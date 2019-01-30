Марина Зудина: «За последнее время я испытала и предательства, и другие разочарования. Но по-прежнему считаю: пусть лучше тебя предадут, чем ты предашь»

В интервью Woman.ru Марина Зудина рассказала о своем возвращении в кино, успехах детей и жизни.

Марина Зудина не нуждается в представлениях. Много лет мы любовались актрисой в кино и на театральной сцене, следили за ее, казалось, невероятной историей любви с Олегом Павловичем Табаковым. Почти год назад Народного артиста СССР не стало, но наша героиня не опустила рук. Зудина вернулась в кино после многолетней паузы.

Совсем скоро состоится премьера одного из трех новых проектов с участием актрисы: на видеосервисе START выходит сериал «Содержанки» режиссера Константина Богомолова.

В беседе с нашим порталом Марина рассказала и про карьеру, и про свою семью. Мы благодарны ей за честность и откровенность, а также восхищаемся ее силой духа, которая так гармонично сочетается с романтичностью и женственностью.



Woman.ru: Марина, расскажите подробнее о вашей роли в «Содержанках». Чем она вас привлекла?



Марина Зудина: Меня пригласил режиссер Константин Богомолов, с которым до этого я очень много работала в театре. Конечно, мне было интересно вновь с ним сотрудничать. Когда прочитала синопсис, поняла, что если бы проектом занимался другой режиссер, я бы, наверное, растерялась: в сериале задействовано большое количество героев, которые образуют непростой сюжет. Однако зная режиссера, я была уверена, что он найдет интересное решение. И посмотрев пилотную серию, поняла, что не ошиблась: Константин очень четко выстраивает историю.



Woman.ru: Была ли в сериале определенная героиня, которую вы хотели сыграть?



М. З.: Изначально я вообще не понимала, как будет развиваться сюжет. В пилотной серии у меня была всего одна сцена, причем я была уверена, что ее вырежут. Но в результате Константин ее оставил, сюжетная линия дописывалась. История моей героини активно развивается ближе ко второй части сериала.

«Для меня ''Содержанки'' — это больше психологическая драма. Даже само название имеет глубокий смысл — это проект не только о том, что есть девушки, живущие за чужой счет, но и о том, что люди в принципе нередко используют друг друга»

Woman.ru: Сериал описывается как «эротический триллер». Снимались ли вы ранее в лентах подобного жанра?



М. З.: Для себя я не определяю жанр данного проекта как эротический триллер.

«Для меня это, скорее, история очень одиноких людей, многие из которых просто не знают, что такое любовь. Не дано. В жизни, к сожалению, такое часто встречается».

Для меня «Содержанки» — это больше психологическая драма. Даже само название имеет глубокий смысл — это проект не только о том, что есть девушки, живущие за чужой счет, но и о том, что люди в принципе нередко используют друг друга.



Если уж и есть в моей сюжетной линии провокация, то это, скорее, возраст партнера, с которым у моей героини связь. Он чуть старше моего сына.



Woman.ru: Вы несколько лет нигде не снимались, а после ухода Олега Павловича готовятся к выходу уже три проекта с вашим участием. Это совпадение или намеренное «переключение» на карьеру?



М. З.: Так совпало: в начале 2018-го я дала согласие на участие в проекте «Хороша жена», в феврале начались съемки и продолжались до лета. Создатели сериала с пониманием отнеслись ко всему, дали мне время прийти в себя. Я также благодарна всей съемочной группе за то, что они без лишних эмоций и соболезнований продолжили со мной работать. Это помогало мне держаться: строго, по-рабочему. А уже осенью начались съемки «Содержанок» и еще одного проекта — «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга.



Woman.ru: Учитывая, что в последнее время вы стали активно сниматься, можно ли сказать, что кино вновь стало вас интересовать?



М. З.: Я выпала из киножизни по определенным обстоятельствам. Я понимаю, что часто так случается: после того как женщина, самостоятельная единица, выходит замуж за известного человека, который имеет определенное положение и статус в обществе, она автоматически уходит в тень. Я всегда к этому спокойно относилась.



