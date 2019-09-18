Адель Сергеенкова: «15 лет назад я увеличила грудь до 5-го размера. Огромные шары навредили моему здоровью, пришлось их заменить на импланты поменьше…»

В интервью Woman.ru скандально популярный блогер, 33-летняя Адель Сергеенкова, рассказала о своем отношении к пластической хирургии, позитивном и негативном опыте, а также о недавней повторной операции на груди.

Адель Сергеенкова с детьми

Мама пятерых детей, певица, танцовщица Pole Dance, популярный блогер, приверженка пластической хирургии — это все она, 33-летняя Адель Сергеенкова. У девушки сотни тысяч поклонников по всей стране, столько же и хейтеров. Одни боготворят нашу героиню за открытость (так, как говорит о сексе, пластике и деньгах она, пожалуй, не говорит никто), безграничную любовь к себе и желание жить на полную катушку. Другие за все то же самое ненавидят — может, завидуют?

Как бы там ни было, интерес у публики она вызывает колоссальный.

Одной из последних нашумевших тем стало преображение Адель: многодетная мать в очередной раз обратилась к пластическому хирургу — теперь за тем, чтобы исправить последствия неудачной операции по увеличению груди, сделанной около 15 лет назад. Обзаведясь новым бюстом и еще большей уверенностью в себе, Сергеенкова ответила на все наши вопросы.



Woman.ru: Адель, ты одна из немногих девушек, кто открыто говорит о пластике. Зачем тебе это?



Адель Сергеенкова: Я не вижу ничего плохого в пластической хирургии. Более того: я не считаю, что факт трансформации следует скрывать, и искренне не понимаю женщин, которые маскируются и врут.



Woman.ru: Наряду с благодарностями за откровенность ты получаешь и хейт. Как относишься к негативу?



А. С.: Я к нему привыкла: хейта из-за моего достаточно нестандартного образа жизни хватает. Понижает ли это мою самооценку? Ее невозможно понизить: я сама определяю достоинство своей внешности и поведения.

Главное — то, что я сама думаю о себе. Остальное второстепенно.

Woman.ru: Мы читали, что до пластики ты была неуверенной в себе девушкой, но сейчас все иначе. А как же заветное «Принимай себя такой, какая ты есть»?



А. С.: Никогда не понимала этого выражения. Мой девиз: «Делай все, чтобы быть лучше». Стать довольной собой, значит — остановиться в развитии.



Woman.ru: Как ты относишься к маленькой груди?



А. С.: Я хорошо отношусь к любой эстетически красивой и удобной груди. Размер в данном случае не имеет значения.



Woman.ru: Тогда почему несколько лет назад ты решилась на увеличение груди? Что конкретно тебя не устраивало?



А. С.: Первую операцию я сделала почти 15 лет назад. Почему? Все просто: это было ново и… модно. С эстетикой груди проблем не было, я просто погналась за трендом. Результатом я осталась недовольна и сегодня абсолютно уверена в том, что прибегать к хирургическому вмешательству в данной зоне нужно лишь в том случае, если все реально выглядит ужасно.



Woman.ru: С годами с грудью выявились проблемы. Какие именно?



А. С.: Моя грудь была слишком большой: огромные импланты (610 мл каждый) откровенно вредили здоровью. Нужно понимать, что большой имплант помещается не в мышцу, а над ней, что в итоге создает большое давление на молочную железу. В результате у меня началась атрофия тканей, появились сильные боли, стали проступать контуры протеза, грудь опускалась.

Это был ужас. До сих пор недоумеваю, как можно было запихнуть в меня такую громадину. Что руководило пластическим хирургом, я не понимаю.

Woman.ru: Испугалась ли ты, осознав, какой вред тебе нанесла неверно проведенная пластическая операция?



А. С.: Нет, не испугалась. Жизнь научила меня тому, что любые проблемы при желании можно решить. Нет желания — нет и решения.

Woman.ru: В таком случае не было ли желания насовсем избавиться от имплантов?



А. С.: Да, были такие мысли, но Сергей Николаевич (С.Н. Блохин — пластический хирург, основатель «Фрау Клиник», куда обратилась наша героиня, — прим. Woman.ru) сказал, что операция, проведенная ранее, лишила меня возможности жить без имплантов. Из-за огромного веса силиконовых шаров, которые в меня втиснули, кое-как удалось сделать то, что есть сейчас.

Блохин буквально по кусочкам сшивал мышцы, к тому же сильно истощилась молочная железа.

Woman.ru: Какие основные моменты тебе важно было исправить в этот раз?



А. С.: Конечно же, это устранение болевых ощущений и риска лимфомы, о чем тогда, 15 лет назад, меня никто не предупредил. Когда я ложилась на кровать, было ощущение, будто на моей груди кто-то сидит. Кошмар.



Woman.ru: Размер бюста, как я понимаю, тоже стал другим?



А. С.: Да, у меня был пятый размер. Представляете? Сама я маленькая, ношу одежду размера 42-44, и тут такая огромная грудь! Это смотрелось уродливо. Сейчас у меня третий размер, и я чувствую себя более чем комфортно.



Woman.ru: Как прошла вторая операция и реабилитация после нее?



А. С.: Я не очень хорошо перенесла наркоз. В остальном все прекрасно: на четвертый день уже танцевала, на пятый пошла в тренажерный зал (естественно, пока нагрузку даю только на ягодицы, ноги).



Woman.ru: Сегодня ты довольна своей грудью?



А. С.: Пока не снимут швы, я не могу сказать о своем отношении к новой груди. Однако все, кто ее видел и трогал, в восторге! Говорят: «Она в миллион раз лучше того, что было».

Соски, кстати, не потеряли чувствительность — это самое страшное, что могло случиться.

Woman.ru: Хочешь ли ты что-то еще изменить в себе?



А. С.: Я однозначно буду заморачиваться с лицом, но чуть позже. Также подумываю об интимной пластике.



Woman.ru: Но ведь ты только что говорила, что не очень хорошо перенесла наркоз. Да и вообще любое хирургическое вмешательство сказывается на здоровье.



А. С.: Поэтому я пока только изучаю тему интимной пластики. Если и буду оперироваться, то нескоро: нужно время на восстановление.



Woman.ru: Приверженцы пластики говорят: «Главное — знать меру». А как понять, где она, эта грань?



А. С.: Считаю, что любые вмешательства в свое лицо и тело нужно проводить по реальной необходимости, а не как я в юности — по дуновению моды. Положительный пример: у меня был очень горбатый нос и просто огромные торчащие уши — я это изменила.

Woman.ru: Попробуй честно ответить себе на вопрос: ты меняешься, чтобы нравиться мужчинам, или все-таки для себя?



А. С.: Я не представляю своей жизни без мужчин. Отношения дают кайф, драйв, энергию для творчества. И да, мне нравится нравиться. Но я знаю точно: если женщина не довольна собой, ею будут не довольны и окружающие.

Поэтому все манипуляции я делаю, в первую очередь, для себя.

Но вот в чем парадокс: тело далеко не главное, куда важнее энергетика. Можно быть идеальной снаружи, но при этом оставаться невостребованной у противоположного пола. Я же кайфую от себя, поэтому не знаю, что такое одиночество. Внимания мне хватает.

Woman.ru: Если через несколько лет одна из твоих дочерей придет и скажет, что хочет сделать пластику, твоя реакция?



А. С.: Мои дети вправе делать все, что захотят. Не понимаю я этих манипуляций родителей-божков. Каждый в этом мире проживает свою собственную жизнь, получая свой уникальный опыт.