Они красивы, богаты и популярны: некоторые благодаря своим талантам, другие — эпатажным поступкам. Но селебрити тоже люди, и за всемирной известностью могут скрываться боль, слезы, страдания и борьба за жизнь. Woman.ru вспомнил «звездные» болезни, которые не мешают знаменитостям строить карьеру, а делают их сильнее день за днем.

1 2 3 ... 58 Болезнь Лайма Иоланда Фостер, мать Джиджи, Беллы и Анвара Хадид, в 2015 году на ежегодном мероприятии Global Lyme Alliance Gala, рассказала о диагнозе «болезнь Лайма», который был поставлен ей и ее младшим детям — Белле и Анвару: «Я потеряла способность читать, писать и даже смотреть телевизор, потому что не могла обрабатывать информацию… Будто кто-то пришел и забрал мой мозг… Самое неприятное в этой болезни — то, что вы выглядите нормально снаружи, хотя чувствуете себя невероятно беспомощным»

Нет худа без добра: публично заявляя о своей болезни и борясь с ней на виду у миллионов, звезды привлекают внимание к проблемам со здоровьем и повышают осведомленность людей о болезнях.

Болезнь Лайма

Основные симптомы: на ранних стадиях — жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. Затем, если болезнь не лечить, страдают суставы, сердце и зрение.

Прогнозы: при выявлении на ранних этапах лечится антибиотиками. Если на симптомы не обращать внимание, развивается хроническая неизлечимая форма болезни.

Возможные осложнения: инвалидность, слабоумие.

Болезнь Лайма — это инфекция, вызванная бактериями, которые передаются с укусами клещей и других кровососущих насекомых. Но не все врачи могут поставить верный диагноз, так как первичные симптомы напоминают грипп.

К сожалению, звезды тоже редко обращают серьезное внимание на признаки болезни. Белла Хадид, Алек Болдуин и Эшли Олсен столкнулись с хронической формой, потому что не придали симптомам большого значения, после чего полностью избавиться от диагноза уже стало невозможно. Другая звезда — Аврил Лавин – успешно поборола заболевание: «Я просыпалась ночью в холодном поту и думала, что у меня грипп», — вспоминает певица. — «Это продолжалось около месяца». После многочисленных визитов к врачу ей, наконец, сумели поставить верный диагноз, и певице удалось полностью восстановиться.

Псориаз

Основные симптомы: Красные сухие выпуклые пятна на коже.

Прогнозы: хроническое аутоиммунное заболевание, которое не лечится. Медикаментозно можно лишь немного снять зуд при обострении.

Возможные осложнения: при отсутствии лечения, стрессе псориаз прогрессирует и может покрыть до 30% кожи. От 10 до 15 % больных псориазом страдают также псориатическим артритом.

Около 2% населения Земли страдают от псориаза. Не стали исключением и Ким Кардашьян, Кара Делевинь и Бритни Спирс.

В 2011 году в одном из эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким открыла секрет, что страдает от этой болезни. Для тех, кто зарабатывает на своей внешности, такое неприятное открытие могло бы стать роковым. Но только не для Ким. Рассказав новость, она поделилась лайфхаком: «Чтобы скрыть пятна, я пользуюсь тонирующим спреем для ног. Это моя палочка-выручалочка, он действительно работает». Что ж, надо признать, что визажисты дивы работают на пять с плюсом!

Диабет

Основные симптомы: постоянная жажда, голод, сухость во рту, зуд, мышечная слабость, головные боли, нарушение зрения.

Прогнозы: неизлечимое заболевание, но при соблюдении определенных правил можно значительно минимизировать симптомы.

Возможные осложнения: гипогликемия (критическое снижение уровня глюкозы в крови), обезвоживание, кома, боли в суставах, катаракта, депрессия, хроническая почечная недостаточность, язвы конечностей и в результате их ампутация.

