Очередным героем стремительно набирающего популярность YouTube-шоу «Голая правда с Леной Лениной» стал Владимир Епифанцев. Ленина буквально «препарировала» актера и затронула в их разговоре множество интригующих тем: и слухи вокруг сексуальной жизни Владимира, и эскорт, и то, чего на самом деле хотят мужчины и чего они все-таки боятся.
Я не была знакома с профессиональной деятельностью актера Владимира Епифанцева, но в курсе многочисленных слухов о его почти сектантском групповом проживании с неприлично молоденькими поклонницами его талантов. Я не являюсь пуританкой или ханжой, о чем можно судить по высоковольтным прическам, но всегда была убеждена, что если взрослый мужчина манипулирует сознанием и телом молодой девушки, то это только потому, что мудрые и успешные ровесницы ему не по зубам.
Умные, успешные, богатые и самостоятельные женщины требуют большей виртуозности в обхождении. Но понять феномен и познакомиться поближе с накачанным красавцем, вызывающим сексуальные сплетни, было любопытно.
Лена Ленина: Владимир, у вас есть ощущение того, что ваша суть отличается от созданного журналистами образа склонного к перверсиям сектанта?
Владимир Епифанцев: Каждый человек индивидуально выберет для себя лишь то, что он способен воспринимать. Этой способности у нас давно нет, но какие-то отголоски восприимчивости где-то все-таки торчат. Основа мира никогда не меняется. Некоторые цикличные моменты в истории всегда одинаковые. Просто на это никто не обращает внимание, так же как люди не обращают внимание на семейные институты и сходятся, ничего не зная друг о друге, в вопросах женского пола, мужского, и ничем, кроме как проблемами, это не заканчивается. И тем не менее, они встречаются, рожают детей и строят семьи.
Лена Ленина: Очень странно, что именно вы заговорили о семейных ценностях...
В. Е.: Понятие «семья» — это некий капкан, в который попадает каждый человек. Поэтому с какими бы свободными взглядами он в этой жизни ни пытался себя интегрировать, он все равно попадется в эту ловушку.
Лена Ленина: Вы против института семьи?
В. Е.: Это капкан, но это полезная вещь, как и наши внутренние голоса, которые нас все время сбивают с толку.
Лена Ленина: Чем отличается ваше представление о взаимодействии полов от представления среднестатистического россиянина?
В. Е.: Взаимодействие полов — это набор каких-то умений, качеств, дающих нам ощущение не той обыденной жизни, к которой мы привыкли.
Лена Ленина: Традиционно мужчина с женщиной знакомятся, встречаются, занимаются иногда любовью, влюбляются и решают пожениться…
В. Е.: А как они знакомятся? Узнают друг у друга имя, кучу принципов, правил, пожеланий, которые, собственно, не являются их искренними желаниями, обмениваются своими фобиями, комплексами, потому что то, что они любят, это типичная фобия, и навязывают друг другу какие-то свои принципы, морочат голову — это называется знакомство? Я так не считаю. Вот в этом-то и заключается краеугольный камень моей разницы.
Лена Ленина: Ваши отношения с женщинами выглядят по-другому?
В. Е.: Я очень много разных способов перебрал и теперь стараюсь не обсуждать с ними эти темы. Не обсуждать того, кто что сделал не то, не критиковать и не предъявлять претензии. Некоторые правила существуют: не критиковать и не таить каких-то дурных мыслей. Мы должны понимать, почему нам что-то не нравится. Если что-то нам не нравится, в первую очередь мы должны поменять что-то в себе. Люди все светлые. Есть некоторые практики, которые позволяют увидеть, что сущность человека кристальная, золотая.
Лена Ленина: А вас такой «кристальный» человек никогда не предавал или не обворовывал?
В. Е.: У меня одна моя подружка, когда я ставил спектакль, украла триста тысяч рублей, и нам не хватило на постановку. Наверно, у нее была клептомания. Я посочувствовал, и она продолжила играть дальше. Я ее люблю, и она очень хороший человек.
Лена Ленина: Вы прощаете все?
В. Е.: Ну, это же фобия. Все мы страдаем фобиями.
Лена Ленина: Начинаю понимать, в чем суть вашего дара убеждения девчонок, вы козыряете непонятным для них словом «фобия».
В. Е.: Я не обижаюсь на людей и стараюсь прорабатывать в себе это порочное чувство. Обида — это требовательность, презрение к другому человеку. Если ты обижаешься, презираешь, априори ты уже установил, что он тебе что-то должен.
Лена Ленина: Вижу, вы хороший пиарщик.
В. Е.: Пиарят меня журналисты.
Лена Ленина: Но вы даете им почву и делаете это сознательно.
В. Е.: Все, что мужчина может сделать сознательно — это заявить о себе, демонстрировать свою неотразимость, чтобы какая-то женщина обратила на него внимание, и он с ней смог заняться сексом. Это мечта любого мужчины. Нет ни одного мужчины, который, имея сотни партнерш, считал бы себя удовлетворенным.
Лена Ленина: А вы считаете, что женщинам понравится ваше мультиплицирование партнерш?
В. Е.: Мы все пытаемся понравиться женщинам на бессознательном уровне.
Лена Ленина: А как вы привлекаете женщин?
В. Е.: Никак. Все как-то само приходит. Например, моя роль в фильме «Зеленый слоник» принесла мне огромную популярность среди тинейджеров, так что теперь на меня клюют молоденькие девочки.
Лена Ленина: Вы сексоголик?