Когда ты любишь человека, то не думаешь о каких-то амбициях.

«В нашей жизни все было по любви: мы не требовали друг от друга никаких жертв, нас объединяли общие интересы, и это большое счастье».

Если я отказывалась от ролей, то это было только мое решение, о котором я никогда не жалела. Сейчас, по прошествии времени, не могу сказать, что я упустила какие-то очень яркие предложения. Я вообще никогда не жалею о чем-то упущенном. И, наверное, это мое счастливое свойство.



Woman.ru: Я заметила, вы философски ко всему относитесь, производите впечатление человека в гармонии с самим собой.



М. З.: Не могу сказать, что постоянно нахожусь в гармонии с собой, но тем не менее стремлюсь к душевному равновесию, так как считаю, что после определенного возраста надо уметь владеть своими эмоциями. Иначе есть риск утратить чувство собственного достоинства.

«Я умею просить прощения, признавать свои ошибки. Ведь иногда мы бываем неправы даже не по сути, а по форме».

Я стараюсь быть доброжелательной к людям и не выставлять свои переживания напоказ. Может быть, поэтому отношение в театрах ко мне не ухудшилось. Скорее, наоборот — мне говорят больше добрых слов. Возможно, я была не самой плохой женой художественного руководителя (улыбается). Помню, много лет назад актриса Ольга Миримская на каких-то гастролях во время наших посиделок сказала: «Вы не понимаете, как вам повезло с Зудиной! Таких жен-актрис художественных руководителей не бывает!» (Смеется.) Ольга приехала в Москву из провинции, где была примой театра. Она знала, о чем говорила: на периферии примы нередко становятся супругами художественных руководителей театров.

«Сегодня я не боюсь смерти. Проведя в реанимации сто с лишним дней и увидев столько боли, я на многое стала смотреть иначе. Произошла переоценка ценностей»



Фото Филипп Гончаров ИД «7Дней»

Woman.ru: Сегодня вы стремитесь к душевному равновесию. А какие еще изменения произошли с вами за прошедшие годы?



М. З.: Я вообще ко многому стала относиться иначе. Так, с рождением второго ребенка я начала жить каждым днем и перестала торопить время, потому что понимала, что эти мгновения вряд ли повторятся. Это совершенно другое осознание времени. Раньше я считала 30 лет разницы между мной и Олегом Павловичем огромной цифрой, а теперь смотрю на все иначе и понимаю: те 35 лет, что мы были вместе, пролетели очень быстро!

«Я верю, что душа бессмертна. Смерть — это не окончание жизни, а переход куда-то в другое измерение. Это встреча с теми, кого ты любил».

Сегодня я не боюсь смерти. Проведя в реанимации сто с лишним дней и увидев столько боли, я на многое стала смотреть иначе. Произошла переоценка ценностей.



Woman.ru: Что помогло вам пережить утрату?



М. З.: Утрату нельзя пережить, потому что это остается с тобой навсегда. Все мои потери со мной. Жизнь просто течет параллельно. Взять те же съемки в кино: в один из дней мне поставили съемку на 5 часов утра, хотелось спать, и я начала шутить, чтобы хоть как-то взбодриться и не заснуть. Возможно, со стороны это было похоже на то, что я уже пережила утрату. Однако юмор вовсе не значил, что я не испытываю боли.

«Есть жизнь, а есть твоя боль, и это две параллели. Я могу шутить, но если где-то услышу голос Олега Павловича, слезы сразу выступают на глаза».

Тем не менее я стараюсь не утрачивать интереса к окружающему. Если Господь подарил тебе эту жизнь, ты не имеешь права погружаться в уныние. Это грех. Надо жить!..



Woman.ru: Как сильно последние месяцы отразились на вашей жизни?



М. З.: Я поняла: чем больше на мою долю выпадает испытаний, тем, наверное, мудрее я становлюсь. Чем больше настоящей боли испытываешь, тем меньше переживаешь по пустякам. С возрастом приходит понимание, что многое в жизни «режиссируется» не тобой.



