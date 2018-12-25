Вики Одинцова о своих планах, коронных блюдах и лучших свиданиях: «Наблюдать за ночным городом с крыши было невероятно романтично»

Модель Вики Одинцова объяснила Woman.ru, каким образом в ней сочетается трепетная скромница и любительница адреналина, а также рассказала, почему готова обнажать тело, но открывать душу первому встречному точно не станет.

На всю Россию модель Вики Одинцова прогремела, снявшись в клипе Егора Крида два года назад. «Мне нравится», — радостно пел Егор, и россияне, остолбеневшие от изгибов и форм озорной шатенки, верили безоговорочно.



Не прошло и года, как Вики вышла на международный уровень, угодив на первые полосы зарубежных изданий от Дубая до Америки. На этот раз не пришлось ни флиртовать на камеру, ни улыбаться лучезарно, ни даже раздеваться.

Зато все, кто видел тот самый «смертельный номер», когда Одинцова без страховки, держась на одной руке, парила над Дубаем на высоте более 300 метров, вряд ли это забудут.

Такое страшно даже просто смотреть — поверьте или убедитесь сами.







Видео стало вирусным, в заморской прессе Вики прозвали Crazy Russian Model. Больше ничего подобного она уже не делала, вернувшись к полуодетым будням фитнес-бикини-модели. Однако пункт в «личном деле» уже не сотрешь: в Youtube все ходы записаны.

Лично с Вики Одинцовой я познакомилась на 20-летнем юбилее Woman.ru. Ожидала, что к нам ворвется адреналиновая бестия, а за руку со мной здоровалась девушка приветливая и чуть ли не кроткая.



Первый вопрос к Вики созрел сам собой. Какая она настоящая — без крыши на крыше самого высокого небоскреба в Дубае или милая и мягкая в кружевах и с улыбкой?



Вики Одинцова: Ну да, человек без крыши — это в какой-то степени про меня. И да, я то видео не смотрю до сих пор. Я дала огромное количество интервью по поводу той истории, которая на самом деле была абсолютно спонтанной, спланированной на ходу. И самое удивительное, что в тот момент я не испытывала вообще ничего — ни волнения, ни страха, вообще никаких эмоций! Просто сделала это, и мы пошли гулять по городу. Накрыло меня позже.

Самый неприятный момент был, когда позвонила мама, очень расстроенная. Я долго извинялась и обещала, что никогда ничего подобного больше не сделаю.

И теперь я говорю и буду повторять: не испытывайте свою судьбу. Мне повезло — Ангел Хранитель хороший, но не повторяйте этого, пожалуйста.



Woman.ru: Вы любите адреналин?



В. О.: В принципе да, адреналин люблю. Прыгала с тарзанкой, каталась на канатной дороге в том же Дубае, которая между башнями натянута. Мечтаю прыгнуть с парашютом. А вот к скорости у меня отношение своеобразное. После того случая в Дубае, если кто-то разгоняется, я сразу прошу сбавить обороты. В общем, мой адреналин — с оговорками, в обычной жизни он мне не нужен.

«В общем, мой адреналин — с оговорками, в обычной жизни он мне не нужен»

Woman.ru: Какая вы в своей повседневной жизни?



В. О.: Закрытая для основной массы окружающих — но не потому, что я некоммуникабельная, а просто потому, что мне проще и удобнее общаться в своем узком кругу. Много людей мне рядом не нужно, а вот с теми, кто есть, я самый открытый человек.



Woman.ru: Ваши подруги тоже модели?



В. О.: Вообще не из этой сферы! Самая близкая подруга живет в другом городе, но мы дружим со школы, я крестная ее ребенка, видимся регулярно. Остальные друзья из Москвы, с одними дружу по 5-6 лет, с другими чуть меньше. Для своих я такой человек, который всегда прибежит на помощь, спасет, поделится всем, что имеет.



Woman.ru: Предположим: в два часа ночи вам звонит подруга и говорит, что ее бросил парень…



В. О.: Вполне реальная ситуация! Ты уже спишь и видишь десятый сон, подруга звонит и говорит, что у нее ЧП, «приезжай, ты мне нужна!». И вот ты натягиваешь первые попавшиеся штаны и бежишь в ночь спасать подругу. И то же самое будет, если вдруг у меня что-то случится — через двадцать минут вся компания у меня дома.



