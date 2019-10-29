Ксения Собчак: «Впервые я расплакалась, не когда узнала, что беременна, а когда мне сказали пол ребенка — я очень хотела сына»

В интервью Woman.ru Ксения Собчак рассказала, почему любит играть в кино, но не хочет получить профильное образование, какой мамой себя считает и боится ли той поры, когда Платон станет взрослым.

Ксения Собчак пообщалась с Woman.ru

Вам о чем-нибудь говорит фамилия Ротко? А Собчак или Янковский? Не понимаете, почему мы собрали их вместе? Объясняем: в марте следующего года на большие экраны выйдет фильм «Номер 1» от видеосервиса Megogo, рассказывающий о попытке главных героев украсть картину Марка Ротко.

Аферу будут проворачивать бывшие супруги Феликс и Мирослава, которых играют Филипп Янковский и Ксения Собчак.

16 октября в Москве завершились съемки киноленты, на которых удалось побывать и нам. Спойлерить не станем, лишь скажем, что это точно стоит посмотреть. Один только поцелуй вышеуказанных героев чего стоит!

Конечно, находясь на съемочной площадке, мы не могли не украсть Ксению на небольшой разговор тет-а-тет. Несмотря на довольно поздний вечер и многочасовой съемочный день, Собчак пребывала в отличном настроении, много шутила. Например, рассказывая о сюжетной линии своей героини, она как бы невзначай бросила «Любовный треугольник — все как я люблю», тем самым заставив нас если не засмеяться, то уж точно про себя улыбнуться.



Woman.ru: Ксения, это не первая ваша большая роль в кино. Чем зацепил сценарий «Номера 1»?



Ксения Собчак: Это моя третья большая работа. В 2011-м я сыграла главную роль в фильме-экранизации книги «Роман с кокаином» Михаила Агеева. Режиссер картины, талантливый Геннадий Сидоров, к сожалению, скончался еще до ее выхода. Потом, в 2012 году, я снималась с Валерией Гай Германикой (тоже в главной роли) в фильме «Энтропия» режиссера Марии Саакян.

Почему согласилась на это предложение? Меня зацепила роль.

Играть аферистку международного масштаба — это абсолютно правильное для меня перевоплощение. Кроме того, я хорошо знаю Филиппа Янковского, и для меня большая честь играть с таким артистом.

Тут, как будто чувствуя, что речь идет о нем, к нам подходит Филипп Янковский.



К. С.: Видишь, какие я слова тут о тебе говорю. А ты этого даже не знал.



Ф. Я.: Нет, знал. Более того: я говорил точно такие же. (Обращаясь ко мне) Вы знаете, она такая замечательная, потрясающий человек, талантливый во всем, прекрасный партнер…

К. С.: Филипп говорит дежурными фразами — как актер. А я искренне, как любитель, говорю только правду, от всего сердца (смеются).

Woman.ru: Ксения, у вас нет актерского образования. Какие при этом вы испытываете чувства, находясь на съемочной площадке, — скованность или, наоборот, полную свободу?



К. С.: Мне все очень нравится, я люблю сниматься. Играть в кино — это классно, поэтому я с радостью соглашаюсь на съемки, когда есть интересные предложения.

При этом я не стремлюсь стать профессиональной артисткой, получить театральное образование.

Я довольна своим карьерным путем, а актерство — это классное дополнение. Раз в год я буду рада сниматься в какой-нибудь хорошей картине.

Woman.ru: В «Номере 1» ваша героиня растит дочь-подростка, что для вас, как для мамы малыша, в новинку…



К. С.: Мирослава не просто мама подростка, она этакая вечно виноватая мама. Моя героиня мало занимается дочерью, винит себя за это, переживает.

У меня самой опыта в воспитании тинэйджеров нет, но, к счастью, многие мои подруги растят детей-подростков.

А как вы догадываетесь, среди моих подруг предостаточно не очень хороших матерей, так что мне было, у кого подглядеть «материал» для создания образа. Хочу сказать, это был интересный опыт: я примерила роль, которая в будущем мне предстоит.



Woman.ru: С какими эмоциями вы думаете о времени, когда Платон подрастет и у него на все будет собственное мнение?



К. С.: С плохими эмоциями. Мечтаю: «Вот бы он всегда был таким маленьким и прекрасным мальчиком». Я вполне отдаю себе отчет в том, что сейчас у Платона лучший возраст.

Очень не хочется, чтобы он вырастал, но в коробочку его не запрешь.

Woman.ru: Ваша героиня, как вы выразились, вечно виноватая мама, а как бы вы охарактеризовали себя?



К. С.: Не знаю даже… Вот сын вырастет, он меня и охарактеризует. Я же могу сказать только то, что я люблю его и делаю для него все, что могу.

Woman.ru: Видите ли вы себя мамой девочки?



К. С.: Я очень хотела именно мальчика. Помню, что в первый раз расплакалась от счастья не в тот момент, когда узнала, что беременна, а в тот, когда мне сказали пол ребенка.



Еще на раннем сроке я сдала кровь, и вскоре мне звонит врач. Говорит: «Я уже сейчас могу озвучить пол ребенка. Готовы?». А у меня внутри все дрожит, отвечаю: «Готова…». Когда он сообщил, что родится мальчик, у меня тут же потекли слезы. Я была счастлива. Исполнилась мечта: я очень хотела сына — не знаю, почему не дочку.

Woman.ru: После замужества вы раскрываете все новые проекты с вашим участием, хотя, казалось бы, могли отдыхать, наслаждаться новым статусом. Вы вообще можете представить себя домохозяйкой, которая занимается бытовыми вопросами, ждет супруга домой с работы?



К. С.: Нет, не могу. В роли домохозяйки нет ровным счетом ничего плохого, просто у каждого человека своя жизнь, но такая — не для меня. Кому-то это может нравиться, а я сидеть дома не могу — сразу начинаю сходить с ума (улыбается).