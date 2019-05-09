Cовременные актеры, сыгравшие в знаковых фильмах о Великой Отечественной войне

Юлия Пересильд
На счету 34-летней Юлии Пересильд более 40 ролей в театре, телесериалах и кино. Зрителю остается только удивляться, насколько естественно, точно и органично актрисе удается перевоплощаться в разнохарактерных героинь.
Картина Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» помогла Юлии открыться с новой стороны, превратив ее в советскую легенду — снайпера Людмилу Павличенко. Сама актриса призналась, что если внешние изменения (для роли Павличенко Юлии пришлось перекраситься из блондинки в брюнетку — прим. Woman.ru) дались ей легко, то перестроиться внутренне было непросто. Хрупкой девушке пришлось стать «мужчиной в юбке»: строгой, жесткой, принципиальной и бескомпромиссной. И это получилось у нее настолько хорошо, что теперь уже сложно представить в этой роли кого-то другого.
Фильм «Битва за Севастополь» рассказывает нам реальную историю Людмилы Павличенко, женщины-снайпера Великой Отечественной войны, которая своим участием в составе советской делегации в Америку поспособствовала открытию второго фронта.
Кстати, «Битва за Севастополь» — не первый проект с участием актрисы о Великой Отечественной войне. В 2011 году Юлия Пересильд исполнила роль одной из невест в комедии Карена Оганесяна «Пять невест». В 2014-м на Первом канале с успехом прошел сериал «Палач», в котором Пересильд без преувеличения гениально сыграла роль двойного агента.
Отечественный кинематограф не устанет возвращаться к трагической вехе в истории страны за сюжетами. Мы никогда не забудем о том, какой подвиг совершил советский народ. Woman.ru поздравляет всех читателей портала, в особенности ветеранов, с праздником Великой Победы! Редакция от всей души желает всем здоровья, сил, долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой!