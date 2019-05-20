Агата Муцениеце: «Думаю, Паше по-своему интересно, что я его слушаюсь, но не до конца. Если бы стала покладистой и сидела дома, ему было бы со мной скучно»

Агата Муцениеце и Павел Прилучный — пара, за которой мы с удовольствием и нескрываемым любопытством наблюдаем уже много лет. Супруги предельно откровенны со своей аудиторией, никогда не надевают масок: если они любят, то поют дифирамбы, если поссорились, то не пытаются это скрывать.
Супруги познакомились на съемочной площадке и годы спустя продолжают изредка проверять отношения совместной работой. Одной из таких стал сериал «В клетке», премьера которого состоится на видеосервисе Start уже 13 июня. Актеры играют главные роли, а Прилучный ко всему прочему выступает еще и продюсером проекта. Интересно? Нам — очень!
Woman.ru: Агата, ты узнала о сериале как актриса, в обычном режиме, или была свидетельницей того, как проект создавался?
Агата Муцениеце: Конечно, я была причастна с самого начала. Мы с Пашей смотрели американский сериал «Королевство» про бойцов ММА, где рассказывается, скорее, не о спорте, а о жизни сильных и противоречивых героев. Мужу увиденное понравилось, он вдохновился и решил создать что-то подобное в России.
Наш проект прежде всего о суровой реальности и сложных взаимоотношениях: Владимир Епифанцев играет отца главного героя, между ними все непросто. И вот два родных человека со спортивным прошлым по разным причинам приезжают в Калининград, где у них наконец появляется шанс восстановить отношения, которые давно дали трещину. Разумеется, не обойдется и без любовных линий.
Woman.ru: Ты с самого начала знала, что будешь играть главную героиню Ольгу?
А. М.: Нет, у меня были штатные пробы: на эту роль претендовали и другие актрисы. Не было такого, что Паша сказал: «Агат, давай, играй». Я наоборот рада, что был кастинг.
Я к подобному никогда не прибегала и, даже если есть какие-то привилегии, ими не пользуюсь. Так неинтересно, так может любая. А добиться чего-то благодаря своему таланту — это сложнее. Не могу сказать, что я талантливее других девушек, пробовавшихся на эту роль, просто чуть лучше подошла по параметрам.
Woman.ru: Каким именно? Героиня на тебя похожа?
А. М.: Наоборот — она моя полная противоположность. Хотя друзья говорят, что где-то внутри меня сидит эта грубая пацанка. Возможно… И все-таки, думаю, я подошла на роль по другой причине. Особенность главной героини в том, что в 20 лет она была красивой и классной, а потом жизнь ее потаскала, теперь она работает продавцом в магазине, но, несмотря на это, в ней все еще проблескивает тот свет из прошлого. И я смогла это передать сквозь грим, синяки…
Мы делали миллиард дублей, меня мучили до слез, потому что у меня никак не получалось передать ее характер. Я включала женственность, где она вообще не нужна. Героиня, ее нрав шли против моей природы. Кажется, это моя самая тяжелая роль.
Woman.ru: Когда ты примеряешь на себя шкуру человека с не самой простой судьбой, это как-то отражается на тебе самой?
А. М.: Знаешь, я всегда умничала и говорила, что, выйдя из кадра, актриса должна вновь становиться самой собой. Но три моих проекта показали, что не зря актерское мастерство раньше считалось грехом. Есть в этом какой-то демонизм: ты излучаешь другую энергию, и это накладывает отпечаток.
Такой была «Закрытая школа» — судьбоносный для меня проект. Съемки в «Тоболе» также выбили из колеи: не я управляла героиней, а она вселилась в меня. Я странно себя вела, не так разговаривала, знакомые меня не узнавали.
Во время съемок в сериале «В клетке» я невольно стала людям хамить, ругаться со всеми. Вдруг появилось желание выпить (как у моей героини), хотя я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом.
