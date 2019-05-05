«Я не экономлю. Покупаю все, что нравится»: Ани Лорак о своих привычках, мечтах, страхах и о том, каково быть дивой

Хотите знать о звездах чуточку больше? В рубрике «О себе начистоту» наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и провокационных вопросов. На этот раз героиней материала стала Ани Лорак.

Ани Лорак — новая героиня рубрики «О себе начистоту»

Woman.ru продолжает рубрику «О себе начистоту», в которой мы устраиваем нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

На этот раз свои секреты нам раскрыла Ани Лорак.

Наша героиня — женщина, энергией которой хочется зарядиться. Яркая, талантливая, красивая, добрая, открытая… и в то же время такая недоступная. Певица готова часами говорить о творчестве, а вот про личную жизнь распространяется уже не так охотно. Тем не менее специально для Woman.ru Лорак приоткрыла завесу тайны, поведав о самом сокровенном.

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Ани Лорак: Создать шоу мирового уровня Diva было действительно вызовом и лично для меня, и для всей команды. На сегодняшний день этот вызов превратился в огромное количество наград, прекрасный результат. Шоу сделано на профессиональном уровне: в музыкальном плане, техническом, танцевальном.



Мы кропотливо выверяли этот продукт, что стало возможным только благодаря опыту. Звезды сошлись здесь и сейчас: может быть, еще пять лет назад я не была бы готова к такому шоу.

Diva мотивирует женщин, после чего они меняют свои жизни, начинают любить себя, в них просыпается то самое женское — «Я тоже богиня! Я тоже так могу».

В этом сплетении номеров есть сюжетная линия, которую построил режиссер Олег Боднарчук. Мы дружим много лет. Он очень хорошо меня знает, поэтому буквально нарисовал мой портрет, дал чему-то абстрактному форму и содержание. Каждый сантиметр программы — правда. Это все было со мной.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

А. Л.: Не все знают, но я вкусно готовлю. Те, кто пробовал мои угощения (будь это салат, борщ или мясо), всегда просили добавку. А что может быть лучшим доказательством качества и вкуса еды, чем просьба «А можно мне еще?» (улыбается).

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

А. Л.: Это качество — доброта. Я добрый человек и считаю, что в этом признании нет ничего зазорного. По жизни я стараюсь по-доброму относиться к людям, понять их, а не осуждать.

Даже если весь мир скажет мне, что человек плохой, я захочу составить о нем свое собственное мнение.

Я знаю, что иногда люди могут быть поняты миром превратно. В моей жизни были случаи, когда человек казался негативным, но при ближайшем рассмотрении я видела совсем другую картину.

4. Приметы, в которые вы верите?

А. Л.: Я не суеверная. Тем не менее я прислушиваюсь к снам, которые вижу. Порой у меня бывают вещие сны, которые предупреждают о тех или иных сложностях. Словно сама Вселенная готовит меня к непростым жизненным ситуациям. Наутро я заглядываю в сонник, подключаю интуицию и расшифровываю сон.

Кстати, если во сне я одержала победу, то точно знаю, что и в жизни справлюсь с трудностями.

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

А. Л.: Возможно, сплетни обо мне… Хотя… Я не думаю, что нужно что-то удалять. Во-первых, это бесполезно: удалишь одни, появятся новые, ведь людям просто необходимо постоянно что-то придумывать. Даже когда ты опровергаешь слухи, даешь правдивую информацию, это редко кого интересует. А уж если молчишь, люди все придумают за тебя сами. Так зачем что-то доказывать, разубеждать? Я стараюсь относиться к этой части своей профессии по-философски.

6. Кошки или собаки?

А. Л.: Собаки. Они очень преданны людям, любят их больше, чем себя. А кошки наоборот любят себя и ценят только то, что их любят. В моем детстве был четвероногий друг, и я считаю, что собака — лучший друг человека.

7. На чем вы экономите?

А. Л.: Я не экономлю. Покупаю то, что нравится. Деньги являются своего рода аплодисментами за хорошо проделанную работу. И я считаю, что финансы — это инструмент для удовлетворения своих желаний.



Конечно, материя не может быть выше души. Никогда. Если ты что-то делаешь искренне, с душой, отдаешь себя по-настоящему, то успех неизбежен, у тебя будет все, о чем можно мечтать.



Необходимо быть полезным миру. Хочешь заработать миллион — помоги миллионам.

