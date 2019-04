Анна Седокова: «Для меня важно то, как я выгляжу. Однако я не делаю из этого культа и не становлюсь зависимой от общественного мнения»

В интервью Woman.ru Анна Седокова рассказала об уверенности, уходе за собой и любви к бьюти-экспериментам.

Анна Седокова, без сомнения, одна из самых привлекательных артисток российского шоу-бизнеса. Аппетитные формы певицы много лет являются объектом желания у мужчин и предметом зависти у женщин. Неудивительно, что наша героиня не единожды позировала для обложек журналов Playboy и Maxim.

Бесспорно, мало быть просто сексуальной и привлекательной.

Природная харизма Анны, а также добродушие и открытость делают ее такой неповторимой, любимой миллионами россиян.



Мы общаемся с певицей не впервые, но она всегда находит, чем нас удивить. На этот раз мы решили выведать у Седоковой все секреты красоты. Тем более что и повод для этого подходящий: не так давно артистка стала амбассадором бренда Clear.

Woman.ru: Анна, насколько лично для вас важно то, как вы выглядите?



Анна Седокова: На мой взгляд, наша уверенность в себе и настроение на 50% зависит от того, как мы выглядим. Это очень важно и не стоит об этом забывать. Внутреннее состояние, энергия, которая исходит от женщины, — это оставшиеся 50%. Можно много работать над собой и при этом оставаться недовольной своим внешним видом. Так или иначе, все сводится к тому, нравишься ты себе или нет. Это работает только в связке, а не по отдельности. Важна работа не только над внешним видом, но и над внутренним состоянием.

«Мало говорить себе о том, какая ты красивая и обаятельная, нужно еще и прикладывать усилия, ухаживать за собой».

Немаловажную роль играет и то, какими человеческими качествами ты обладаешь, чтобы «прилагать» их к своей красоте.



Для меня однозначно важно то, как я выгляжу. Однако я не делаю из этого культа и не становлюсь зависимой от общественного мнения по поводу своей внешности.

«Благодаря регулярным тренировкам мое тело очень быстро восстановилось после родов»

Woman.ru: У вас прекрасная фигура. Легко ли удается держать себя в форме, или это скорее результат огромных усилий?



А. С.: Смело могу поделиться с вами своим главным секретом: начинайте заниматься спортом как можно раньше! Если у вас есть дети, приучайте их к активному образу жизни, особенно если они уже подростки. Дайте им возможность выполнять хотя бы минимальные физические нагрузки, элементарные упражнения, кардио на беговой дорожке.



Поясню на собственном примере.

«Я приучила себя к спорту еще в юном возрасте, и это очень пригодилось мне в будущем — когда появились на свет двое моих детей».

После первой беременности я очень быстро вернулась в прежнюю форму, даже не прилагая особых усилий. Благодаря регулярным тренировкам мое тело очень быстро восстановилось после родов. Когда на свет появилась вторая дочь, в форму я пришла практически так же быстро.



Однако в третий раз была катастрофа… Так легко я уже не отделалась... После родов я весила очень много и однажды просто призналась себе, что нахожусь далеко не в лучшей форме и мне очень некомфортно в своем теле. Мой идеальный вес 58-60 килограммов, а тогда я весила сильно больше. Помню, читала все негативные комментарии, которые мне писали в соцсетях, сильно переживала по этому поводу, страдала, постоянно плакала. Я действительно была очень большой! Но потом я взяла себя в руки, утерла слезы, подняла свою попу с дивана и начала работать над собой, чем занимаюсь и по сей день.

«Первое время после рождения Гектора окружающие действительно восхищались моей фигурой, но потом пошла обратная реакция»

Woman.ru: Но ведь все было наоборот: вашей первой фотографией после рождения сына все восхищались!



А. С.: Я могу раскрыть вам секрет успеха той фотографии, которую так любят выкладывать новоиспеченные мамы. Дело в том, что на девятом месяце беременности общественность видит тебя с большим животом, отекшими ногами и далее по списку. А когда ты уже родила, то, естественно, создается иллюзия стройной фигуры. Так что никогда не верьте этим первым фотографиям!

