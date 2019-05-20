Агата Муцениеце: «Думаю, Паше по-своему интересно, что я его слушаюсь, но не до конца. Если бы стала покладистой и сидела дома, ему было бы со мной скучно»

В интервью Woman.ru Агата Муцениеце рассказала, почему считает любовь проклятием, какой видит свою старость, а главное — что же происходит в их бурных отношениях с супругом Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце пообщалась с Woman.ru

Агата Муцениеце и Павел Прилучный — пара, за которой мы с удовольствием и нескрываемым любопытством наблюдаем уже много лет. Супруги предельно откровенны со своей аудиторией, никогда не надевают масок: если они любят, то поют дифирамбы, если поссорились, то не пытаются это скрывать.

Особое наслаждение наблюдать за Павлом и Агатой в кадре.

Супруги познакомились на съемочной площадке и годы спустя продолжают изредка проверять отношения совместной работой. Одной из таких стал сериал «В клетке», премьера которого состоится на видеосервисе Start уже 13 июня. Актеры играют главные роли, а Прилучный ко всему прочему выступает еще и продюсером проекта. Интересно? Нам — очень!



Woman.ru: Агата, ты узнала о сериале как актриса, в обычном режиме, или была свидетельницей того, как проект создавался?



Агата Муцениеце: Конечно, я была причастна с самого начала. Мы с Пашей смотрели американский сериал «Королевство» про бойцов ММА, где рассказывается, скорее, не о спорте, а о жизни сильных и противоречивых героев. Мужу увиденное понравилось, он вдохновился и решил создать что-то подобное в России.

Идея вынашивалась как ребенок, сценарий переписывался, потом к процессу подключился режиссер, с которым Паша и другие продюсеры в процессе съемок тоже что-то меняли.

Наш проект прежде всего о суровой реальности и сложных взаимоотношениях: Владимир Епифанцев играет отца главного героя, между ними все непросто. И вот два родных человека со спортивным прошлым по разным причинам приезжают в Калининград, где у них наконец появляется шанс восстановить отношения, которые давно дали трещину. Разумеется, не обойдется и без любовных линий.



Woman.ru: Ты с самого начала знала, что будешь играть главную героиню Ольгу?



А. М.: Нет, у меня были штатные пробы: на эту роль претендовали и другие актрисы. Не было такого, что Паша сказал: «Агат, давай, играй». Я наоборот рада, что был кастинг.

Что скрывать: у каждой актрисы есть возможность выйти замуж за продюсера, режиссера или переспать с кем-нибудь за роль.

Я к подобному никогда не прибегала и, даже если есть какие-то привилегии, ими не пользуюсь. Так неинтересно, так может любая. А добиться чего-то благодаря своему таланту — это сложнее. Не могу сказать, что я талантливее других девушек, пробовавшихся на эту роль, просто чуть лучше подошла по параметрам.

«Такого, чтобы мы с мужем поругались в кадре, а потом дома, не было»

Woman.ru: Каким именно? Героиня на тебя похожа?



А. М.: Наоборот — она моя полная противоположность. Хотя друзья говорят, что где-то внутри меня сидит эта грубая пацанка. Возможно… И все-таки, думаю, я подошла на роль по другой причине. Особенность главной героини в том, что в 20 лет она была красивой и классной, а потом жизнь ее потаскала, теперь она работает продавцом в магазине, но, несмотря на это, в ней все еще проблескивает тот свет из прошлого. И я смогла это передать сквозь грим, синяки…

Признаюсь, поначалу было тяжело. Я не могла свыкнуться даже с тем, как она разговаривает.

Мы делали миллиард дублей, меня мучили до слез, потому что у меня никак не получалось передать ее характер. Я включала женственность, где она вообще не нужна. Героиня, ее нрав шли против моей природы. Кажется, это моя самая тяжелая роль.



Woman.ru: Когда ты примеряешь на себя шкуру человека с не самой простой судьбой, это как-то отражается на тебе самой?



А. М.: Знаешь, я всегда умничала и говорила, что, выйдя из кадра, актриса должна вновь становиться самой собой. Но три моих проекта показали, что не зря актерское мастерство раньше считалось грехом. Есть в этом какой-то демонизм: ты излучаешь другую энергию, и это накладывает отпечаток.



Такой была «Закрытая школа» — судьбоносный для меня проект. Съемки в «Тоболе» также выбили из колеи: не я управляла героиней, а она вселилась в меня. Я странно себя вела, не так разговаривала, знакомые меня не узнавали.



Во время съемок в сериале «В клетке» я невольно стала людям хамить, ругаться со всеми. Вдруг появилось желание выпить (как у моей героини), хотя я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом.

