Милош Бикович: «Я не говорю о своей личной жизни, и ни с одной моей девушкой проблем из-за этого не возникало»

В интервью Woman.ru Милош Бикович рассказал, как наслаждается и одновременно страдает от собственной популярности, почему не любит говорить о личной жизни и за что обожает актерское мастерство.

Милош Бикович пообщался с Woman.ru

Миллионы в нашей стране уже вряд ли помнят, что Милош Бикович — сербский актер. Настолько он уже стал нашим. Милош уверенно занял одну из лидирующих позиций в списке самых востребованных актеров в России.

Многим зрителям достаточно увидеть его имя на постере, чтобы сделать выбор в пользу конкретной картины.

К слову, с 26 декабря полюбоваться Биковичем можно в динамичной комедии «Холоп», где он исполнил роль заигравшегося в красивую жизнь мажора. Накануне звездной премьеры мы встретились с актером для интервью. Забегая вперед, отмечу, что Милош — крайне приятный собеседник. Еще он отлично говорит по-русски, а едва заметный акцент только придает его речи шарм.



Woman.ru: Милош, как началась ваша работа над фильмом «Холоп»? Какие эмоции испытали, впервые прочитав сценарий и познакомившись со своим героем Гришей?



Милош Бикович: Изучив сценарий, я сразу сказал: «Опять мажор, опять комедия. Нет, я не буду участвовать». Но продюсеры меня уговорили, и сегодня я им за это благодарен. К слову, то же самое было с «Отелем Элеон»: сначала я согласился, потом отказался, выпендривался и говорил, что не хочу играть в комедийном сериале, а хочу заниматься настоящим искусством. Одним словом, вся эта ерунда в голове молодого актера. В итоге получился успешный проект, что вселяет надежду на то, что и «Холоп» полюбится зрителям (продюсерами обоих проектов выступают Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский, — прим. Woman.ru).

Woman.ru: Ваш герой, как вы уже упомянули, — мажор, у которого от денег и безнаказанности снесло крышу. В вашей жизни были подобные моменты?



М. Б.: Если тот факт, что я зашел в магазин и купил больше, чем планировал, считается, тогда да. На этом все. Но, например, были случаи, когда я пытался человеку помочь, а тем самым его унижал.

Мне хотелось сделать приятное, оплатить то, в чем этот человек нуждался, но для него этот жест оказался оскорбительным.

Надо было быть аккуратнее, внимательнее. Возможно, человеку просто требовалось внимание, сочувствие и участливость, а не материальная помощь. Нужно все несколько раз обдумать и взвесить, прежде чем это озвучивать.



Woman.ru: Думаю, это касается вашей жизни в целом. Популярность накладывает груз ответственности за слова и поступки?



М. Б.: Безусловно. Я постоянно общаюсь со СМИ и понимаю, что каждое мое слово может повлечь те или иные последствия. Это часть моей работы: важно не только то, как я сыграл в картине, но и как я потом высказался об этом или об определенных явлениях, событиях. Сказанное мной может как навредить, так и быть полезным, из чего я понимаю, что ценность не только в словах, но и в молчании. Не менее важно и то, как я себя веду. Я отдаю себе отчет в том, что моя работа не заканчивается, когда я ухожу со съемочной площадки. Я постоянно под присмотром.



Woman.ru: Как вы к этому относитесь?



М. Б.: Я это принял. Не принять было бы с моей стороны крайне неблагодарно — я же сам этого хотел.



Woman.ru: И все же популярность вас радует или скорее расстраивает?



М. Б.: Временами ты испытываешь и те, и другие эмоции. С одной стороны, тебе приятно, что парикмахер тебя узнает и, скажем, обслуживает без очереди, а продавец в магазине подает лучший кусок мяса.

Тебе льстит, что твоим мнением интересуются, и ты с важным видом его озвучиваешь.

