Марина Зудина: «За последнее время я испытала и предательства, и другие разочарования. Но по-прежнему считаю: пусть лучше тебя предадут, чем ты предашь»

Марина Зудина не нуждается в представлениях. Много лет мы любовались актрисой в кино и на театральной сцене, следили за ее, казалось, невероятной историей любви с Олегом Павловичем Табаковым. Почти год назад Народного артиста СССР не стало, но наша героиня не опустила рук. Зудина вернулась в кино после многолетней паузы.
В беседе с нашим порталом Марина рассказала и про карьеру, и про свою семью. Мы благодарны ей за честность и откровенность, а также восхищаемся ее силой духа, которая так гармонично сочетается с романтичностью и женственностью.
Woman.ru: Марина, расскажите подробнее о вашей роли в «Содержанках». Чем она вас привлекла?
Марина Зудина: Меня пригласил режиссер Константин Богомолов, с которым до этого я очень много работала в театре. Конечно, мне было интересно вновь с ним сотрудничать. Когда прочитала синопсис, поняла, что если бы проектом занимался другой режиссер, я бы, наверное, растерялась: в сериале задействовано большое количество героев, которые образуют непростой сюжет. Однако зная режиссера, я была уверена, что он найдет интересное решение. И посмотрев пилотную серию, поняла, что не ошиблась: Константин очень четко выстраивает историю.
Woman.ru: Была ли в сериале определенная героиня, которую вы хотели сыграть?
М. З.: Изначально я вообще не понимала, как будет развиваться сюжет. В пилотной серии у меня была всего одна сцена, причем я была уверена, что ее вырежут. Но в результате Константин ее оставил, сюжетная линия дописывалась. История моей героини активно развивается ближе ко второй части сериала.
Woman.ru: Сериал описывается как «эротический триллер». Снимались ли вы ранее в лентах подобного жанра?
М. З.: Для себя я не определяю жанр данного проекта как эротический триллер.
Для меня «Содержанки» — это больше психологическая драма. Даже само название имеет глубокий смысл — это проект не только о том, что есть девушки, живущие за чужой счет, но и о том, что люди в принципе нередко используют друг друга.
Если уж и есть в моей сюжетной линии провокация, то это, скорее, возраст партнера, с которым у моей героини связь. Он чуть старше моего сына.
Woman.ru: Вы несколько лет нигде не снимались, а после ухода Олега Павловича готовятся к выходу уже три проекта с вашим участием. Это совпадение или намеренное «переключение» на карьеру?
М. З.: Так совпало: в начале 2018-го я дала согласие на участие в проекте «Хороша жена», в феврале начались съемки и продолжались до лета. Создатели сериала с пониманием отнеслись ко всему, дали мне время прийти в себя. Я также благодарна всей съемочной группе за то, что они без лишних эмоций и соболезнований продолжили со мной работать. Это помогало мне держаться: строго, по-рабочему. А уже осенью начались съемки «Содержанок» и еще одного проекта — «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга.
Woman.ru: Учитывая, что в последнее время вы стали активно сниматься, можно ли сказать, что кино вновь стало вас интересовать?
М. З.: Я выпала из киножизни по определенным обстоятельствам. Я понимаю, что часто так случается: после того как женщина, самостоятельная единица, выходит замуж за известного человека, который имеет определенное положение и статус в обществе, она автоматически уходит в тень. Я всегда к этому спокойно относилась.
Когда ты любишь человека, то не думаешь о каких-то амбициях.
Если я отказывалась от ролей, то это было только мое решение, о котором я никогда не жалела. Сейчас, по прошествии времени, не могу сказать, что я упустила какие-то очень яркие предложения. Я вообще никогда не жалею о чем-то упущенном. И, наверное, это мое счастливое свойство.
Woman.ru: Я заметила, вы философски ко всему относитесь, производите впечатление человека в гармонии с самим собой.
М. З.: Не могу сказать, что постоянно нахожусь в гармонии с собой, но тем не менее стремлюсь к душевному равновесию, так как считаю, что после определенного возраста надо уметь владеть своими эмоциями. Иначе есть риск утратить чувство собственного достоинства.