Взять мое поступление к Олегу Павловичу: перед этим в течение двух лет я видела сны, что учусь в ГИТИСе. Я и подумать не могла, что у нас возникнут отношения. Тем не менее однажды летом я, студентка, окончившая первый курс, лежала на пляже, и вдруг осознала, что у нас с Олегом Павловичем будет роман. Не знаю, откуда взялась эта мысль, ведь на тот момент я была влюблена. Хотя тогда я все время влюблялась. К концу осени любовь к Олегу Павловичу так усилилась, что я уже хотела как Татьяна Ларина писать ему письмо. Но делать этого не пришлось: чувства нахлынули на нас обоюдно.



Woman.ru: Ваш сын Павел стал актером, как вы и Олег Павлович. Вы всегда одобряли его решение?



М. З.: Мы ничего специально для этого не делали. Единственное, мы решили, что Павел получит лучшее образование, если после девятого класса перейдет в театральный колледж, который создал его отец. Сейчас он учится на заочном отделении продюсерского факультета в ГИТИСе.

«У сына всегда был выбор: он в любой момент может получить образование, которое хочет, так как у нас никогда не стоял вопрос именно зарабатывания Павлом денег. Мы не ставили ему каких-то ограничений».

Уже на третьем курсе Аня Меликян увидела Павла и пригласила его в свой фильм «Звезда», где у него главная мужская роль. Потом Константин Богомолов задействовал сына в своем проекте: в 16-17 лет Павел дебютировал на сцене Художественного театра, где сыграл в спектакле «Год, когда я не родился».



Woman.ru: Вы как-то способствовали участию Павла в этих проектах?



М. З.: Кончено, нет. И Анна, и Константин крайне независимые режиссеры, их выбор был абсолютно свободен, и мы с Олегом Павловичем не имели к этому никакого отношения. Скорее, наоборот, советовали посмотреть других ребят.



С Анной Меликян вообще произошла интересная история. Она увидела фото Павла на афише МХТ и заинтересовалась им. Именно такой типаж героя Анна искала для своего фильма. У меня были сомнения, я настаивала на пробах, так как роль довольно сложная, а Павел еще учился в колледже. Но Анна точно знала, чего хочет. Она сказала, что ищет индивидуальность определенного социального статуса и знает, как с Павлом работать. И мы ей поверили. Фильм «Звезда» мне очень дорог — все-таки это первая киноработа сына.



Сам сюжет тоже потрясающий — удивительно пронзительная история. Я трижды смотрела этот фильм и каждый раз плакала в финале.

«Наверное, ради этого мы и смотрим кино: важно, чтобы в конце ты о чем-то задумался, что-то переосмыслил. Бывает, смотришь хороший фильм, но мысли после него не рождаются».

Здесь же все было наоборот. И дело вовсе не в участии Павла: просто тема фильма совпала с моими размышлениями о жизни.



Позднее Константин Богомолов решил поставить новую версию своего спектакля «Чайка» и хотел попробовать на роль Треплева нашего сына, но я и Олег Павлович в один голос сказали, что для него это рано. Хотя, возможно, именно с этим режиссером у Павла все получилось бы, но тогда мы перестраховались, так как не желали ему неудачи. Потом долго смеялись, что родители у Павла не только ему не помогают, но и наоборот препятствуют (смеется). Павел в итоге сыграл в других постановках этого режиссера.

«У Павла идет процесс становления, развития, и если он через какое-то время вообще захочет заниматься чем-то другим, я приму это решение. Он взрослый человек»

Woman.ru: Вы сказали, что несколько раз пересматривали фильм «Звезда». А собственные картины или ленты с участием Олега Павловича вы пересматриваете?



М. З.: Крайне редко. Даже фильм «Звезда» я посмотрела трижды скорее случайно: впервые — на «Кинотавре», потом на премьере в Москве, а после его показывали по телевизору. И каждый раз он производил на меня сильное впечатление, правда. А вот свои фильмы я стараюсь вообще не смотреть.



Woman.ru: Почему?