Вечером я ловила себя на мысли: «Зачем я налила себе виски?!». Это было очень странно.

Паша тоже был какой-то другой, но для него это нормально, он всегда качественно работает. У меня подобная «магия» происходит не всегда. На сей раз она произошла, и это страшно. Не знаю, есть ли способ с этим бороться. Может быть, в церковь ходить после каждого съемочного дня или пробовать медитации очищения…



Woman.ru: Твоя роль сказалась на тебе. А отражаются ли съемки в целом на вас с Павлом как паре?



А. М.: Мы выходим из кадра и становимся вновь Пашей и Агатой. В этом случае мы как раз обсуждали проект с точки зрения организационной, потому что муж как продюсер был постоянно озадачен многими моментами. «В клетке» — это полноценный Пашин продюсерский дебют, он является автором идеи, принимал и принимает участие в создании на всех этапах производства.



Такого, чтобы мы поругались в кадре, а потом дома, не было. Это слишком сильный перенос роли на человека. Вообще мы с Пашей очень не похожи на наших героев. Все испытания мы гордо проходим, взявшись за руки, чего нельзя сказать об Ольге и Сергее.

Для нас мы, наша семья — это уже как данность. Мы вместе и не рассматриваем других вариантов, решаем проблемы по мере их поступления.

В прошлом году мы подумали, что расстанемся, но в итоге ничего не получилось, поэтому с того момента знаем: что бы ни произошло, мы вместе будем бороться и пытаться выпутаться из сложившейся ситуации.



Я не знаю пар, у которых все хорошо 24 часа в сутки, 365 дней в году. Конфликты — это нормально. Мама ссорится с детьми, брат с сестрой, муж с женой. Это и есть человеческие отношения. На мой взгляд, именно в тяжелый период люди переходят на новый уровень взаимодействия.

«Когда ты любишь человека, это как проклятие. Ты не можешь уйти. Даже если очень хочешь»

Woman.ru: Как уже было отмечено, в этом проекте Павел не просто актер, но и продюсер, главный на площадке. Легко ли вам при этом работалось?



А. М.: Паша главный не только на площадке, он главный всегда и везде — за это я его и люблю, хоть и нередко протестую. Мы как Дейенерис и Джон Сноу: она главная, при этом делает то, что хочет он. Вот и я ужасная бунтарка, но Паша умеет сделать так, что он остается главным. И это круто, ведь я все-таки ЗАмужем.

Наверное, если бы муж поддавался на мои провокации, прогибался под меня, мы бы уже разошлись.

Woman.ru: И тем не менее, как лидер по натуре, ты не чувствуешь себя ущемленной?



А. М.: Чувствую и бунтую, но тем не менее мирюсь с этим, так как понимаю, что по-другому это бы просто не работало. Я всегда искала человека сильнее себя. Молодые люди до Паши прогибались под меня, и мой интерес к ним пропадал. А в отношениях с мужем мы покоряем все новые и новые высоты, он каждый раз доказывает, что босс не я. И это круто. Мне нравится, когда мужчина главный.



Woman.ru: Ты говоришь, что лидер по натуре, при этом любишь быть за мужем. Павел однажды признался нам, что мечтает, чтобы ты сидела дома и не работала, но понимает, что быстро потеряет к тебе интерес. У вас все отношения построены на таких противоречиях?



А. М.: Да, абсолютно. Например, сейчас мы продаем дом, который строили около четырех лет и всего год там пожили. Покупатели говорят: «Что-то тут не так: спустя год взяли и переехали. Никто так не делает!». Да, никто. А мы делаем (улыбается).

Все решения мы принимаем так же импульсивно, поддаваясь сиюминутным желаниям, эмоциям, чувствам.

Можем планировать ехать на море, а в итоге взять билеты в зиму, в горы. У нас нет плана, и в этом особенность наших отношений.



Таким образом, думаю, Паше тоже по-своему интересно, что я его слушаю, но не до конца: все равно что-нибудь сделаю по-своему. Наверное, если бы я действительно стала покладистой и сидела дома, ему было бы со мной скучно.



Woman.ru: Часто ли вы, такие импульсивные, ссоритесь?



А. М.: Нет, не часто, но если ссоримся, то крупно. Чаще всего у нас царит семейная идиллия. Мы не растрачиваемся на мелкие конфликты, правда. Крупные же ссоры возникают в основном из-за недопонимания. Кто-то что-то сделал, второй не так понял, начал высказывать претензию. Или же это просто столкновение двух энергий: скопилось, взорвалось, и все. Дальше все снова замечательно.



Woman.ru: У тебя возникала мысль уйти?



А. М.: Да миллиард раз! Мне кажется, нет таких женщин, которые бы хоть однажды не испытывали этого порыва.



