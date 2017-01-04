Иногда для того, чтобы добиться популярности, требуются не только талант, везение и финансовая составляющая. В этом списке, как правило, есть место и улучшению внешности, и изменению имен и фамилий. Звучные псевдонимы, которые лучше ложатся на слух и привлекают к себе больше внимания, порой не имеют ничего общего с реальными данными знаменитостей.

1 2 3 ... 40 Кого из этих певиц, взлетевших на вершину славы в 90-х, на самом деле зовут Алла Агеева?

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