С другой стороны, тебе неприятно, что за тобой постоянно наблюдают. Ты не можешь расслабиться, спокойно прогуляться. К слову, в Белграде есть улицы, где я не бывал уже очень давно, потому что мне немного некомфортно от осознания, что все будут на меня смотреть, фотографировать.

Woman.ru: Вы по этой причине так мало говорите о своей личной жизни?



М. Б.: Я не говорю о своей личной жизни, потому что считаю это неприличным. На мой взгляд, люди бросаются подробностями о своей личной жизни, когда не знают, чем еще можно привлечь к себе внимание. Они удовлетворяют нездоровое желание публики заглянуть в эту так называемую замочную скважину. К сожалению, это наша реальность, та субкультура, которую я считаю вредной и разрушительной, настоящим врагом истинной культуры. Именно поэтому я не говорю о своей личной жизни.

Кому и почему важно, с кем Милош Бикович?

Woman.ru: Если люди интересуются, значит, им это важно…



М. Б.: Не все, что люди хотят, им полезно.



Woman.ru: А как к вашей позиции относится ваша возлюбленная Барбара? Она ее приняла?



М. Б.: Да, приняла. Ни с одной моей девушкой не возникало проблем на этой почве. Я им все четко и грамотно объяснял, почему открытость в отношениях — это плохо.





Woman.ru: В таком случае как вы относитесь к фанатским пабликам, посвященным вашей паре?



М. Б.: Это симпатично. Я благодарен тому, что у меня есть поклонники.



Woman.ru: …большинство из которых — девушки. Фанатки (да и многие СМИ) считают вас одним из самых сексуальных мужчин. Вам это звание льстит, оно вас смущает или, возможно, раздражает?



М. Б.: Оно бы льстило, если бы мы жили в мире, где люди не делают ставку на внешность. Я не хочу уделять этому большое внимание, смещать фокус с искусства на такие средства как внешность, тело. Мне кажется, нашему обществу сейчас нужно не это. Этого и так слишком много.

Слишком много манекенов, фейков, неискренности под фотографиями в соцсетях…

Слишком много Инстаграма, фильтров, силикона, которые по отдельности не являются проблемой, но люди сегодня пытаются всем этим заменить счастье, любовь, действительно важные ценности.



Woman.ru: Насколько вы активный пользователь соцсетей?



М. Б.: Достаточной активный, потому что это часть моей работы. В Инстаграме я продвигаю свои проекты, я на нем зарабатываю, участвую в общественных событиях, акциях. Это своего рода мое личное маленькое СМИ.



Woman.ru: В кино, как вы сами сегодня отметили, вы играете преимущественно этаких плохих парней. А какой вы в жизни?



М. Б.: Если бы я мог сказать, то это уже был бы не я. Да и неловко говорить о себе. Если я назову свои положительные качества, это будет звучать самолюбиво, если скажу о негативной стороне, то сложится впечатление, что я пришел исповедаться.

Поэтому мой выбор такой: напрямую о себе не говорить.

Woman.ru: Может быть, сможете описать себя тремя словами?



М. Б.: Тремя? Я. Не. Смогу (улыбается).



Woman.ru: Хорошо. Но скажите хотя бы, далеки ли вы от ваших типичных образов?



М. Б.: Когда как. Играть определенную роль — это всегда движение в двух направлениях. С одной стороны, вы ищете себя в роли: пытаетесь понять своего героя, оправдать его, ответить на вопрос, почему он так поступает. С другой стороны, вы ищете роль в себе, пытаетесь прочувствовать свое я в этой форме. Обычно я применяю обе техники.

Woman.ru: Чем любите заняться в свободное время?



М. Б.: Читать, смотреть кино, гулять, заниматься спортом — люблю футбол, бокс, тренировки в спортзале.



Woman.ru: Много усилий прилагаете, чтобы поддерживать себя в форме?



