Woman.ru: Пока ни один герой «Холостяка» не встретил на проекте ту самую. Почему должно получиться у вас?



А. К.: Честно говоря, я задал себе этот вопрос только недавно. У меня были разные интервью, где журналисты говорили о том, что мотивацией многих предыдущих героев на проекте был пиар. Думаю, поэтому у них и не получилось построить отношения, именно этот момент нас отличает. Моя мотивация изначально другая.



Woman.ru: И какая она у вас? Найти любовь?



А. К.: Я верю в такую вероятность. Выпасть из жизни на два месяца, попасть в «парник» с 25 девушками, сконцентрироваться только на них и своих чувствах по отношению к ним — такое не удается в реальности. Поэтому все возможно.

Моя цель — найти любовь, девушку, которая будет моим партнером по жизни.

Жена в классическом понимании мне не нужна: я не нуждаюсь в том, чтобы мне готовили, убирались, стирали, за мной не нужно ухаживать. Я сам справляюсь со всеми своими бытовыми потребностями.



Woman.ru: Опишите девушку вашей мечты.



А. К.: Свободная, самодостаточная, настоящая. Интересный человек. Мне нравятся девушки со спортивным прошлым. И дело тут не только во внешности: мой опыт показывает, что такие девушки более дисциплинированы и вообще социализированы по-другому. Кроме того, она должна обладать неким генофондом, потому что я не самый плохой генофонд. Я знаю всю свою родословную на 400 лет.



Woman.ru: Вы сегодня упомянули тот факт, что некоторые «холостяки» шли в проект за пиаром. Однако девушки не исключение: многие идут на шоу за популярностью. Как будете отслеживать этот момент?



А. К.: С помощью базовой психологии: мотивация очень быстро становится очевидной. Общение происходит с глазу на глаз, не через ширму, а так как я доктор и более менее разбираюсь в психотипах, мне под силу во время диалога выяснить цель нахождения человека в проекте.



Woman.ru: К чему должна быть готова девушка рядом с вами?



А. К.: К скорости и активной жизни, ведь я живу на две страны. На данном этапе я совершенно не представляю, как можно осесть где-то в одном месте. Поэтому мне бы хотелось видеть рядом с собой девушку, которая будет везде там, где я. В свободное время я люблю путешествовать, заниматься самыми разными видами спорта, предпочитаю активный отдых и жду, что моя избранница полностью поддержит мой образ жизни. А если она не принимает и не разделяет мой лайфстайл, то какие тут могут быть еще точки соприкосновения?



Woman.ru: Критерии для девушек мы выяснили. Теперь о вас: можете рассказать о ваших отличительных чертах?



А. К.: Я надежный. И не вру — причем это скорее недостаток, потому что не все готовы взаимодействовать абсолютно по-честному. Моя теория такова: чтобы почувствовать любовь, заполучить ее, нужно быть уязвимым. А чтобы быть уязвимым, нужно понять себя. А чтобы понять себя, нужно иметь представление, как это сделать, и быть честным. А потом не стесняться транслировать свою правду. Не прятаться за масками, не подстраиваться под человека, под обстоятельства, а быть собой. И в этом случае можно с уверенностью сказать, что любимый человек принимает вас таким, какой вы есть. Как, собственно, и должно быть. Люди же привыкли чуть сглаживать углы. Вот я, наверное, не из тех людей, кто уж очень активно эти углы сглаживает.



А еще я не люблю мыть посуду — но это классика. К счастью, сейчас есть все возможности и приспособления для того, чтобы не стоять у раковины и не создавать из этого проблему.