Woman.ru: Свободное время как проводите?



В. О.: Совершенно точно не в клубах — я не клубный человек. Мне ближе спокойная обстановка — кино или театр. Люблю ходить в гости или к себе приглашать. Мне важно, чтобы можно было поговорить, что-то полезное почерпнуть из общения.



Woman.ru: На улицах узнают?



В. О.: В Москве и Питере узнают, конечно. Заметила такую тенденцию: за границей гораздо больше людей подходят, выражают свои эмоции, просят сфотографироваться, вопросы всякие задают. А у нас обычно, если и узнают, делают вид, что знать тебя не знают (улыбается). Могут исподтишка сфотографировать — но никаких эмоций и вопросов.

Woman.ru: Тогда я за наших соотечественников задам вопрос, который наверняка интересует многих. Вики Одинцова состоит в данный момент в отношениях?



В. О.: Статус у меня сейчас обычный, думаю, достаточно распространенный — свободна. Не состою в данный момент в отношениях.



Woman.ru: Интересное противоречие вырисовывается: вы не чужды адреналина, без страха и страховки висите над землей, при этом саму себя называете закрытым человеком, в клубы не ходите, в свой круг лишних не пускаете… Как так?



В. О.: Закрытый человек я, разумеется, неспроста. Бывали ситуации, когда я в людях ошибалась, но, к счастью, делала правильные выводы.

Теперь стараюсь не раскрываться перед чужими людьми, чтобы потом мне же это не навредило. Обжигаться приходилось не раз.

Бывали ситуации, когда больно делали близкие, но я всегда всех прощаю и даю второй шанс. Меня ругают за это, но я чаще всего не жалею.



Woman.ru: Даже мужчине можете дать второй шанс?



В. О.: Абсолютно точно. Хотя, конечно, нужно оценить, что он натворил.



Woman.ru: Что для вас неприемлемо в отношениях? За что никаких вторых шансов не будет?



В. О.: В теории, наверное, предательство — не измена банальная, а именно человеческое предательство. Хотя я с таким еще не сталкивалась, поэтому не знаю, как буду реагировать.

«С предательством в отношениях я еще не сталкивалась, поэтому не знаю, как буду на это реагировать»

Woman.ru: Не будем о грустном. Давайте лучше о прекрасном и незабываемом. Можете назвать самые яркие моменты, когда за вами ухаживали, пытались произвести на вас впечатление?



В. О.: Не могу сказать, что незабываемых историй было много, но случалось, что парни меня по-настоящему удивляли.

Один раз молодой человек пригласил меня на свидание в Париж, в котором я до этого не была, и мы улетели туда буквально на один день.

Еще было потрясающее свидание здесь в Москве, на крыше торгового центра «Вегас». Была осень, погода стояла мягкая, и это было невероятно красиво — наблюдать за ночным городом с высоты.



Woman.ru: А вы чем можете удивить мужчину, помимо своей выдающейся внешности?



В. О.: Я считаю, что в первую очередь женщина должна быть опорой для мужчины, точно так же, как и мужчина для женщины. Я всегда выберу своего мужчину и буду за него безоговорочно... Могу ужин приготовить. Это я люблю и умею. Борщ исполню на раз-два, пироги испеку.



Woman.ru: Прямо по всем правилам? Дрожжевое тесто поставите?...



В. О.: Да, в этом нет ничего сложного (улыбается). Пельмени могу налепить сама, да все что угодно! У меня мама очень хорошо готовит, поэтому я с детства смотрела и училась, как делать пельмени, плов, варить супы. Все как-то очень удачно намоталось на ус, поэтому нет страха ни перед одной кухней или конкретным блюдом.



Woman.ru: Кстати, как вас называет мама? Вряд ли ведь она зовет вас «официально» Вики?



В. О.: Мама зовет меня «доченька» или «клубничка». А что касается Вики, так меня звали еще со школы, поэтому, когда я заводила себе страницу в Инстаграме, даже не думая, написала Вики. Меня вообще крайне редко зовут Викой или Викторией.