Woman.ru: И что этот миллиард раз тебя останавливало?



А. М.: Любовь. И, конечно, в такие моменты Паша никогда не сидит сложа руки. Хотя мы оба понимаем, что все равно увидимся. Даже если я уйду, у нас есть дети, и через неделю мы встретимся. А если мы встретимся, то уже не сможем снова отпустить друг друга.

В одном из своих рассказов Чехов пишет: «И она ушла от мужа? Да, ушла… в другую комнату». Вот и у нас приблизительно то же самое. Я могу уйти в другую комнату, пересидеть, подумать.

Когда ты любишь человека, это как проклятие. Ты не можешь уйти. Даже если очень хочешь. Тебе будет классно три дня, а на четвертый ты начнешь загибаться, скучать, каждую секунду думать об этом человеке. И, в конце концов, поймешь, что попытка уйти — это просто импульс, гордыня, обида, недопонимание, но никак не истинное желание. Если я не ушла от мужа до сих пор, значит, истинного желания не было ни разу. Если оно появится, я уйду, и ничто меня не остановит.

«Я по жизни довольно миролюбивый человек. Чтобы я повысила голос — это большая редкость. Со мной сложно поругаться. Только Паша это умеет»

Woman.ru: Тем не менее в 2018-м вы чуть было не разошлись. Из-за чего случился тот кризис и как вы его преодолели?



А. М.: Наверное, кризис случается у всех пар. На тот момент мы были уже семь лет в браке, и, наверное, за эти годы накопились недопонимания, недосказанность. Чтобы избежать подобного, нужно разговаривать, причем спокойно, адекватно, не повышая друг на друга голоса. Иногда выясняется, что я сказала так, а он понял абсолютно по-другому, день с этим походил, надумал лишнего. Так все и накапливается. В том числе и у меня. Поэтому крайне важно разговаривать, не замалчивать, а спокойно выражать свои замечания, недовольства, обсуждать, как избежать конфликтной ситуации в будущем.

Совет хороший, правда, на практике применять не всегда получается.

Woman.ru: Кто делает первый шаг к примирению?



А. М.: Я обычно просто молча дуюсь, а Паша не выдерживает и делает первый шаг. Или мы вдвоем приходим к тому, что пора идти на мировую.



Вообще я по жизни довольно миролюбивый человек. Чтобы я повысила голос — это большая редкость. Со мной сложно поругаться. Только Паша это умеет (улыбается). Соответственно, тот, кто поспокойнее, тушит огонь. Так вот в наших отношениях я — вода, а муж — огонь.



Woman.ru: Павел ко всему прочему еще и ревнивый, не скрывает, что он собственник. Как ты, лидер и бунтарка, находишь этот баланс — остаешься личностью, продолжаешь сниматься, делать, что нравится, при этом не даешь ему повода для ревности?



А. М.: Мне кажется, не нашла я еще этого баланса. Пока в поисках. Сегодня я стараюсь с помощью юмора сглаживать такие моменты. А могу даже жестко пошутить над мужем: у меня звонит телефон, я поднимаю трубку, ласково говорю «Алло» и многозначительно выхожу из комнаты. Паша, естественно, за мной, начинает забирать мобильный, а там входящий от МТС — рассказывают про новый тариф (смеется). Таким образом, сцена ревности превращается в смех. Мне кажется, благодаря юмору в отношениях можно много чего избежать.



Woman.ru: А ты ревнивая?



А. М.: Вообще нет. Во-первых, я очень самолюбива и считаю, что в этой жизни нет женщин интереснее меня, особенно для Паши (улыбается). А если серьезно, я ему доверяю, вижу, как он меня любит. Кроме того, я знаю, что Паша — достаточно брезгливый человек. Он даже не ест еду, приготовленную кем-то другим. Муж ест мои блюда, может пообедать в ресторане, но если, например, ужин приготовила няня или бабушка, он скажет: «Может, пельмени?». Кстати, у меня дед был такой.

Лично я не вижу смысла в ревности и никогда не видела. Если человек захочет тебя обмануть, он обманет, и ты об этом не узнаешь. Так и зачем дергаться?

Мне, наоборот, приятно, что муж такой клевый, всем нравится. У меня это вызывает только гордость.



Woman.ru: Насколько вы с Павлом романтичные натуры?



А. М.: Очень романтичные: нередко устраиваем себе вечера вдвоем, ходим на свидания в рестораны, путешествуем вместе в разные страны. Например, на мой день рождения ездили в Венецию, надели вечерние наряды, посмотрели друг на друга новым взглядом. Я тогда подумала: «Боже, какой он красивый».

Мы с Пашей не забываем, что мы — это, в первую очередь, он и я, а не наши дети.

