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«Хочу еще одну дочку и одну собаку»: 10 неожиданных признаний Алексея Ягудина

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыл Алексей Ягудин.

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз героем нашего материала стал Алексей Ягудин. Известный спортсмен относится к тем людям, у которых меньше всего хейтеров. Ну, согласитесь, а за что Алексея не любить? Прославленный фигурист, не раз приносивший «золото» в копилку сборной нашей страны на международных соревнованиях самого разного уровня, отличный семьянин, прекрасный отец, любящий муж, а также просто отзывчивый и открытый человек.


1. «Я начинал заниматься фигурным катанием не на обычном катке, а в перестроенном здании церкви на набережной Лейтенанта Шмидта в Ленинграде. В СССР это было обычное дело — до катка там располагался склад. На сегодняшний день церковь восстановили».

Алексей Ягудин в детстве с мамой

2. «Для того чтобы поднять себе настроение, я подхожу к зеркалу и искренне себе улыбаюсь, кривляюсь, строю рожицы. И мне становится легче (улыбается)».

Алексей Ягудин

3. «После Москвы мой самый любимый город России — это Красноярск (именно в этом городе в 2016 году Алексей и Татьяна стали мужем и женой, — прим. Woman.ru)».

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

4. «Моя старшая дочь Елизавета увлечена конструктором Lego. Я долгое время считал это легкомысленным занятием. Но недавно к ней на день рождения пришел специалист по Lego-робототехнике, и я был очень впечатлен! Думаю, их поколение сможет мыслить на другом уровне и начнет масштабнее исследовать космос».

Алексей Ягудин с дочкой Лизой

5. «Я окончил школу с серебряной медалью. Дотянуть до золотой не позволило упрямство: на геометрии мне просто не хотелось подробно объяснять, почему я решил задачу именно так. Хотя предмет я знал на ''отлично''».

Алексей Ягудин

6. «В детстве самым сложным для меня было писать сочинения: мыслей хватало максимум на страницу. Забавно, что теперь я работаю телеведущим и комментатором, а это именно та стезя, которая требует богатой фантазии и красноречия».

7. «Мало кто знает, но я убежденный атеист. Верю, что все в жизни зависит только от нас самих».

Алексей Ягудин

8. «В детстве, увидев в сериале «Санта-Барбара» Робин Райт (она играла Келли Кэпвелл), я влюбился и потом долгое время смотрел все ее киноработы, следил за творчеством. В «Карточном домике» она так же бесподобна, как и много лет назад». 

Алексей Ягудин, Робин Райт

9. «Я люблю сорбет, но ненавижу мороженое».

Алексей Ягудин

10. «Хочу еще дочку. И еще одну собаку».  

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочерьми
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02 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Instagram, Getty Images, личный архив Алексея Ягудина

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