Woman.ru: Про еду мы поговорили, давайте тогда про тренировки. Как часто вы занимаетесь, чтобы поддерживать свой статус суперзвезды агентства Mavrin Models?



В. О.: В идеале стараюсь по 4-5 раз в неделю, но с моим графиком это не всегда удается. Но как минимум 2-3 раза в неделю я железно в зале. Моя тренировка занимает от часа до примерно полутора, работаю по-разному — от функционального тренинга до кардио и trx, но с тяжелым весом — никогда.

У меня проблемы со спиной, и тяжести я себе просто не могу позволить. И да, тренер мне особо и не нужен: опыт уже такой, что я знаю, что и как мне нужно делать.

Занимаюсь уже шестой год. А до этого, в школьные еще годы, ходила на танцы — 8 лет в хореографической школе. Кстати, в прошлом году занималась сальсой, и это был очень интересный опыт. Хотелось бы продолжить, и это даже странно. Не могу сказать, что страсть к танцам — это про меня. Даже когда с подружками куда-то крайне редко выходим, я обычно не танцую. Другое дело — караоке…

Woman.ru: Каков репертуар? И какая музыка нравится вообще?



В. О.: Музыка нравится самая разная — от Сергея Лазарева и Егора Крида до американского хип-хопа и R&B. Ну а в караоке репертуар самый разнообразный.

Два года назад Вики снялась в клипе Егора Крида «Мне нравится»

Woman.ru: Песни Крида поете?



В. О.: Нет, не случалось такого. Егор замечательный артист, и у него есть классные хиты, но мы с подругами предпочитаем в основном какие-то старые песни.



Woman.ru: Насколько старые? «Шальная императрица» из вашего плейлиста?



В. О.: Да, ее исполняем регулярно. Ну а главная песня прошедшего лета для меня — про «яхту, парус» Валентина Стрыкало, она отличная!



Woman.ru: А теперь вопрос в лоб: где и какой вы видите себя через 5-10 лет?



В. О.: Сложно ответить, и загадывать не хочется. Все слишком вокруг непредсказуемо, да и я человек переменчивый. Сейчас в приоритете модельная карьера, а в дальнейшем, возможно, будут какие-то бизнес-проекты, связанные с красотой или с одеждой. А может, какая-нибудь школа или курсы — идей много, и я тщательно их обдумываю.

Сейчас в приоритете модельная карьера, а в дальнейшем, возможно, будут какие-то бизнес-проекты, связанные с красотой или с одеждой.

К любому решению или плану нужно прийти. Но на данный момент все свои силы я вкладываю в модельный бизнес и добиваться каких-то новых вершин планирую именно в нем, потому что человек я целеустремленный.

«На данный момент все свои силы я вкладываю в модельный бизнес и добиваться каких-то новых вершин планирую именно в нем, потому что человек я целеустремленный»



Woman.ru: Какие качества вам свойственны, помимо целеустремленности? Как саму себя можете описать?



В. О.: Я очень вспыльчивая, но отходчивая — достаточно пяти минут. Еще я добрая, хотя не знаю, стоит ли так о самой себе говорить. Я всем всегда помогу, всех накормлю, спасу, прощу. Очень серьезно отношусь к дружбе. Но главное — я не очень люблю говорить про себя, потому что вряд ли я объективна в своей оценке (улыбается).



Woman.ru: Каким представляете своего идеального спутника?



В. О.: Ох… Хотелось бы, чтобы мой мужчина был умным и добрым, целеустремленным и самодостаточным, чтобы он отвечал за свои слова и поступки. Внешность тоже играет немалую роль.



Woman.ru: Кто больше нравится — темные или светлые?



В. О.: Предпочитаю темных, но у меня были и светлые молодые люди, так что все относительно. Но главное, чтобы мужчина любил, уважал и ценил меня.



Woman.ru: Вы обратили внимание, что в мужчинах цените все те качества, которыми обладаете сами?



В. О.: Почему нет? Если обладаешь определенными качествами, хочешь видеть рядом с собой подобного. Да и зачем мне злой, ленивый, безработный и некрасивый? (смеется).