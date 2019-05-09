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Cовременные актеры, сыгравшие в знаковых фильмах о Великой Отечественной войне

9 мая исполнилось 74 года со дня Победы советских войск над нацистскими захватчиками. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, разрушила тысячи городов, десятки тысяч сел и деревень... Современный кинематограф не дает нам забыть о героях сражений на передовой и в тылу: режиссеры вновь и вновь обращаются за сюжетами к той трагической эпохе. Woman.ru вспомнил, кто из актеров 21-го века смог мастерски перевоплотиться в тех, кто сражался за Родину.

Юлия Пересильд

На счету 34-летней Юлии Пересильд более 40 ролей в театре, телесериалах и кино. Зрителю остается только удивляться, насколько естественно, точно и органично актрисе удается перевоплощаться в разнохарактерных героинь.

Картина Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» помогла Юлии открыться с новой стороны, превратив ее в советскую легенду — снайпера Людмилу Павличенко. Сама актриса призналась, что если внешние изменения (для роли Павличенко Юлии пришлось перекраситься из блондинки в брюнетку — прим. Woman.ru) дались ей легко, то перестроиться внутренне было непросто. Хрупкой девушке пришлось стать «мужчиной в юбке»: строгой, жесткой, принципиальной и бескомпромиссной. И это получилось у нее настолько хорошо, что теперь уже сложно представить в этой роли кого-то другого.

«Людмила Павличенко — спокойная, умная, умеет просчитывать ходы. Немножко неотесанная, неровная, колючая, закрытая. Она может в нужный момент так успокоиться, что 26 часов пролежит в ожидании, пока другой снайпер себя не выдаст. Я же совершенно другая — холерик и, очень темпераментная», — поделилась в интервью Woman.ru Юлия Пересильд.

Фильм «Битва за Севастополь» рассказывает нам реальную историю Людмилы Павличенко, женщины-снайпера Великой Отечественной войны, которая своим участием в составе советской делегации в Америку поспособствовала открытию второго фронта.

«При создании фильма мы опирались на документальные источники. Режиссер картины Сергей Мокрицкий постоянно сидел в архивах города Севастополь, присылал мне снимки документов, чтобы я могла увидеть их своими глазами. Я сама много читала о Великой Отечественной войне — например, ''Героическую быль'' самой Людмилы Павличенко», — рассказывает Юлия Пересильд.

Кстати, «Битва за Севастополь» — не первый проект с участием актрисы о Великой Отечественной войне. В 2011 году Юлия Пересильд исполнила роль одной из невест в комедии Карена Оганесяна «Пять невест». В 2014-м на Первом канале с успехом прошел сериал «Палач», в котором Пересильд без преувеличения гениально сыграла роль двойного агента.

  • Юлия Пересильд
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    В 2011 году Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей в комедии «Пять невест»
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Отечественный кинематограф не устанет возвращаться к трагической вехе в истории страны за сюжетами. Мы никогда не забудем о том, какой подвиг совершил советский народ. Woman.ru поздравляет всех читателей портала, в особенности ветеранов, с праздником Великой Победы! Редакция от всей души желает всем здоровья, сил, долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой!

Перейти к обсуждению 43

09 мая 2019
Текст Woman.ru
Фото Personastars, Starface
Теги

Женя Малахова, Надежда Михалкова, Андрей Мерзликин, Артур Смольянинов, Никита Михалков, Петр Федоров, Кристина Асмус, Игорь Петренко, Анна Чиповская, Данила Козловский, Евгений Цыганов, Юлия Пересильд

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43 комментария Добавить комментарий
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  • Козловский в "Мы из будущего" понравился, там обезличенное "абыденьги" превращается в человека, который в школе какбэ учил и замучило его это вечное напоминание о войне, вроде "ачетакова", и вдруг на своей шкуре прочувствовал, здесь претензий нет, фильм новый и не повторюшка."Звезда" - да, плакала, потом узнала, что римейк фильма 1949 года, неприятно. Неужели нельзя снять хороший фильм? Михалковские поделки и новые "А зори...", бред, вспомните старые советские фильмы "Батальоны просят огня", "Двое из 20 миллионов", даже те, которые войну практически не показывают - "Белорусский вокзал", "Военно-полевой роман", "Летят журавли", "20 дней без войны" от них ком в горле. Не буду я рыдать над новыми "Зорями" или над "Цитаделью". Лучше "Белорусский вокзал" или "Список Шиндлера" посмотрю.

