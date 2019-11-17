«О беременности я не догадывалась, и на 16-й неделе мне увеличили грудь под общим наркозом…»: Миша Романова о борьбе за жизнь сына

В марте 2018-го Миша Романова ушла из группы «ВИА Гра» из-за беременности. Лишь полтора года спустя стало известно, что счастливое событие омрачила… операция по увеличению груди, которую врачи сделали певице, когда та была на 16-й неделе беременности. Общий наркоз мог навредить плоду вплоть до его замирания. К счастью, все обошлось. Специально для Woman.ru Миша рассказала, какой ужас пережила тогда.

Миша Романова рассказала свою историю Woman.ru

Я решила рассказать эту историю, дабы предостеречь других, несмотря на то, что эта тема болезненная для меня по сей день. Мне хочется обратиться ко всем женщинам, которые имеют похожие намерения по поводу пластики, и сказать, чтобы они не доверяли врачам на все 100%, а перепроверяли показания у других специалистов. К сожалению, в этой жизни никто не застрахован от халатности врачей. Я не стала исключением.

Маммопластика

В детстве я была гадким утенком. Были проблемы с лишним весом, к тому же с малых лет я очень сильно заикаюсь. Дети порой бывают очень жестоки: конечно, надо мной смеялись. Я страдала, стала неуверенной в себе, появилась масса комплексов.

Лишь спустя время я поняла, что нужно взять себя в руки. Я много работала над собой, и спорт стал неотъемлемой частью моей жизни. По сей день я ограничиваю себя во многих продуктах, не позволяю лишнего, потому что понимаю: мое тело — результат адского труда. Сегодня мне нравится участвовать в откровенных фотосессиях: наверное, таким образом я пытаюсь продемонстрировать и где-то даже похвастаться плодами своей работы.

С возрастом, как и каждая девушка, я хотела нравиться не только себе, но и противоположному полу.

В моей жизни случилось так, что многие мужчины говорили мне: «Все хорошо, но если бы грудь была побольше, было бы лучше».

Мне хотелось нравиться мужчинам, и поэтому я пошла на такой шаг. Думаю, с сегодняшним восприятием себя я бы уже не решилась на операцию.



Когда у меня появились финансовая возможность (забегая вперед: увеличение груди обошлось в 6 000 евро) и достаточно времени, я обратилась в одну из лучших клиник в Киеве, специализирующуюся на пластической хирургии, прошла необходимые анализы и сделала то, что хотела. Не могу сказать, что жалею об операции, и не могу сказать, нравится мне больше прежняя или новая грудь. Тогда я просто не была уверена в себе. Сегодня я точно знаю: главное — это твое внутреннее состояние, твой стержень.

Любая операция — это всегда больно, неприятно, я тяжело отходила от наркоза, но в целом все прошло хорошо. Начался период восстановления, который тоже протекал гладко. Беспокоило одно: у меня уже два месяца не было менструации. Я испугалась, что это могут быть последствия проведенной операции, в голову приходили самые страшные мысли. Удивительно, но я даже не думала, что могу быть беременна...

#СкороМама

Тот день я не забуду никогда в своей жизни. Когда врач сообщила, что я стану мамой, а плоду уже больше четырех месяцев, я была ошарашена! От такой шокирующей новости я просто выскочила на улицу и пробежала где-то квартал — пока не поняла, что так и осталась в больничных бахилах. Чуть-чуть придя в себя, первой я позвонила, конечно, маме. Сквозь слезы сказала: «Ты станешь бабушкой». Мама была счастлива, а я пыталась прийти в себя.

Признаюсь честно, я не была готова к материнству. Пребывала в полной растерянности и неуверенности в завтрашнем дне.

Я рассчитывала, что в моей жизни все сложится по-другому: появится любящий мужчина, который станет мне мужем, затем у нас родится долгожданный первенец, мы будем счастливой семьей. Вышло же все совсем иначе: с отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Папа Мартина — молодой украинский режиссер. Я не называю его имени, потому что мы практически не общаемся, но он помогает ребенку. Мы с ним очень разные люди и решили даже не пытаться быть вместе только из-за сына. Уверена, на малыше это сказалось бы лишь негативно.

Новость о беременности застала меня врасплох.

Сильнее шокировало только осознание того, что мне сделали операцию под общим наркозом на 16-й неделе беременности! Я плакала беспрерывно несколько дней, была в полнейшем отчаянии и не могла с собой совладать.

Дело в том, что не было никаких признаков того, что я жду ребенка. В первые два месяца беременности все равно была менструация (что, как мне потом сказал врач, могло привести к выкидышу), при этом токсикоз обошел меня стороной, а я знаю, как многие будущие мамы из-за этого страдают. К тому же это была предновогодняя пора: мы в «ВИА Гре» давали много концертов, выступали на корпоративах. Постоянные перелеты, отсутствие нормального сна — сбои в организме при таком образе жизни были для меня обычным явлением.

Внешне моя беременность тоже никак не проявлялась. Я была очень худой, много занималась спортом, поэтому живот не округлился. А, может, если животик и был, я могла подумать, что просто немного поправилась.

Спасти малыша

Впав в депрессию и проплакав неделю, я все же взяла себя в руки. Поняла, что слезы здесь не помогут, и начала действовать: отыскала лучших врачей в Киеве и прошла все необходимые обследования. Несмотря на то, что я понимала, что проведенная операция могла навредить моему ребенку, об аборте даже речи не шло. Я из такой семьи, где подобные вещи неприемлемы. Решение рожать было бы принято в любом случае.

