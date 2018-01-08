Глядя на некоторых звездных детей, диву даешься, насколько они не похожи внешне на своих пап. У журналистов и поклонников в таких случаях обязательно в голове возникает подозрение: а отец ли тот, кто является им по документам? Woman.ru собрал для ваc самые интересные «генетические» слухи. Изучайте и делайте свои выводы!

1 2 3 ... 29 Принц Гарри Виндзор или нет? Этот вопрос не дает покоя любопытствующим на протяжении вот уже тридцати трех лет. Именно столько исполнилось в сентябре принцу Гарри. Как вы, наверное, уже не раз слышали, многие подозревают Диану Спенсер в том, что она родила вовсе не от своего законного супруга Чарльза, а от бывшего военного и инструктора по верховой езде Джеймса Хьюитта



Помните, как героини картин «Сирота казанская» и «Мамма Mia!» искали своих отцов, а потом пытались из претендентов выбрать «того самого»? Тот факт, что киногерой не знает, кто его папа, кажется зрителям очень даже забавным. А как обстоит дело в реальности?



Изучив истории персонажей из нашей подборки, мы пришли к выводу, что жизнь порой действительно подражает искусству.

Попробуй угадай, кто твой родитель: прославленный певец и икона сразу для нескольких поколений или же всемирно известный режиссер? Попробуй угадай, кто твой родитель: прославленный певец и икона сразу для нескольких поколений или же всемирно известный режиссер?

Некоторые из героев и правда похожи сразу на нескольких мужчин и даже умудряются подшучивать над этим.



Казалось бы, генетические тесты давно уже не в новинку: сдал анализ, и результат готов чуть ли не в тот же день. Тем не менее многие категорически отказываются прибегать к современным технологиям. Желают сохранить интригу или не хотят разочаровываться?.. Впрочем, не нам судить. Мы лишь собрали для вас истории звездных отпрысков, вопрос с отцовством которых решен еще не до конца.