В. Е.: В каждом мужчине это есть до наступления климакса. Что такое «сексуальное желание»? Оно очень быстро сменяется навязчивыми и параноидальными кошмарами. В тот момент, когда мужчина полностью погружается в эту паранойю, ему не очень хочется контакта с женщиной. Мне интересно научиться доверять женщине, и я уже поимел некоторый успех в этом и избавился от некоторых фобий.
Лена Ленина: Какие техники для привлечения девушек вы используете?
В. Е.: Я пробовал знакомиться на улице, лет 20-25 назад, и для меня это крайне дискомфортно. Я не люблю ухаживать за женщинами. Сейчас не общаюсь с девушками, на которых нужно тратить деньги.
Лена Ленина: А сами могли бы зарабатывать эскортом, например, сопровождая пожилую состоятельную даму?
В. Е.: С удовольствием. Мне предлагали.
Лена Ленина: Секс?
В. Е.: Я не против такого. В этом возрасте бывают очень ухоженные женщины.
Лена Ленина: За какую минимальную сумму вы отдали бы ей ночь?
В. Е.: Я не знаю. Предложи сама.
Лена Ленина: Думаю, 1 000 евро?
В. Е.: Я за! Однозначно!
Лена Ленина: А как долго вы способны жить с одной и той же девушкой?
В. Е.: Чем дольше, тем интереснее секс с ней происходит.
Лена Ленина: Какой самый длинный срок в вашем бэкграунде?
В. Е.: Сексом я начал занимался относительно недавно: буквально года 3-4 назад. Все остальное было попытками продемонстрировать себя, как и у всех мужчин. А когда приходит осознание, и ты начинаешь по-настоящему кайфовать от женщины, испытывать такие же ощущения, как и она, вот тогда я и понял, что это секс. Самые долгие отношения были — 10 лет с женой.
Лена Ленина: Я слышала, что у вас есть ребенок.
В. Е.: Двое. 14 и 11 лет.
Лена Ленина: Как они к вам относятся? Стыдятся или гордятся?
В. Е.: По-разному.
Лена Ленина: Какой бы вам хотелось иметь имидж?
В. Е.: Наверное, хотелось бы, чтобы любили. Приятно взаимодействовать с людьми, которые хотят тебе довериться и радуются, с людьми, которым ты даришь приятные ощущения.
Лена Ленина: В вашем бэкграунде были несовершеннолетние девушки?
В. Е.: Наверное. Я не всегда спрашиваю возраст.
Лена Ленина: Это же карается законом. Если бы знали, не стали бы вступать с ними в отношения?
В. Е.: Скорее, не стал бы. Ко мне все равно приезжают молодые девчонки и общаются со мной, как с отцом.
Лена Ленина: У вас есть зависимость?
В. Е.: Сейчас нет. Это был социальный наркотик: постоянные страхи, желание эмоций лишних.
Лена Ленина: А что вам отключает сознание?
В. Е.: Например, семейные скандалы. Абсолютно отключают голову. Это прошивка. Я, например, со своей женой не живу уже лет 5, но все равно прошивки включаются: как она напишет, меня сразу трясет, становлюсь нервным.
Лена Ленина: Может быть, как вы говорите, стоит простить? Вы же когда-то ее любили.
В. Е.: Я не обижаюсь на нее. А любви там не было. Это все эмоции и страсть.
Лена Ленина: Можно было бы испытывать благодарность за то, что она родила вам двоих детей.
В. Е.: Почему я должен испытывать благодарность? Она использовала меня в качестве «благодатора»? Любовь не требует благодарности. Мужчины — это определенная категория человечества, они слишком отличаются от женщин тем, что много думают и очень легко загоняются, и всегда придерживаются своих рамок, но, на самом деле, они менее свободолюбивые, чем женщины, и больше склонны к тому, чтобы создавать крепкие союзы и семьи, при всей их демонстрации свободы, боязни вступить в отношения и завести ребенка. На самом деле, они первые потащат в ЗАГС.
Лена Ленина: Где вы таких мужчин видели? Большинство мужчин тащатся в ЗАГС на аркане женщины.
В. Е.: Это все поверхностное восприятие. Я общаюсь с очень большим количеством женщин разного возраста, и я вижу, как они легко общаются и насколько они свободолюбивы. А все мужчины люди закомплексованные, защищающиеся, очень много переживающие. Мужчины — такие существа, которые беспрерывно находятся на грани срыва. Это касается всех мужчин, кроме тех, которым не повезло в этой жизни, у которых не появились те женщины, которые смогли их успокоить как-то и расслабить. В основном, мужчина проходит все круги ада: с детства он начинает встречаться с теми, кто морочит ему голову и делает мозг.
Лена Ленина: Где вы живете?
В. Е.: Мы арендуем лофт на фабрике.
Лена Ленина: А почему не возьмете ипотеку?
В. Е.: Я понял очень важную вещь: не надо ничего брать взаймы никогда и ни у кого. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому сконцентрирован сейчас на раздаче долгов.
Лена Ленина: Есть ли у вас поклонники или фанаты, которые помогают материально или дарят автомобили?
В. Е.: Только девчонки, которые нигде абсолютно не работают, готовы дать деньги на еду, когда у меня черная полоса.
Владимир Епифанцев — человек, как видно, непростой. Хороший ритор, который способен отражать пикирования даже столь опытного интервьюера, как Лена Ленина. И все же экстравагантной блондинке удалось раскрыть актера с совершенно иной, непривычной для многих стороны. Продолжение этой скандальной беседы на грани смотрите в новом выпуске YouTube-шоу «Голая правда Лены Лениной».
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