Многие ошибочно думают, что сахарный диабет — это участь полных, малоподвижных и ведущих нездоровый образ жизни людей. К сожалению, любому человеку может быть поставлен этот диагноз, даже богатым и знаменитым. Примеры звездных диабетиков — Тома Хэнкса, Холли Берри, Ларри Кинга и Сальмы Хайек — прямое тому доказательство.

Оскароносный актер Том Хэнкс признался, что страдает болезнью, в 2013 году, когда в своей вечерней программе Дэвид Леттерман похвалил его за подтянутую фигуру. «Не так давно я пошел к врачу, и тот сказал мне, что у меня сахарный диабет 2-го типа. Он обнадежил, что если я вернусь к своему школьному весу, то мне удастся победить болезнь. Но я не могу весить снова 45 кг!» — пошутил актер.

Сальме Хайек диагноз был поставлен во время беременности. Гестационный диабет — распространенное явление у тех женщин, у которых есть генетическая предрасположенность к заболеванию. Медики настоятельно советуют сдавать анализы для его выявления на 24-28 неделях. Как правило, к концу беременности уровень сахара в крови нормализуется, но, тем не менее, существует большой риск, что у таких женщин в дальнейшем разовьется сахарный диабет 2-го типа.

Эпилепсия

Основные симптомы: внезапные и неконтролируемые судорожные приступы.

Прогнозы: это хроническое заболевание, которое не поддается лечению. С помощью лекарств можно снизить продолжительность и тяжесть приступов. Прием медикаментов на 70% увеличивает наступление ремиссии: то есть, в течение 5 лет приступы отсутствуют.

Возможные осложнения: при частых эпилептических припадках постепенно ухудшается работа мозга, в результате чего может наступить смерть.

Около 50 миллионов человек в мире страдают эпилепсией, в том числе музыканты, спортсмены и голливудские звезды. В настоящее время нет лекарства от болезни, но медикаменты могут уменьшать симптомы.

Звездные эпилептики Принс, Лил Уэйн, Элтон Джон и Эми Ли в детстве особенно страдали от болезни, ведь в школе их постоянно дразнили. Но став известными музыкантами, они буквально создали себя заново, придумав эксцентричные амплуа, которые никак не вяжутся с диагнозом.

Рак груди

Основные симптомы: на ранних стадиях опухоль не причиняет боли, на поздних — заметные невооруженным глазом уплотнения, которые сильно болят. В числе прочих симптомов — увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов, отеки груди, выделения из сосков, не связанные с беременностью.

Прогнозы: если выявить рак груди на 1 стадии, выживаемость составляет 70%. Чем позднее стадия, тем меньше шансов выжить в связи с распространением метастазов на лимфоузлы.

Возможные осложнения: мастектомия (частичная или радикальная). При неэффективности лечения на поздних стадиях — смерть.

В России раком груди каждый год заболевает 500 тысяч женщин, а в США — около 230 тысяч. Учитывая эту статистику, неудивительно, что рак молочной железы диагностируется и у многих знаменитостей. Почти все они используют свою известность и не стесняются рассказывать свои истории, чтобы повысить осведомленность о болезни среди женщин. Взять, к примеру, заявление Анджелины Джоли, опубликованное в The New York Times. В нем она рассказала, что подверглась превентивной мастектомии после того, как узнала о наличии у нее мутации в гене BRCA1, которая во много раз увеличивает риск развития рака. Медики отметили, что с тех пор количество женщин, желающих пройти обследование на предмет этой мутации, увеличилось в несколько раз, и назвали явление «эффектом Анджелины».

Шеннен Доэрти также не молчит и призывает женщин бороться и не опускать руки. Актриса публикует трогательные фотографии, с помощью которых наглядно показывает, как она справляется с болезнью. Доэрти пережила мастектомию, но это не помогло: оказалось, что метастазы распространились и на лимфатические узлы. Сейчас актриса переживает второй курс лучевой терапии, но уже никогда не сможет иметь детей из-за приема сильных медикаментов.

