«Я бы с удовольствием сейчас влюбилась так, как это умеет Оля»: Ирина Бузова о чувствах и непростом характере дочери

В интервью Woman.ru мама Ольги Бузовой Ирина Александровна рассказала, как относится к тому, что после развода два с половиной года назад ее дочь так пока никого и не встретила, и что она ждет от нового проекта «План Б» на ТНТ.

Ирина Александровна пообщалась с Woman.ru

В тот день, когда Ольга Бузова снова пойдет под венец, гулять будет вся страна. ТНТ хочет приблизить этот момент и запускает новое шоу «План Б», в котором самая популярная девушка нашей страны в очередной раз постарается встретить мужчину своей мечты. Если же сделать этого не удастся, Бузова, возможно, все равно выйдет замуж — за Тимура Батрутдинова, который также принимает участие в проекте. Woman.ru побывал на съемках шоу и пообщался не с кем-нибудь, а с мамой Оли Ириной Александровной, чтобы узнать, как она относится к таким авантюрным приключениям в жизни дочери.



Woman.ru: Ирина Александровна, какие чувства у вас вызывает тот факт, что у Ольги на данный момент нет партнера?



Ирина Бузова: Не испытываю по этому поводу ровным счетом никаких эмоций: для меня наличие рядом человека — это не приоритет. Скорее, это выбор Вселенной. В моем представлении люди встречаются и влюбляются не потому, что так надо, а потому, что они так чувствуют.

Поэтому никакого беспокойства в отношении Оли у меня нет: значит, еще не время и у нее сейчас другой этап в жизни.

Наличие близкого человека — это ведь не всегда наличие супруга или сексуального партнера в постели. Это разные вещи. Так вот, мне бы хотелось, чтобы в жизни дочери было больше действительно близких людей (и неважно — мужчина это или женщина), а таких рядом с ней очень мало.



Woman.ru: А сама Ольга переживает по этому поводу?



И. Б.: Это специфика нашего шоу-бизнеса, всего медиапространства — «Против кого дружат девочки» называется. Это выбор Оли: она была к этому готова, она к этому привыкла. Но, повторюсь, лично я хотела бы, чтобы рядом с ней было больше людей со схожей системой координат.

Woman.ru: На прошлом проекте ТНТ «Замуж за Бузову» Оля так и не встретила свою любовь. Не боитесь ли вы того, что и это шоу принесет ей разочарования?



И. Б.: Да и пусть! Наша жизнь и состоит из таких разноцветных полос, взлетов и падений. Кто-то ищет свою любовь в клубах, библиотеках и кафе, а находит в поезде, когда того совсем не ждет. Проект, в котором участвует Оля, — это интересный жизненный поворот. Пока не попробуешь, не узнаешь, стоила игра свеч или нет. Мне такое нравится. Чем больше человек хочет пробовать, узнавать новое в этой жизни, тем интереснее и веселее ему лежать в гробу. Будет что вспомнить на закате лет.



Woman.ru: Чего вы ждете от этого проекта?



И. Б.: Я жду интересных людей: мне нравится знакомиться, узнавать человека, даже если он не останется на Олиной орбите. Так, например, в прошлом проекте я всех ребят независимо от исхода приглашала в гости в Питер, а прилетел только Валя Коробков. Значит, остальным не были интересны ни Оля, ни ее история.

Я жду новых впечатлений, наверное, как и моя дочь. Пусть рядом будут люди, которые внесут какую-то перчинку, покажут другие грани этой жизни, ведь никогда не знаешь, что там за углом. Мне все интересно.

Конечно, хочется, чтобы кто-то из этих ребят выстрелил. Как раз недавно обсуждали эту тему: получается, что девчонки-участницы подобных шоу чаще всего пробиваются. Да, они не строят любовь, но они цепляются за шанс. А парни — раз, и пропадают. Поэтому хочется, чтобы для всех участников этот проект стал прекрасной платформой, благодаря которой можно решить, нужна ли им вообще эта сфера, а если нужна, то пусть «План Б» будет им хорошим стартом.



Woman.ru: Верите ли вы, что Ольга сможет найти свою любовь в рамках шоу?



И. Б.: Любовь можно найти где угодно. Однако нужно помнить: чем меньше ждешь, тем вероятнее случается. А когда возлагаешь слишком много надежд… Это как с экзаменом: когда маниакально мечтаешь о «пятерке», в самый ответственный момент забываются элементарные вещи, а когда ты расслаблен, знания буквально сыплются с неба.

Я верю, что любовь реально найти где угодно.

Я могу сейчас выйти за дверь и встретить того самого. Точно так же, как и Оля: пересечется с кем-то взглядом и влюбится. Любовь — это такое чувство, с появлением которого отключается мозг. Поэтому тут не надо думать: Вселенная все решит сама.

Woman.ru: На ваш взгляд, идеальный мужчина для Оли — какой он?



И. Б.: Он должен быть широк во всех аспектах: сердечных, душевных, материальных. Идеальный мужчина для Оли должен объять ее со всех сторон, оградить от всего.

Важно, чтобы он был стойким оловянным солдатиком, имел силы в резерве, потому что Оля — сложная девочка.

Для того чтобы сгладить все ее острые углы, побороть ежиковатость, справиться с ее многочисленными претензиями к миру и короной на голове, нужна сила и та самая широта.



В любом случае: выбирать Оле. Знаете, часто так бывает в жизни: идешь по улице, видишь пару и думаешь «Что он в ней нашел?». Или общаешься с парнем, а сама недоумеваешь, как его девушка с ним живет. И тут не нужно искать логичный ответ: все дело в химии, которая происходит между людьми.



Важно понимать, что не все умеют любить. Не зря говорят, что самые крепкие браки — это договорные, основанные на товарно-денежных отношениях. Такие пары, ставя штамп в паспорте, точно знают, на что идут и зачем им это надо.

А любовь… Она не соображает, и не все на это готовы. Оля же — как раз та девушка, которая готова, и это прекрасный дар.

Я бы с удовольствием сейчас влюбилась так, как это умеет моя дочь, но, к сожалению, не смогу. На мой взгляд, это круто, что Оля еще не утратила способности влюбляться вот так — до потери головы.

1 2 3 ... 20 13 октября на ТНТ состоится премьера телепроекта «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов попытаются найти свои вторые половины

Woman.ru: Что вы предпримете, если избранник Ольги вам не понравится категорически?



И. Б.: Я вам больше скажу: мне все избранники дочери не нравились, тем не менее ее это не останавливало. Поймите: родители смотрят на все с высоты своего возраста. Мне априори не может нравиться мальчик, который нравится Оле, — у меня другие критерии, и я не могу от них абстрагироваться.

Однако я всегда принимаю ее выбор. Тем не менее, если мне что-то категорически не нравится в Олином партнере, я говорю об этом: мы всегда даем друг другу право высказаться.

Дочери могут понравиться или не понравиться мои слова, но она обязательно выслушает, а поступит уже так, как посчитает нужным. Она умница, все решения принимает сама, ведь мамы тоже ошибаются. Я не святая и не всегда бываю права, поэтому многие мои советы, которым дочь в конечном счете не последовала, а поступила по-своему, оказывались неправильными. Так что выбор только за ней…