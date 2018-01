Хорошо ли вы знаете Селену Гомес? Если вам кажется, что да, скорее всего, вы ошибаетесь. У «белой и пушистой» с виду актрисы немало скелетов в шкафу. О них и поговорим в этом материале.

В отличие от своей коллеги, «плохой девчонки» Майли Сайрус, Селена Гомес всегда была образцово-показательным лицом канала Disney. Брюнетку с лицом ангела смело можно ставить в пример детям: она никогда не позволяет себе лишнего на красных дорожках, выглядит и ведет себя максимально сдержанно.

Умница, красавица, трудяга — словом, просто эталон поведения для каждой современной девушки! Но так ли все радужно на самом деле?

Никогда не стоит забывать, что в наше время слишком многие живут под девизом «казаться, а не быть». И звезды — в первую очередь. Копнув чуть глубже, почитав рассказы инсайдеров о Селене, сопоставив факты из ее биографии и повнимательнее изучив некоторые ее интервью, можно сделать вывод, что эта девушка не так проста, как кажется.



У мисс Гомес такое количество скелетов в шкафу, что хватит на добрую половину Голливуда. Скрывать их становится все сложнее, и правда постепенно выходит наружу. Сегодня мы готовы поведать вам об этой темной и весьма норовистой лошадке и познакомить с неизвестными сторонами ее личности.

Трудное детство



От происхождения и воспитания человека зависит очень многое, если не все. С тем, что львиная доля наших проблем и комплексов родом из детства, вряд ли кто станет спорить. Вот и рассказ об истинной сущности Селены Гомес мы начнем с истоков: вспомним, с чего у знаменитой артистки все начиналось.





А начало было совсем не радужным: мама, родив Селену в 16 лет, была вынуждена жить с ней в откровенно чудовищных условиях, работая аж на трех работах, чтобы прокормить малышку и себя. Будущая суперзвезда росла в техасской глуши в нищете, с детства видя, как решались проблемы на улице, на что шли люди, чтобы выживать.





Именно тогда вместе со стремлением к успеху у маленькой Гомес выработалась и железная хватка, а с ней и четкое намерение добиваться поставленных целей любой ценой. С младых ногтей она не чуралась идти по головам и мастерски использовала едва ли не каждого человека на своем пути как средство достижения поставленных целей. И особенно это касалось мужчин...

Корыстные чувства

Первый серьезный роман у Селены Гомес случился с Джастином Бибером — и неслучайно именно с ним. Со стороны, конечно, казалось, что у молодых артистов большие и светлые чувства. Они публично объяснялись друг другу в любви, и в искренности этих признаний никто даже не думал сомневаться. А зря.





Когда Гомес познакомилась с Бибером, о юном поп-короле уже говорил весь мир. Немного времени потребовалось Селене, тогда только-только набравшей популярность благодаря главной роли в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс», чтобы понять: этот парень поможет ей стремительно взлететь по карьерной лестнице.

Расчет оказался верным: благодаря сладкоголосому красавчику, теперь повсюду следовавшему за ней, Гомес стала известной на весь мир. И пусть кто-то говорил о ней лишь как о «девушке Бибера», она сама прекрасно знала, что этот ярлык — ненадолго.

Селена открыто использовала Джастина, чтобы освоиться в западном шоу-бизнесе. Упоминала его имя в ходе пиар-кампаний своих новых песен (к примеру, Everybody Knows и Love Will Remember), регулярно публиковала с ним снимки в Инстаграме (зная, что именно они соберут рекордное количество лайков), исправно выходила с ним в свет и частенько рассказывала об отношениях в своих интервью (хотя при этом, как ни парадоксально, старательно делала вид, что живет по принципу «счастье любит тишину»).





Порой в разговорах с журналистами брюнетка позволяла себе настолько неосторожные высказывания о бойфренде, что становилось аж не по себе: ну разве может юная романтичная особа, да к тому же такая умница, такое говорить о предмете своих чувств?

Что же, к счастью, сам Бибер отлично понимал, что роман с ним темноволосой артистке просто выгоден. Да и она сама особо это никогда не скрывала, однако на публике продолжала играть в любовь.

Когда пара уже распалась, истинное отношение Селены к Джастину стало еще очевиднее. Так, в 2013 году на вечернем шоу Дэвида Леттермана артистка, посмеиваясь, заявила: «Мы больше не вместе, и мне так хорошо! В последний раз, когда мы общались, я заставила его рыдать».



Прошло несколько лет после разрыва, но певица не перестала упоминать «экса» при любом удобном случае. Почему? Ответ лежит на поверхности: в 2015 году готовился выход второй пластинки исполнительницы, Revival, и она знала, что таким образом привлечет к своему творчеству больше внимания.

