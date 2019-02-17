«Жизнь без хлеба для меня крайне сложна»: Анна Седокова о любви к еде, суеверности и фото, за которые стыдно

Хотите знать о звездах чуточку больше? В рубрике «О себе начистоту» наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и провокационных вопросов. На этот раз героиней материала стала Анна Седокова.

Анна Седокова — новая героиня рубрики «О себе начистоту»

Woman.ru продолжает рубрику «О себе начистоту», в которой мы устраиваем нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

На этот раз свои тайны нам раскрыла Анна Седокова.

Поклонники любят певицу не только за творчество, но и за честность и откровенность перед аудиторией. И здесь мы не можем не согласиться: во время каждого интервью наша героиня не юлит и не уходит от ответа, даже если вопрос ей неприятен или вызывает печальные воспоминания. Этот материал не стал исключением.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Анна Седокова: Не есть пирожки, хлеб и другие хлебобулочные изделия. Хотя я все это обожаю! Честное слово, пребывание в этой жизни без хлеба для меня крайне сложно. Но сейчас я нашла для себя более полезную и менее калорийную альтернативу — это хлеб из льна или гречки. Пока держусь.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

А. С.: Как ни странно, я вкусно готовлю. Все почему-то ожидают, что кулинар из меня никудышный, но это не так. Я люблю стоять у плиты и удивлять домочадцев или гостей своими вкусными блюдами.

«Кстати, мое коронное — эта паста. Феттуччини с лососем, Карбонара, Болоньезе…»

Мы с детьми любим собираться на кухне и готовить вместе. Это очень здорово и весело. Особенно мы любим все перемазаться в муке, включить громко музыку и танцевать.



3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

А. С.: Я бы сказала, что это доброта. Мне кажется, это то качество, которое нужно всегда и везде демонстрировать: быть отзывчивым, не проходить мимо и протягивать руку помощи.

4. Приметы, в которые вы верите?

А. С.: Таких примет несколько. Например, когда я замечаю, что черная кошка переходит дорогу, сразу хватаюсь за пуговицу. Если я что-то забываю, то, вернувшись за вещью, присаживаюсь два раза. А если возвращаюсь домой, то обязательно смотрюсь в зеркало.

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

А. С.: Удалила бы свои ужасные фотки. Много лет назад я считала, что модно одеваюсь и в целом очень красиво выгляжу. Сегодня, разглядывая те снимки, я понимаю, что это не так. Я очень старалась быть красивой. Наверное, тогда мне это было нужно.

6. Кошки или собаки?

А. С.: Конечно, собаки! И доказательством служат два моих питомца: малышка Мару породы сиба-ину и йоркширский терьер по кличке Булгаков. К кошкам я отношусь нейтрально.

«Однажды Алина вместе с подружками принесла к нам домой кошку. Мы уже хотели было оставить ее у себя, но через три дня нашелся ее хозяин».

7. На чем вы экономите?

А. С.: На себе, хотя понимаю, что это совершенно неправильно. Так не стоит делать. Нужно себя любить и часто баловать. И тем не менее, когда у тебя трое детей, ты все время думаешь, что правильнее и лучше купить что-то для них. К тому же у меня огромный коллектив, и много средств уходит на бизнес. Сегодня приоритеты смещены не в мою пользу, но я потому и много работаю, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

А. С.: Наверное, если мудро подходить к решению этого вопроса, то я бы назвала авокадо. Если же относиться проще и веселее, то отдала бы предпочтение, конечно, пельменям (улыбается).

«Кстати, я умею сама их лепить, ведь все свое детство я провела в Томске у бабушки, которая и научила меня готовить настоящие сибирские пельмени».

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

А. С.: Я верю в судьбу и знаю, что если ты сделал доброе дело, то хорошее вернется тебе бумерангом. Поэтому последнюю тысячу рублей я бы отдала тому, кому она действительно нужна или даже могла бы изменить жизнь. И я абсолютно уверена, что это вернулось бы мне сторицей.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

А. С.: Так, чтобы прям близко, ощутимо, думаю, нет. Я все-таки верю в Бога. Мне кажется, эта вера и ведет меня по жизни.

11. За что вам стыдно?

А. С.: Стыдно как раз за те фотографии, про которые я говорила (смеется). На тех снимках я очень неумело украшала себя.



12. В чем сила?

А. С.: Безусловно, в любви. Это то, что нами движет. А еще сила в доброте и искренности.

13. Вотсап, Вайбер или Телеграм?

А. С.: На первом месте Вотсап, еще мне нравится Телеграм. А вот Вайбером я вообще не пользуюсь.

14. Перед кем вам хотелось бы извиниться?

А. С.: Я излишне эмоциональна и иногда в стрессовых ситуациях бываю довольно резка.

«Поэтому мне бы хотелось извиниться перед теми людьми, которые попадали под горячую руку. Простите меня».

15. Чего вам не хватает для счастья?

А. С.: Наверное, всего достаточно. Хотя… Для полного счастья мне не хватает грандиозного концерта в Москве и большого гастрольного тура по городам. Сейчас я как раз над этим работаю, планирую, организовываю. Думаю, что уже этой осенью моя самая большая мечта осуществится.

16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?

А. С.: Это скорее качество, а не черта характера. Избавилась бы от рассредоточения внимания. Я умею делать шестнадцать дел одновременно, и это плюс. Но получается, что в такие моменты я то здесь, то там, то еще где-то.

«Мне бы хотелось научиться как раз быть более сконцентрированной на чем-то одном».

17. Чего вы боитесь?

А. С.: Конечно, я переживаю за здоровье близких, боюсь за их жизнь. Потерять родных и любимых людей — мой самый главный страх.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

А. С.: Уметь телепортироваться, летать, иметь волшебную палочку — это все здорово, но я бы хотела немного другого. Мечтаю, чтобы моя любовь всегда была взаимной.

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

А. С.: Я бы хотела перенестись в те времена, когда жили Адам и Ева, чтобы своими глазами увидеть и понять, почему же произошла такая ситуация, что человек был изгнан с небес.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

А. С.: Наверное, странно планировать подобное. Мне кажется, надо просто жить и верить во что-то хорошее, настоящее, доброе. И не загадывать на будущее, а наслаждаться моментом, быть здесь и сейчас.