Встретить вторую половину, да так, чтобы на всю жизнь, — задача повышенной трудности. А верить в сказку по-прежнему хочется. Именно для таких мечтателей и создан проект «Холостяк»: один красивый успешный мужчина и 25 очаровательных девушек отправляются в увлекательное путешествие со свиданиями мечты, охапками роз, невероятными признаниями в любви, спонтанными поступками, страстными ссорами и трогательными примирениями…
1 марта на ТНТ стартует уже седьмой сезон проекта. Его главным героем стал врач-стоматолог Антон Криворотов.
Среди его клиентов немало звезд, параллельно докторской практике он серьезно увлекается музыкой, однако по-прежнему остается далеким от шоу-бизнеса. Почему же? Возможно, участие в «Холостяке» — это первый шаг на пути к славе и популярности? Обо всем этом мы расспросили Антона.
Woman.ru: Антон, это ваше первое предложение от ТНТ стать героем «Холостяка»?
Антон Криворотов: Да, первое, и, признаюсь, я очень долго думал — в течение трех-четырех месяцев. Помимо согласия принимать во всем этом участие, мне нужно было понять, как организовать свой врачебный прием так, чтобы пациенты не страдали из-за моего отсутствия.
За 12 лет работы я еще никогда не оставлял работу на длительный срок, здесь же нужно было на 2 месяца выпасть из жизни. Именно поэтому я долго взвешивал все «за» и «против».
Woman.ru: Формат реалити-шоу пугал вас?
А. К.: Я не смотрел шоу до этого и только в теории знал, что оно из себя представляет. Не сказать, что меня пугал некий шлейф того, что это в первую очередь шоу. Скорее, меня смущал момент, а готов ли я показать свое нутро широкой аудитории. Дело в том, что я не актер, а проект предполагает очень интимные моменты, что, конечно, настораживает. Выражать свои мысли, чувства, строить взаимоотношения с девушками на глазах у всей страны — это вызов.
Woman.ru: Пока ни один герой «Холостяка» не встретил на проекте ту самую. Почему должно получиться у вас?
А. К.: Честно говоря, я задал себе этот вопрос только недавно. У меня были разные интервью, где журналисты говорили о том, что мотивацией многих предыдущих героев на проекте был пиар. Думаю, поэтому у них и не получилось построить отношения, именно этот момент нас отличает. Моя мотивация изначально другая.
Woman.ru: И какая она у вас? Найти любовь?
А. К.: Я верю в такую вероятность. Выпасть из жизни на два месяца, попасть в «парник» с 25 девушками, сконцентрироваться только на них и своих чувствах по отношению к ним — такое не удается в реальности. Поэтому все возможно.
Моя цель — найти любовь, девушку, которая будет моим партнером по жизни.
Жена в классическом понимании мне не нужна: я не нуждаюсь в том, чтобы мне готовили, убирались, стирали, за мной не нужно ухаживать. Я сам справляюсь со всеми своими бытовыми потребностями.
Woman.ru: Опишите девушку вашей мечты.
А. К.: Свободная, самодостаточная, настоящая. Интересный человек. Мне нравятся девушки со спортивным прошлым. И дело тут не только во внешности: мой опыт показывает, что такие девушки более дисциплинированы и вообще социализированы по-другому. Кроме того, она должна обладать неким генофондом, потому что я не самый плохой генофонд. Я знаю всю свою родословную на 400 лет.
Woman.ru: Вы сегодня упомянули тот факт, что некоторые «холостяки» шли в проект за пиаром. Однако девушки не исключение: многие идут на шоу за популярностью. Как будете отслеживать этот момент?
А. К.: С помощью базовой психологии: мотивация очень быстро становится очевидной. Общение происходит с глазу на глаз, не через ширму, а так как я доктор и более менее разбираюсь в психотипах, мне под силу во время диалога выяснить цель нахождения человека в проекте.
Woman.ru: К чему должна быть готова девушка рядом с вами?
А. К.: К скорости и активной жизни, ведь я живу на две страны. На данном этапе я совершенно не представляю, как можно осесть где-то в одном месте. Поэтому мне бы хотелось видеть рядом с собой девушку, которая будет везде там, где я. В свободное время я люблю путешествовать, заниматься самыми разными видами спорта, предпочитаю активный отдых и жду, что моя избранница полностью поддержит мой образ жизни. А если она не принимает и не разделяет мой лайфстайл, то какие тут могут быть еще точки соприкосновения?