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

А. Л.: Жареная картошка — это блюдо, которое я люблю с детства. Поскольку у меня не было большего выбора в еде, я не всегда могла кушать то, что мне хотелось. А картошка неизменно была в нашем доме. Приготовленная в печи, на костре, жареная, вареная — я выросла на этом продукте. Поэтому, если хочется чего-нибудь вкусного, я иногда балую себя жареной картошкой. Даже на ночь (улыбается).

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

А. Л.: На книгу. Когда-то папа мне сказал, что книги — наши лучшие друзья и учителя, и если я чего-то не знаю, то всегда могу узнать это из книг. Информация является тем самым инструментом, ключом, который поможет открыть многие двери в жизни.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

А. Л.: Если считать, что человеческие способности порой представляют собой что-то сверхъестественное, тогда да, встречалась. В день моего выступления на конкурсе «Утренняя звезда».

Накануне у меня случилось несмыкание связок, и на репетиции я не взяла ни единой ноты. Как при таком раскладе можно было петь, да еще и победить?

Не знаю, кто давал мне силы, но я чувствовала огромное желание: «Либо я сейчас спою, либо умру». Невероятное стремление и сила духа помогли мне. Эти качества у меня от папы: он очень развит духовно, по жизни всегда держит слово. И это вызывает уважение.



Вообще люди, которые следуют своим принципам, мечтам и целям, которые имеют честь и достоинство, вызывают у меня уважение. И я бы хотела развивать эти качества в себе. Для этого нужно постоянно работать над собой и открывать внутри себя необходимые ресурсы.

11. За что вам стыдно?

А. Л.: Знаете, у меня нет чувства сожаления, жалости и осуждения — все это я просто не могу себе позволить.

12. В чем сила?

А. Л.: В правде. Я готова и хочу слышать о себе правду.

13. Вотсап, Вайбер или Телеграм?

А. Л.: Я предпочитаю Вотсап.

14. Перед кем вам хотелось бы извиниться?

А. Л.: Я умею признавать свои ошибки. Мне несложно извиниться, если я неправа. Более того: если я права, все равно могу попросить прощения. Человеколюбие во мне побеждает желание доказать свою правоту.

Мне очень нравится фраза: «Прощение — это путь к любви».

Только ты выбираешь, каким путем двигаться — к любви или к разрушению. И этот выбор определяет тебя. Я иду по пути любви: она имеет для меня большую ценность, чем правота.

15. Чего вам не хватает для счастья?

А. Л.: Правда в том, что для того, чтобы быть счастливым, человеку ничего не нужно. У нас уже есть все то, что необходимо. Подумайте: вот вы сидите в теплом доме, вам на голову ничего не капает, вы живы, здоровы, видите без очков, ходите на своих ногах. Сколько я уже назвала поводов, чтобы быть счастливым? Представьте, что есть люди, у которых нет и малой доли этого. Это ли не повод благодарить этот день, саму жизнь?

Понимание того, что счастье не где-то там, а здесь и сейчас, — самое прекрасное, что может быть.

Ко всем невзгодам в жизни нужно относиться как к жизненным урокам — они даны нам для того, чтобы стать лучше.

16. От какой черты характера в себе вы бы с удовольствием избавились?

А. Л.: Я ленивая, это правда. С другой стороны, я совершенно не умею расслабляться. Мне всегда хочется большего, съесть чего-нибудь лишнего, понежиться в постели подольше, но когда я попадаю в это состояние релакса, то совершенно не могу расслабиться. Просто не умею. Мне кажется, что именно в эту минуту я что-то упускаю, теряю.

17. Чего вы боитесь?

А. Л.: Я боюсь темноты. Мне нравится всегда видеть лучик света в комнате.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

А. Л.: Я бы хотела иметь возможность путешествовать во времени. Это очень интересно! На себе прочувствовать дух той или иной эпохи — удивительно!

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться и хотя бы немного пожить?

А. Л.: Я бы хотела переместиться в эпоху Ренессанса. Я была бы музой и носила красивые платья… Это, конечно, все фантазии. Мне больше нравится творить историю сегодня.

Когда ты что-то представляешь, воображаешь, то как будто немного не доверяешь высшему разуму, который распорядился, чтобы ты был именно здесь и сейчас.

Я уважаю мое появление именно в этой эпохе, принимаю все и благодарю за это. Таким образом я постигаю философию принятия, практикую благодарность: в течение дня повторяю эти слова, которые идут от сердца. Простое слово «благодарю» может полностью изменить вашу жизнь.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

1 2 3 ... 16 В следующей жизни Ани Лорак хотела бы быть просто мамой

А. Л.: Обычной женщиной, которая полностью посвящает себя материнству.