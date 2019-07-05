Баста: «За 10 лет мы с Леной сильно ругались, но желание простить и понять было еще сильнее»

В интервью Woman.ru Баста, он же Василий Вакуленко, рассказал о своих отношениях с супругой Еленой, воспитании дочек — 9-летней Маши и 6-летней Василисы, своем непростом характере и, конечно, музыке.

Баста пообщался с Woman.ru

Елена Пинская-Вакуленко и Баста — пара, которую мы бесконечно обожаем. Несколько месяцев назад я познакомилась с супругой рэпера, и мне стало понятно, как и почему эти двое столько лет живут в гармонии друг с другом. Теперь настала очередь познакомиться с Василием и посмотреть на эти отношения мужскими глазами.



Я в творческом объединении «Газгольдер». В огромной комнате — студии Басты — легко можно заблудиться: вокруг музыкальные инструменты, портреты, сувениры, одежда, обувь, холодильник, кофемашина и даже душевая! Мой герой сидит за компьютером — заканчивает работу над новым треком, и любезно просит подождать пару минут.

«Как у вас настроение?» — неожиданно для меня звучит вопрос от Василия. «Отличное. А у вас?» — интересуюсь в ответ. «Замечательное», — с улыбкой отвечает мой герой.

И это видно: Василий явно находился в своей стихии — стихии музыки. У меня в это время появился шанс и эксклюзивно послушать кусочек будущей песни, и внимательнее рассмотреть обстановку студии. Вскоре Басте принесли работы участников второго этапа конкурса KFC Battle, наставником которого он стал в этом году. А накануне артист вернулся с гастролей и по законам жанра должен отдыхать. Смотрю на своего героя и поражаюсь его работоспособности. И не только ей — одно чувство юмора чего стоит! Но обо всем по порядку.



Woman.ru: Василий, смотрю, у вас все стены увешаны картинами, портретами, шарфами, футболками.



Баста: Это все подарки от поклонников. Я приезжаю в разные города, и люди дарят различные вещи на память. Это мой музей: я все собираю, храню.



Woman.ru: Можете назвать самый любимый подарок?



Баста: Не могу, потому что в этом случае мне важен не сам подарок, а внимание. Я им очень сильно дорожу, вы не представляете. Я еще и ветеран эстрады, для меня это вдвойне дорого. Бывает, сижу здесь, поверну голову, увижу портрет и вспомню тот самый концерт, свои эмоции, дарителя. Это круто.



Woman.ru: Может быть, вспомните самый первый подарок от поклонника?



Баста: Это был концерт Ноггано, и девочка подарила мне два шоколадных пистолета — один в один ТТ (первый самозарядный пистолет СССР, разработанный в 1930 году Федором Токаревым, — прим. Woman.ru). Это было очень круто. Подарок мы, конечно, съели (улыбается).



Woman.ru: Сегодня, перечисляя ваши проекты, я еще на середине собьюсь со счета. Но вы продолжаете вписываться в новые истории. Чем вас привлек KFC Battle?



Баста: Несмотря на то, что это рекламный проект, я принимаю в нем участие не просто как лицо. Еще пять-шесть лет назад никто о таких масштабных конкурсах не мог и думать. Сегодня не нужны никакие продюсеры, чтобы заявить о себе. И KFC Battle выступает здесь в очень правильной роли, среди членов жюри — достойные коллеги. Мне кажется, это очень интересно.



Мне понравилось выступать в Питере. Когда мы ехали на концерт, был настоящий шторм, ливень. Подъезжая, я связался с Ириной Аллегровой, и мы тучи развели руками (улыбается). Правда — произошло чудо.

Сильнейший ветер с дождем сносил палатки, люди просто бежали прочь. Мне выступать через полчаса, и я уже решил, что концерт отменят.

Но вдруг вышло солнце, люди вновь начали стекаться на площадку. Было круто.

«Взрослые — это зачастую сконцентрированные на себе эгоисты. Я по себе мерю»

Woman.ru: Быть членом жюри, вообще решать чью-то судьбу — это непросто? Или же вы нашли лазейку, чтобы было легко?