М. З.: Понимаете, любая роль связана с определенным отрезком времени, этапом в жизни, в карьере, во взаимоотношениях с разными людьми. Это можно сравнить с поездкой туда, где прошло твое детство. Был момент, когда я хотела приехать на Преображенку, где росла, взглянуть на свою школу, улицу. Но меня постоянно что-то останавливало: наверное, то, что для меня важно сохранить воспоминания нетронутыми. Пусть в моей памяти все останется, как есть. Думаю, те же эмоции я испытываю по отношению к своим фильмам, интервью.



Что касается картин с участием Олега Павловича: когда я училась в ГИТИСе, и он куда-то уезжал, то я очень скучала и с удовольствием пересматривала картины «Москва слезам не верит», «Гори, гори, моя звезда».

«Сегодня все наоборот: я не могу смотреть ничего из того, что связано с ним. Пока больно».

Наверное, через какое-то время все изменится. Думаю, мне будет интересно заново посмотреть не только фильмы с участием Олега Павловича, но и передачи, интервью.



Woman.ru: Возвращаясь к Павлу: даете ли вы ему советы относительно ролей, участия в различных проектах?



М. З.: Нет, в этом вопросе у Павла также полная свобода. Самореализация крайне важна, нужно любить то, чем ты занимаешься. Возможно, если бы я понимала, что у сына совсем все не ладится, то стала каким-то образом участвовать, давать советы. Но когда я понимаю, что ему интересны проекты, а он интересен режиссерам, зачем лезть? Однако я могу высказать свое мнение по поводу проектов, ролей, если понимаю, что это будет с пользой для него.



У Павла идет процесс становления, развития, и если он через какое-то время вообще захочет заниматься чем-то другим, я приму это решение. Он взрослый человек. С Машей будет то же самое.



Woman.ru: Кем вы видите Машу в будущем?



М. З.: У Маши нет определенной мечты, и я пока не знаю, что она выберет. Я часто думаю о том, как угадать, куда направить своего ребенка, чтобы не сбить с пути. С Машей мы осторожно пробуем разные направления. Я стараюсь ее не перегрузить. Например, я сама оканчивала музыкальную школу, но детей не заставляла. Сейчас Маша рисует, ей это интересно, но что будет дальше, никто не знает.



Помню, в советские годы было нормой спрашивать у детей: «Какие у тебя оценки в школе?», «Кем ты хочешь быть?». Мне кажется, эти вопросы ставили ребенка в тупик, особенно если в дневнике стояли двойки, а будущее представлялось туманным (улыбается). Поэтому к детям своих знакомых и друзей я не лезла и не лезу. Это личное.

«На мой взгляд, главное, чтобы человек был счастлив, имел правильные жизненные установки. Для меня важно, чтобы Маша выросла доброй и отзывчивой к чужой боли».

Возможно, я вижу много цинизма и равнодушия в нашем обществе, и поэтому моральные качества для меня в приоритете. Я хочу, чтобы дочь понимала, что не все в этой жизни продается и покупается, что настоящие любовь и дружбу не купишь ни за какие деньги.



И, конечно, во главе моих отношений с детьми стоит любовь. Без любви в принципе ничего не может быть в этой жизни. Также важно доверие и уважение. Я постоянно советуюсь с детьми, спрашиваю их мнение. Павел и Маша всегда знали, что они могут сказать, что думают и чувствуют, и будут услышанными.



Помню, был случай, когда мы выбирали 5-летней Маше кроватку. Было два дизайна: с корабликами — для мальчиков, с цветочками — для девочек. Дизайнер долго ждала от нас ответа и никак не могла понять, чего мы медлим. А мы ждали, что скажет Маша — это ведь ее будущая кровать.



Woman.ru: И что она в итоге выбрала?



М. З.: Кстати, она выбрала кораблики. В общем, мои дети привыкли к тому, что их мнение важно для меня. Даже если оно не совпадает с моим, они имеют право высказаться. Главное, что они внутренне свободны.

