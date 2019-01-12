Группа Uma2rman: «Ради работы нам часто приходится жертвовать временем, проведенным с семьей»

В интервью Woman.ru братья Сергей и Владимир Кристовские, также известные как группа Uma2rman, рассказали о том, насколько их изменила популярность, из-за чего между ними возникали конфликты и о чем они мечтают.

В народе есть негласное правило: не сотрудничать с друзьями и родственниками, чтобы не испортить отношения. Однако творческий союз братьев Кристовских рушит этот стереотип.

Сергей и Владимир уже 15 лет работают вместе и, как нам кажется, не собираются останавливаться.

История группы Uma2rman началась в 2003 году, когда братья, выступавшие по отдельности в музыкальных коллективах Нижнего Новгорода, решили объединиться. Записав 15 совместных песен, они отправили их в столицу. Талантливых музыкантов сразу заметили, и уже в конце того года состоялось их первое публичное выступление в Москве.



За столько лет Кристовские выпустили семь альбомов, десяток хитов и собрали вокруг себя многотысячную армию поклонников. При абсолютной занятости оба артиста остаются заботливыми семьянинами. Как найти этот баланс, разузнал Woman.ru.



Woman.ru: Сергей, Владимир, вы уже много лет на сцене. Можете выделить главные плюсы и минусы профессии артиста?



Uma2rman: Главным плюсом является то, что мы занимаемся любимым делом, ну а минусом можно назвать работу по праздникам. Даже в Новый год мы выступали, но само торжество, конечно, провели с семьей.



Woman.ru: Как часто вам вообще приходится ради работы жертвовать временем, проведенным с семьей?





Uma2rman: Конечно, жертвовать приходится довольно часто, но при этом мы стараемся все свободное время посвящать близким.

Woman.ru: Как отдыхаете от работы?



Uma2rman: Мы предпочитаем активный отдых и очень любим разные виды спорта. В зависимости от сезона занимаемся хоккеем, футболом, мотокроссом, плаванием, гольфом или теннисом. Сейчас в основном катаемся на горных лыжах и сноуборде.



Woman.ru: Расскажите про свои последние проекты.



Uma2rman: Недавно мы выпустили альбом «Не нашего мира», а весной планируем записать еще один, который будет называться «Имена». Также готовится сольный альбом Сергея.

Кроме того, в конце 2018 года мы совместно с Huawei сняли видеоклип на песню «Все получится!».

Это жизнеутверждающая история про молодых людей, чьи мечты сбылись, стоило им только поверить в чудо. Так мы решили отправить всем нашим слушателям своего рода пожелание перед Новым годом: «Верьте, и все получится».

Woman.ru: Глядя на себя со стороны, вы можете сказать: популярность вас изменила?



Uma2rman: Вы знаете, не изменила. Мы остались такими же простыми людьми, какими были раньше. Только теперь зарабатываем чуть больше денег.



Woman.ru: Помните, на что вы потратили свой первый гонорар?



Uma2rman: Конечно, на родных. У Сергея как раз родился второй сын, и ему нужно было перевозить семью в Москву.



Woman.ru: Что бы вы сказали себе 25-летним?



Uma2rman: Сказали бы, что все будет хорошо.



Woman.ru: Вы уже много лет работаете бок о бок. Случались ли у вас конфликты?



Uma2rman: Конфликты у нас, конечно, случались, но чаще всего в детстве, когда отнимали друг у друга игрушки.

А сейчас мы повзрослели, поумнели и по-настоящему дружим.

Woman.ru: Можете сформулировать ваше отношение к жизни одной фразой?



Uma2rman: Главное, чтобы не было стыдно перед самим собой.



Woman.ru: Чем вы чаще руководствуетесь по жизни: головой или сердцем?



Uma2rman: Все зависит от ситуации. Бывает по-разному, так что, наверное, пополам: 50 на 50.



Woman.ru: Что помогает вам преодолеть трудные периоды в жизни?



Uma2rman: Родные и друзья, прежде всего.



Woman.ru: О чем вы мечтаете?



Uma2rman: Чтобы наши дети выросли хорошими людьми и были счастливы. А еще чтобы они нашли то дело, которое приносило бы им удовольствие от жизни так же, как и нам музыка.