Woman.ru: Критерии для девушек мы выяснили. Теперь о вас: можете рассказать о ваших отличительных чертах?
А. К.: Я надежный. И не вру — причем это скорее недостаток, потому что не все готовы взаимодействовать абсолютно по-честному. Моя теория такова: чтобы почувствовать любовь, заполучить ее, нужно быть уязвимым. А чтобы быть уязвимым, нужно понять себя. А чтобы понять себя, нужно иметь представление, как это сделать, и быть честным. А потом не стесняться транслировать свою правду. Не прятаться за масками, не подстраиваться под человека, под обстоятельства, а быть собой. И в этом случае можно с уверенностью сказать, что любимый человек принимает вас таким, какой вы есть. Как, собственно, и должно быть. Люди же привыкли чуть сглаживать углы. Вот я, наверное, не из тех людей, кто уж очень активно эти углы сглаживает.
А еще я не люблю мыть посуду — но это классика. К счастью, сейчас есть все возможности и приспособления для того, чтобы не стоять у раковины и не создавать из этого проблему.
Woman.ru: И немного о вашем прошлом: вы были женаты?
А. К.: Нет.
Woman.ru: Не нашлась та самая?
А. К.: Я не особенно ставил себе цель жениться. Честно говоря, даже сегодня у меня нет ощущения, что мне 33 года. Внутри я молодой парень, который имел разные отношения с девушками без какой-либо серьезной цели. Если бы у меня был роман, органическим продолжением которого виделся брак, то, наверное, так и случилось бы. Но таких отношений у меня не было. Хотя однажды я делал предложение руки и сердца…
Woman.ru: И что же произошло?
А. К.: Она ответила «да», все было по обоюдному согласию. Но судьба распорядилась так, что нам не суждено было быть вместе. Я не переживаю по этому поводу и не тороплю время.
Woman.ru: Тем не менее вам важно уйти с проекта с избранницей?
А. К.: От продюсеров проекта у меня не стоит задачи, что я обязательно должен кого-то выбрать. Цель найти ту самую есть, но если ни одна из девушек мне не подойдет, то, значит, так тому и быть. Насильно развивать эту историю я не собираюсь.
Woman.ru: Итак: продюсеры вам условий не ставили. А вы им?
А. К.: Главное условие было таким, что я не подписываюсь ни на какие условия. Даже если меня о чем-то будут просить, я стану действовать, исходя из того, хочу я этого или нет. Мне важно, чтобы все было реально. Так, например, все свидания придумывал я сам.
Woman.ru: Допускаете ли вы тот факт, что вручение кольца в финале будет не только красивым ритуалом шоу, но и реальным предложением руки и сердца?
А. К.: Если вихрь чувств закружит и мы поймем, что так долго искали друг друга, поэтому нечего сомневаться и ждать, то почему нет?
Woman.ru: Готовы ли вы к детям?
А. К.: Конечно, готов, и, думаю, это совсем не далекое будущее. Я буду счастлив стать отцом, если найду достойную девушку.
Woman.ru: Ваши самые длительные отношения?
А. К.: Около пяти лет. Мы были детьми: встречались с 17 лет, вместе росли, искали себя, так как еще сами не могли до конца понять, кто мы есть. К окончанию университета юношеская любовь осталась позади, и мы приняли решение разойтись.
Woman.ru: Вы из тех людей, кто до последнего борется за отношения или обрывает их сразу, поняв, что ничего хорошего из этого союза не выйдет?
А. К.: Нередко так случалось, что нам обоим становилось понятно, что все кончено, но почему-то такие отношения затягивались еще на несколько месяцев. Наверное, дело в некоторой привычке.
Вы понимаете, что не подходите друг другу, но этот шлейф химии, что когда-то была между вами, не дает разорвать все мгновенно.
Woman.ru: Вы верите в дружбу после расставания?
А. К.: Да, конечно. Как раз с той первой девушкой мы в прекрасных отношениях сегодня. У нее замечательная семья, двое детей. Мы друг для друга родные люди — без всякого влечения.
Woman.ru: Наверное, такое возможно только в том случае, когда вы расстались мирно?
А. К.: Мирно расстаться невозможно: у кого-то обязательно остается обида. Однако проходит время, и к тебе приходит осознание важных вещей. Все остальное уходит на второй план. Так, ты начинаешь ценить бывшего партнера за опыт, прекрасные воспоминания и все хорошее, не акцентируя внимания на негативном.
Woman.ru: Ваши идеальные отношения — какие они?
