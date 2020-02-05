Лена Ленина: Владимир, у вас есть ощущение того, что ваша суть отличается от созданного журналистами образа склонного к перверсиям сектанта?

Владимир Епифанцев: Каждый человек индивидуально выберет для себя лишь то, что он способен воспринимать. Этой способности у нас давно нет, но какие-то отголоски восприимчивости где-то все-таки торчат. Основа мира никогда не меняется. Некоторые цикличные моменты в истории всегда одинаковые. Просто на это никто не обращает внимание, так же как люди не обращают внимание на семейные институты и сходятся, ничего не зная друг о друге, в вопросах женского пола, мужского, и ничем, кроме как проблемами, это не заканчивается. И тем не менее, они встречаются, рожают детей и строят семьи.

Лена Ленина: Очень странно, что именно вы заговорили о семейных ценностях...

В. Е.: Понятие «семья» — это некий капкан, в который попадает каждый человек. Поэтому с какими бы свободными взглядами он в этой жизни ни пытался себя интегрировать, он все равно попадется в эту ловушку.



Лена Ленина: Вы против института семьи?



В. Е.: Это капкан, но это полезная вещь, как и наши внутренние голоса, которые нас все время сбивают с толку.