Баста: Нет, мне очень тяжело все это делать. Я вовлекаюсь в отношения с артистами, понимаю их, переживаю. Тут не может быть легко.



Woman.ru: При этом вы судите уже который проект.



Баста: После шоу «Голос. Дети» мне уже ничего не страшно. Хотя дети гораздо легче воспринимают правду, чем взрослые. Взрослые — это зачастую сконцентрированные на себе эгоисты. Я по себе мерю. Поэтому нам очень сложно слышать честные отзывы о себе.



Woman.ru: Вы всегда говорите правду, когда судите артистов?



Баста: Нет, конечно, я очень жалею. Порой людям нужна не истина, а участие. В моей жизни было очень много участливых людей, которые меня поддерживали, несмотря на то, что я делал полный бред. Это правильно, так должно быть. Поэтому, общаясь с людьми, которые занимаются музыкой, я опираюсь на свой опыт. Конечно, если человек прямо настаивает на правде, я могу ответить: «Сказать тебе честно? Это гениально» (улыбается).

Я не хочу брать на себя ответственность, быть мерилом. Я просто занимаюсь музыкой и всегда смеялся над теми, кто говорил мне, как надо. В нашем деле нужно быть понаглее.

Woman.ru: Сегодня у молодых музыкантов гораздо больше шансов пробиться. На ваш взгляд, не потеряли ли мы от этого в качестве?



Баста: Не то что бы потеряли, просто наш выбор стал безграничным. Если мне память не изменяет, каждый день в интернет загружается около 100 тысяч треков. Мне не все нравится, но и моя музыка кому-то не нравилась.



Если бы в мое время были такие возможности, как сегодня, я, может, и не был бы таким упертым бараном, но точно гораздо быстрее достиг желаемого. Написал песню и выложил в Сеть. Все! Пошел, разгрузил вагон, заработал денег и проплатил пару пабликов, которые поставили твой трек. Проще некуда.



Woman.ru: При этом вы бы свой путь оставили таким, как есть?



Баста: Сто процентов. Как показала практика, мой путь был правильным.



Woman.ru: Были моменты, когда от славы сносило крышу?



Баста: Конечно. 20 лет назад я написал «Мою игру» и тут же стал популярным, в городе меня все знали и любили. Мне показалось, что я молодец, всего добился, что я Игорь Николаев.



Woman.ru: А что (или кто) поставило на землю?



Баста: Жизнь. Она беспощадна. Тогда я чуть не умер. Стал употреблять наркотики, вел образ жизни, который тогда выбирали для себя многие молодые люди. Почувствовал себя рок-звездой. У меня ничего подобного не было в детстве, а тут неожиданно свалилось, и я был очень счастлив, мне нравилось такое внимание к моей персоне.

Но жизнь вовремя дала по ушам, и сегодня я знаю цену каждому аплодисменту. Очень дорожу поддержкой и вниманием моих людей.

Не игнорирую — за редким исключением — просьбы сфотографироваться, чего бы мне это ни стоило. Хотя могу послать, если перегибают. Но я и в песнях такой человек — далеко не добрый и пушистый. Я дорожу тем, что имею, и помню, что в одну секунду все это может исчезнуть.



Woman.ru: Творческие люди — люди сложные. Согласны с этим?



Баста: Да, согласен. Хотя я не творческий человек, но знаю таких, и это действительно сложные люди.



Woman.ru: А почему вы не творческий человек?



Баста: Я просто занимаюсь музыкой. Это мое хобби, которое стало смыслом жизни. Для меня творческие люди — это большие серьезные музыканты, актеры. У меня что-то хорошо получается, но разве я творческий?.. Может быть, не знаю. Знаю только, что без творчества я человек не очень. Не то что бы голову пеплом посыпаю, но я действительно сложный человек. Импульсивный, агрессивный. Хотя с возрастом стал проще.

С другой стороны, наверное, все мы сложные люди. Простых я не встречал.