  • Гость

    Козловский в "Мы из будущего" понравился, там обезличенное "абыденьги" превращается в человека, который в школе какбэ учил и замучило его это вечное напоминание о войне, вроде "ачетакова", и вдруг на своей шкуре прочувствовал, здесь претензий нет, фильм новый и не повторюшка."Звезда" - да, плакала, потом узнала, что римейк фильма 1949 года, неприятно. Неужели нельзя снять хороший фильм? Михалковские поделки и новые "А зори...", бред, вспомните старые советские фильмы "Батальоны просят огня", "Двое из 20 миллионов", даже те, которые войну практически не показывают - "Белорусский вокзал", "Военно-полевой роман", "Летят журавли", "20 дней без войны" от них ком в горле. Не буду я рыдать над новыми "Зорями" или над "Цитаделью". Лучше "Белорусский вокзал" или "Список Шиндлера" посмотрю.

    Я с вами абсолютно согласна!

  • Гость

    Козловский в "Мы из будущего" понравился, там обезличенное "абыденьги" превращается в человека, который в школе какбэ учил и замучило его это вечное напоминание о войне, вроде "ачетакова", и вдруг на своей шкуре прочувствовал, здесь претензий нет, фильм новый и не повторюшка."Звезда" - да, плакала, потом узнала, что римейк фильма 1949 года, неприятно. Неужели нельзя снять хороший фильм? Михалковские поделки и новые "А зори...", бред, вспомните старые советские фильмы "Батальоны просят огня", "Двое из 20 миллионов", даже те, которые войну практически не показывают - "Белорусский вокзал", "Военно-полевой роман", "Летят журавли", "20 дней без войны" от них ком в горле. Не буду я рыдать над новыми "Зорями" или над "Цитаделью". Лучше "Белорусский вокзал" или "Список Шиндлера" посмотрю.

    Значит не я одна так чувствую, а то уж думала старею и брюзжу.

  • Ремейк фильма 1949 года, а что плохого то переснять очень старый черно-белый фильм который мало кто помнит? чего брюзжать? этих гламурок вроде асмус и малаховой не в тему здесь засунули. Первая никого кроме вари черноус сыграть не в состоянии, и зорях она была той же трусливой нерешительной варей, а малахова жена режиссера. Какая из нее красавица русалка Комелькова - грубые черты, хищное лицо, крашеные волосы, рассказывает о расстрелянной семье, а в глазах пустота. Учись Женя, рано тебе в кино. хорошо сыграли Микульчина, Вилкова, Федоров и та, что Лизу Бричкину играла.

  • Россия!!! С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!! Мирного неба над головой!!!! Ура! Ура! Ура!

  • Гость

    Ремейк фильма 1949 года, а что плохого то переснять очень старый черно-белый фильм который мало кто помнит? чего брюзжать? этих гламурок вроде асмус и малаховой не в тему здесь засунули. Первая никого кроме вари черноус сыграть не в состоянии, и зорях она была той же трусливой нерешительной варей, а малахова жена режиссера. Какая из нее красавица русалка Комелькова - грубые черты, хищное лицо, крашеные волосы, рассказывает о расстрелянной семье, а в глазах пустота. Учись Женя, рано тебе в кино. хорошо сыграли Микульчина, Вилкова, Федоров и та, что Лизу Бричкину играла.

    Не поверите, я помню и многие помнят, а мнение очередного Ивана родстванепомнящего даже было бы смешно читать, если бы не было так грустно.

  • Слава ветеранам! Спасибо за мир! Вечная память погибшим!!! герои!!!Слава великому советскому народу!

  • Гость

    Не поверите, я помню и многие помнят, а мнение очередного Ивана родстванепомнящего даже было бы смешно читать, если бы не было так грустно.

    Что плохого реанимировать хорошо забытое старое? Что в этом зазорного? Тем более хороший ремейк получился в отличии от какой-нибудь Кавказской пленницы-2.

  • ляля

    Слава ветеранам! Спасибо за мир! Вечная память погибшим!!! герои!!!Слава великому советскому народу!

    +++++++++++++++++++++++++ "Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал;Хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял.Отчего же ты замер, на сердце ладонь,А в глазах, как в ручьях, отразился огонь?!"

  • Гость

    Что плохого реанимировать хорошо забытое старое? Что в этом зазорного? Тем более хороший ремейк получился в отличии от какой-нибудь Кавказской пленницы-2.

    Понимаете, римейк это уже вторичность, неужели не могут ничего нового придумать или хотя бы экранизировать какую-нибудь книгу о войне.

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