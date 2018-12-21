Екатерина Архарова: «Встретив своего второго супруга Артема, я поняла, что мечтаю разделить с ним жизнь и хочу от него детей»

В интервью Woman.ru Екатерина Архарова рассказала о том, почему решила заняться кулинарным бизнесом, как, несмотря на окружающие соблазны, держит себя в форме и насколько изменилась ее жизнь после второго брака.

Екатерина Архарова не только прекрасная актриса, красивая женщина, но еще и бизнесвумен. Не так давно наша героиня открыла кафе-кулинарию «Раиса Захарна» в центре Москвы. Именно там мы и встретились с Екатериной. Актрису сопровождал супруг Артем Илясов — также владелец данного заведения.

Что заметили сразу: Архарова буквально светится от счастья. Одно удовольствие было наблюдать за супругами, которые не отходили друг от друга ни на шаг.

Вот вам, дорогие читательницы, еще один наглядный пример того, что жизнь после развода есть. И счастливая!



Woman.ru: Екатерина, многие представители российского шоу-бизнеса открывают свои салоны красоты или становятся дизайнерами, вы же выбрали кулинарию. Почему?



Екатерина Архарова: Мой муж — ресторатор. После свадьбы мы решили открыть свой бизнес и, недолго думая, пришли к тому, что раз народ, как писал древнеримский поэт-сатирик Ювенал, требует «хлеба и зрелищ», то обеспечим его «хлебом». Общепиты всегда пользовались популярностью, потому что у любого человека есть ежедневная потребность в еде. Мы открыли доброе и честное заведение с качественными и свежими продуктами, быстрым обслуживанием, в котором можно было бы вкусно и недорого поесть.



Сейчас мы очень довольны результатом. В нашей кулинарии всегда много посетителей и уже есть постоянные клиенты. Мы относимся к ним с большим трепетом и вниманием, в первую очередь думаем не о заработке, а о том, как сделать так, чтобы гостям все понравилось.



Woman.ru: У вашей кулинарии очень интересное название. Как вам пришла такая идея?



Е. А.: Мы с Артемом долго думали, как назвать заведение, дело доходило чуть ли не до ругани. Мои варианты не устраивали его, а то, что предлагал он, не нравилось мне. На какое-то время мы взяли паузу в раздумьях, но ремонтные работы уже подходили к концу, и нужно было придумать название, которое нравилось бы нам обоим.



Однажды, когда Артем уснул, я убрала его руку со своего плеча, на что он громко фыркнул — точно как героиня Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби». На следующий день я ему сказала: «Ты прям как Раиса Захарна из сцены, где она находится на электросне».

«А он повернулся, посмотрел на меня и ответил: ''Раиса Захарна! Вот оно! Название! Солнышко, как тебе?''. А я ему: ''Отлично! Это же народный персонаж, причем всеми любимый!''».

И потом, у нас обоих бабушек звали Раисами. Может, это не совпадение? На этом варианте мы и остановились и кому бы ни говорили, какое название выбрали, у всех оно вызывало положительные эмоции и улыбку.



Woman.ru: «Раиса Захарна» предлагает исключительно русскую кухню?



Е. А.: Пока да, но в более современной интерпретации. Скоро будут и блюда итальянской кухни, ведь я имею непосредственное отношение к этой стране: у моей семьи в Италии было несколько ресторанов. Так что со временем какие-то новшества обязательно будут внесены в меню нашей кулинарии.



Woman.ru: Какую кухню предпочитаете лично вы: итальянскую или русскую?



Е. А.: И ту, и другую. Но специализируюсь больше по итальянской, потому что прожила в этой стране более 25 лет и, конечно же, научилась готовить местную кухню. Из русской кухни знаю рецепты далеко не всех блюд. Вот блины, например, ни разу не пекла. Хочу попробовать.



Woman.ru: В каком возрасте вы увлеклись готовкой?



Е. А.: Год назад — с приобретением любимого мужа (смеется). А если серьезно: когда приходят гости, у меня всегда стол ломится. Я очень люблю вкусно и сытно кормить своих друзей. Так что я и раньше умела готовить, но делала это только для больших компаний. Для себя мне было жалко тратить на это время.

«С появлением Артема в моей жизни я стала готовить постоянно, экспериментирую с блюдами разных народов мира, придумываю блюда сама».

Получаю колоссальное удовольствие от процесса, когда понимаю, что у меня все получается и мужу нравится. В каждое блюдо я вкладываю любовь и думаю, что однажды даже добавлю что-то свое в меню нашей кулинарии.

«Нужно жить здесь и сейчас, и главное — в свое удовольствие».

Woman.ru: Вы любите вкусно поесть?



Е. А.: Конечно! А кто не любит?



Woman.ru: При этом у вас стройная фигура. В чем секрет?



Е. А.: В первую очередь, спасибо генетике. Мои родители худощавые и высокорослые. К тому же раньше я очень любила спорт: ходила в зал, занималась на беговой дорожке. Если нужно было подготовиться к роли, я ставила перед собой сценарий и читала его, пока занималась. Спорт также помогал мне гнать плохие мысли из головы. После пробежек я чувствовала прилив позитивной энергии, вдохновлялась и подпитывалась этим.



Что касается диет, то я их не соблюдаю. Всегда считала: если хочешь похудеть — зашей рот (улыбается). Признаюсь, меня уже настораживают наши кондитерские изделия и пирожки. Я теперь не могу обойтись и дня без них. Это очень вкусно! Чувствую, в скором времени придется покупать сантиметр и весы, чтобы измерять талию и контролировать свой вес (улыбается).

