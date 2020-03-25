Всем поклонникам Елены Летучей посвящается: телеведущая расширяет границы, и теперь ее можно лицезреть сразу на двух каналах. С 16 марта на «Че!» идет шоу «Летучий надзор», где наша героиня выводит на чистую воду нерадивых производителей продуктов и товаров, а также различные сервисы, которыми мы пользуемся ежедневно.
А премьера 5 апреля вас и вовсе удивит: на телеканале СТС стартует семейное игровое шоу «Детки-предки», где два поколения соревнуются друг с другом. В каждом конкурсе взрослые будут отвечать на каверзные вопросы о 21 веке, а дети — о двадцатом столетии, которого даже не застали.
Woman.ru присутствовал на мероприятии, где Летучая представляла оба проекта, и не смог удержаться, чтобы не пригласить ее на разговор тет-а-тет — о личном, рабочем и вечном.
Woman.ru: Елена, шоу «Летучий надзор» — логичное продолжение деятельности, в которой мы привыкли вас видеть. Но как появились «Детки-предки»?
Елена Летучая: Я всегда мечтала вести игровое семейное шоу, тем самым показать другую сторону себя — такую, какой обычно меня видят только родные и близкие.
Woman.ru: Вашим гардеробом для программы вплотную занялся Александр Рогов. Насколько неожиданными оказались новые образы?
Е. Л.: Да, в программе я выгляжу не как Лена Летучая, которую все привыкли видеть. Саше удалось органично соединить вещи двадцатого и двадцать первого веков, отразить вкусы и предпочтения представителей разных поколений. Ведь именно об этом наше шоу, в котором соревнуются бабушки и дедушки с внуками, родители с детьми.
Woman.ru: Наверное, один из самых частых предметов спора между «детками» и «предками» — это нынешние кумиры молодежи. Как вы сами относитесь к современным артистам, блогерам?
Е. Л.: Интернет дал возможность многим талантливым личностям заявить о себе. Да, он также дал дорогу и другой категории людей. Сегодня нередко популярными становятся те, кому нечего сказать, но они говорят.
Как я к этому отношусь? Нейтрально, потому что так было и будет всегда.
Когда я училась в школе и все мы поголовно слушали Кая Метова, моя мама говорила: «Господи, что это за исполнитель такой? Кошмар!»
Все поколения разные, нужно это учитывать. Наши дети будут лучше нас, как мы когда-то превзошли наших родителей.
Да, я считаю, что сейчас время жвачки: большое количество случайных людей попадают в сферу и становятся популярными. Однако мое личное мнение не имеет значения, так как мы программа, которую будут смотреть миллионы, и в ней выступают исполнители, которых слушают миллионы. Мы приглашаем этих людей, потому что их любит молодежь, и мы не можем это отрицать и порицать. Не можем стереть ластиком, потому что нам так удобно. Превратиться в ханжеское шоу — худшая из идей.
Woman.ru: Говорят, дети — самые сложные герои. Как взаимодействовали с подростками?
Е. Л.: К счастью, у меня нет такой проблемы. Не знаю, как это работает, но дети меня обожают. И совсем маленькие, и постарше. Все дети моих друзей меня боготворят. И у нас младший сын без конца повторяет: «Когда приедет Лена? Когда она будет мне читать?» И эта любовь абсолютно взаимная. Я обожаю детей, и мы с мужем хотим ребенка.
В общем, проблем никаких не возникало. Горжусь тем, что у нас на программе не было ни одного конфликта.
Несмотря на шлейф скандальности, тянущийся за мной на протяжении нескольких лет, я ненавижу скандалы. Это слишком энергозатратно.
Меня то и дело втягивают в какие-нибудь истории: «Нужен скандал? Давайте вплетем Летучую!» Я рада, что в программе «Детки-предки» ничего подобного не произошло.
Мне с детьми легко. Еще со времен «Ревизорро» у меня их целая армия в поклонниках. Вообще это уникальная история для ведущего, когда тебя смотрят и любят зрители самых разных возрастов.
