Тимур Батрутдинов: «Многие мужчины к 40 годам разводятся из-за измены. Проскочив этот этап, я начну с молодой любовницы, на которой женюсь»

13 октября на ТНТ стартовало романтическое реалити-шоу «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов попытаются найти свою любовь. Мы составили для главных героев блиц-опрос, а теперь публикуем их ответы. Ольга уже раскрыла все свои карты, настал черед Тимура.

Тимур Батрутдинов ответил на блиц-опрос Woman.ru

В воскресный вечер 13 октября миллионы телезрителей прильнули к экранам, ведь на ТНТ состоялась премьера шоу «План Б», где «друзья на грани» Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вновь пытаются построить свою личную жизнь в рамках романтического реалити. Десять парней и столько же девушек в течение следующих нескольких недель поборются за сердца заядлых одиночек телеканала.

Теперь же пришел черед «допросить» главных героев проекта. Для Бузовой и Батрутдинова мы составили блиц из 15 одинаковых вопросов, с помощью которого попытались выяснить всю правду: почему они до сих пор одиноки, что мешает им быть вместе и готовы ли они простить измену, а также узнали все об их положительных чертах, страхах, свадьбе мечты и тайных желаниях. Ответы Ольги, которые мы опубликовали несколькими днями ранее, были честными и трогательными, посмотрим же теперь на откровения Тимура.

Woman.ru: Если бы сегодня вам предложили «переиграть» один из моментов вашей жизни, что бы это было и почему?



Тимур Батрутдинов: У меня был период, когда мне казалось, что было бы здорово переиграть что-то в ту или иную сторону. Но сейчас у меня абсолютное ощущение, что все, что происходило в моей жизни, правильно, и переигрывать я ничего не хочу. Даже то не самое лучшее, что было, в итоге привело к прекрасному результату.

А если говорить, какой день я хотел бы прожить еще раз, то, наверное, это был бы целый период — мое детство. Оно у меня было интересным.

Woman.ru: На ваш взгляд, почему у Оли до сих пор нет пары?



Т. Б.: Это территория личного. Но на мой взгляд, Оле, прежде всего, нужен тот, кто сможет реально ей понравиться. У Оли выросли требования, замылился глаз, если можно так сказать, ведь она не обделена мужским вниманием: в ее гримерке всегда огромные букеты цветов от поклонников.



Это должен быть самостоятельный человек, любящий ее как Олю, а не как Ольгу Бузову. Даже на кастинге «Плана Б» я лично спрашивал у претендентов: «Зачем ты пришел к Ольге Бузовой?» и когда слышал ответы из серии «Она трудолюбивая и добрая», мне все становилось ясно.

Меня устраивал только один ответ: «Я хочу быть с ней!».

Кстати, именно так ответил Роман Гриценко, который пришел на проект попытать свое счастье вновь. Этот ответ меня подкупил. Мне была важна личная заинтересованность.



Woman.ru: Ваш самый романтичный поступок?



Т. Б.: Второй раз пошел на романтическое реалити-шоу на телеканале ТНТ!

Woman.ru: На что вы готовы ради любви, а на что не пойдете ни при каких обстоятельствах?



Т. Б.: Ради любви я готов жениться! Мне кажется, это высшая степень проявления чувств — полюбить девушку так, что захотеть на ней жениться!

Кстати, для меня важен штамп в паспорте, статус мужа: мне нравится осознание того, что у меня есть супруга, нравится называть любимую женой.

К слову, в защиту своего статуса холостяка могу сказать, что к этому возрасту многие мои друзья и знакомые уже успели развестись, разрушив семью из-за молодых любовниц. Я же проскочил этот этап, поэтому сразу начну с молодой любовницы, на которой потом женюсь! (Улыбается.) Но при этом, кроме шуток, если девушка меня не любит, то ради своих чувств к ней я готов ее отпустить, чтобы только она была счастлива.



Woman.ru: Простите ли измену, если вторая половина искренне раскаивается?



Т. Б.: Что значит искреннее раскаяние? Если измена изначально произошла, то о чем тут говорить? Это все равно что «я убил человека и теперь раскаиваюсь». Общество, конечно, дает второй шанс и возможность исправиться, ведь обстоятельства случившегося могут быть самыми разными, но для себя я не принимаю измену ни при каком условии!

Вдумайтесь: что это должны быть за обстоятельства, при которых девушка легла в постель с другим мужчиной?

Это тревожный звонок, и такие отношения спасать не стоит. Если девушка изменила один раз, она может пойти на это снова. Так что мой ответ категоричный.



Woman.ru: Чего вы боитесь?



