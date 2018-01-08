С тех пор, как стало известно о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, поклонники британской королевской семьи не перестают сравнивать американскую актрису с герцогиней Кембриджской. С появлением на горизонте Меган публика убедилась в том, что на ее фоне Кейт — сущий ангел. В честь дня рождения супруги принца Уильяма, мы решили разобраться, чем же она лучше своей новоиспеченной конкурентки за любовь публики.





1 2 3 ... 25 9 января Кейт Миддлтон исполняется 36 лет

Последние несколько месяцев пользователи Сети активно сравнивают герцогиню Кембриджскую и невесту принца Гарри. Пока одни восхваляют по-детски непосредственную и амбициозную Меган за ее желание сразу приступить к королевским обязанностям, другие ругают ее за неумение правильно вести себя на публике и неискреннее поведение.



С появлением на горизонте мисс Маркл количество почитателей герцогини Кэтрин неожиданно увеличилось в геометрической прогрессии. Похоже, все действительно познается в сравнении: неаристократическая семья Кейт Миддлтон теперь кажется элитой, ведь Меган Маркл росла чуть ли не в трущобах.

Оказалось, что и манеры у супруги принца Уильяма не такие уж и плохие — порой, конечно, она совершает досадные ошибки, но все же Оказалось, что и манеры у супруги принца Уильяма не такие уж и плохие — порой, конечно, она совершает досадные ошибки, но все же старается реабилитироваться в глазах Елизаветы II . Меган же пока только предстоит освоить королевский этикет и привыкнуть к традициям старинной династии.

9 января герцогиня Кембриджская отмечает 36-летие. По этому поводу Woman.ru приводит семь веских причин, по которым Кейт Миддлтон всегда будет на шаг впереди Меган Маркл.

Происхождение

Английская роза Кейт Миддлтон родилась пусть и в неаристократической семье, зато очень состоятельной. Кэрол Миддлтон, мать будущей герцогини, чуть ли не с рождения готовила старшую дочь к красивой жизни. Девочка посещала лучшие школы, в которых занимались дети богатых и знаменитых. А в 2001-м она поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет, в котором по счастливому стечению обстоятельств учился один из самых завидных холостяков нулевых — принц Уильям. Что было дальше, знают почти все поклонники монаршей династии Великобритании: молодой наследник престола потерял покой, увидев на благотворительном показе эффектную шатенку по имени Кэтрин.

Кэрол Миддлтон всегда делала все, чтобы Кейт вращалась в высших кругах

Меган Маркл же жила совершенно в другой обстановке. Будущая актриса провела детство в не самом благополучном районе Лос-Анджелеса. Воспитанием Меган в основном занималась ее мать, психотерапевт и инструктор по йоге Дория Редлан. Отец ушел из семьи, когда будущей голливудской звезде было всего лишь шесть лет, и с тех самых пор они мало общаются.



Впрочем, родственники актрисы утверждают, что уже во взрослом возрасте она сама захотела обрубить семейные узы, когда узнала, что у ее папы серьезные финансовые проблемы. «Меган резко изменила свое отношение ко мне и нашему отцу после того, как он объявил себя банкротом. Она и палец о палец не ударила, чтобы помочь нашей семье, оставшейся практически без средств к существованию. Меган никчемна», — говорила журналистам Саманта Грант, сводная сестра актрисы.



Судя по всему, родные Меган не особенно ее жалуют. Дальние родственники знаменитости обижены на нее за то, что она игнорирует их с тех самых пор, как начала сниматься в кино. Сейчас же актриса и вовсе не желает знать некогда близких людей.

Карьера

После того, как Кейт Миддлтон закрутила роман с принцем Уильямом, ее близкому окружению стало ясно, что на обычной работе с 9 до 6 ей вряд ли когда-нибудь придется работать. Девушка получила блестящее высшее образование в сфере истории искусств. Однако по специальности ей никогда не приходилось трудиться... На протяжении нескольких месяцев избранница принца Уильяма подрабатывала байером, но эта деятельность ей быстро наскучила. Тогда Кэтрин решила помочь развивать родителям их бизнес — на благо семьи она тоже старалась недолго.

Все это время Кейт морально готовила себя к замужеству — посещала светские рауты и благотворительные мероприятия. В общем, она мысленно примеряла на себя если не корону, то уж точно тиару. Все это время Кейт морально готовила себя к замужеству — посещала светские рауты и благотворительные мероприятия. В общем, она мысленно примеряла на себя если не корону, то уж точно тиару.

Параллельно с этим Миддлтон занималась фотографией. Еще до замужества Кэтрин прошла обучающий курс — она прекрасно обращается с профессиональной техникой. Результаты ее работы можем оценить и мы: Кейт сделала несколько портретов своих детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты.



Помимо этого, герцогиня регулярно появляется на важных приемах во дворце Елизаветы II, а также наносит визиты в детские больницы и школы.



Меган пришлось пробиваться к звездам сквозь тернии. В юности брюнетка занималась каллиграфией — она зарабатывала на жизнь тем, что подписывала открытки на заказ. Параллельно с этим она снималась в массовке и мечтала заполучить достойный контракт — однако раз за разом ей отказывали. Прорыв в карьере Маркл произошел только в 2011 году, когда ей предложили роль в сериале «Форс-мажоры».

