Имя любимое твое: как на самом деле зовут российских звезд
Иногда для того, чтобы добиться популярности, требуются не только талант, везение и финансовая составляющая. В этом списке, как правило, есть место и улучшению внешности, и изменению имен и фамилий. Звучные псевдонимы, которые лучше ложатся на слух и привлекают к себе больше внимания, порой не имеют ничего общего с реальными данными знаменитостей. Проверьте, насколько хорошо вы владеете информацией о звездах, ответив на вопросы нашей викторины.
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Павел Воля-это Павел Воля! Денис добровольский - Пензенский псевдоним для радио. Остальные -не новость. Андреева только)