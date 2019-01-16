Виктория Лопырева: «Я сама прошла через развод. Важно уметь себя уважать»

Который день СМИ неустанно обсуждают беременную Викторию Лопыреву и ее возлюбленного Игоря Булатова. Не вставая ни на чью сторону, не вдохновляясь слухами и сплетнями, мы благодарим Вику за желание поделиться своими размышлениями с нами и передаем слово главному «ньюсмейкеру» недели — если не месяца, а то и целого года.

Woman.ru: Виктория, в последние дни твое имя пестрит во всех СМИ. Подавляющее большинство заголовков на тему «Лопырева увела мужа у подруги». Расскажи, как все обстоит на самом деле, расставь все точки над i.



Виктория Лопырева: К счастью, я уже давно не обращаю большого внимания на такие «заголовки». Хотя, конечно, обижаюсь, когда вижу откровенную ложь.



Сразу скажу, что мы с Татой не подруги и никогда ими не были, хотя я заочно относилась к ней с симпатией, но видела ее всего несколько раз в жизни на каких-то мероприятиях. В Сети ходит наше совместное фото, так вот: я фотографируюсь, когда меня об этом просят, не отказываю, и таких фотографий с разными людьми очень много. А подруг у меня — настоящих, с которыми нас связывают годы и десятилетия дружбы — единицы! Я избирательна. Настоящая дружба для меня не пустой звук. Говорю это лишь для того, чтобы было ясно, что мы никогда не были близки и домами не дружили.

«С Игорем мы знакомы лет десять — еще до его женитьбы. Но у нас и мысли не было, что это перерастет в нечто большее. Я была не одна, он — тоже».

При первом знакомстве мы друг на друга никак не отреагировали. Просто бывали в общих компаниях, а уже потом, познакомившись поближе, начали дружить.



О деталях семейной жизни Игоря говорить не имею права и не хочу. Почему и как они начали отдаляться друг от друга, знают только они. Захотят — расскажут. Я с уважением отношусь к его прошлому, к его бывшей семье и слова плохого о них не скажу. Это их история.



Наша же с ним началась не так давно, но развивалась стремительно. Как и почему это произошло, объяснить вряд ли смогу — это из области иррационального. Любовь объяснить невозможно. При этом я знала, что в тот момент у него уже не было отношений с супругой, хотя они продолжали какое-то время жить под одной крышей, пока Игорь не ушел.



Woman.ru: Сегодня тебя задевают негативные комментарии в Сети насчет твоих отношений с Игорем? Есть что ответить обидчикам?



В. Л.: Наша история не первая и не единственная. Я могу назвать с десяток подобных. Почему именно наша вызвала такой резонанс, объяснять не надо. Как и не надо объяснять, почему вдруг в один момент началась эта кампания в прессе. Мы же не дети и все понимаем. Журналисты, которых лично знаю, говорят: «Извини, такой заказ пришел, ничего не можем сделать». Цинично, зато честно. Однако я еще понимаю, когда пишут о нравственных аспектах, но заказывать клеветнические материалы? Для чего? На мой взгляд, это глупо и унизительно.

«Мой мир — это моя семья, мои друзья, подписчики. И все они со мной. Как говорится, нет худа без добра»

Woman.ru: Каково это, когда весь мир против тебя?



В. Л.: Это не так. Мой мир — это моя семья, мои друзья, подписчики. И все они со мной. Как говорится, нет худа без добра: такая ситуация — лучший способ проверить друзей.



Конечно, есть персонажи, которые используют любой повод, чтобы хайпануть, попиариться, из серии «надо тоже что-то про Вику сказать». Проявились и те, кого я считала своими добрыми приятелями... Их грехи, их молитвы, а время рассудит. При этом замечу, что огромное число людей меня поддерживает.

«Это не значит, что я призываю всех разводиться. Нет, боже упаси! Просто считаю, что семья — это не штамп, который ни от чего не страхует, а любовь и полное доверие».

Если ушла любовь, а так, к сожалению, бывает, то лицемерить нет смысла. Я сама прошла через развод с человеком, которого любила: когда ушло доверие, приняла решение расстаться. Да, было непросто. Но иначе быть не должно и не может. Женщина — не придаток мужчины, а самодостаточная личность. Надо уметь себя уважать и не цепляться за уходящие штаны.



Woman.ru: Ты продолжаешь улыбаться, несмотря на негатив. Кто или что помогает тебе оставаться в хорошем расположении духа?



В. Л.: Я в ожидании чуда, все остальное не имеет значения.



Woman.ru: В одном из недавних твоих комментариев в соцсетях мы прочитали, что ты не знала о беременности Таты, которая родила примерно в то же время, когда ты забеременела. Но о ее интересном положении точно знал Игорь. Не осуждаешь ли ты своего возлюбленного, что он тебе ничего не сказал?



В. Л.: Я действительно об этом не знала. Была очень занята подготовкой к Чемпионату мира, много летала по миру с командой FIFA, домой попадала редко. Ни с кем особенно не общалась (просто не было времени), сплетен о московской жизни не слышала.



Потом Игорь сам все рассказал. Он очень волновался. Детали и подробности рассказывать не стану — это касается не только меня.

«В то время я уже была беременна. Ситуация сложная. Я твердо сказала, что мы расстаемся. Но расстаться мы уже не смогли. Игорь сумел мне все объяснить и убедить».

Woman.ru: Как думаешь, он пытался уберечь тебя и ваши чувства?



В. Л.: Думаю, что да.

«Если у меня будет свадьба, то с самым лучшим ведущим — Николаем Басковым»

Woman.ru: Вы с Игорем не так долго вместе. Как ты почувствовала, что он — тот самый, с кем можно идти дальше по жизни, рожать детей, создавать семью?



В. Л.: Игорь совсем другой, он далек от шоу-бизнеса, ему не нужна никакая слава, популярность, он независим от социальных сетей. Он умный и заботливый. И у меня не получается поссориться с ним, даже когда я пытаюсь.



Woman.ru: Как бы ты могла описать ваши отношения и твои чувства к Игорю?



В. Л.: Задайте этот вопрос Игорю. В конце концов, инициативу проявляет мужчина. Не хочу говорить за него.



Woman.ru: Чуть-чуть забежим вперед: не думали ли вы с Игорем о свадьбе? И как ты вообще относишься к браку?



В. Л.: К браку отношусь спокойно, без фанатизма. Даже боюсь немного пресловутого штампа — этот страх у меня всегда был. Сейчас я думаю только о ребенке — все остальное неважно.

«Если у меня будет свадьба, то с самым лучшим ведущим — Николаем Басковым».

Коле отдельное спасибо за поддержку. Первое, что он мне написал: «Не реагируй на то, что происходит, впереди самое главное. И помни: мое давнее обещание провести твою свадьбу никто не отменял». Он изумительный человек!



Woman.ru: Ты очень долго скрывала свое интересное положение. Почему?



В. Л.: Не хотелось выставлять напоказ самое сокровенное. Я и так все время на виду.



Woman.ru: Совсем скоро ваш малыш появится на свет. Волнуешься?



В. Л.: Конечно! Я так не волновалась, даже когда выносила мяч на поле стадиона «Лужники» под прицелом камер со всего мира.



Woman.ru: Не переживаешь по поводу фигуры? Нет страха, что не сможешь вернуть былую форму?



В. Л.: Вот здесь страха нет: просто посмотрите на мою маму!



Woman.ru: О какой семье ты мечтаешь?



В. Л.: О семье, где есть любовь и искренность.