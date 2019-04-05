«Соленые огурцы вместо конфет, вещие сны и первая квартира с Аршавиным»: 10 неожиданных признаний Юлии Барановской

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыла Юлия Барановская.

Юлия Барановская стала новой героиней рубрики «10 неожиданных признаний»

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз свои секреты рассказала Юлия Барановская. Сегодня нашу героиню знают как многодетную маму, писательницу и телеведущую. А теперь Юлия еще и радиоведущая: звезда исполнила свою давнюю мечту, и теперь каждую пятницу на «Русском радио» ее можно услышать в авторской программе «Все к лучшему!». Шоу обещает быть откровенным, а пока Юлия разоткровенничалась для нас.

1. Все дети, как правило, любят конфеты и уж точно предпочтут шоколад любому блюду, но у меня было все наоборот.

Маленькая я говорила: «Дайте мне лучше соленый огурец, а конфету я отнесу маме».

2. Я шесть лет пела в хоре, но, чтобы меня взяли в группу, пошла на обман.

На прослушивании надо было исполнить песню «Во поле береза стояла», после чего детей делили на две группы: направо отправляли тех, кого берут, налево — тех, кто не прошел. Меня отправили налево, но я, пока никто не видел, незаметно отошла чуть назад, за рояль, и перешла на другую сторону. Так в итоге и осталась заниматься.

3. Младший сын Арсений родился в Лондоне.

При регистрации чиновники очень удивились, что называю ребенка одним именем. В Англии принято давать малышу сразу 2-3 имени, чтобы было больше ангелов-хранителей. Я не знала этого факта, но не растерялась: поскольку мне еще очень нравилось имя Даниил, в английском свидетельстве о рождении у сына два имени — Арсений и Даниил.

4. В детстве я ходила на кружок по шитью мягких игрушек.

Одна из моих работ — моряк с трубкой — долго путешествовала на корабле в качестве талисмана.



5. До переезда в Лондон я три года ездила на базу «Зенита», рядом с которой, буквально на углу, строился дом.

Работа шла медленно, стройку замораживали и вновь продолжали. Каждый раз проходя мимо, я думала: «Какой неразумный человек приобретет здесь недвижимость?». В итоге в том самом доме мы с бывшим мужем купили свою первую питерскую квартиру.

6. Раньше мне не нравилась одежда в магазине, поэтому наряды я придумывала сама и шила их на заказ.

У моей портнихи дома было большое производство — все на виду. Многим ее клиенткам приглядывались мои наряды, и они просили портниху сшить такие же.

7. Я очень эмоциональный, чувствительный человек, наверное, поэтому мне часто снятся вещие сны.

Жизнь научила прислушиваться к рекомендациям, полученным таким образом, — сбывается все не только про меня, но и про близких.

8. Я очень люблю готовить, умею практически все.

Очень многому меня научила бабушка еще в детстве. Если неожиданно нагрянут гости, всегда сделаю вкусное угощение из продуктов, что есть в холодильнике на данный момент. А еще лучше, если это будет запланированная вечеринка. И хоть сегодня мне часто некогда стоять у плиты, но веселый праздник с развлечениями для детей и взрослых организую с большим удовольствием.

9. Как бы я ни была занята, время перед сном принадлежит детям.



Мы можем посмотреть кино, поболтать, побеситься, почитать.

10. У меня с детства обостренное чувство справедливости: я всегда борюсь за правду и рвусь помогать тем, кто в этом нуждается.

Очень рада, что это мое качество нашло реализацию как в работе на Первом канале, так и в сотрудничестве с благотворительным фондом «Память поколений», амбассадором которого я являюсь.

1 2 3 ... 10 Юлия Барановская призналась, что у нее обостренное чувство справедливости

Какой из фактов, рассказанных Юлией, удивил вас больше всего?