Шантаж в лучших традициях Голливуда





Использование имени бывшего в целях самопиара — меньшее из всех зол. Увы, Селена была способна на большее, что она и продемонстрировала всему миру, но в первую очередь наивному Джастину. Девушка оказалась талантливым манипулятором и шантажистом, способным в одночасье загубить даже суперуспешную карьеру бывшего парня.





Так, в 2016 году она развернула целую кампанию против Джастина, ясно дав понять, что легко может раздавить его как артиста и всенародного любимчика. Дело в том, что, по слухам, на руках у Гомес была целая коллекция компрометирующих фото и видео, после обнародования которых Биберу было бы несдобровать.

Девушка намекала, что в ее распоряжении имеются доказательства того, что молодой поп-король баловался запрещенными препаратами, также она готова была выложить в Сеть снимки, на которых исполнитель запечатлен полностью обнаженным в самых причудливых ракурсах.

Продолжая тему интима: девушка с лицом ангела охотно щебетала в интервью, как плох Бибер в постели. Она грубо шутила про его мужское достоинство, говоря, что размеры, продемонстрированные всему миру в рекламе нижнего белья Calvin Klein, сильно преувеличены с помощью графических редакторов.





За что Селена так прикладывала Джастина? Причин много. Очевидно, ей хотелось поднять вокруг себя, как сейчас модно говорить, хайп, а еще хотелось показать всем, какой Бибер плохой, а она — хорошая (правда, вышло совсем наоборот). Ну и, конечно, не будем исключать того факта, что Гомес раздражали счастливые отношения ее бывшего с юной Софией Ричи.

Свою ревность девушка даже не пыталась скрывать: она стала негласной предводительницей всех его хейтеров и чуть ли не ежедневно строчила в Инстаграме комментарии с призывами «не выставлять личное напоказ».

Артист, морально не готовый к такой лавине негатива, даже удалился из популярной соцсети. А после расстался с Софией — будто все еще пытаясь что-то доказать Селене.



Через мужчин к звездам





Довольно о Бибере: он был не единственной жертвой Гомес на пути к мировому признанию. Помните, красавица-брюнетка крутила роман с диджеем русского происхождения Антоном Заславским, выступающим под псевдонимом Zedd? Так вот, знайте: ни о каких чувствах со стороны певицы там не шло и речи. В основе этих отношений лежал чистый расчет. Антон, будучи талантливым диджеем и музыкантом, помогал Селене в сведении новых треков и внес свой немалый вклад в ее музыкальный почерк. Когда же Гомес покорила с помощью Заславского новую творческую ступень, он оказался ей больше не нужен.





А вот с Орландо Блумом все было совершенно по-другому. Очаровавшись влиятельным актером, певица поставила себе четкую цель добиться его внимания. И тот факт, что исполнитель главной роли в «Пиратах Карибского моря» тогда состоял в отношениях с Кэти Перри, девушку совсем не волновал.

Она искала с ним встреч, подгадывая, как бы «случайно» столкнуться где-нибудь на светском мероприятии, и была только рада, если ее вместе с Орландо снимали папарацци. Блум сопротивлялся, но несколько раз давал слабину. Из-за этого у них с Перри и начались серьезные проблемы...

Забавно, но, открыто пытаясь увести чужого мужчину, Гомес даже не вспомнила о том, как сама в 2014 году разорвала отношения с сестрами Дженнер из-за того, что одна из них якобы флиртовала с Бибером — хотя Джастин тогда уже не был бойфрендом Селены. Слухи об интрижке певца с Кайли, кстати, так и не подтвердились, однако звезда канала Disney все равно удалила все совместные фото с звездами реалити-шоу из своего Инстаграма и навсегда прекратила с ними общение. Потому что в чужом глазу видела соринку, а в своем...

Тайны рехабов





...а в своем бревна не замечала. И это касается не только любовных драм, но и отношений Селены с тем же запрещенными препаратами. Она так рьяно пыталась доказать окружающим, что Джастин употреблял, что это наталкивало на неоднозначные мысли.





В 2016 году Гомес стала постоянным клиентом рехабов. Причем рехабов не простых, а максимально закрытых и удаленных от цивилизованного общества. Звезда словно специально выбирала такие клиники, чтобы никто не смог ее вычислить. Сама она утверждала, что лечится от волчанки: мол, побочные эффекты болезни, в числе которых панические атаки и глубокая депрессия, не давали ей покоя.

Ради того, чтобы привести свое здоровье в порядок, исполнительница даже прервала концертный тур Revival, оставив без своих выступлений фанатов в разных городах и странах.

Они отнеслись к этому поступку с пониманием, ведь такое уже случалось: в 2013 году Селена также отменяла выступления в рамках тура Stars Dance из-за того, что просто хотела уделить время себе.