Так, мне очень часто писали девушки, которым за 30, со словами благодарности. Я все время говорила и говорю: «Любите себя. Нет возраста, чтобы выйти замуж, исполнить заветную мечту, поменять работу. Нет цифры, после которой вдруг что-то становится недопустимым». Все в наших головах. В 27 лет я оставила привычную сферу деятельности, уволилась из очень серьезной компании, ушла в никуда. Я поняла, что несчастна и должна что-то с этим сделать. Мы сами творцы своей жизни. Общество нередко выстраивает для нас, женщин, рамки, оказывает неимоверное давление: «25 лет и нет ребенка — у-у, бракованная».
Я же стала для этих девушек показателем, примером того, что можно по-другому. Осудят? Да и пусть. Навязывают свою точку зрения? А вы не слушайте.
У каждого из нас свой путь. Это моя жизнь, я вижу ее такой, поэтому поступаю, как считаю нужным.
Среди зрителей меня также любили старики. С московским сезоном «Ревизорро» мы покорили и мужскую половину населения — с ними было сложнее всего. Ну а дети всегда были частью нашей аудитории.
Woman.ru: У вашего супруга двое сыновей. Как налаживали контакт с мальчиками?
Е. Л.: Семья для меня превыше всего, и я за то, чтобы внутри нее не было никакого стресса. Я понимала, что ситуация, когда папа живет с какой-то девушкой, сама по себе является стрессовой для мальчиков, поэтому первое время сторонилась, хотела дать им возможность привыкнуть к новому положению дел, ко мне. Хотя муж с самого начала говорил, что я напрасно переживаю, так как парни ко мне тянулись. Я не хотела конфликтов ни с мамами, ни с детьми, поэтому была очень осторожной.
К счастью, ребята действительно сразу стали относиться ко мне очень хорошо, а спустя время уже буквально висели на шее. У нас прекрасные отношения.
В нашем случае произошло так, что гражданская супруга Юры сама приняла решение расстаться: забрала ребенка и съехала из дома. Так что младший (как и старший) понимал, что не будет жить с папой, что они с мамой разошлись. Я появилась намного позже всех этих событий.
Woman.ru: На нашем форуме это одна из самых топовых тем: как правильно выстроить общение с детьми мужа, чтобы ни в коем случае не посягнуть на территорию мамы?
Е. Л.: Меня этот вопрос тоже беспокоил. Но тут на помощь пришел мой мудрый муж. Он сказал: «Просто будь собой. Ты же их любишь?» «Да, очень люблю», — ответила я. «Тогда будь рядом и просто делай для них все», — прозвучал совет. И я делаю. Например, младший очень любит, когда я ему читаю. И вот я приползаю со съемки в час ночи абсолютно без сил, но понимаю, что ребенок сидит и ждет меня. Поэтому я беру книгу и иду читать, ведь для него это очень важно, а значит, важно и для меня.
Это особенные отношения, особенная связь, и ее не надо бояться.
Сам по себе вопрос очень сложный, потому что в ваши отношения с ребенком могут быть вовлечены третьи лица. Например, мама может настраивать сына (или дочь) против вас, сам ребенок может находиться в возрасте тотального отрицания. Причин может быть миллион, однако всем девушкам хочу пожелать просто оставаться собой. Если вы хотите сблизиться с ребенком, будьте ближе во всех смыслах. Читайте, играйте, гуляйте, просто будьте рядом. В этом случае дети (в каком бы возрасте они ни были) будут знать, что вы есть. Есть мама, папа, а еще есть вы. Чем больше в окружении ребенка любящих его людей, тем лучше.
Woman.ru: Какую роль вы выбрали для себя в общении с мальчиками? Вы друг, наставник, мачеха?
Е. Л.: Наверное, все-таки друг. Я стараюсь с ними дружить.
Woman.ru: И немного о вашем втором проекте — «Летучем надзоре». Складывается впечатление, что это шоу не менее опасное, чем «Ревизорро». Не так ли?
Е. Л.: К счастью, здесь на руку играет моя популярность. Люди узнают меня и уже не кидаются с кулаками, как раньше, относятся более снисходительно. Агрессии почти не встречается, пару раз были какие-то смешные угрозы — не более того.
