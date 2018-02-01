31 января Ольга Бузова снимала новый клип на песню Wi-Fi, героем которого стал «самый красивый преступник» Джереми Микс. О том, что происходило на съемочной площадке, читайте в репортаже Woman.ru.

1 2 3 ... 19 Ольга Бузова готовит премьеру нового клипа на песню Wi-Fi

В конце января Ольга Бузова вернулась из отпуска и с новыми силами взялась за работу. Так, 31 января у певицы проходили съемки клипа на песню Wi-Fi. Главной фишкой видео стал его главный герой — Джереми Микс, известный в мире как «самый красивый преступник». Woman.ru присутствовал на съемках, где не только подглядел, что же будет в клипе, но и пообщался с его действующими лицами.



«Вся наша команда очень долго и кропотливо готовилась к съемкам. Кандидаты на главную мужскую роль рассматривались разные, в том числе и российские актеры. Но когда я наткнулась на страницу Джереми в Инстаграме, то сказала команде, что буду сниматься только с ним. А как вы знаете, если Ольга Бузова что-то сказала, она это сделает. Когда я увидела Джереми, когда мы впервые встретились взглядами, то сразу все поняли. Я ни капли не сомневаюсь в том, что он — идеальный мужчина… для моего клипа. Его внешний вид, характер, чувство юмора, легкость, дружелюбие просто покоряют», — заявила певица в беседе с журналистами.



Американский красавец прилетел в Москву рано утром и перед тем, как приступить к съемкам, вместе с Бузовой посмотрел достопримечательности столицы. «Джереми был так впечатлен нашей зимой. Для нас с вами снег — это обычное дело, но не для него. А тем более сегодня за окном творится невероятное волшебство», — рассказала Ольга. Домой Микс полетит не с пустыми руками — при нас Бузова подарила манекенщику матрешку.

Присутствующие отметили, что Ольга и Джереми хорошо смотрятся вместе

Конечно, нас всех интересовало, какова цена вопроса участия «самого красивого преступника» в видео певицы, на что Ольга уклончиво ответила, что она, как девушка, ни за что не станет платить мужчине. Микс в свою очередь отметил, что безумно рад поработать с Бузовой.

«Впервые я увидел Ольгу в Инстаграме. Посмотрел одно фото, другое, третье — она мне очень понравилась. Невероятно красивая девушка. И песня прекрасная. Я понимал, что это уникальная возможность, и с нетерпением ждал начала работы», — признался манекенщик. Также Джереми рассказал, что «Впервые я увидел Ольгу в Инстаграме. Посмотрел одно фото, другое, третье — она мне очень понравилась. Невероятно красивая девушка. И песня прекрасная. Я понимал, что это уникальная возможность, и с нетерпением ждал начала работы», — признался манекенщик. Также Джереми рассказал, что возлюбленная Хлое Грин совсем не ревнует его к русской красавице, понимая, что это его работа.

К слову, о работе. Сюжет клипа, режиссером которого по традиции стал Алексей Голубев, держится в тайне, однако создатели отмечают, что ничего подобного в России еще не было. В этот день мы наблюдали съемки только одной из сцен. Бузова была одета в белое платье без рукавов с разрезом до талии российского бренда Sorry, I'm not, Микс же блистал в стильном костюме. В сцене, свидетелями которой мы стали, Ольга и Джереми обменивались пылкими взглядами, за которыми следовали страстные объятия и танцы. Судя по общему настроению, в видео Ольга предстанет в образе роковой женщины.

Джереми вел себя скромно, позволяя Ольге оставаться в центре внимания

«Песня Wi-Fi особенная — она открывает новый этап моей жизни, где я люблю себя, руковожу своей жизнью, делаю, что хочу, где я сильная, независимая. Сама по себе. Эта песня о женщинах, которые не готовы соглашаться на меньшее и ищут только самого лучшего мужчину», — поделилась с нами певица.

Актерские способности Джереми мы оценить не успели, так как в сцене, показанной нам, ему нужно было просто стоять и быть сексуальным. А, как вы знаете, с этим он справляется мастерски без каких-либо дополнительных усилий. Тем не менее хотим заметить, что как в общении с журналистами, так и непосредственно на съемочной площадке манекенщик вел себя довольно скромно, не привлекая внимания к своей персоне. А вот Ольга блистала, как звезда. Актерские способности Джереми мы оценить не успели, так как в сцене, показанной нам, ему нужно было просто стоять и быть сексуальным. А, как вы знаете, с этим он справляется мастерски без каких-либо дополнительных усилий. Тем не менее хотим заметить, что как в общении с журналистами, так и непосредственно на съемочной площадке манекенщик вел себя довольно скромно, не привлекая внимания к своей персоне. А вот Ольга блистала, как звезда.

«Я хочу завоевать Россию, чтобы больше ни у кого не было вопросов. До сих пор еще есть те, кто чего-то не понимает. Я же хочу расставить точки над i и показать всем, кто здесь главный. Я мечтаю покорить всех, а потом пойду дальше. Мне всегда мало — я очень жадная до эмоций, постоянно стремлюсь к новым горизонтам. Ракета запущена. Я отдохнула, набралась сил и готова рвать», — разоткровенничалась Бузова.



Ольга отметила, что сегодня на первом месте для нее стоит профессия, поэтому 14 февраля, 8 марта и прочие праздники она проведет, работая. К слову, именно в День всех влюбленных Бузова сделает подарок своим поклонникам и выпустит клип Wi-Fi. Ждать осталось недолго, а пока предлагаем вам посмотреть фото и видео со съемочной площадки и предположить, что же нас ждет в новом ролике Ольги.