Паша тоже был какой-то другой, но для него это нормально, он всегда качественно работает. У меня подобная «магия» происходит не всегда. На сей раз она произошла, и это страшно. Не знаю, есть ли способ с этим бороться. Может быть, в церковь ходить после каждого съемочного дня или пробовать медитации очищения…
Woman.ru: Твоя роль сказалась на тебе. А отражаются ли съемки в целом на вас с Павлом как паре?
А. М.: Мы выходим из кадра и становимся вновь Пашей и Агатой. В этом случае мы как раз обсуждали проект с точки зрения организационной, потому что муж как продюсер был постоянно озадачен многими моментами. «В клетке» — это полноценный Пашин продюсерский дебют, он является автором идеи, принимал и принимает участие в создании на всех этапах производства.
Такого, чтобы мы поругались в кадре, а потом дома, не было. Это слишком сильный перенос роли на человека. Вообще мы с Пашей очень не похожи на наших героев. Все испытания мы гордо проходим, взявшись за руки, чего нельзя сказать об Ольге и Сергее.
В прошлом году мы подумали, что расстанемся, но в итоге ничего не получилось, поэтому с того момента знаем: что бы ни произошло, мы вместе будем бороться и пытаться выпутаться из сложившейся ситуации.
Я не знаю пар, у которых все хорошо 24 часа в сутки, 365 дней в году. Конфликты — это нормально. Мама ссорится с детьми, брат с сестрой, муж с женой. Это и есть человеческие отношения. На мой взгляд, именно в тяжелый период люди переходят на новый уровень взаимодействия.
Woman.ru: Как уже было отмечено, в этом проекте Павел не просто актер, но и продюсер, главный на площадке. Легко ли вам при этом работалось?
А. М.: Паша главный не только на площадке, он главный всегда и везде — за это я его и люблю, хоть и нередко протестую. Мы как Дейенерис и Джон Сноу: она главная, при этом делает то, что хочет он. Вот и я ужасная бунтарка, но Паша умеет сделать так, что он остается главным. И это круто, ведь я все-таки ЗАмужем.
Woman.ru: И тем не менее, как лидер по натуре, ты не чувствуешь себя ущемленной?
А. М.: Чувствую и бунтую, но тем не менее мирюсь с этим, так как понимаю, что по-другому это бы просто не работало. Я всегда искала человека сильнее себя. Молодые люди до Паши прогибались под меня, и мой интерес к ним пропадал. А в отношениях с мужем мы покоряем все новые и новые высоты, он каждый раз доказывает, что босс не я. И это круто. Мне нравится, когда мужчина главный.
Woman.ru: Ты говоришь, что лидер по натуре, при этом любишь быть за мужем. Павел однажды признался нам, что мечтает, чтобы ты сидела дома и не работала, но понимает, что быстро потеряет к тебе интерес. У вас все отношения построены на таких противоречиях?
А. М.: Да, абсолютно. Например, сейчас мы продаем дом, который строили около четырех лет и всего год там пожили. Покупатели говорят: «Что-то тут не так: спустя год взяли и переехали. Никто так не делает!». Да, никто. А мы делаем (улыбается).
Можем планировать ехать на море, а в итоге взять билеты в зиму, в горы. У нас нет плана, и в этом особенность наших отношений.
Таким образом, думаю, Паше тоже по-своему интересно, что я его слушаю, но не до конца: все равно что-нибудь сделаю по-своему. Наверное, если бы я действительно стала покладистой и сидела дома, ему было бы со мной скучно.
Woman.ru: Часто ли вы, такие импульсивные, ссоритесь?
А. М.: Нет, не часто, но если ссоримся, то крупно. Чаще всего у нас царит семейная идиллия. Мы не растрачиваемся на мелкие конфликты, правда. Крупные же ссоры возникают в основном из-за недопонимания. Кто-то что-то сделал, второй не так понял, начал высказывать претензию. Или же это просто столкновение двух энергий: скопилось, взорвалось, и все. Дальше все снова замечательно.
Woman.ru: У тебя возникала мысль уйти?
