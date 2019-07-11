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Саша Лусс: «Я слежу за своим питанием, но когда приезжаю в Россию, даю себе волю: в холодильнике появляются пельмени, колбаса»

В интервью Woman.ru топ-модель и теперь уже актриса Саша Лусс рассказала о работе с Люком Бессоном, борьбе со стрессом и принципах питания.
Саша Лусс
Саша Лусс пообщалась с Woman.ru

Русские девушки — самые красивые в мире, и с этим вряд ли кто-то поспорит. Еще приятнее, когда привлекательность и природную харизму наших соотечественниц отмечают за рубежом. Саша Лусс — живой тому пример.

Несколько лет назад перед ее красотой не устояли всемирно известные дизайнеры, а следом и кинорежиссеры.

Так, в 2017-м Люк Бессон пригласил Сашу сняться в эпизоде фильма «Валериан и город тысячи планет», а сегодня доверил ей главную роль в боевике «Анна», где наша героиня сыграла наемную убийцу из России.

Woman.ru: Саша, поздравляем тебя с первой главной ролью. Быстро согласилась на предложение сняться в фильме?

Саша Лусс: Думаю, когда предложение тебе делает Люк Бессон (а это еще и главная роль), ты говоришь однозначное «да». Конечно, я много раз слышала, как знаменитость, скажем, лицо нового аромата, говорила, что эта марка парфюма — с детства ее любимая и как она счастлива теперь ее представлять. Однако порой все действительно складывается именно так.

Будучи маленькой (мы еще жили в Магадане), я пересматривала «Пятый элемент» снова и снова, и каждый раз это было «вау».

Поэтому когда спустя годы Люк предложил сняться в фильме «Валериан и город тысячи планет», я была на седьмом небе от счастья, хотя еще понятия не имела, что у меня за роль. На этот раз эмоций было не меньше, поверьте. Люк — невероятный режиссер, и работать с ним одно удовольствие.

Woman.ru: В фильме поражает твоя техника рукопашного боя. Легко научилась киношной драке?

С. Л.: Это было очень и очень тяжело. Поначалу я думала, что мое танцевальное прошлое мне поможет, но, увы. Движения были плавными и грациозными, даже близко не похожими на драку. Мой тренер Алан говорил: «Что ты делаешь? Ты видела, как люди дерутся?». Садился и показывал мне различные видео, потом мы долго и упорно отрабатывали технику. Он в шутку называл меня «балетным зайчиком».

Танцы мне все-таки пригодились: благодаря им хорошо работала координация, а также память (в том числе и мышечная). Тем не менее во всем остальном были сложности.

Чего только стоило научиться «бить» так, чтобы кулак пролетал в сантиметре от носа соперника и не задевал его. Это нелегко.

Долгое время ничего не получалось, и я уже было подумала, что это бесполезная трата времени. Но в какой-то момент все сложилось, я прямо почувствовала, как уловила суть. И тут начался кайф, хотя по-прежнему физически это довольно изматывает. Но удовлетворение того стоит.

Саша Лусс в детстве
«Я всегда была за справедливость, поэтому, конечно, периодически дралась с мальчишками»

Woman.ru: А в детстве ты была девочкой-паинькой или все-таки дралась?

С. Л.: Я всегда была за справедливость, поэтому, конечно, периодически дралась с мальчишками. Порой очень сильно. Хотя, ладно, признаюсь: били они меня, потому что я была маленькая. Но отпор я все равно давала. Видимо, с годами что-то изменилось, потому что к моменту съемок «Анны» пыла во мне поубавилось (улыбается).

Woman.ru: Бесконечные съемки, перелеты, недосыпы и стресс выматывают. Как держишь себя в тонусе?

С. Л.: Пью валерьянку (смеется). Нет, с годами у меня сложился некий набор средств и процедур, которые помогают чувствовать себя лучше.

Но главный мой антидепрессант — какао. Очень его люблю. К слову, это был единственный пункт в моем райдере.

Помню, в один из съемочных дней я не обнаружила свой Несквик в трейлере… Я была очень злая — только закончила сцену, где по сценарию со всеми ругалась, эмоции еще сохранялись во мне. Я прямо прорычала: «Где мой ''Несквик''?». Стояла и ждала, пока мне его принесут. Выпила и успокоилась. Не знаю, почему оно на меня так действует. Наверное, потому, что это вкус из детства, ассоциации с мамой, ее теплом и заботой.

Также меня спасает горячая ванна, могу очень долго в ней лежать. Кроме того, Люк Эванс (партнер нашей героини по съемкам в «Анне», — прим. Woman.ru) посоветовал мне купить специальную соль, которая расслабляет мышцы. Это было кстати: физически съемки были очень тяжелыми и насыщенными, и порой я просто не могла пошевелиться. Например, сцену в ресторане мы отсняли всего за пять дней. А точнее — за три, потому что именно тогда я умудрилась заболеть и на два дня выпала из рабочего графика.

Вообще, мой топ «выручалок» выглядит так: общение с семьей и друзьями, собаки, коты, горячая ванна, массаж, какао и хороший фильм. Еще имбирный чай — для здоровья.

Правда, как уже говорила, я все равно умудрилась заболеть. Закон подлости.

Мой совет всем женщинам: найдите то, что делает вас счастливой, и пользуйтесь этим, когда силы на исходе. Очень важно, чтобы у каждой из нас были такие выручалки.