По факту это уже не то опасное шоу, каким было «Ревизорро». Вот там была агрессия. В меня и стулья кидали.
К счастью, уже тогда со мной была охрана, которая защищала от таких психически неуравновешенных людей. А так, была бы я одна, точно по голове стулом бы двинули… К счастью, сейчас все гораздо спокойнее.
Woman.ru: И тем не менее у супруга нет опасений насчет вашей деятельности? Не говорит он вам: «Давай-ка, оставайся дома, вари борщи, рожай детей и жди меня с работы»?
Е. Л.: Как я уже говорила, мой муж — очень мудрый человек. Он понимает, что я никогда не буду сидеть дома и варить борщи (хотя я люблю готовить и довольно часто это делаю). Есть выходные, которые мы проводим вместе, однако для полной гармонии работа мне просто необходима.
Юра понимает, что я не смогу иначе, и позволяет мне жить в комфорте и согласии с самой собой.
Хотя, конечно, он хозяин моего расписания, потому что если график работы доверить мне, выходных там не будет вообще. Так что если я начинаю чересчур много работать, муж меня тормозит: «Лена, у тебя семья». Мне с ним в этом плане очень повезло. Его мудрость — это вообще подарок для всей нашей семьи. Он из тех людей, кто спокойно сидит и все разжевывает, повторяет, доносит. Он прекрасный психолог, который очень тонко чувствует, умеет сопереживать, выслушать, сказать нужные слова.
Woman.ru: По опыту съемок «Летучего надзора» расскажите, заботятся ли российские производители о переработке мусора?
Е. Л.: Правду хотите? Нет, не заботятся. Они и не будут, только если во главе предприятия не стоит человек, которому глубоко не все равно. Большинство же глубоко в теме финансового обогащения, а между тем переработка мусора — это большие затраты.
В погоне за рублем производители идут на множество маркетинговых уловок.
Например, на пачке может быть написано «ГОСТ», а на самом деле продукт не проверялся на соответствие ему. Упаковка может быть усыпана словами «Эко», «Натурально», «Био» (цена в соответствии с этим значительно повышается), но, прочитав состав, вы поймете, что ничего полезного в этом продукте нет. Государство никак не регулирует надписи на продуктах. Так же, как и не поощряет заботу об экологии. Например, в других странах власти выдают льготы компаниям, которые вкладывают миллиарды в переработку мусора. И это правильно. Во всем нужен стимул. Помните, как в советском прошлом? Сдаете бутылочку — получаете копеечку. Должен быть выстроен механизм, и тогда система заработает.
Woman.ru: Вы давно озабочены вопросами осознанного потребления. Можете дать нашим читательницам совет, как поспособствовать тому, чтобы планета была чуточку чище?
Е. Л.: Да просто не гадить — шикарный совет, на мой взгляд. Когда мы с волонтерами были на Байкале, то за два дня вывезли оттуда 15 грузовиков мусора. И после этого меньше его не стало! Самое обидное, что это мусор, который люди оставляют после барбекю. Люди, живущие неподалеку от Байкала!
Мусора на планете уже столько, что нам всем давно пора всерьез задуматься над тем, что мы делаем. Мы гадим там, где живем.
Я всегда удивляюсь: ну что это за свиньи, которые не могут убрать за собой мусор после пикника, которые бросают фантики на улицах? К слову, сюда же еще один совет: учите детей тому, что природу надо беречь.
Помню, иду по улице в Токио, съела яблоко, а вокруг ни одной урны. Я спрашиваю у гида, куда выбросить огрызок. Она говорит: «Никуда, урн нет, положите остатки к себе в сумку, в отеле выбросите». И они все так делают. А перед тем как выбросить ту или иную упаковку, моют ее, очищают от еды, и она идет на переработку. Это совсем несложно, у нас перед глазами есть прекрасные примеры стран, которые довели эту историю до совершенства. Хотя многие по-прежнему живут одним днем. Люди сами себя уничтожают. Это страшно.
25 марта 2020 · ·
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