Woman.ru: Посещаете ли вы косметолога? Скажем, делаете ли массаж, обертывания…



Е. А.: На обертывания мне не хватает терпения. Я считаю эту процедуру зря потраченным временем, потому что чудес не бывает. Расслабляющие массажи очень люблю, но на них нет времени.

«Я гармонично себя чувствую в своем теле. Но если ощущаю какие-то изменения, например, брюки стали обтягивать бедра иначе, то сразу берусь за себя и начинаю заниматься спортом».

Если же по ощущениям все в порядке, то я даже не взвешиваюсь. Не поверите, но у меня дома нет весов! (Улыбается.) Мне кажется, что чем сильнее женщина погружается в такие мысли, тем больше загоняет себя в тупик. Нужно жить здесь и сейчас, и главное — в свое удовольствие.



Кстати, во время съемок я всегда худею, потому что в процессе работы очень мало ем. Дело в том, что когда ты только поел, то перестаешь быть работоспособным: начинается процесс переваривания, сразу клонит в сон. Не зря говорят: «Артист должен быть голодным». Речь идет не только о голоде творческом, но и о физическом. Я придерживаюсь этого правила, поэтому ем один раз в день и, естественно, теряю в весе. А когда вижу, что слишком похудела, то питаюсь плотнее. Даже мой муж говорит: «Кто это у нас тут похудел? А ну-ка быстро есть сдобные булки со сливочным маслом и вареньем!».



Woman.ru: Почему вы перестали заниматься спортом?



Е. А.: Из-за отсутствия времени. 2018 год был насыщен приятными событиями, начиная рабочими моментами и заканчивая личной жизнью. Летом я участвовала в одном интересном проекте, у меня были частые командировки в любимую Италию. Также я снялась в пилотной серии комедийного сериала с Федором Бондарчуком, в многосерийном художественном фильме с Владимиром Вдовиченковым и в исторической теледраме о Первой мировой войне.

«Помимо съемок в этом году в моей жизни произошло одно очень важное событие: я получила предложение руки и сердца от любимого человека, и мы сыграли свадьбу».

«Встретив Артема, я сказала себе: ''С этим человеком я хочу разделить свою жизнь, создать семью и встретить старость''»

Woman.ru: Общаясь с вами, складывается впечатление, что вы сильная женщина. Считаете ли вы сами себя таковой?



Е. А.: Безусловно, я самодостаточная женщина. По-другому и нельзя, ведь для того, чтобы добиться чего-то в этой жизни, нужно что-то из себя представлять. Я воспитывалась в Италии, где женщины очень самостоятельны и независимы. Они ставят перед собой цель встать на ноги, построить успешную карьеру и только потом создавать семью. Я согласна с ними в этом. У меня много знакомых, которые по молодости, по глупости несколько раз выходили замуж, а потом разводились. У каждой из них по четыре-пять браков за спиной, но я не вижу в этом смысла. Конечно, каждый может ошибиться…

«Но встретив Артема, я сказала себе: ''С этим человеком я хочу разделить свою жизнь, создать семью и встретить старость''».



Woman.ru: Что есть в Артеме, чего не было ни в одном другом мужчине в вашей жизни?



Е. А.: За этим мужчиной я чувствую себя, как за каменной стеной. Несмотря на свою самодостаточность, рядом с ним я могу позволить себе быть слабой, ни о чем не думать и не заботиться. Даже если есть какая-то проблема, я знаю, что он ее обязательно решит. Еще он очень галантен: всегда откроет дверь в машине, подаст руку или поможет надеть пальто. Артем умеет приятно удивлять и радует меня каждый день. Он настоящий мужчина.



Woman.ru: Не задумывались ли вы о ребенке?



Е. А.: После того, как я встретила Артема, я захотела обрести полноценную большую семью, так что — да, задумываемся (улыбается).



Woman.ru: Вы решили полностью уйти в бизнес или продолжите актерскую карьеру?



Е. А.: Мы планируем развивать наш бизнес и хотим расширяться. Откроем несколько маленьких точек и будем идти в этом направлении. Что касается актерской карьеры, то с появлением в моей жизни Артема, я стала отказываться от многих предложений, особенно если съемки долгосрочные.



Недавно меня пригласили на одну из главных ролей в сериале, но при согласии я должна была улететь в Белоруссию на целых полгода. А я ведь только вышла замуж. Поэтому я подумала и решила, что не могу оставить мужа так надолго.

«Мне предложили очень привлекательный гонорар, да и приглашение на главную роль всегда льстит актеру, но я взвесила все ''за'' и ''против'' и все-таки отдала предпочтение семье, нежели работе».

Конечно, если будут какие-то недлительные съемки в России, то я, скорее всего, соглашусь. Это мое любимое дело и я просто-напросто не смогу долго без кино, поэтому оно, безусловно, будет в моей жизни.



Woman.ru: Артем не предлагал вам завершить актерскую карьеру, чтобы полностью посвятить время семье, быту?



Е. А.: Он очень уважает мою профессию и знает, как я к ней отношусь. Даже когда мне поступило предложение о съемках в Белоруссии, он сказал, что примет мой выбор, каким бы он ни был. Артем пообещал, что если я предпочту работу, то он часто будет ко мне прилетать. Но я не смогла бросить мужа в такой важный для нас момент — открытие кулинарии, и решила, что буду рядом с ним. Ведь семья — это самое важное, что есть в нашей жизни.