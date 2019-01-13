«Посуду мою руками, сплю только на животе»: 10 неожиданных признаний Анны Семенович

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыла Анна Семенович.

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз героиней нашего материала стала Анна Семенович. Редкий артист после ухода из суперизвестной группы сохраняет популярность и живой к себе интерес. У Ани это получилось, и сегодня экс-солистка «Блестящих» по-прежнему будоражит умы и фантазию поклонников и своими песнями, и, безусловно, выдающимися формами. Но и это еще не все: Семенович регулярно делится с фолловерами рекомендациями, как поднять себе настроение и мыслить позитивно. Для Woman.ru же артистка открыла собственные секреты, которые никому до этого не доверяла.



1. Первый раз я встретилась с группой «Блестящие» в самолете

Девчонки тогда летели с гастролей, а я возвращалась с соревнований по фигурному катанию. Они казались мне недосягаемыми звездами. «Вот бы стать одной из них…» — подумала я в тот момент. А через два года мое желание стало реальностью. Я тогда уже работала на телевидении и брала у «Блестящих» интервью: там-то меня и заметили продюсеры, после чего пригласили в группу.

2. Вопреки расхожему стереотипу и шуткам на эту тему, я очень люблю спать на животе

Поэтому, если вы представляли спящую Семенович, у которой из-под одеяла вздымаются два «холма», можете смело разрушить эту фантазию.

3. Я не люблю кредитные карты и всегда предпочитаю рассчитываться наличными

Так я точно знаю, сколько денег у меня в кошельке и какую сумму я потратила.

4. Я всегда покупаю два комплекта нижнего белья и два раздельных купальника

Приходится так делать из-за разницы в размерах между «верхом» и «низом». Именно поэтому я подумываю о создании собственной линии белья для девушек с выдающимися формами.

5. Я отлично вожу машину, даже имею сертификат по экстремальному вождению

Но уже более 12 лет я не садилась за руль в Москве — после того, как попала в аварию и чудом осталась жива.

6. Мое самое любимое блюдо — жареная картошка

Когда приезжаю в гости к родителям, они обязательно готовят для меня целую сковородку. Конечно, потом приходится «отрабатывать» съеденное на беговой дорожке.

7. Совсем скоро я стану дипломированным психологом

Уже много лет серьезно увлекаюсь этой наукой, и пришло время стать настоящим специалистом. Кроме того, у меня есть курс мастер-классов «Как полюбить себя», а в ближайшем будущем я хочу расширить спектр тем, которые мы обсуждаем с девушками и женщинами на занятиях.

8. Я терпеть не могу шопинг

Все вещи, которые ношу, стилисты приносят на различные съемки или фотосессии. Что из нарядов нравится, сразу покупаю. Раньше, когда я ходила по магазинам, мне было сложно выбрать что-то одно — хотелось все и сразу. В результате шкаф превращался в склад ненужных вещей.

9. Я не пользуюсь посудомоечной машиной

Совсем. Посуду мою руками в перчатках и считаю это очень сексуальным. Для меня это некий медитативный процесс, который помогает сконцентрироваться.

10. Моя самая вредная привычка — говорить людям правду в глаза

Почти никому это не нравится, люди обижаются. Но я так воспитана: говорю то, что думаю. Кстати, чаще всего в конечном итоге люди остаются мне за это благодарны.

Я также люблю, когда окружающие честны и со мной: всегда положительно отношусь к конструктивной критике в свой адрес.