«Нет рядом мужчины, который возьмет за руку и скажет: ''Все будет хорошо'', и ты знаешь, что так и будет. Но есть дочь Маша, которая обнимает и говорит эти слова»



Фото Филипп Гончаров ИД «7Дней»



Woman.ru: Вы являетесь столь же свободной в своем выборе и действиях? Скажем, по какому принципу вы выбираете проект, в котором сниметесь?



М. З.: Первое — это режиссер. Если о нем ничего не знаю, тогда смотрю сценарий. Также для меня очень важна команда.

«Были случаи, когда я спрашивала об актерском составе и принимала решение, сниматься или нет, в зависимости от того, кто будет моим партнером. Это действительно важно».

Помню, вот-вот должны были начаться съемки в одном фильме, как неожиданно поменялся актер — как раз мой партнер. У него наложились проекты, и он выбыл. Продюсеры долго скрывали от меня этот факт — боялись, что соскочу следом (смеется).



Woman.ru: Но вы остались?



М. З.: Да, тогда все закончилось хорошо: я осталась. В результате взяли артиста, которого я хорошо знаю, так как работаю с ним в театре.



Woman.ru: За свою карьеру вы сыграли в большом количестве проектов. И тем не менее: есть ли у вас роль мечты?



М. З.: Все должно совпасть. Конечно, в юности ты мечтаешь о конкретных ролях. Я, например, хотела воплотить образы Нины Заречной, Луизы — героини пьесы «Коварство и любовь». Но в итоге все, о чем я мечтала, не состоялось, а о чем и подумать не могла (или просто отпускала), случалось.



Например, так было с Антигоной. В студенчестве я была одержима этой ролью, но Олег Павлович репетировал отрывок с Евдокией Германовой. Спустя много лет я уже и думать забыла про это, как вдруг в МХТ решили поставить спектакль с великим грузинским артистом Отаром Мегвинетухуцеси в постановке Тимура Чхеидзе, где я сыграла… Антигону. Случаются и такие повороты (улыбается). Хотя Олег Павлович даже не подозревал об этой моей мечте.

Woman.ru: Сегодня вы упомянули тот факт, что в двух театрах, где вы играете, многое меняется. Как лично вы относитесь к переменам?



М. З.: Это для меня изменилось, а о других ничего не могу сказать. Во мне происходит глобальная внутренняя перестройка, и на этом я сосредоточена больше, чем на всем остальном.

«Так вышло, что я была рядом с человеком, который создавал свой мир, и мне было там радостно и свободно. Это была не работа, а образ жизни».

Теперь же другие люди обустраивают все по-своему. Думаю, объективно судить об изменениях можно будет через год-полтора. Сейчас еще слишком рано: я считаю, что человеку нужно дать время на осознание, поиск, ошибки и выводы. Я доброжелательно общаюсь с новым руководством, держусь достаточно дистанционно, но если меня куда-то зовут, с радостью прихожу.



Для себя я решила так: у меня была жизнь до Олега Павловича, была жизнь с ним. А сейчас начался иной этап.

«По сути я никогда не была одна. В 17 лет поступила к нему на курс, в 18 меня накрыла эта огромная любовь, и долго-долго мы были счастливы».

Сейчас я одна, и глупо строить свою жизнь так, как это было при Олеге Павловиче. Я понимаю, что сегодня все по-другому, и смотрю на происходящее иным взглядом.



Woman.ru: Как вы верно заметили, огромный отрезок жизни с вами был мужчина, глава семьи, а сегодня эту роль и всю ответственность вы взвалили на свои плечи…



М. З.: Я в принципе всегда была сильным, ответственным и вовсе не инфантильным человеком, однако долгое время могла позволить себе роскошь быть слабой. Сегодня у меня такой возможности нет, хотя рядом находятся люди, которые меня поддерживают. Во-первых, это мой сын Павел, который уже взрослый. Он моя опора.



Сегодня я принимаю решения самостоятельно. Нет рядом мужчины, который возьмет за руку и скажет: «Все будет хорошо», и ты знаешь, что так и будет. Но есть дочь Маша, которая обнимает и говорит эти слова. И я ей верю!