Кайли Миноуг, Анастейша, Дженис Дикинсон, Шэннен Доэрти, Анджелина Джоли и Синтия Никсон — лишь немногие из тех звезд, кто столкнулся с раком груди.

Астма

Основные симптомы: одышка, свистящие хрипы, кашель, заложенность в грудной клетке, приступы удушья.

Прогнозы: это хроническая болезнь, но если принимать купирующие приступы препараты, то осложнений не возникнет.

Возможные осложнения: астматический статус — отек бронхиол, образующийся в результате длительного приступа. Это скопление мокроты, что ведет к удушью и гипоксии.

Для многих людей, живущих с астмой, она становится преградой к успеху. Но только не для Пинк. Видя то, как она выкладывается на выступлениях, сложно поверить, что певица сталкивается с серьезными дыхательными проблемами, начиная с 2 лет. Чтобы стать певицей, девушка научилась петь, используя при дыхании мышцы живота, а не грудной клетки.



Дэвид Бекхэм тоже страдает астмой, и долгое время ему удавалось скрывать болезнь от фанатов. Но после того как он был замечен на поле с ингалятором, футболист рассказал о своей проблеме в эфире новостной программы и вдохновил многих людей на борьбу с болезнью.





Системная красная волчанка

Основные симптомы: подъемы температуры, слабость, головные боли, боли в мышцах, быстрая утомляемость, сыпь, язвы, проблемы с сердцем, с суставами, судороги, психозы.

Прогнозы: выживаемость через 10 лет после постановки диагноза — 80%, через 20 лет — 60%.

Возможные осложнения: инсульт, атеросклероз.

Широкая общественность узнала об этом заболевании из сериала «Доктор Хауз»: во время обсуждения диагнозов в нем часто звучит версия волчанки, так как она сопровождается разнообразными и не связанными, на первый взгляд, симптомами. Например, болью в суставах, сыпью, анемией, проблемами с сердцем, почками и даже судорогами.

В 2010 году Тони Брэкстон призналась, что больна волчанкой, и не собирается отныне этого скрывать. Два года спустя певица была госпитализирована с осложнениями, связанными с болезнью: образованием тромбов и ишемической болезнью сердца.

Еще одна звезда, Селена Гомес, в 2015 году дала интервью журналу Billboard, в котором рассказала, что отменила тур в 2013 из-за того, что у нее диагностировали болезнь. После этого она сделала перерыв в карьере и прошла курс лечения.

Болезнь Хашимото

Основные симптомы: раздражительностью, слабостью, сердцебиением, нарушениями зрения, потеря веса, тахикардия, сухость и зуд кожи, заторможенность, чувство постоянной зябкости, брадикардия, склонности к депрессии, снижение памяти.

Прогнозы: успешно лечится.

Возможные осложнения: снижение иммунитета, гормональный сбой, сбой в работе щитовидки, в результате чего больной может впасть в кому и умереть.

Недавно Джиджи Хадид призналась, что страдает болезнью Хашимото. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм вырабатывает антитела, которые повреждают клетки собственной щитовидной железы. Модель призналась, что прошло уже два года с тех пор, как ей поставили диагноз, и теперь она постоянно вынуждена принимать лекарства для поддержания гормонального баланса и регуляции обмена веществ. Все заметили, как сильно похудела девушка перед последним показом Victoria's Secret: как оказалось, дело не в суровых диетах, а в болезни, одним из симптомов которого являются скачки веса. Другие симптомы включают в себя сонливость, усталость, отеки и выпадение волос.

Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кетролл также столкнулась с этой проблемой. Когда она обратилась к врачу с общей усталостью и депрессией, у нее диагностировали болезнь Хашимото. Это очень удивило знаменитость, ведь она даже не подозревала, что с ее щитовидной железой что-то не так.