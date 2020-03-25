Woman.ru: Наверное, один из самых частых предметов спора между «детками» и «предками» — это нынешние кумиры молодежи. Как вы сами относитесь к современным артистам, блогерам?



Е. Л.: Интернет дал возможность многим талантливым личностям заявить о себе. Да, он также дал дорогу и другой категории людей. Сегодня нередко популярными становятся те, кому нечего сказать, но они говорят.



Как я к этому отношусь? Нейтрально, потому что так было и будет всегда.

Когда я училась в школе и все мы поголовно слушали Кая Метова, моя мама говорила: «Господи, что это за исполнитель такой? Кошмар!»

Все поколения разные, нужно это учитывать. Наши дети будут лучше нас, как мы когда-то превзошли наших родителей.



Да, я считаю, что сейчас время жвачки: большое количество случайных людей попадают в сферу и становятся популярными. Однако мое личное мнение не имеет значения, так как мы программа, которую будут смотреть миллионы, и в ней выступают исполнители, которых слушают миллионы. Мы приглашаем этих людей, потому что их любит молодежь, и мы не можем это отрицать и порицать. Не можем стереть ластиком, потому что нам так удобно. Превратиться в ханжеское шоу — худшая из идей.



Woman.ru: Говорят, дети — самые сложные герои. Как взаимодействовали с подростками?



Е. Л.: К счастью, у меня нет такой проблемы. Не знаю, как это работает, но дети меня обожают. И совсем маленькие, и постарше. Все дети моих друзей меня боготворят. И у нас младший сын без конца повторяет: «Когда приедет Лена? Когда она будет мне читать?» И эта любовь абсолютно взаимная. Я обожаю детей, и мы с мужем хотим ребенка.



В общем, проблем никаких не возникало. Горжусь тем, что у нас на программе не было ни одного конфликта.

Несмотря на шлейф скандальности, тянущийся за мной на протяжении нескольких лет, я ненавижу скандалы. Это слишком энергозатратно.

Меня то и дело втягивают в какие-нибудь истории: «Нужен скандал? Давайте вплетем Летучую!» Я рада, что в программе «Детки-предки» ничего подобного не произошло.



Мне с детьми легко. Еще со времен «Ревизорро» у меня их целая армия в поклонниках. Вообще это уникальная история для ведущего, когда тебя смотрят и любят зрители самых разных возрастов.



Так, мне очень часто писали девушки, которым за 30, со словами благодарности. Я все время говорила и говорю: «Любите себя. Нет возраста, чтобы выйти замуж, исполнить заветную мечту, поменять работу. Нет цифры, после которой вдруг что-то становится недопустимым». Все в наших головах. В 27 лет я оставила привычную сферу деятельности, уволилась из очень серьезной компании, ушла в никуда. Я поняла, что несчастна и должна что-то с этим сделать. Мы сами творцы своей жизни. Общество нередко выстраивает для нас, женщин, рамки, оказывает неимоверное давление: «25 лет и нет ребенка — у-у, бракованная».

Я же стала для этих девушек показателем, примером того, что можно по-другому. Осудят? Да и пусть. Навязывают свою точку зрения? А вы не слушайте.

У каждого из нас свой путь. Это моя жизнь, я вижу ее такой, поэтому поступаю, как считаю нужным.



Среди зрителей меня также любили старики. С московским сезоном «Ревизорро» мы покорили и мужскую половину населения — с ними было сложнее всего. Ну а дети всегда были частью нашей аудитории.