Что касается меня, то первое время после рождения Гектора окружающие действительно восхищались моей фигурой, но потом пошла обратная реакция. Мне и самой поначалу казалось, что я вернулась в прежнюю форму. А дальше приходит осознание. Может уйти не один и не два года работы над собой…

«Конечно, я бы хотела весить 58-60 килограммов, но сейчас мой вес немного больше (улыбается)».



Тем не менее я решила, что мне комфортнее всего именно в таком весе, поэтому начала к нему стремиться. Я могу позволить себе поправиться, но важно продолжать чувствовать себя уверенной. Успех женщины заключается именно в этом. Есть такое выражение — Fake it till you make it. Оно переводится так: «Притворяйся, пока не сделаешь это». Нужно работать над собой, пока не добьешься желаемого результата.



Woman.ru: Какие еще манипуляции помогают вам оставаться в форме?



А. С.: На самом деле, технологии сейчас так стремительно развиваются, что благодаря им можно добиться практически любого результата. Тем не менее я глубоко убеждена в том, что ничто не заменит традиционный спортзал. Никакой массаж не даст вам такого рельефного тела, как силовые упражнения.

«Если говорить о косметологических процедурах, то, безусловно, есть аппараты, которые делают нашу жизнь проще».

Мне по душе миостимуляция (процесс воздействия импульсов тока, которые направлены на стимуляцию нервов и мышц. Миостимуляцию часто называют «фитнесом для ленивых», — прим. Woman.ru). Можно чередовать этот метод массажной терапии с процедурой для коррекции фигуры на аппарате Icoone. Ну и, конечно же, обычный ручной массаж — его никто не отменял!



Woman.ru: Вам нравится ваше отражение в зеркале или всегда кажется, что есть то, что еще можно убрать/подкачать/исправить?



А. С.: Мне все нравится. Однако я не вижу ничего страшного в том, что если женщину что-то в себе не устраивает, она идет и переделывает это. Допустим, есть две девушки — и у обеих очень маленькая грудь. И вот одна из них спокойно с этим живет и любит себя такой, какая она есть, в то время как другую сильно беспокоит ее «недостаток».



На протяжении долгого времени все мысли второй девушки будут сводиться лишь к тому, насколько счастливее она могла бы быть, если бы ее бюст был чуть больше. Поэтому она вправе делать то, что делает ее счастливее. Это ли не самое главное?



Woman.ru: Нравитесь ли вы себе без макияжа?



А. С.: Загорелой — очень. Вообще сейчас я работаю над следующим уровнем принятия себя — это когда, проснувшись утром и посмотревшись в зеркало спросонья, я буду искренне думать: «Боже мой, какая красавица!». Пока так еще не происходит, но в целом я с уверенностью могу сказать, что живу в гармонии с собой. Так было не всегда, но я рада, что моя работа приносит плоды.

«Раньше я считала, что красота моих волос зависит от цвета, в который они окрашены»

Woman.ru: Не могу не отметить: вашей копне волос можно только позавидовать. Как вы за ними ухаживаете?



А. С.: Мне очень нравится шампунь Clear. Я пользуюсь им каждый день и даже беру с собой на гастроли. Именно поэтому я так рада быть амбассадором этого бренда. Также я регулярно пользуюсь маслами для волос. Наношу на кончики после мытья и даю впитаться. После этой процедуры волосы выглядят здоровыми и ухоженными.

«Вообще, раньше я считала, что красота моих волос зависит от цвета, в который они окрашены. Но один стилист открыл мне секрет, что все дело в ''длине челки''».

К примеру, почему у некоторых женщин она очень долго отрастает? Все просто: на переднюю часть волос приходятся главные «удары»: их слишком часто завивают, чаще окрашивают и делают светлые блики, тем самым повреждая их. А со здоровой шевелюрой челка растет быстрее, становится длинная, красивая. Кстати, я свою сейчас тоже отращиваю.



«Если честно, мне бы очень хотелось примерить каре»

Woman.ru: Никогда не думали о каре?



А. С.: Сейчас — нет, ну а потом — вполне может быть… Если честно, мне бы очень хотелось примерить каре. Вообще, я заметила, что сейчас в моду входят парики, так что при желании я в любой момент могу стать и блондинкой, и брюнеткой, и с длинными волосами, и с короткой стрижкой.

Woman.ru: Насколько вы вообще открыты к бьюти-экспериментам?



А. С.: Я всегда открыта к экспериментам! А почему нет? (Улыбается.)