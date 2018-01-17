Наверняка практически каждому человеку хотя бы раз в жизни говорили о том, что он похож на известную персону. Самих же селебов регулярно сравнивают как друг с другом, так и с не менее популярными людьми, но... жившими в другие эпохи. Woman.ru представляет вашему вниманию подборку исторических «двойников» артистов.

1 2 3 ... 21 Не слишком внимательные поклонники Дженнифер Лоуренс наверняка смогли бы на этом коллаже перепутать ее с египетской актрисой Зубайдой Тервот, которая в 1964 году снялась в драме «Мужчина в нашем доме». Согласитесь, знаменитостей объединяет не только профессия (заметим, в фильмографии Тервот, увы, всего пять лент), но и особенности внешности: пухлые губы, похожая форма носа и разрез глаз

Считается, что внешность каждого человека по-своему уникальна. Однако эксперты в области генетики не совсем согласны с этим утверждением — ученые уже давно говорят о том, что у всех людей в мире есть удивительно похожие на них «двойники». Причем, по мнению исследователей, количество «клонов» может достигать аж шести.

Верится в это с трудом, но некоторым уже посчастливилось, пусть и заочно, познакомиться со своими «копиями». Так, например, многие мировые СМИ обсуждали поразительное сходство россиянина Романа Бурцева со звездой фильма «Выживший» Леонардо Ди Каприо. Благодаря практически идентичным чертам лица «плюс-сайз-двойник» оскароносного актера проснулся знаменитым после того, как на него обратили внимание журналисты и многочисленные фанатки Ди Каприо.

А не так давно в Сети был обнаружен «клон» другой известной личности: зоркие интернет-пользователи разглядели знакомые черты у вице-президента и министра иностранных дел Республики Гайана Карла Гринижа. Многим показалось, что политик похож на российского телеведущего Леонида Якубовича. К слову, звезда шоу «Поле чудес» уже видел своего темнокожего «близнеца» и с юмором отреагировал на эту ситуацию.

Однако «копии» нынешних селебов можно найти не только среди современников, но и среди людей, живших в прошлых веках! Сомневаетесь, что это возможно? Заходите в нашу фотогалерею, чтобы убедиться в обратном.