Мне кажется, очень важно уделять внимание друг другу именно как паре, а не паре с детьми. К слову, дочь и сын наши поездки тоже воспринимают с восторгом: у них появляется возможность погостить у бабушки, которая их балует.

«Наши дети стали постарше: Мие три года, Тимоше шесть лет. Наконец, они выросли из подгузников, дают выспаться, могут объясниться и понимают, что им говорят»

Woman.ru: Как вы с мужем успеваете быть родителями, учитывая вашу занятость?



А. М.: Я не верю людям, которые говорят, что у них нет на что-то времени. Время есть у всех. Если вы хотите в туалет, то обязательно найдете для этого возможность. Тут то же самое. Я понимаю, что чаще всего в людях говорит нежелание. Поэтому, я уверена, у любой мамы найдется время на ее ребенка, если она захочет. Всегда можно отменить сеанс маникюра и освободившиеся полтора часа потратить на детей. Это выбор каждого.

У нас с Пашей есть выходные, которые мы посвящаем Мие и Тимоше.

Сын уже ходит в нулевой класс, у него как и у нас есть свой график, но если, например, у мужа давно не было выходных и ближайший будет в будний день, мы прогуляем школу и проведем день всей семьей. Вечера мы также проводим вместе. Сейчас хорошая погода, и мы жарим шашлыки, играем, гуляем по поселку. На самом деле найти время на детей несложно.



Woman.ru: Паша мечтает о третьем ребенке, а ты хочешь повременить с этим вопросом. Почему?



А. М.: Паша всегда хочет детей. Во-первых, ему очень нравится, когда я беременна. Он считает, что я такая милая в этот период. Во-вторых, муж любит, когда в семью приходят «новобранцы»: дети, щенки, котята, птицы, обезьяны (улыбается). Ему важно, чтобы наша семья все время пополнялась.



Я же банально хочу отдохнуть.

Наши дети стали постарше: Мие три года, Тимоше шесть лет. Наконец, они выросли из подгузников, дают выспаться, могут объясниться и понимают, что им говорят.

У наших соседей сейчас годовалый малыш, и, глядя на них, я осознаю, что пока не готова к этому возвращаться. Колики, зубы, плач, памперсы… Сегодня я хочу уделить внимание карьере.



Woman.ru: Но в целом ты готова стать многодетной мамой?



А. М.: А почему нет? Мне кажется, дети — это прекрасно. Тем более у нас они такие хорошенькие (улыбается).



Woman.ru: Вы с мужем сходитесь в вопросах воспитания?



А. М.: Первое время, когда только родился Тимофей, у нас возникали какие-то споры. Со временем и это ушло. Мы установили правило: если один из родителей что-то запретил, второй не выступит хорошим полицейским и не разрешит это обратно.

Важно не подрывать авторитет друг друга в глазах ребенка. Если ты с чем-то не согласен, не показывай это при детях, а выскажи все наедине с партнером.

Для ребенка оба родителя должны быть равны. Мама и папа — это взрослые люди, которых надо слушаться. Одного главного быть не может. В нашем доме подобные разделения уместны только в отдельных сферах: мама главная по кухне, папа — по машинам.



Woman.ru: Насколько ты хозяйственная?



А. М.: Очень. Единственное — не люблю гладить. Пока глажу одну сторону рубашки, вторая мнется, я начинаю психовать, кидать утюг (улыбается). А так я обожаю готовить, убираться, создавать дома уют. Мне важно, чтобы в каждой комнате вкусно пахло, поэтому я всюду расставляю ароматические палочки.



Раз в неделю приходит женщина, которая моет полы и протирает пыль. Остальные хлопоты на мне. Особенно мне нравится кормить свою семью. Я обожаю запах свежеприготовленной еды в доме — на мой взгляд, он создает уют.

Накрыть на стол, разжечь камин и всем вместе ужинать возле телевизора, смотря какой-нибудь дурацкий мультик, — что может быть лучше?

Ты вложил свои силы, а получил гораздо больше — тепло семейного очага, хорошую энергию, прекрасное настроение, позитив, радость, детский смех. А все время заниматься собой — это скучно.



С началом весны я украсила нашу терассу живыми растениями, все лето они будут расти и цвести. Дети также изъявили желание посадить огород, и мы это сделали. Сажали, даже когда уже стемнело, теперь ждем, пока все взойдет.



1 2 3 ... 25 Агата Муцениеце рассказала о работе, отношениях с супругом и детях

Woman.ru: Какой ты видишь свою старость?



А. М.: Я бы хотела жить с Пашей на острове, и чтобы наши успешные дети приезжали к нам на праздники со своей оравой детей. А в остальные дни мы с мужем, два старых крабика, рыбачили бы и пили ром.