Т. Б.: Я боюсь оказаться в том возрасте, когда уже не можешь ничего сделать, а сделать еще хочется. Боюсь оказаться в ситуации «поздно»: когда наступит условное время подведения итогов, и я пойму, что что-то не сделал, а времени и сил сделать это уже нет. С остальными страхами можно бороться. Вообще я стараюсь жить так, чтобы в финале как раз не сожалеть о бесцельно прожитых годах.

«Меня восхищает, что Оля идет вперед, несмотря ни на что»



Woman.ru: Как бы вы описали свое отношение к Оле?



Т. Б.: Очень просто: #ДружбаНаГрани.



Woman.ru: Главное достоинство Оли, по вашему мнению?



Т. Б.: Ее главное достоинство в том, что она не сдается. Меня восхищает, что она идет вперед, несмотря ни на что. У Оли 16 миллионов подписчиков в Инстаграме, половина из которых — жуткие хейтеры. И оставаться при такой ситуации в позиции «Собака лает, караван идет» может не каждый. Такая сила вызывает у меня восхищение, я стараюсь этому у нее научиться. Было время, когда я придавал значение любому негативу в свой адрес, пропускал это через себя. Но потом как-то заглянул на страничку Оли и понял, что мои хейтеры — это милые люди.

К чему я это? Сочетание пробивного стержня с женственностью и хрупкостью — вот в чем ее достоинство.

Woman.ru: Три главных качества настоящей женщины?



Т. Б.: Внутренняя красота — это важно, потому что с внешней красотой я неоднократно сталкивался, но без внутренней составляющей она не имеет никакого значения. Человек должен быть красивым в поступках, мироощущении, уважении не только к самому себе, но и другим. Более того: зачастую внутренняя красота не самую идеальную внешнюю красоту наполняет глубиной.



Верность — важное качество. Причем я говорю не о физической верности — это слишком просто. Я имею в виду верность как у волчицы: самки держатся своего самца так, что кладут свою голову под его — для того, чтобы другой волк не смог напасть и перегрызть первому горло.

Самопожертвование, готовность защитить своего мужчину и пойти за ним на край земли — вот что я понимаю под верностью.

И, наконец, третье — «встроенная» мать. Не у всех женщин проявляется это качество, у многих оно размывается, однако я считаю, что отношение к детям крайне важно. Женщина — колыбель всего человечества. Не стоит забывать своего предназначения.

«Дружба может перерасти в любовь. Даже наша с Олей дружба — может!»

Woman.ru: Три главных качества настоящего мужчины?



Т. Б.: Ответственность за семью и близких, за слова и поступки. Верность: если рядом с тобой верная женщина, волчица, не стоит подвергаться минутной страсти и похоти.

Каждая мелкая физическая измена отдаляет двух любящих людей друг от друга. Не стоит копить скелеты в шкафу, ведь однажды там может просто не остаться места.

И третье качество — это умение быть отцом. Я говорю здесь не только об ответственности: отец, помимо прочего, — это человек, который обладает знаниями, накапливает опыт, чтобы потом передать это своим детям. Одним словом, в мужчине должно быть «встроенное» отечество.



Woman.ru: За что вы цените вашу с Олей дружбу?



Т. Б.: Я ценю нашу с Олей дружбу за то, что она была, есть и будет вне зависимости от наших успехов, карьерных свершений. У каждого из нас свое поле деятельности (хотя иногда они пересекаются), при этом наше общение — обычное, человеческое — не связано с творчеством и карьерой.



Woman.ru: Дружба может перерасти в любовь?



Т. Б.: Может. Даже наша с Олей дружба — может!

К слову, мои самые крепкие отношения переросли как раз из дружбы.

Мы общались, причем подруга в тот момент встречалась с другим мужчиной, потом они расстались, а еще спустя год мы поняли, что влюбились.



Woman.ru: Рассматриваете ли вы возможность вступить с Олей в брак в случае, если оба не найдете себе вторых половин в рамках шоу?



Т. Б.: Раз уж мы с Олей вступили в «План Б», почему бы нам не вступить и в брак? Пока мы, конечно, обсуждаем это с точки зрения юмора и иронии.



Woman.ru: Свадьба вашей мечты?



Т. Б.: Я провел очень много свадеб в качестве тамады — их количество точно перевалило за сотню. Я видел и знаю этот процесс изнутри, поэтому к самому торжеству отношусь скорее как к празднику для моей супруги и родственников. Лично мне больше пришлось бы по душе кругосветное путешествие: круиз на лайнере, там же зачать первенца… По-моему, идеально.

1 2 3 ... 15 На ТНТ стартовало шоу «План Б», где Тимур Батрутдинов вновь ищет себе жену

Woman.ru: Если вы увидите падающую звезду, какое желание загадаете?



Т. Б.: У меня над кроватью потолок в виде звездного неба, где один из элементов — как раз падающая звезда. Падает она с периодичностью в одну минуту, так что в загадывании желаний я уже натренирован. Главное, чтобы постоянно появлялись новые!