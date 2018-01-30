- Валерия Голубцова — супруга Георгия МаленковаИмя Валерии Голубцовой неразрывно связано с Московским энергетическим институтом — 11 лет она стояла там «у руля» и сделала для учебного заведения очень многое. Однако Валерия Алексеевна оставила свой след в истории еще и как первая леди СССР, ведь ее супруг Георгий Маленков два года руководил страной
Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.
В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. В этом цикле материалов мы хотим вспомнить жен всех руководителей СССР — начиная от супруги Владимира Ленина Надежды Крупской и заканчивая женой Михаила Горбачева Раисой.
Так Хрущева-Кухарчук была украинкой? Фото с Жаклин конечно забавное)
Товарищ Берия вышел из доверия. И товарищ Маленков надавал ему пинков..
Почитаешь, так получается, что это оказывается Кухарчук, а не Фурцева искусством и культурой занималась?! Ну что за бред! Ничего хорошего Кухарчук для страны не сделала - сидела дома ровно, ничем не занималась, не готовила, хозяйство не вела, ничего не делала, но зато пенсию получила - огого - такую, которая нашим пенсионерам и не снилась! Да, ходила на курсы английского, но ее свободное владение английским - не более чем выдумка! И что ей мешало хорошо выглядеть? Только любовь поесть побольше и лень, а не возраст и тяжелая жизнь - она что, детей сама что ли растила или у станка стояла или за пайком бегала?? И откуда вы взяли, что Маленков и Хрущев были мягкотелыми и добрыми??? Чтобы выжить в те времена и занять пост главы государства, нужно было такой изворотливо-стальной характер иметь, что только держись! Неее, статья какая-то в этот раз не очень...какая-то кривобоко-слащавая-выдуманная....
Вуман, ура! Наконец-то толковые и интересные статьи, так держать!
Спасибо за статью, очень интересно. Нина Кухарчук сделала немало для страны, ездила с мужем за рубеж и помогала налаживать связи с другими странами. Плюс мягко направляла мужа, который считался с её мнением. Ждём продолжения.
Вуман, молодцы! Спасибо, оч интересно!!
Забылт написать что сын Хрущева живет в Америке сейчас...
Жизнь Нины Петровны состоялась во всех её проявлениях: она была любима и любила, прекрасная семья, стремление развиваться. Чего не скажешь о несчастной Жаклин. Ей муж во всю изменял и не стеснялся, он вообще любил другую женщину. А эта американка с сомнительной внешностью маялась в Белом Доме, но и после смерти мужа счастья не нашла.
Жизнь Нины Петровны состоялась во всех её проявлениях: она была любима и любила, прекрасная семья, стремление развиваться. Чего не скажешь о несчастной Жаклин. Ей муж во всю изменял и не стеснялся, он вообще любил другую женщину. А эта американка с сомнительной внешностью маялась в Белом Доме, но и после смерти мужа счастья не нашла.
Вот уж точно, не родись красивой.