Я стараюсь быть доброжелательной к людям и не выставлять свои переживания напоказ. Может быть, поэтому отношение в театрах ко мне не ухудшилось. Скорее, наоборот — мне говорят больше добрых слов. Возможно, я была не самой плохой женой художественного руководителя (улыбается). Помню, много лет назад актриса Ольга Миримская на каких-то гастролях во время наших посиделок сказала: «Вы не понимаете, как вам повезло с Зудиной! Таких жен-актрис художественных руководителей не бывает!» (Смеется.) Ольга приехала в Москву из провинции, где была примой театра. Она знала, о чем говорила: на периферии примы нередко становятся супругами художественных руководителей театров.
Фото Филипп Гончаров ИД «7Дней»
Woman.ru: Сегодня вы стремитесь к душевному равновесию. А какие еще изменения произошли с вами за прошедшие годы?
М. З.: Я вообще ко многому стала относиться иначе. Так, с рождением второго ребенка я начала жить каждым днем и перестала торопить время, потому что понимала, что эти мгновения вряд ли повторятся. Это совершенно другое осознание времени. Раньше я считала 30 лет разницы между мной и Олегом Павловичем огромной цифрой, а теперь смотрю на все иначе и понимаю: те 35 лет, что мы были вместе, пролетели очень быстро!
Сегодня я не боюсь смерти. Проведя в реанимации сто с лишним дней и увидев столько боли, я на многое стала смотреть иначе. Произошла переоценка ценностей.
Woman.ru: Что помогло вам пережить утрату?
М. З.: Утрату нельзя пережить, потому что это остается с тобой навсегда. Все мои потери со мной. Жизнь просто течет параллельно. Взять те же съемки в кино: в один из дней мне поставили съемку на 5 часов утра, хотелось спать, и я начала шутить, чтобы хоть как-то взбодриться и не заснуть. Возможно, со стороны это было похоже на то, что я уже пережила утрату. Однако юмор вовсе не значил, что я не испытываю боли.
Тем не менее я стараюсь не утрачивать интереса к окружающему. Если Господь подарил тебе эту жизнь, ты не имеешь права погружаться в уныние. Это грех. Надо жить!..
Woman.ru: Как сильно последние месяцы отразились на вашей жизни?
М. З.: Я поняла: чем больше на мою долю выпадает испытаний, тем, наверное, мудрее я становлюсь. Чем больше настоящей боли испытываешь, тем меньше переживаешь по пустякам. С возрастом приходит понимание, что многое в жизни «режиссируется» не тобой.
Взять мое поступление к Олегу Павловичу: перед этим в течение двух лет я видела сны, что учусь в ГИТИСе. Я и подумать не могла, что у нас возникнут отношения. Тем не менее однажды летом я, студентка, окончившая первый курс, лежала на пляже, и вдруг осознала, что у нас с Олегом Павловичем будет роман. Не знаю, откуда взялась эта мысль, ведь на тот момент я была влюблена. Хотя тогда я все время влюблялась. К концу осени любовь к Олегу Павловичу так усилилась, что я уже хотела как Татьяна Ларина писать ему письмо. Но делать этого не пришлось: чувства нахлынули на нас обоюдно.
Woman.ru: Ваш сын Павел стал актером, как вы и Олег Павлович. Вы всегда одобряли его решение?
М. З.: Мы ничего специально для этого не делали. Единственное, мы решили, что Павел получит лучшее образование, если после девятого класса перейдет в театральный колледж, который создал его отец. Сейчас он учится на заочном отделении продюсерского факультета в ГИТИСе.
Уже на третьем курсе Аня Меликян увидела Павла и пригласила его в свой фильм «Звезда», где у него главная мужская роль. Потом Константин Богомолов задействовал сына в своем проекте: в 16-17 лет Павел дебютировал на сцене Художественного театра, где сыграл в спектакле «Год, когда я не родился».
Woman.ru: Вы как-то способствовали участию Павла в этих проектах?
М. З.: Кончено, нет. И Анна, и Константин крайне независимые режиссеры, их выбор был абсолютно свободен, и мы с Олегом Павловичем не имели к этому никакого отношения. Скорее, наоборот, советовали посмотреть других ребят.
С Анной Меликян вообще произошла интересная история. Она увидела фото Павла на афише МХТ и заинтересовалась им. Именно такой типаж героя Анна искала для своего фильма. У меня были сомнения, я настаивала на пробах, так как роль довольно сложная, а Павел еще учился в колледже. Но Анна точно знала, чего хочет. Она сказала, что ищет индивидуальность определенного социального статуса и знает, как с Павлом работать. И мы ей поверили. Фильм «Звезда» мне очень дорог — все-таки это первая киноработа сына.