Woman.ru: Ты можешь назвать себя стрессоустойчивой?

С. Л.: Да, я себя таковой считаю. Хотя, поверьте, могу раскиснуть по полной программе и два часа рыдать из-за сломанного ногтя. Но только тогда, когда у меня будет возможность дать слабину. Стресс часто присутствует в нашей жизни (в моделинге и актерстве он твой вечный спутник), но мы должны держать себя в руках, потому что того требует ситуация. Решить проблему, закончить работу, во всем разобраться. Только когда вопрос закрыт, ты имеешь полное право дать волю эмоциям, потому что таким образом ты освобождаешься.

Woman.ru: Как в стрессовой ситуации сохранять самообладание?

С. Л.: Помните крылатое выражение Скарлетт О'Хара «Я подумаю об этом завтра»? Так вот нужно сказать себе: «Я пострессую об этом завтра». Мне кажется, ты всегда чувствуешь этот момент, когда либо вот-вот сломаешься, либо сдержишься.

Давайте рассуждать логически: от того, что мы раскиснем, дело не сделается, проблема не уйдет. 

Поэтому нужно собраться, взять себя в руки, а когда ситуация закончится, грустить, плакать — что угодно.

Саша Лусс
«Когда я приезжаю в Россию, то даю себе волю: у меня в рационе появляются пельмени, колбаса»

Woman.ru: Питание также играет важную роль для твоего самочувствия?

С. Л.: Безусловно. Выражение «Ты то, что ты ешь» появилось не случайно. Конечно, когда я приезжаю в Россию, то даю себе волю: у меня в рационе появляются пельмени, колбаса. Кстати, на днях приехала домой, открыла холодильник и была в ужасе: мама не купила колбасу (смеется). В целом же я слежу за своим питанием. Это не должно доходить до фанатизма, но наша еда — это очень важно. За годы работы моделью я прошла через самые разные диеты и, мне кажется, могу написать целую книгу об этом.

В России бытует мнение, что самое главное — это считать калории. Но по факту важно другое.

К примеру, калорийность гамбургера из «Макдональдса» составляет 255 Ккал — столько же, сколько и в бутылке кефира. Цифры одинаковые, а как сильно различается качество еды! Именно поэтому нужно выбирать продукты не только с точки зрения, как бы не набрать лишний вес. Важно, чтобы еда приносила пользу вашему организму: положительно влияла на иммунитет, кожу, волосы, кости и прочее.

Женщины очень часто об этом забывают и практикуют просто дикие диеты, из-за чего организм не выдерживает, и они сами не замечают, как просыпаются у холодильника с котлетой во рту и проблемами, вызванными неправильным питанием. Поэтому мой главный совет: выбирайте продукты, которые полезны вашему телу.

Woman.ru: А что делать с тем, что многие как раз борются со стрессом, заедая его чем-нибудь вкусненьким?

С. Л.: Если это происходит раз в полгода — на здоровье. А если каждый день — наверное, в жизни надо что-то менять. В этом случае вам нужно акцентироваться не на том, что руки тянутся за вредными продуктами, а на том, что у вас избыток стресса, значит, в жизни что-то действительно плохо, нужно это исправлять. Я регулярно разгребаю свои «завалы»: разбираю те или иные ситуации, анализирую.

С чистым сердцем и спокойной душой живется легче. У тебя уже нет необходимости искать приятные впечатления в еде.

Woman.ru: Предположим, у тебя пять минут до выхода из дома. Что ты выберешь: накраситься или позавтракать?

С. Л.: Посмотреть видео на YouTube. В жизни я практически не крашусь. С завтраком дела и вовсе не складываются: я буквально заставляю себя поесть с утра.

Woman.ru: Без чего ты никогда не выйдешь из дома?

С. Л.: Без телефона.

Woman.ru: Последнее, что ты делала с неохотой, нежеланием?

С. Л.: Встала сегодня в семь часов утра.

  • Саша Лусс
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    Саша Лусс рассказала о карьере, своих принципах питания и борьбе со стрессом
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Woman.ru: Если бы пришлось выбирать между модельным бизнесом и актерством, что бы ты предпочла?

С. Л.: Здесь даже думать не надо: актерство.

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11 июля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото @sashaluss/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, Getty Images
Теги

Саша Лусс

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Думаю, далеко не глупая девушка, раз Бессон пригласил ее в свой 2 фильм.

  • Теперь Бессон всех русских моделей будет в кино тащить ...Хорошенькая внешность,но не красотка....Крупные губы, глаза ,внешность чем то Водянову напоминает....Без косметики даже не обратила бы внимание....А в макияже симпатичная....Фигурка хорошая....

  • Красивая девушка. Приятно, что Люк ее заметил. Он вообще любит красивых женщин снимать. Больше всего поразила модель, актриса из Ангел-А. Про калории и диеты - можно поспорить с ней. Конечно, лучше уплетать фрукты, овощи при той же калорийности, но если их есть много, то можно забыть про стройную фигуру. Наоборот , если съесть гамбургер, и даже картошку фри, но уложиться в 1000 калорий, то много не наберешь. Тут скорее вопрос того, насколько это все полезно. А худеть можно и на шоколаде, особенно тем, кто не может объективно заниматься спортом: людям с больной спиной, ногами, инвалидам.

  • Он же своих жен и герлфренд снимает. Саша встречается с Бессоном?

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