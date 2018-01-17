- Не слишком внимательные поклонники Дженнифер Лоуренс наверняка смогли бы на этом коллаже перепутать ее с египетской актрисой Зубайдой Тервот, которая в 1964 году снялась в драме «Мужчина в нашем доме». Согласитесь, знаменитостей объединяет не только профессия (заметим, в фильмографии Тервот, увы, всего пять лент), но и особенности внешности: пухлые губы, похожая форма носа и разрез глаз
Считается, что внешность каждого человека по-своему уникальна. Однако эксперты в области генетики не совсем согласны с этим утверждением — ученые уже давно говорят о том, что у всех людей в мире есть удивительно похожие на них «двойники». Причем, по мнению исследователей, количество «клонов» может достигать аж шести.
Верится в это с трудом, но некоторым уже посчастливилось, пусть и заочно, познакомиться со своими «копиями». Так, например, многие мировые СМИ обсуждали поразительное сходство россиянина Романа Бурцева со звездой фильма «Выживший» Леонардо Ди Каприо. Благодаря практически идентичным чертам лица «плюс-сайз-двойник» оскароносного актера проснулся знаменитым после того, как на него обратили внимание журналисты и многочисленные фанатки Ди Каприо.
А не так давно в Сети был обнаружен «клон» другой известной личности: зоркие интернет-пользователи разглядели знакомые черты у вице-президента и министра иностранных дел Республики Гайана Карла Гринижа. Многим показалось, что политик похож на российского телеведущего Леонида Якубовича. К слову, звезда шоу «Поле чудес» уже видел своего темнокожего «близнеца» и с юмором отреагировал на эту ситуацию.
Однако «копии» нынешних селебов можно найти не только среди современников, но и среди людей, живших в прошлых веках! Сомневаетесь, что это возможно? Заходите в нашу фотогалерею, чтобы убедиться в обратном.
С 1 по 5 стр похожи, а дальше единицы, напр, немного марк цукерберг, дикаприо, блум, лабаф чуточку.
Обалдеть, как похожи! Особенно глаза у некоторых и взгляд! Блум, Макконахи, Кейдж, тот, кто на Троцкого (не знаю актера), Мэггии (не запоминаю ее фамилию)- фантастика! Может и правда, живут вечно? Ну или переселение душ. Просто не может быть подобного сходства
Откройте любой караван историй - там у рождественской такого добра на каждого полно
Цукерберг и Филип 4 - блеск. А я то думала, в кого этот ***?
Ну вампиры значит или магия вуду.
Генетика - страшная сила..
Гены
Обалдеть, как похожи! Особенно глаза у некоторых и взгляд! Блум, Макконахи, Кейдж, тот, кто на Троцкого (не знаю актера), Мэггии (не запоминаю ее фамилию)- фантастика! Может и правда, живут вечно? Ну или переселение душ. Просто не может быть подобного сходства