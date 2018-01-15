Бритни Спирс и Кристина Агилера всегда были классическими «заклятыми подругами». Начав карьеры одновременно, они всю жизнь соревновались, давая таблоидам фактуру для материалов, а поклонникам — нескончаемые поводы померять общим аршином успехи обеих артисток. Что же, сравним их и мы.

1 2 3 ... 46 Кристина Агилера и Бритни Спирс познакомились в начале 1990-х в детском музыкальном «Клубе Микки Мауса», открытом корпорацией Disney. Первыми его резидентами стали талантливые малыши, многие из которых после выросли в настоящих суперзвезд. В числе начинающих артистов были и наши героини

Две главные блондинки западного шоу-бизнеса, пик славы которых пришелся на нулевые, голосистые красотки, всегда работавшие бок о бок и постоянно конкурировавшие… Каждая пыталась доказать поклонникам, что именно она достойна звания лучшей. Долгое время шли они, что называется, ноздря в ноздрю, но периодически одна вырывалась вперед, оставляя соперницу далеко позади.

А бывало так, что обе синхронно пропадали с радаров, чтобы спустя некоторое время обрушить на меломанов планеты очередной суперхит и вступить в очередной виток негласной борьбы друг с другом. А бывало так, что обе синхронно пропадали с радаров, чтобы спустя некоторое время обрушить на меломанов планеты очередной суперхит и вступить в очередной виток негласной борьбы друг с другом.

Бритни и Кристина. Такие разные, но во многом невероятно близкие и похожие. От постоянных сравнений двум певицам никуда не деться — уж слишком многое их связывает. Так что, надеемся, артистки простят нас за желание в очередной раз пройтись по всем пунктам в программе их вечного противостояния.



Вот только мы не будем снова вспоминать, как поп-дивы в детстве дружили в «Клубе Микки Мауса», а после делили красавчика Джастина Тимберлейка. Лучше поговорим о том, как они менялись на протяжении последних 20 лет. Сопоставим светские фото разных годов, кадры из клипов, обложки и фотосессии, снимки папарацци… И никаких выводов делать не будем — охотно предоставим это право вам.