Сам сюжет тоже потрясающий — удивительно пронзительная история. Я трижды смотрела этот фильм и каждый раз плакала в финале.
Здесь же все было наоборот. И дело вовсе не в участии Павла: просто тема фильма совпала с моими размышлениями о жизни.
Позднее Константин Богомолов решил поставить новую версию своего спектакля «Чайка» и хотел попробовать на роль Треплева нашего сына, но я и Олег Павлович в один голос сказали, что для него это рано. Хотя, возможно, именно с этим режиссером у Павла все получилось бы, но тогда мы перестраховались, так как не желали ему неудачи. Потом долго смеялись, что родители у Павла не только ему не помогают, но и наоборот препятствуют (смеется). Павел в итоге сыграл в других постановках этого режиссера.
Woman.ru: Вы сказали, что несколько раз пересматривали фильм «Звезда». А собственные картины или ленты с участием Олега Павловича вы пересматриваете?
М. З.: Крайне редко. Даже фильм «Звезда» я посмотрела трижды скорее случайно: впервые — на «Кинотавре», потом на премьере в Москве, а после его показывали по телевизору. И каждый раз он производил на меня сильное впечатление, правда. А вот свои фильмы я стараюсь вообще не смотреть.
Woman.ru: Почему?
М. З.: Понимаете, любая роль связана с определенным отрезком времени, этапом в жизни, в карьере, во взаимоотношениях с разными людьми. Это можно сравнить с поездкой туда, где прошло твое детство. Был момент, когда я хотела приехать на Преображенку, где росла, взглянуть на свою школу, улицу. Но меня постоянно что-то останавливало: наверное, то, что для меня важно сохранить воспоминания нетронутыми. Пусть в моей памяти все останется, как есть. Думаю, те же эмоции я испытываю по отношению к своим фильмам, интервью.
Что касается картин с участием Олега Павловича: когда я училась в ГИТИСе, и он куда-то уезжал, то я очень скучала и с удовольствием пересматривала картины «Москва слезам не верит», «Гори, гори, моя звезда».
Наверное, через какое-то время все изменится. Думаю, мне будет интересно заново посмотреть не только фильмы с участием Олега Павловича, но и передачи, интервью.
Woman.ru: Возвращаясь к Павлу: даете ли вы ему советы относительно ролей, участия в различных проектах?
М. З.: Нет, в этом вопросе у Павла также полная свобода. Самореализация крайне важна, нужно любить то, чем ты занимаешься. Возможно, если бы я понимала, что у сына совсем все не ладится, то стала каким-то образом участвовать, давать советы. Но когда я понимаю, что ему интересны проекты, а он интересен режиссерам, зачем лезть? Однако я могу высказать свое мнение по поводу проектов, ролей, если понимаю, что это будет с пользой для него.
У Павла идет процесс становления, развития, и если он через какое-то время вообще захочет заниматься чем-то другим, я приму это решение. Он взрослый человек. С Машей будет то же самое.
Woman.ru: Кем вы видите Машу в будущем?
М. З.: У Маши нет определенной мечты, и я пока не знаю, что она выберет. Я часто думаю о том, как угадать, куда направить своего ребенка, чтобы не сбить с пути. С Машей мы осторожно пробуем разные направления. Я стараюсь ее не перегрузить. Например, я сама оканчивала музыкальную школу, но детей не заставляла. Сейчас Маша рисует, ей это интересно, но что будет дальше, никто не знает.
Помню, в советские годы было нормой спрашивать у детей: «Какие у тебя оценки в школе?», «Кем ты хочешь быть?». Мне кажется, эти вопросы ставили ребенка в тупик, особенно если в дневнике стояли двойки, а будущее представлялось туманным (улыбается). Поэтому к детям своих знакомых и друзей я не лезла и не лезу. Это личное.
Возможно, я вижу много цинизма и равнодушия в нашем обществе, и поэтому моральные качества для меня в приоритете. Я хочу, чтобы дочь понимала, что не все в этой жизни продается и покупается, что настоящие любовь и дружбу не купишь ни за какие деньги.