А. К.: Партнерские. Я хочу, чтобы девушка поддерживала мои увлечения, а взамен я готов равнозначно поддерживать ее. Считаю, что отношения должны быть равные — никакого патриархата или матриархата, финансового соперничества (какая разница, кто и сколько зарабатывает?).
В партнерских отношениях ты любишь и доверяешь — не слепо, а осознанно.
Woman.ru: То есть можно сказать, что вы неревнивый человек?
А. К.: Наверное, да, неревнивый. Заставить меня ревновать может только ложь. Не люблю, когда мне лгут. Как я уже сказал, я сам никогда не вру и все свои инсайты также декларирую на берегу.
Woman.ru: Вы не из шоу-бизнеса, но точно станете медийной персоной после выхода проекта. Готовы к популярности?
А. К.: Это не самоцель, но мне есть что сказать аудитории, даже исходя из моего медицинского опыта. Кроме того я являюсь классическим представителем истории, когда парень из глубинки, родившийся в СССР, смог чего-то достичь. Сегодня мне понятен инструментарий, и я хочу и могу этим делиться.
Мне бы хотелось, чтобы мир вокруг становился лучше.
Я работал над собой, пришел к каким-то выводам, стал олицетворением тех людей, которых хотел бы видеть вокруг себя. Именно поэтому популярность меня не пугает, ведь она способствует взаимодействию с аудиторией, возможности донести свои мысли, изменить что-то к лучшему. Ну а хейт и вовсе не имеет ко мне никакого отношения — это просто мысли других людей. Зачем мне на него реагировать?
Woman.ru: Вы практикующий врач-стоматолог, который ко всему прочему занимается музыкой и дизайном. Как так получилось?
А. К.: Как сказал Альберт Эйнштейн: Knowledge is limited, imagination encircles the world. Знание ограничено, воображение охватывает мир. То есть любой творческий порыв может привести тебя к каким-то умозаключениям, эффективным мыслительным процессам. Например, Ирина Хакамада написала обо мне в своей книге, подчеркивая, что я не пытаюсь все успеть и распаляюсь, а создаю некий симбиоз между музыкой и медициной: «Хобби дает вдохновение профессии и наоборот».
Увлечение музыкой — это моя способность быть активным в своей основной специальности.
Если человек много лет находится в одном ритме, условно делает одну и ту же рутину, то его мозг перестает быть лабильным и уже не воспринимает так качественно новую информацию. В медицине необходимо постоянно учиться, чтобы быть актуальным в условиях эволюции, постоянного прогресса, появления новых вирусов. А для этого, конечно, нужно оставаться в состоянии острого ума — здесь мне помогает музыка. Таким образом я переключаю свое внимание.
Кроме того в Америке я освоил уникальную специализацию по реабилитации пациентов и сейчас в России продвигаю эту концепцию, часто выступаю на сцене. Так вот чувствовать себя увереннее перед аудиторией и раскрепоститься мне также помогает музыка.
С дизайном все еще проще. Своей коллекцией я попытался донести собственную философию — защита окружающей среды.
Я беспокоюсь об экологии и не поддерживаю бездумную покупку 20 дешевых футболок, которые не разлагаются и не утилизируются должным образом.
Дело не в том, что это плохо для людей, это пагубно для природы — и опосредованно для нас с вами, потому что планета у нас одна. Так вот своей коллекцией я попытался донести, что у вас в гардеробе может быть шесть вещей, которые прекрасно между собой сочетаются. Кроме того вся одежда изготовлена из биологически разлагаемых тканей.
Woman.ru: Чему еще вы посвящаете свое свободное время?
А. К.: Я читаю — в основном научную литературу, но и художественная имеет место быть. Занимаюсь спортом. С детства я занимался в основном индивидуальными контактными видами спорта, а сейчас хочу попробовать скайдайвинг в чистом виде. С парашютом я уже прыгал.
Мне нравятся виды спорта, в которых сочетаются испытание человека как биологической единицы и его интеграция с природой.
Woman.ru: А что если ваша девушка скажет: «Это слишком опасно, я не хочу чтобы ты занимался подобным»?
А. К.: Такого не может быть, это исключено. Если вторая половина не воспринимает меня как адекватного человека, способного принимать взвешенные решения… Да, конечно, мы можем посоветоваться, и если у нее будут аргументы, которых я не заметил, я изменю свою точку зрения. Хотя в принципе я подхожу к каким-либо решениям достаточно взвешенно и хочу, чтобы любимая уважала мой выбор.
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