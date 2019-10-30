Филипп Янковский: «Мы с Оксаной очень гордимся нашими детьми. Иван и Лиза — талантливые артисты»

В интервью Woman.ru Филипп Янковский рассказал о новой комедии со своим участием, съемках с Ксенией Собчак, а также о работе в театре, кино и успехах детей на этом поприще.

Филипп Янковский пообщался с Woman.ru

Не каждый день появляется уникальная возможность своими глазами увидеть, как создается большое кино, как работают на съемочной площадке именитые артисты, профессионалы своего дела.

Нам повезло: мы побывали на съемках фильма «Номер 1», где одну из главных ролей исполнил Филипп Янковский.

По сюжету комедии, снятой видеосервисом Megogo, герой Филиппа Феликс Озеров пытается украсть картину Марка Ротко «Номер 1» из галереи бывшей супруги Мирославы, которую играет Ксения Собчак. Находясь на площадке и наблюдая за процессом, мы не могли не воспользоваться случаем пообщаться с Янковским о таком загадочном и манящем мире кино.



Woman.ru: Филипп, это ваша первая большая комедийная роль. Какие впечатления от работы?



Филипп Янковский: Я очень рад, что продюсеры и режиссер увидели меня в образе Феликса Озерова. До этого мне действительно приходилось больше играть в драмах, хотя я считаю, что я очень смешной. Дома, например, все хохочут над моими шутками. Однако в кино и на сцене мне почему-то чаще предлагают драматические роли — тем сильнее я был рад принять участие в этом проекте. Сценарий мне очень понравился — интересный, смешной.

Woman.ru: Есть ли у вас рецепт того, как сдерживать смех в кадре?



Ф. Я.: В студенческие годы мой учитель, Олег Павлович Табаков, царствие ему небесное, специально нас «колол»: играя на сцене вместе с нами, он говорил или делал смешные вещи, а мы учились сдерживаться. Поэтому сегодня это не составляет большого труда. Хотя, конечно, бывают моменты, когда партнер оговорится или что-то упадет, и тут ты уже не можешь контролировать себя.

К счастью, кино не театр — тут всегда можно остановиться и переснять дубль.

Со сценой, конечно, сложнее: если во время спектакля происходит что-то смешное, приходится прикусывать щеки зубами, чтобы не рассмеяться.



Woman.ru: Расскажите немного о вашем герое Феликсе. Как вы сами к нему относитесь?



Ф. Я.: Любой актер — адвокат своей роли, поэтому я, безусловно, люблю Феликса Озерова. Я принял предлагаемые мне обстоятельства и стал этим персонажем. В каждой из своих работ я полностью перевоплощаюсь, и любой герой (Феликс, в том числе) никакого отношения к Филиппу Янковскому не имеет.



Woman.ru: Мы сегодня были свидетелями вашего с Ксенией поцелуя — дубль за дублем. Тяжело сохранять нужную эмоцию, переснимая сцену по нескольку раз?



Ф. Я.: Мы обучены этому еще с института. К тому же мы постоянно практикуемся, работаем над собой, совершенствуемся, поэтому подобные нюансы уже не составляют для нас труда.

Woman.ru: В целом как вам работалось с Ксенией?



Ф. Я.: Она замечательный партнер, многогранный человек, разносторонняя, интересующаяся личность. У нас было не так много совместных сцен, но могу сказать, что мы прекрасно провели время. Я вижу, как Ксения с успехом осваивает новую для себя профессию, отмечаю ее навыки и безусловный талант. Думаю, если она и дальше будет развиваться в этом направлении, у нее все получится.



Woman.ru: У Ксении нет актерского образования. Давали ли вы ей какие-нибудь советы или уроки во время съемок?



Ф. Я.: Как я и говорил, Ксения — способная и талантливая девушка, она очень быстро схватывает. Советы всем дает режиссер — это его прерогатива.

Я же со своей стороны не встревал: у нас с Ксенией, как у партнеров, был этап притирки — не более того.

Woman.ru: Пересматриваете ли вы фильмы со своим участием?



Ф. Я.: Не сказал бы, потому что по натуре я не зритель. Я люблю играть. Конечно, какие-то эпизоды я смотрю на этапе озвучивания, некоторые сцены пересматриваю специально, потому что мне интересно, как они получились. А вот на премьерах я обычно так волнуюсь, что сижу в баре — никогда не смотрю фильм. Только потом, уже в спокойной атмосфере — где-то дома с Оксаной, с семьей — могу оценить, что получилось.



Woman.ru: Если бы пришлось выбирать, что бы вы предпочли — кино или театр?



Ф. Я.: К счастью, я и на сцене играю, и в кино снимаюсь. Мне не нужно выбирать. Если Бог дал такие способности, если мне перешло это от родителей, надо пользоваться.

Я не хочу выбирать между театром и кино, потому что одно дополняет другое.

На съемочной площадке ты должен сразу выдавать результат, времени раскачиваться, репетировать практически нет — это становится твоей домашней работой. В театре все иначе: это совершенно иная психофизика, место, где ты можешь долго тренироваться, нарабатывать.

Woman.ru: Вы пошли по стопам родителей, а затем ваши дети продолжили актерскую династию. Как вы отнеслись к желанию Ивана и Елизаветы стать артистами?



Ф. Я.: Наши дети со способностями, оба очень талантливые, поэтому мы можем только радоваться, гордиться ими. И Иван, и Лиза работают на высоком уровне. Это был их выбор, и тут мы с Оксаной ничем не отличаемся от других родителей: как и во всех семьях, мы выслушали пожелания детей, дали какие-то советы, но ни на чем не настаивали и тем более не отговаривали.

Решение Лиза и Иван принимали самостоятельно.

Woman.ru: Были ли от вас какие-то напутственные слова? Все-таки мир кино…



Ф. Я.: В мир кино еще нужно попасть, и это счастье, если все сложится. Когда мы только говорили с детьми о будущей профессии, речь шла лишь о поступлении в театральный институт. Нужно понимать, что между вузом и карьерой в кино целая пропасть: никто не дает гарантии, что, выпустившись, ты станешь профессиональным артистом.



Woman.ru: Представим, что вы собираетесь снять фильм. Вы бы пригласили ваших детей на пробы, стали бы работать с ними в одном проекте?



Ф. Я.: Конечно. Понятно, что кумовством заниматься не надо, и если человек не подходит на роль, то за уши притягивать это не стоит. А если все совпадает, то почему нет?



Woman.ru: Большая часть съемок фильма «Номер 1» проходила в Санкт-Петербурге. Какие чувства у вас вызывает этот город? Есть любимые места?



Ф. Я.: За свою жизнь я прожил в Питере в общей сложности около двух лет: снял две картины как режиссер, не раз снимался как актер. Я очень люблю этот город, хорошо его знаю, там живут мои друзья. Любимые места, конечно, есть: гостиница «Астория», весь исторический центр, набережные Мойки и Фонтанки. Очень люблю Летний сад.

1 2 3 ... 15 Филипп Янковский признался, что очень гордится своими детьми — 29-летним Иваном и 24-летней Елизаветой

Woman.ru: Между Питером и Москвой какой город предпочтете?



Ф. Я.: Работа у нас в основном в Москве, а в Санкт-Петербурге хорошо жить. Поэтому когда случается работа в Питере — вообще замечательно. Это потрясающий город — глаз радуется. После Москвы чувствуешь себя как будто заграницей. В каком-нибудь Париже — минимум (улыбается).