А. М.: Да миллиард раз! Мне кажется, нет таких женщин, которые бы хоть однажды не испытывали этого порыва.
Woman.ru: И что этот миллиард раз тебя останавливало?
А. М.: Любовь. И, конечно, в такие моменты Паша никогда не сидит сложа руки. Хотя мы оба понимаем, что все равно увидимся. Даже если я уйду, у нас есть дети, и через неделю мы встретимся. А если мы встретимся, то уже не сможем снова отпустить друг друга.
Когда ты любишь человека, это как проклятие. Ты не можешь уйти. Даже если очень хочешь. Тебе будет классно три дня, а на четвертый ты начнешь загибаться, скучать, каждую секунду думать об этом человеке. И, в конце концов, поймешь, что попытка уйти — это просто импульс, гордыня, обида, недопонимание, но никак не истинное желание. Если я не ушла от мужа до сих пор, значит, истинного желания не было ни разу. Если оно появится, я уйду, и ничто меня не остановит.
Woman.ru: Тем не менее в 2018-м вы чуть было не разошлись. Из-за чего случился тот кризис и как вы его преодолели?
А. М.: Наверное, кризис случается у всех пар. На тот момент мы были уже семь лет в браке, и, наверное, за эти годы накопились недопонимания, недосказанность. Чтобы избежать подобного, нужно разговаривать, причем спокойно, адекватно, не повышая друг на друга голоса. Иногда выясняется, что я сказала так, а он понял абсолютно по-другому, день с этим походил, надумал лишнего. Так все и накапливается. В том числе и у меня. Поэтому крайне важно разговаривать, не замалчивать, а спокойно выражать свои замечания, недовольства, обсуждать, как избежать конфликтной ситуации в будущем.
Woman.ru: Кто делает первый шаг к примирению?
А. М.: Я обычно просто молча дуюсь, а Паша не выдерживает и делает первый шаг. Или мы вдвоем приходим к тому, что пора идти на мировую.
Вообще я по жизни довольно миролюбивый человек. Чтобы я повысила голос — это большая редкость. Со мной сложно поругаться. Только Паша это умеет (улыбается). Соответственно, тот, кто поспокойнее, тушит огонь. Так вот в наших отношениях я — вода, а муж — огонь.
Woman.ru: Павел ко всему прочему еще и ревнивый, не скрывает, что он собственник. Как ты, лидер и бунтарка, находишь этот баланс — остаешься личностью, продолжаешь сниматься, делать, что нравится, при этом не даешь ему повода для ревности?
А. М.: Мне кажется, не нашла я еще этого баланса. Пока в поисках. Сегодня я стараюсь с помощью юмора сглаживать такие моменты. А могу даже жестко пошутить над мужем: у меня звонит телефон, я поднимаю трубку, ласково говорю «Алло» и многозначительно выхожу из комнаты. Паша, естественно, за мной, начинает забирать мобильный, а там входящий от МТС — рассказывают про новый тариф (смеется). Таким образом, сцена ревности превращается в смех. Мне кажется, благодаря юмору в отношениях можно много чего избежать.
Woman.ru: А ты ревнивая?
А. М.: Вообще нет. Во-первых, я очень самолюбива и считаю, что в этой жизни нет женщин интереснее меня, особенно для Паши (улыбается). А если серьезно, я ему доверяю, вижу, как он меня любит. Кроме того, я знаю, что Паша — достаточно брезгливый человек. Он даже не ест еду, приготовленную кем-то другим. Муж ест мои блюда, может пообедать в ресторане, но если, например, ужин приготовила няня или бабушка, он скажет: «Может, пельмени?». Кстати, у меня дед был такой.
Мне, наоборот, приятно, что муж такой клевый, всем нравится. У меня это вызывает только гордость.
Woman.ru: Насколько вы с Павлом романтичные натуры?
А. М.: Очень романтичные: нередко устраиваем себе вечера вдвоем, ходим на свидания в рестораны, путешествуем вместе в разные страны. Например, на мой день рождения ездили в Венецию, надели вечерние наряды, посмотрели друг на друга новым взглядом. Я тогда подумала: «Боже, какой он красивый».