Слава Богу, все обошлось: анализы показали, что мой малыш в порядке. Он так хотел жить, что со всем справился. Видимо, я родилась под счастливой звездой.

Придя в себя, я, конечно, поехала в клинику пластической хирургии, чтобы услышать от специалистов, которые делали мне операцию, хоть какие-то объяснения. Если бы причина была во мне, но я же не знала о своем положении, в то время как врачи взяли у меня три огромных шприца крови для анализов и должны были быть в курсе ситуации.

До сих пор не понимаю, как меня допустили до операции.

Когда я встретилась с врачом, он был напуган: просто смотрел на меня, у него тряслись руки. Рядом стоял врач-анестезиолог: он начал меня утешать, рассказывая, что такие случаи уже были и со всеми пациентками все в порядке. Тот факт, что для них сделать общий наркоз девушке на 16-й неделе беременности является нормой, меня просто шокировал. Знаете, что они в итоге сделали? Не зная, как загладить вину, они подарили мне еще один бюстгальтер для моей новой груди. Представляете? Это было очень странно.

Морально я была раздавлена. Конечно, нужно было решать вопрос с группой. У меня был подписан пятилетний контракт, который подходил к концу. Я ушла из «ВИА Гры» за полгода до его окончания. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы не беременность. Я уже тогда понимала, что мне пора начинать что-то свое, всегда хотела работать сольно, и сын только подтолкнул меня к этому.

Покидая коллектив, я и не думала никому ничего рассказывать и объяснять. Мне хотелось скрыться от всех глаз.

Я жила в страхе, не зная, чем обернется беременность, все ли будет в порядке с моим ребенком. Было не до оправдываний и признаний в соцсетях: я думала лишь о здоровье малыша.



Во всей этой истории меня очень поддержала моя мама. Еще тогда по телефону она вселяла в меня уверенность, говоря: «Доча, не переживай, все будет в порядке, вырастим». Кстати, она давно мечтала о внуках, все повторяла: «Когда же ты о детях будешь думать?», в то время как я разъезжала по гастролям и не заботилась о своей личной жизни. Все мои одноклассницы к тому моменту уже имели по двое-трое детей и тоже не совсем понимали, как я так живу. Конечно, в глубине души я мечтала о детях. Просто не форсировала события.

Если не считать морального потрясения, беременность протекала хорошо. Физически я отлично ее переносила, постоянно ходила на консультации, у меня были прекрасные специалисты. Я вела активный образ жизни: до пятого месяца работала в группе, с разрешения врачей занималась спортом и лишь после 38-й недели снизила темп, так как уже с трудом могла передвигаться — я была очень большая. На последних неделях чувствовала себя шариком, хотя набрала относительно немного: всего 13 килограммов. После родов уже была минус семь и довольно быстро вернулась в форму. Сейчас я вешу даже меньше, чем до беременности.

Мир, о котором я не знала до тебя

Я всегда знала, что первым у меня будет мальчик. В детстве когда мы мечтали с подружками, я говорила, что хочу сына. Поэтому когда врачи сказали, что будет парнишка, я совсем не удивилась. А вот над именем думала долго: хотела, чтобы оно было красивое и необычное. Малыш должен был появиться на свет в июле, и я решила посмотреть, чьи именины есть в этом месяце.

Увидела имя Мартин, и мне оно запало в душу. Решила так и назвать.

День, когда я стала мамой, запомню на всю жизнь. Малыш долго не хотел появляться на свет, но на 41-й неделе все случилось. Одним прекрасным июльским днем. Легкими роды назвать не могу: было и тяжело, и больно, но все равно это лучший день в моей жизни.

Сегодня с ребенком мне очень помогает мама. У меня достаточно плотный график, много концертов, и мама постоянно находится с Мартином, за что я ей очень благодарна. Она для него как вторая мама. Совмещать материнство и карьеру тяжело, но, кажется, мне удалось найти баланс. Хотя, конечно, сложности есть. Например, бывает, сидишь, пишешь текст для новой песни или настраиваешься на творческую волну, как тут мама кричит: «Миша, поменяй Мартину подгузник!». В этот момент творческие замки рушатся, и ты невольно возвращаешься в реальность. Но это мелочи. У меня колоссальная поддержка, благодаря которой я могу продолжать заниматься тем, что люблю.

Пока не чувствую, что где-то что-то упускаю. Мне удается уделять достаточно времени и ребенку, и карьере.

История не знает сослагательного наклонения, и я не могу знать, как сложилась бы жизнь, не случись со мной того, что случилось. Но о самой операции я не жалею. Мы живем в 21 веке: если тебя что-то в себе не устраивает, ты вправе это изменить. Мне кажется, ничего страшного и предосудительного в этом нет. Важно лишь быть на все 100% уверенным, что с вашим здоровьем все в порядке и нет никаких противопоказаний.

Признаюсь, когда я придала эту историю огласке, то надеялась, что у врачей той клиники хватит мужества сделать первый шаг, попытаться найти мирное решение конфликта, признать свою вину. Но они никак не отреагировали: все так же продолжают выставлять красивые фото в Инстаграме и приглашать девушек сделать фигуру мечты. У них все хорошо, все прекрасно. Думаю, я не готова оставлять все как есть. В планах привлечь специалистов клиники к ответственности, ведь из-за них я могла бы сейчас и не быть счастливой мамой прекрасного мальчика по имени Мартин.