Хотя знаю милых людей, но они и в трудных ситуациях оставались просто милыми людьми: желали мне удачи и... отходили в сторону. Мне дороже человек, с которым я жизнь прожил. Мои друзья и близкие принимают меня, а я принимаю их. Вообще мне нравятся сложности. Главное — я не люблю скучать, а со всем остальным можно справиться.





«Рождение дочерей — лучшее, что я сделал в своей жизни, что у меня есть»

Woman.ru: Смотрела некоторые ваши интервью, помню выпуск «Песен» с выступлением Ксюши Минаевой. Вы не стесняетесь своих эмоций, слез. И все это никак не вяжется у меня с вашим образом брутала…



Баста: Ну что вы, я плакса. Просто послушайте мои песни. Эмоционально я сильно переживаю многие вещи. Песня Ксюши Минаевой — это попадание мне в сердце. Трек тронул меня еще на студии, а на концерте и вовсе разорвал. Я не стесняюсь своих эмоций и никогда не стеснялся. Наоборот, я так ценю эти моменты, когда что-то трогает. Хотя, кто знает, может быть, я лицедей?.. За такими эмоциями я и хожу на подобные проекты: мне нравится что-то удивительное, самобытность...



Woman.ru: Вспомните один из самых трогательных моментов в своей жизни.



Баста: Конечно, это рождение дочерей — лучшее, что я сделал в своей жизни, что у меня есть. Это удивительные люди. Вот сейчас они на отдыхе, и я очень по ним скучаю. Хожу по квартире с кошкой, как дурачок. Я человек, который может спокойно сутками сидеть на студии, но когда моих девочек нет, мне без них очень одиноко. Они большая, важная часть моей жизни. Все, что я делаю, — это ради них.



Woman.ru: Елена рассказывала историю о том, что когда родилась ваша старшая дочь Маша, она впала в ступор, вы же спокойно купали малышку, пеленали, спать укладывали.



Баста: У меня просто была маленькая двоюродная сестра, за которой мы с братьями ухаживали, потому что жили все вместе.

Девяностые годы. Мы и мыли, и гладили пеленки, и переодевали, и кормили, точнее нас заставляли. А тогда нам, юным парням, ну невыносимо было все это делать.

Помню, бабушка из другой комнаты кричала «Контейнер прибыл», и мы, три брата, решали, кто на этот раз пойдет за малышкой убирать. Однажды брат мне говорит: «Если ты сделаешь, я на следующую репетицию донесу аккордеон». «Нет, я не пойду», — отвечаю. «Хорошо, — говорит, — донесу туда и обратно». И я согласился. И все: деревянную прищепку на нос, воду в тазу приготовил, все промыл, пеленку постирал. Это сегодня подгузники — быстро и удобно. А тогда…



И вот когда Лена с Машей вернулись из роддома, все разошлись, а дочка начала кричать. Я тут же предложил ее переодеть: помыл, ножки поднял, присыпал, подгузник надел. Лена обалдела. Первые три месяца я спал с Машей: у меня все время было ощущение, что она задохнется. Я клал ее к себе и периодически будил, чтобы убедиться, что она живая. Отцовские страхи…



А так, с детьми я ладить умею. Главное — их подкупать. Шантаж и взятки — самое важное, остальное лирика (улыбается).



Woman.ru: Если серьезно, много ли вы принимаете участия в воспитании детей? Я имею в виду все эти разговоры, нравоучения…



Баста: Участие принимаю, но нравоучениями не занимаюсь. Просто забиваю «стрелку» и качаю по-мужски.

Нравоучения — это самая бесполезная вещь. По себе помню.

Собственный пример — только так можно чего-то добиться. Главное — не передавить. Во всем важен баланс. Сейчас мы работаем над тем, чтобы Маша не ябедничала на Василису, потому что та очень из-за этого переживает. С другой стороны, мы даем понять, что такая уж вот у Васи судьба — она младшая сестра. Кстати, мое крутое достижение — это как мы решили вопрос со скверными словами.



Woman.ru: И как?



