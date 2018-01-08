- Принц ГарриВиндзор или нет? Этот вопрос не дает покоя любопытствующим на протяжении вот уже тридцати трех лет. Именно столько исполнилось в сентябре принцу Гарри. Как вы, наверное, уже не раз слышали, многие подозревают Диану Спенсер в том, что она родила вовсе не от своего законного супруга Чарльза, а от бывшего военного и инструктора по верховой езде Джеймса Хьюитта
Помните, как героини картин «Сирота казанская» и «Мамма Mia!» искали своих отцов, а потом пытались из претендентов выбрать «того самого»? Тот факт, что киногерой не знает, кто его папа, кажется зрителям очень даже забавным. А как обстоит дело в реальности?
Изучив истории персонажей из нашей подборки, мы пришли к выводу, что жизнь порой действительно подражает искусству.
Некоторые из героев и правда похожи сразу на нескольких мужчин и даже умудряются подшучивать над этим.
Казалось бы, генетические тесты давно уже не в новинку: сдал анализ, и результат готов чуть ли не в тот же день. Тем не менее многие категорически отказываются прибегать к современным технологиям. Желают сохранить интригу или не хотят разочаровываться?.. Впрочем, не нам судить. Мы лишь собрали для вас истории звездных отпрысков, вопрос с отцовством которых решен еще не до конца.
анализы ж можно делать.. по фото не определяют отцовство.. этот идиотизм уже надоел
Я думаю, что актёр Александр Михайлов не является биологическим отцом сына Константина, уж очень он похож на Янковского :)))
Ну у принца гарри линия роста волос и лоб один в один отца-принца.
Вот Вуди Аллен точно вряд ли отец своего сына. :)
Гарри очень похож на Чарльза, а на того другого вообще нет!
а кто-нибудь знает, кем всё-таки приходится Яна Чурикова актрисе Инне Чуриковой? ну не верю, что они не родственники как говорят.
Да Гарри-то сильно на Чарльза похож) тут сомнений нет)
Хлоя так похожа на всех своих папаш)
а кто-нибудь знает, кем всё-таки приходится Яна Чурикова актрисе Инне Чуриковой? ну не верю, что они не родственники как говорят.