М. Б.: Нет. Для меня это удовольствие. На площадке я, как правило, просто стою, сижу, говорю. Конечно, бывают дни, когда я трачусь больше обычного, но это редкость.

Именно поэтому возможность потренироваться в спортзале — это отдых для меня, эмоциональная и психологическая разгрузка.

Woman.ru: Ваш идеальный выходной день — какой он?



М. Б.: Без телефона. Конечно, все зависит от настроения. Спокойно проснуться, неспешно позавтракать, заняться спортом, пойти в СПА или на массаж, пойти на спектакль или в музей, а, может, просто посмотреть хорошее кино. Ничего необычного. Я человек простой.



Woman.ru: Смотрите ли вы фильмы со своим участием? Скажем, в тот же выходной включили бы картину, где вы снялись?



М. Б.: Нет. Я же не мазохист. Я знаю это кино вдоль и поперек — зачем его лишний раз смотреть? С любопытством смотрю картину на озвучании, предпоказе, премьере. В следующий раз желание посмотреть этот фильм возникнет только через 5-7-10 лет. Тогда уже подзабудется сюжет, я включу и буду смотреть картину с мыслями «Это я сделал? У-у-у, как плохо» (смеется).



Woman.ru: Вы бываете довольны своей работой?



М. Б.: Скажу так: среди моих проектов больше тех, где я недоволен собой.

Свои картины я разделяю на «Стыдно», «Нестыдно» и «Хорошо».

Woman.ru: А хоть раз было «Отлично»?



М. Б.: Нет, потому что я очень хорошо себя знаю. Знаю, где я вру, каким средством воспользовался, чтобы добиться определенного эффекта. Бывает такие моменты, когда я искренне считаю, что сыграл великолепно, но потом смотрю монтаж и вижу, что эту сцену вырезали, заменив ее другим дублем. Спрашиваю: «Почему?», а мне говорят: «То было слишком». Вот и думай: то ли я бездарный, то ли они (улыбается).

Woman.ru: Вернемся к «Холопу». Действие разворачивается в 19 веке. Интересно было переместиться на полтора столетия назад?



М. Б.: Безусловно. Вокруг тебя очень интересная обстановка: тут горит костер, где-то бродят лошади, кто-то жарит грибы, дети за курицей гоняются. Это вызывает определенные эмоции. Однако сложность была в том, что у меня аллергии, и все они сработали в момент съемок.

Для меня это некая трагедия: ты любишь природу, животных, но тебе от всего этого безумно плохо. Такие вот танталовы мучения.

Woman.ru: В январе также выходит еще один фильм с вашим участием — фантастический боевик «Кома». Насколько я знаю, путь у этой картины очень длинный.



М. Б.: Да, мы его снимали, потом процесс был приостановлен, прошло года полтора-два, прежде чем мы возобновили работу. Потом была кропотливая работа над постпродакшеном, ведь главная ценность фильма в его великолепной графике. Забавно то, что пока мы, актеры, не посмотрели картину, мы понятия не имели, в чем снялись («Кома» — фантастический фильм, и его большая часть «нарисована» при помощи компьютерной графики, — прим. Woman.ru).



Woman.ru: А где же брать нужные эмоции, понимая, что ты стоишь в полупустом помещении напротив хромакея?



М. Б.: Включать воображение.



Woman.ru: В чем же тогда актерский кайф?



М. Б.: Актерство — это внутренняя работа. Потому и кайф в тебе самом. Вы думаете, впечатления нам дарит сценография? Нет. Впечатления складываются от самого процесса: от того, как ты проживаешь свою роль, взаимодействуешь с партнером. Это очень интимная вещь.

1 2 3 ... 18 Милош Бикович ответил на вопросы о своей жизни и карьере

Woman.ru: Почему вы в принципе выбрали эту профессию?



М. Б.: Актерское мастерство — это парадоксальная возможность рисовать маски на своем лице, но при этом не прятаться, а открываться.