматывают».

Несколько часов из Сочи в Геленджик по горному серпантину, рискуя жизнью, в любую непогоду — это какое-то безумие!

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

Ф. К.: Мне очень нравится эпоха царской России, времена, когда жили Александр Сергеевич Пушкин, Вольфганг Моцарт. Хотелось бы пожить в эпоху Ренессанса и период расцвета Барокко. Вот там бы я разгулялся, конечно (улыбается).

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

Ф. К.: Если говорить в общем, то, наверное, можно было бы пожить с бОльшим творческим размахом, но для этого нужно родиться в другом государстве.

«Например, мне больше всего нравится жанр мюзикл, но в России он не в таком почете, как, например, в Америке. Именно поэтому я часто бываю в США».

Я люблю не эту страну, я люблю все, что связано с моей профессией в этой стране. Музыка там культивируется, и это здорово, это то, что я мечтал бы наблюдать здесь. В общем, в следующей жизни мне бы хотелось прожить более творческую жизнь: иметь больше возможностей для выражения себя, своих мыслей, амбиций и потенциала.