Баста: Маше было около семи лет, и она где-то (возможно, и от меня) услышала плохие слова. И однажды их употребила. Бедная Лена места себе не находила. И вот я подошел к Маше и сказал: «Бери ключи от машины, садись за руль, прокатишь меня». Дочка испугалась: «Ну как же? Я ведь не умею, я маленькая». На что я сказал: «Вот и с этими словами так: ты можешь их знать, но пользоваться ими имеешь право, когда научишься рулить». Машу это прямо потрясло, и больше она в жизни ничего такого не говорила.



Woman.ru: Круто!



Баста: Спасибо. Но я прямо изобретал это. Лена нянчится с девочками, и они, бывает, ее прямо изводят. Приходится наводить порядок.



Woman.ru: То есть девочки с характером?



Баста: Все дети с характером, и тут важно справляться, а не подавлять. Помните бабушку из фильма «Похороните меня за плинтусом» — это прямо моя бабуля была. Ее все любили, но она была невыносимой старухой: входила в квартиру, и все как будто умирали. Еще и готовила скверно, просто отвратительно. Помню, сидим мы с дедулей за столом, едим ее харчи, которые есть невозможно, и я говорю: «Дедушка, можно оставить? Я больше не могу». Дедуля бабулю любил, но страшно боялся, поэтому ответил: «Сейчас бабушка выйдет, и будет вам всем!». Мы жили в длинной квартире, и тут на дальнем конце открылась дверь. Пока бабуся дошла до кухни, мы уже хлебом тарелки вытирали (смеется). Вот такая она была. Но я ей все равно благодарен.

Сегодня же мы стараемся не одевать детей в свое же пальто — в эти дефекты, недостатки. Не превращать их в себя, отойти и не мешать — это самое сложное, невыносимое, геройское. Незачем их тюкать, они разберутся, жизнь сама даст по ушам.

Вот, например, моя жена — прямой и смелый человек, она говорит все, что считает нужным, и очень мне этим нравится. Она заботливая, честная, настоящий друг и преданная супруга. Если мои дочери вырастут такими, как Лена, я буду счастлив. Сегодня я знаю: что бы ни случилось, жена встанет за меня и перевернет мир. Для меня это очень важно. Наверное, это и есть любовь.

«Лично я своей жене могу жизнь доверить»

Woman.ru: В частности, все мы помним, что Елена встала на вашу сторону в скандале вокруг пенсионной реформы. Такая поддержка супруги вас радует, смущает или, возможно, раздражает?



Баста: Смущает, потому что я за нее переживаю. Я не хотел, чтобы она в это лезла. Я готов сам понести наказание за неточности в формулировках, ошибки. Жизнь научила меня тому, что извиняться, когда ты не прав, — это круто. Ничего постыдного в этом нет. Я понимаю, что Лене хотелось всем доказать, что я честный и порядочный человек. Да мне и самому хотелось.

Я не хочу, чтобы Лену кто-то обижал, оскорблял, причинял ей дискомфорт. Я такой человек: любые оскорбления в адрес близких принимаю на свой счет.

У меня есть взгляды и позиции, которых я придерживаюсь, отстаиваю свои идеалы и защищаю близких, чего бы мне это ни стоило. Поэтому я всегда очень сильно переживаю, когда Лена включается в такие конфликты.



Woman.ru: Вы упомянули, что Елена не боится говорить вам правду в лицо. А вы можете ее критиковать?



Баста: Конечно, могу. Хотя ее критиковать особо не за что. Она просто ас, что касается жизни с таким свином, как я. За два часа я могу из чистой комнаты сделать просто ад. Вроде ничего такого: переложил пару вещей, а получился кошмар. Лена же, наоборот, не ляжет спать, пока все не уберет. Еще мне с ней интересно: мы многое обсуждаем, разговариваем о творчестве, политике, социуме.



Woman.ru: В этом году вы отметили 10-летие брака. Для вас это много или мало?



Баста: Для меня это впервые. Не скажу, что это много. Мы выбрали достаточно комфортные отношения: Лена понимает и принимает меня со всеми недостатками, объясняя их для себя как преимущества. Я с легкостью прожил эти 10 лет. Не могу сказать, что нам это стоило каких-то жертв, хотя, конечно, в жизни были разные сложные периоды, но что-то нас всегда держало друг с другом. Мы ругались и сильно ругались, но желание простить, понять было сильнее. Раньше я не понимал такого слова, как «притирка», а теперь, спустя годы, четко представляю, о чем идет речь. Лично я своей жене могу жизнь доверить.