Узнав, что тур Revival приостановлен, поклонники искренне сочувствовали певице, поддерживали ее и желали как можно скорее восстановиться. Однако лечение затянулось, и даже у самых преданных слушателей Селены начали появляться подозрения: а от волчанки ли она лечится месяцами?

Самые страшные догадки почитателей творчества Гомес подтверждали инсайдеры. Напрямую никто ничего не утверждал, однако сразу несколько человек из окружения певицы утверждали, что ее истинную проблему одним месячным курсом вылечить невозможно.

Певица слишком надолго пропала с радаров. Когда же она вышла из рехаба, вес ее увеличился едва ли не в два раза, о чем поклонники узнали, увидев шокирующие пляжные фото. Конечно, Селена довольно быстро избавилась от лишних килограммов, но проблемы со здоровьем у нее не прекратились.



В начале 2017-го в ее жизни появился музыкант Абель Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Близкие Гомес сразу не одобрили этот роман.



Почему? Все просто: Абель не раз признавался в том, что все свои хиты писал в состоянии наркотического опьянения. Родные Селены осознавали, что с таким бойфрендом она точно не сможет держать себя в руках и снова окажется в рехабе. Гомес не слушала. В итоге ее проблемы со здоровьем лишь усугубились, и в сентябре артистка вынуждена была перенести трансплантацию почки.

Официальная версия — осложнения из-за волчанки. Кое-кому хватило духу заявить, что определенные препараты влияют первым делом именно на почки, и все не случайно.

Через полтора месяца после того, как Селене пересадили почку ее подруги, актрисы Франсии Райсы, отношения певицы с The Weeknd стремительно закончились. Весь мир вздохнул с облегчением.





И все-таки главной причиной окончания романа называют внезапно вспыхнувшие с новой силой чувства Гомес к Биберу: всего через несколько дней после разрыва с Тесфайе девушка разъезжала на велосипедах по Лос-Анджелесу в компании нового-старого бойфренда. Абелю, кстати, она не посчитала нужным сказать, что уходит к Джастину. Музыкант узнал о воссоединении Селены с ее бывшим уже постфактум.

Менее личное, не менее двуличное





Сложный характер Селены проявлялся не только в отношениях с парнями. У нас в запасе есть еще несколько историй, достойных стать финальными штрихами к портрету прекрасной темноволосой девушки.





Так, в то время как все западные поп-диву как огня боятся фонограммы и попросту отказываются давать концерты, если нет возможности настроить живой звук, Селена не прочь выступить под плюс. Делает артистка это так профессионально, что уличить ее крайне непросто, но пару раз фанатам это все же удавалось.



Например, в 2013 году, исполняя хит Slow Down на одном из своих концертов, она споткнулась на сцене и упала, однако этот казус совсем не сказался на вокале: песня шла своим ходом, а артистка делала вид, что продолжает петь, даже потеряв равновесие.

Особо внимательные зрители увидели, что губы исполнительницы предательски дрогнули, а значит, фонограмма точно была, но Селена, попавшись с поличным, сделала все для того, чтобы выйти сухой из воды.

Не раз Гомес оказывалась замешанной и в религиозных скандалах. В том же 2013 году она выпустила трек Come & Get It, и в рамках промотура решила использовать образ индианки. Выступая с новым хитом, брюнетка наряжалась в индийские национальные одежды и рисовала на лбу яркую точку бинди.





Представителей индуизма поведение исполнительницы затронуло до глубины души. «Бинди является нашей древней традицией и имеет серьезное религиозное значение! Нельзя использовать бинди просто для того, чтобы сделать сценический образ более эффектным. Это не модный аксессуар, в котором можно танцевать соблазнительные танцы», — возмущался в интервью изданию Wenn лидер всемирного общества индуизма Раджан Зид.

Мужчина справедливо потребовал от певицы извинений и посоветовал ей более серьезно изучать историю мировых религий. Однако поп-звезда никак не отреагировала на обвинения и даже не подумала попросить прощения.

Ссорилась Селена и с мусульманами. Когда в преддверии 2014-го в Сети появилось фото из мечети в Абу-Даби, на котором артистка, облаченная в абайю, игриво поднимает ее подол, демонстрируя обнаженную лодыжку, поднялся большой скандал. Гомес обвиняли в неуважении к арабским традициям, но она сама не считала себя виновной и прощения просить не стала, ограничившись лишь удалением того самого кадра из Инстаграма.

Подобных историй еще немало. Их рассказывают приближенные источники, коллеги, некогда близкие друзья, бывшие поклонники и случайные свидетели. О том, что Селена — настоящий демон в обличии ангела, говорят все, кто имел с ней дело.

И если раньше мы относились к подобным утверждениям скептически, не веря, что эта очаровательная красавица может творить подобные вещи, то теперь понимаем, что таких слухов на пустом месте, как и дыма без огня, не бывает. И остается лишь посочувствовать воссоединившемуся с ней Джастину Биберу...