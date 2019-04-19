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Сергей Лазарев рассказал, почему не возьмет сына на «Евровидение»

Традиционно в четверг в «Одноклассниках» прошел эфир онлайн-шоу «ОК на связи!». В этот раз гостем студии стал популярный певец и актер Сергей Лазарев. Артист ответил на вопросы пользователей и рассказал о подготовке к «Евровидению».
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев ответил на вопросы «Одноклассников»

Как решился ехать на «Евровидение» во второй раз

Мой первый ответ был «нет» — я прекрасно выступил в 2016-м году, номер запомнился и до сих пор его часто смотрят — он в топе в YouTube.

Когда мы заняли третье место, команда тут же начала говорить: «Ну значит, будет повод вернуться!». Мой друг Филипп Киркоров не забыл об этом. Когда поступило предложение от телеканала «Россия» вновь принять участие и представить страну, я настороженно к этому отнесся — не хотел себя повторять. Филипп Киркоров с греческими композиторами мне песенку показали, дали послушать.

Когда пришла песня Scream, которая изначально была всего лишь мелодией, и я услышал эту эпичность, у меня мурашки бегали. Я представил тут же сцену «Евровидения», как музыкальные акценты будут работать, какой может быть телевизионная картинка, и у меня в первый раз появилось желание это сделать.
Я поехал в студию, записал, и уже в момент записи понимал, что готов поехать, потому что я покажу себя с другой стороны, а не копирку самого себя.

О песне 

Были очень полярные мнения относительно песни: все ожидали, что будет You are the only one №2, европоп танцевальный. А я понимал, что если и буду возвращаться на «Евровидение», то с кардинально другой композицией.

Вокально песня Scream очень сложна, в том числе для подпевания. Конечно, кричать можно сколько угодно, и я очень надеюсь, что европейская публика вместе со мной это будет делать. У этой песни очень сложная вокальная партия, и многие ругались, что она не очень форматная. А мне она и нравится тем, что уникальная, стоит особняком от остальных песен. 

О победе

Мне меньше всего хотелось бы что-то доказывать и ехать за первым местом, потому что когда тогда снижается качество. В 2016-м году я не привез этот хрустальный микрофон. Но первое место было по зрительскому голосованию и по тому количеству и объему волны любви и позитива от зрителей. Если бы я привез первое место тогда, то получил бы гораздо меньше таких бонусов.

Хочется, чтоб мне оставили какой-то люфт. Быть в тройке лидеров в первый раз и даже в пятерке во второй — это почетно и здорово. Я не знаю, какое место будет в этом году. Мы все надеемся на лучшее, на то, что вновь улыбнется удача, но, конечно, нужна поддержка зрителей со всей Европы.

О выступление под номером 13

Я к этому числу прекрасно отношусь. В 2016-м у меня, кстати, была гримерка под номером 13. И принесла удачное выступление.

Сергей Лазарев
Лазарев верит в удачу

О номере 

Я всегда стараюсь сделать яркое шоу. Конечно, мы понимаем, что после номера в 2016-м году от нас ждут тоже интересной постановки, и нужно чем-то удивлять. Режиссер Фокас Евангелинос придумал замечательный номер, и мне кажется, что он очень подходит к песне! 

О сыне

Я думал о том, чтобы взять с собой Никитку, и даже забронировал для него билеты, но сейчас думаю, что, наверное, будет безопаснее ему оставаться здесь. И мне спокойнее, потому что иначе на арене я буду думать, где он, что с ним, кто с ним, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении.

Поэтому я думаю, что нужно оставить его в Москве, пусть он смотрит меня по телевизору.

Я вообще никого из родственников не беру. Выступление — это исключительно работа, не развлекаловка. И их нервы будут передаваться мне 100%. По опыту 2016-го года я планирую выключать телефоны, ничего не вижу, никого не вижу, фокусируюсь исключительно на выступлении.

Хочет ли, чтоб сын стал певцом

Как пойдет. В 4,5 года сложно распознать, к чему у ребенка душа лежит. Он очень любознательный, много рисует, любит шахматы, плавание. Я в растерянности. Надеюсь, в ближайшие год-два я распознаю и в правильное русло его направлю.

Сергей Лазарев
Сергей рассчитывает на поддержку публики

Об отношении израильской публики

Я недавно был в Израиле, мы снимали визитную карточку страны — тот самый ролик, который видят зрители перед выступлением артиста. Во время съемок мы были в Тель-Авиве и Иерусалиме, и ко мне часто подходили просто попросить автограф, сфотографироваться не только русскоязычные, но и те люди, которые болели за меня на «Евровидении» в 2016-м году. Меня это так удивило и так порадовало! Я почувствовал себя как дома. Я ходил и понимал, что люди знают меня. Думаю, что это поможет, и встречать на арене будут громко.

О других участниках

Я слышал несколько песен, но непонятно, как композиция будет представлена на сцене, как артист ее споет, поэтому пока рано о чем-либо говорить. Для меня главный соперник — я сам образца 2016-го года, потому что меня будут сравнивать со мной же. Соперники России всегда разные. Шведы сильные, они часто побеждали и всегда здорово представлены. Кипр, Греция всегда в фаворитах.

О фанатах

Я многих знаю в лицо, многих поименно, со многими встречаемся. Очень приятно, что есть такая искренность, доверие. Мои фэны по всей стране помогают благотворительному фонду «Линия жизни», с которым я сотрудничаю, и другим фондам.

Мы договорились несколько лет назад, что они не дарят мне никаких подарков и цветов на концертах, а деньги, которые хотели бы потратить на это, перечисляют в фонды. 

В этом году на мой день рождения мой фан-клуб собрал огромную сумму – 350 тысяч рублей, и мы провели операции на сердце у двух детишек. Это так здорово, что мы можем помогать и поддерживать нуждающихся людей. Да, цветы — это приятно, но куда приятнее, когда реальными делами люди могут проявить свою любовь. Для меня самая большая награда, что мои фэны могут объединиться и помочь. Мы спасли уже больше ста детей.

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19 апреля 2019
Фото Ok.ru
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Сергей Лазарев

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