Прошлые отношения

До романа с принцем Уильямом у Кейт Миддлтон не было серьезных отношений. Конечно, у девушки имелись ухажеры, но по свиданиям она особенно не бегала. Даже во время недолгой размолвки с бойфрендом в 2007 году, во все тяжкие она не бросалась. Кэтрин продолжала терпеливо ждать того момента, когда же ее парень наконец одумается и вернется.



В отличие от герцогини Кембриджской, американская актриса — более любвеобильная девушка. Меган Маркл встречалась с профессиональным гольфистом Рори Макилроем, красавцем шеф-поваром Кори Витиелло.

В 2011 году актриса вышла замуж за режиссера Тревора Энджелсона — как ей в то время казалось, по большой любви. Однако в 2013-м Меган подала на развод, указав в качестве причины пресловутые непримиримые разногласия. В 2011 году актриса вышла замуж за режиссера Тревора Энджелсона — как ей в то время казалось, по большой любви. Однако в 2013-м Меган подала на развод, указав в качестве причины пресловутые непримиримые разногласия.

Впрочем, заклятая подруга мисс Маркл Нинаки Придди считает, что разлад в семье произошел из-за измен знаменитости.



К слову, история с разводом не лучшим образом сказалась на репутации звезды «Форс-мажоров». Многие поклонники эффектной брюнетки боялись, что темное прошлое в дальнейшем помешает ей построить счастливую семейную жизнь с принцем Гарри.

Окружение

Кейт Миддлтон с юности общалась преимущественно с представителями высших кругов. Безусловно, ей приходилось контактировать и с селебрити, но близкой дружбы с ними она никогда не водила, что не может не радовать консервативную семью ее супруга.

Сейчас герцогиня Кембриджская контактирует в основном с аристократами, политиками и членами других королевских династий. За годы совместной жизни с принцем Уильямом она от и до изучила протокол, и свыклась со строгими ограничениями.

Во время общения с важными персонами Кейт Миддлтон чувствует себя как рыба в воде

Меган же, будучи голливудской звездой, до знакомства с принцем Гарри не пропускала ни одной вечеринки. Мисс Маркл очень дружна с теннисисткой Сереной Уильямс, актрисой Приянкой Чопрой и звездой реалити Милли Макинтош. Интересно, как отреагировала королева Елизавета II, когда узнала, кто вхож в круг общения ее будущей невестки? Злопыхатели вообще поговаривают, что согласие на брак Меган и Гарри монархиня дала лишь потому, что устала бороться с юным поколением своей семьи.

Стиль одежды

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон не сразу стала иконой стиля, она всегда одевалась элегантно и со вкусом. У герцогини Кембриджской, как и у любой другой знаменитой женщины, случаются модные проколы. Правда, в последние годы это происходит гораздо реже.

С возрастом Кэтрин научилась понимать, какие фасоны подходят ей больше всего — теперь практически каждый ее образ приводит в восторг фэшн-экспертов. С возрастом Кэтрин научилась понимать, какие фасоны подходят ей больше всего — теперь практически каждый ее образ приводит в восторг фэшн-экспертов.

Будущая жена принца Гарри — большая модница. До недавнего времени на светских мероприятиях ее можно было увидеть в экстремальных мини или в платьях с очень глубоким декольте. В обычной жизни Меган Маркл предпочитает одеваться максимально просто и невзрачно — основу ее гардероба составляют банальные леггинсы, худи, парки и удобные кроссовки.

Активная жизнь в Сети

Не секрет, что Кейт Миддлтон не пользуется социальными сетями, и на это у нее немало причин. Во-первых, королева Елизавета II не одобряет наличие личных аккаунтов на популярных сайтах у своей родни. Во-вторых, Кэтрин не раз признавалась, что она закрытый человек и не хочет подпускать к себе малознакомых людей.

Меган Маркл по-прежнему не отказывается от использования соцсетей

А вот у Меган Маркл до сих пор есть страницы во многих соцсетях. Более того, до апреля 2017-го актриса очень активно вела Инстаграм и отчитывалась там чуть ли не о каждом своем шаге. При желании «компромат» на харизматичную американку будет совсем несложно найти в Сети.

Где ваши манеры?

Не секрет, что перед свадьбой с принцем Уильямом с Кейт Миддлтон занимались лучшие во всем Соединенном Королевстве эксперты в области этикета. Более того, Кэтрин прошла так называемую школу принцесс — ее «перевоспитанием» занимались помощники самой королевы. Герцогиня Кембриджская освоила правила поведения за столом, узнала, как нужно приветствовать монархов и важных персон, как выходить из машины, чтобы не продемонстрировать ничего лишнего.

Кейт Миддлтон изучила королевский этикет от и до

По словам королевских инсайдеров, Меган Маркл не планирует проходить такое обучение. Якобы актриса считает, что умеет вести себя в обществе и переподготовку проходить не собирается. Как говорится, поживем — увидим. Возможно, под влиянием бабушки жениха она все-таки передумает.



Кроме того, Меган не скрывает, что у нее немало вредных привычек. Так, например, еще год назад звезда Голливуда честно признавалась в своем лайфстайл-блоге в том, что она грызет ногти и частенько сквернословит.



А кто на ваш взгляд интереснее, Кейт Миддлтон или Меган Маркл?