И, конечно, во главе моих отношений с детьми стоит любовь. Без любви в принципе ничего не может быть в этой жизни. Также важно доверие и уважение. Я постоянно советуюсь с детьми, спрашиваю их мнение. Павел и Маша всегда знали, что они могут сказать, что думают и чувствуют, и будут услышанными.
Помню, был случай, когда мы выбирали 5-летней Маше кроватку. Было два дизайна: с корабликами — для мальчиков, с цветочками — для девочек. Дизайнер долго ждала от нас ответа и никак не могла понять, чего мы медлим. А мы ждали, что скажет Маша — это ведь ее будущая кровать.
Woman.ru: И что она в итоге выбрала?
М. З.: Кстати, она выбрала кораблики. В общем, мои дети привыкли к тому, что их мнение важно для меня. Даже если оно не совпадает с моим, они имеют право высказаться. Главное, что они внутренне свободны.
Фото Филипп Гончаров ИД «7Дней»
Woman.ru: Вы являетесь столь же свободной в своем выборе и действиях? Скажем, по какому принципу вы выбираете проект, в котором сниметесь?
М. З.: Первое — это режиссер. Если о нем ничего не знаю, тогда смотрю сценарий. Также для меня очень важна команда.
Помню, вот-вот должны были начаться съемки в одном фильме, как неожиданно поменялся актер — как раз мой партнер. У него наложились проекты, и он выбыл. Продюсеры долго скрывали от меня этот факт — боялись, что соскочу следом (смеется).
Woman.ru: Но вы остались?
М. З.: Да, тогда все закончилось хорошо: я осталась. В результате взяли артиста, которого я хорошо знаю, так как работаю с ним в театре.
Woman.ru: За свою карьеру вы сыграли в большом количестве проектов. И тем не менее: есть ли у вас роль мечты?
М. З.: Все должно совпасть. Конечно, в юности ты мечтаешь о конкретных ролях. Я, например, хотела воплотить образы Нины Заречной, Луизы — героини пьесы «Коварство и любовь». Но в итоге все, о чем я мечтала, не состоялось, а о чем и подумать не могла (или просто отпускала), случалось.
Например, так было с Антигоной. В студенчестве я была одержима этой ролью, но Олег Павлович репетировал отрывок с Евдокией Германовой. Спустя много лет я уже и думать забыла про это, как вдруг в МХТ решили поставить спектакль с великим грузинским артистом Отаром Мегвинетухуцеси в постановке Тимура Чхеидзе, где я сыграла… Антигону. Случаются и такие повороты (улыбается). Хотя Олег Павлович даже не подозревал об этой моей мечте.
Woman.ru: Сегодня вы упомянули тот факт, что в двух театрах, где вы играете, многое меняется. Как лично вы относитесь к переменам?
М. З.: Это для меня изменилось, а о других ничего не могу сказать. Во мне происходит глобальная внутренняя перестройка, и на этом я сосредоточена больше, чем на всем остальном.
Теперь же другие люди обустраивают все по-своему. Думаю, объективно судить об изменениях можно будет через год-полтора. Сейчас еще слишком рано: я считаю, что человеку нужно дать время на осознание, поиск, ошибки и выводы. Я доброжелательно общаюсь с новым руководством, держусь достаточно дистанционно, но если меня куда-то зовут, с радостью прихожу.
Для себя я решила так: у меня была жизнь до Олега Павловича, была жизнь с ним. А сейчас начался иной этап.
Сейчас я одна, и глупо строить свою жизнь так, как это было при Олеге Павловиче. Я понимаю, что сегодня все по-другому, и смотрю на происходящее иным взглядом.
Woman.ru: Как вы верно заметили, огромный отрезок жизни с вами был мужчина, глава семьи, а сегодня эту роль и всю ответственность вы взвалили на свои плечи…
М. З.: Я в принципе всегда была сильным, ответственным и вовсе не инфантильным человеком, однако долгое время могла позволить себе роскошь быть слабой. Сегодня у меня такой возможности нет, хотя рядом находятся люди, которые меня поддерживают. Во-первых, это мой сын Павел, который уже взрослый. Он моя опора.
Сегодня я принимаю решения самостоятельно. Нет рядом мужчины, который возьмет за руку и скажет: «Все будет хорошо», и ты знаешь, что так и будет. Но есть дочь Маша, которая обнимает и говорит эти слова. И я ей верю!