Woman.ru: То есть притирка все же была?



Баста: Конечно. Мы много работали над своими внутренними качествами. Все строится на уважении, без него ничего не будет. Те влюбленность и страсть, что были первое время, должны превратиться в нечто другое — в еще более сильное чувство. Мы над этим работали и продолжаем работать. За эти годы я многое понял. Осознал, что за отношения надо бороться.

Сегодня я знаю, что можно легко все разрушить и очень тяжело сохранить, что чувства приходят, уходят и возвращаются. Многое пришло с опытом.

И вот я по ней скучаю. Она не рядом, и мне тоскливо. Здесь, на студии, я редко по кому-то скучаю, правда. Но о Лене думаю, переживаю. Она для меня — важное условие жизни.



Woman.ru: Я так понимаю, что в вашей паре нет места ревности как таковой. Это вам повезло с Еленой или вы поставили себя так, что вам можно доверять?



Баста: Это нам повезло друг с другом. Да и поводов я не даю. Единственная моя любовница — это студия. Жена знает, где меня можно найти. Мне незачем заставлять себя быть порядочным, я изначально такой человек — однолюб. Я даже не понимаю суть измены. Наблюдаю такой пример, и это бедные люди! Они так страдают, а им надо просто прекратить это и друг друга не насиловать. Ничего страшного в расставании нет: любили и любили, а теперь все прошло.



Woman.ru: По словам Елены, предложение руки и сердца вы сделали довольно банально и без мишуры, просто сказав «Давай поженимся». При этом сегодня мы слышим невероятные песни, посвященные супруге. Так вы романтик или реалист?



Баста: Точно не романтик. И не реалист. Наверное, я просто юноша, не понимающий, как жить. Приходят мысли, чувства, я их излагаю. При этом я не люблю проявлять свои эмоции в Инстаграме, просто не выношу этого. Для меня это слишком личное. Порой вижу, как люди целуются, обнимаются на глазах у всех, выставляют что-то подобное в соцсети, и понимаю, что это не мое. Не хочу, чтобы кто-то видел. Лена иногда переживает по этому поводу, но относится с пониманием: все-таки мы столько лет вместе. Вот я и решил порадовать ее: записал видео на годовщину свадьбы…



Woman.ru: Я рыдала!



Баста: Вот видите — сработало (улыбается). И то я переживал: стоит ли выставлять его на всеобщее обозрение.



Woman.ru: Вы никогда не думали о том, чтобы остепениться в плане карьеры, быть больше времени с семьей?



Баста: Нет.



Woman.ru: Почему? Это карьеризм? Жажда денег?



Баста: На деньги мне плевать — можете у моей жены спросить. Я тот человек, который просто идет и делает. И это не карьеризм. Просто мне хочется многое успеть в жизни. Я ни к чему себя не принуждаю: есть свободная минута — я уже тут, на студии.

Карьерист? Я ремесленник — это мой основной талант.

Сейчас хочу завершить все сторонние проекты, где выступаю в качестве жюри, и полностью переключиться на музыку. За эти два-три года скопилось столько материала, который хочется сделать, песни годами ждут своего выхода.



Woman.ru: Вы написали немало треков, которые стали не просто хитовыми, а культовыми. Если бы пришлось выбирать, какая песня для вас самая главная или характеризующая вас лучше всего?



Баста: Наверное, «Урбан» — самая характеризующая меня песня. Какие-то детали поменялись (вроде разбитых машин), а суть осталась прежней. Она мне очень близка.

1 2 3 ... 40 Баста рассказал о творчестве и своей семье

Woman.ru: А «Моя игра» через 20 лет вызывает у вас какие-то эмоции?



Баста: Был период, когда я ее не пел, считал слишком юной, а сегодня понимаю: это мой первый крутой трек, благодаря которому я поверил в целесообразность занятия музыкой. Благодаря которому я и сегодня на сцене.