Мне кажется, очень важно уделять внимание друг другу именно как паре, а не паре с детьми. К слову, дочь и сын наши поездки тоже воспринимают с восторгом: у них появляется возможность погостить у бабушки, которая их балует.
Woman.ru: Как вы с мужем успеваете быть родителями, учитывая вашу занятость?
А. М.: Я не верю людям, которые говорят, что у них нет на что-то времени. Время есть у всех. Если вы хотите в туалет, то обязательно найдете для этого возможность. Тут то же самое. Я понимаю, что чаще всего в людях говорит нежелание. Поэтому, я уверена, у любой мамы найдется время на ее ребенка, если она захочет. Всегда можно отменить сеанс маникюра и освободившиеся полтора часа потратить на детей. Это выбор каждого.
Сын уже ходит в нулевой класс, у него как и у нас есть свой график, но если, например, у мужа давно не было выходных и ближайший будет в будний день, мы прогуляем школу и проведем день всей семьей. Вечера мы также проводим вместе. Сейчас хорошая погода, и мы жарим шашлыки, играем, гуляем по поселку. На самом деле найти время на детей несложно.
Woman.ru: Паша мечтает о третьем ребенке, а ты хочешь повременить с этим вопросом. Почему?
А. М.: Паша всегда хочет детей. Во-первых, ему очень нравится, когда я беременна. Он считает, что я такая милая в этот период. Во-вторых, муж любит, когда в семью приходят «новобранцы»: дети, щенки, котята, птицы, обезьяны (улыбается). Ему важно, чтобы наша семья все время пополнялась.
Я же банально хочу отдохнуть.
У наших соседей сейчас годовалый малыш, и, глядя на них, я осознаю, что пока не готова к этому возвращаться. Колики, зубы, плач, памперсы… Сегодня я хочу уделить внимание карьере.
Woman.ru: Но в целом ты готова стать многодетной мамой?
А. М.: А почему нет? Мне кажется, дети — это прекрасно. Тем более у нас они такие хорошенькие (улыбается).
Woman.ru: Вы с мужем сходитесь в вопросах воспитания?
А. М.: Первое время, когда только родился Тимофей, у нас возникали какие-то споры. Со временем и это ушло. Мы установили правило: если один из родителей что-то запретил, второй не выступит хорошим полицейским и не разрешит это обратно.
Для ребенка оба родителя должны быть равны. Мама и папа — это взрослые люди, которых надо слушаться. Одного главного быть не может. В нашем доме подобные разделения уместны только в отдельных сферах: мама главная по кухне, папа — по машинам.
Woman.ru: Насколько ты хозяйственная?
А. М.: Очень. Единственное — не люблю гладить. Пока глажу одну сторону рубашки, вторая мнется, я начинаю психовать, кидать утюг (улыбается). А так я обожаю готовить, убираться, создавать дома уют. Мне важно, чтобы в каждой комнате вкусно пахло, поэтому я всюду расставляю ароматические палочки.
Раз в неделю приходит женщина, которая моет полы и протирает пыль. Остальные хлопоты на мне. Особенно мне нравится кормить свою семью. Я обожаю запах свежеприготовленной еды в доме — на мой взгляд, он создает уют.
Ты вложил свои силы, а получил гораздо больше — тепло семейного очага, хорошую энергию, прекрасное настроение, позитив, радость, детский смех. А все время заниматься собой — это скучно.
С началом весны я украсила нашу терассу живыми растениями, все лето они будут расти и цвести. Дети также изъявили желание посадить огород, и мы это сделали. Сажали, даже когда уже стемнело, теперь ждем, пока все взойдет.
Woman.ru: Какой ты видишь свою старость?
А. М.: Я бы хотела жить с Пашей на острове, и чтобы наши успешные дети приезжали к нам на праздники со своей оравой детей. А в остальные дни мы с мужем, два старых крабика, рыбачили бы и пили ром.