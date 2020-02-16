Жареная картошка и гренки с чесноком: Юлия Снигирь рассказала, к каким блюдам питает слабость и как при этом сохраняет стройность

Woman.ru запускает новую рубрику «Я тебя съем», в которой мы расспрашиваем звездных красавиц об их предпочтениях в еде, слабостях и странных привычках во время трапезы. Первая наша героиня, актриса Юлия Снигирь, рассказала, каким продуктам и блюдам скажет решительное нет, а перед чем не сможет устоять, и раскрыла еще немало секретов о себе.

Юлия Снигирь рассказала о своих предпочтениях в еде

Ну кто не любит вкусно поесть? Тем не менее, когда разглядываешь совершенные фигуры звезд на их идеальных снимках, возникают вопросы. Неужели у этих девушек совсем нет слабостей? Чтобы не чувствовать себя безвольными сладкоежками, питающими ко всему прочему нежную любовь к картошке фри, мы составили специальную анкету, благодаря которой надеемся выведать все их секреты красоты и стройности. Первой раскрыла карты Юлия Снигирь.

Самое вкусное в мире блюдо — это…?

Жареная картошка! За свою жизнь я съела ее, наверное, тонну. По идее, меня уже должно тошнить от картошки, но нет — она остается для меня самым вкусным на свете блюдом.

Что вы никогда в жизни не станете есть?

Жареный бекон и вареный лук — при одной мысли об этих блюдах мне становится нехорошо.

Как выглядит ваш читмил?

Жареные гренки с чесноком. Ужасно вредно и безумно вкусно.

Мясо или рыба?

Однозначно рыба. Она легче усваивается и для меня попросту вкуснее мяса.

Десерт, перед которым вы не можете устоять?

Пирожное «Картошка», но оно мне запрещено, потому что у меня непереносимость лактозы. Поэтому лучше данный десерт мне даже не показывать.

Ваш типичный/ любимый завтрак?

Обычно по утрам я ем гречневую кашу с овсяным молоком.

Расскажите о вашем режиме питания (количество и время приемов пищи).

Ох, к сожалению, режима питания у меня нет никакого. Иногда могу есть на протяжении всего дня, а иногда удается максимум пару раз. И пока что не получается избавиться от плохой привычки есть на ночь.

Самая действенная диета, на ваш взгляд?

Я за здоровое питание. Считаю, что только это и работает. Всем известно, что мучное, соленое, жареное и сладкое вредно. Ограничьте себя в этом и не голодайте — вот и вся диета.

Интересная или странная привычка во время еды?

Я люблю есть руками.

1 2 3 ... 10 Юлия Снигирь призналась, что между поесть и поспать выберет второе

Раннее утро. У вас есть выбор: подольше поспать и пропустить завтрак или же все-таки проснуться пораньше, чтобы поесть. Что предпочтете?

О, конечно, поспать! Я могу вообще обойтись без завтрака и сразу перейти к обеду.