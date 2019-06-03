«На шутку нужно отвечать шуткой»: Михаил Шац об извинениях комиков

В прямом эфире нового выпуска шоу «ОК на связи» стендап-комик и телеведущий Михаил Шац рассказал о том, как он относится к извинениям за шутки, каково это — быть самым старым стендап-комиком страны и о своем возвращении на ТВ.

Любой ли бывший КВНщик может стать стендапером

Попробовать он себя точно может, в этом никакой проблемы нет. Тем более необязательно же сразу переходить к стендапу, можно пойти на «Открытый микрофон», выступить с тремя яркими минутами и убежать потом. Это очень интересный опыт. Я раньше к «Открытому микрофону» тоже относился очень трепетно, но все мои коллеги, которые мне в сыновья годятся, учат меня, мол, появилась какая-то шутка, сразу иди проверяй ее на «Открытый микрофон».





Михаил Шац

Про стендап

Эта идея пришла после истории про Тайсона. Я встретился с ребятами из «Стендап клуба №1», и они позвали меня к себе. У них есть такой формат, когда ты просто рассказываешь истории.



Стендап – это не только истории из жизни, это еще и рефлексия на них. Это психотерапия чистой воды. Ты выговариваешь, формулируешь свои проблемы, рассказываешь о них. Я думаю, что в России сейчас бум стендапа. Есть настольная книга Джуди Картер, называется «Библия стендапера», идеальная книга, чтобы начать.



У меня другая история. У меня был опыт, близкий стендапу, так что я пришел сформировавшимся человеком. Мне 53 года. Я сразу стал самым пожилым стендапером страны. С одной стороны, это почетно, а с другой стремно.







Михаил Шац

«Шац и мат»

Я помню первый раз, когда матерился на сцене, и прям прорвало потом. Есть вещи, которые нельзя без мата сказать. Я обсуждаю комменты, которые приходят мне в соцсети, а они просто состоят из этих слов. Я заметил, что, когда выступаю, не сразу мат использую. Проходит минут 10-12, люди успокаиваются, и тут я – раз!



Материалом для стендапа может стать что угодно. Я очень давно формулирую свое отношение к Почте России. Каждый раз иду туда как на аттракцион. И никогда не известно, с какой стороны они нанесут удар в следующий раз. Они каждый раз находят что-то новое. Это фантастические люди, я обожаю их.

Про извинения комиков

Это какой-то бред, происходящий на глазах. Я не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что на шутку надо отвечать шуткой, а не вызывать наряд полиции и ОМОН. Это не очень смешно. Не хватает у людей самоиронии, вот в чем проблема. Они относятся к себе с огромным уважением. Это проблема странного масштабирования своей личности.







Михаил Шац и Евгений Рыбов

Про Поперечного

После встречи с ним я проникся стендапом. Он очень интересный парень, я с большим уважением к нему отношусь. Его позиция, смекалка, настойчивость мне определенно нравятся.

Про сленг

Я изучаю, как меняется сленг, и это удивительная история – то, что сейчас происходит. Существует какое-то движение слов старых, которые со дна поднимаются! Вот сейчас популярно слово «батя». Раньше мы так могли сказать, если отец токарем работает.



Или мне парень после концерта одного говорит: «Я видел у тебя там двое пожилых, их морит прямо!». Оказывается, им смешно, от слова «умора». Прямо на твоих глазах происходит обновление языка, и относится к этому надо спокойно, даже с интересом. Люди всегда выбирают тот язык, на котором им удобно говорить, и регулировать этот процесс совершенно бессмысленно.