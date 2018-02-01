Некоторые фолловеры 27-летней Яны Кошкиной в Инстаграме уверены, что ей, как ведущей Первого канала, не подобает вызывающе одеваться. Знаменитость же не обращает внимания на нападки со стороны злопыхателей и все чаще публикует в соцсети сексуальные снимки.

1 2 3 ... 15 Яна Кошкина опубликовала в Инстаграме очередной волнующий кадр

Актриса и модель Яна Кошкина не так давно стала ведущей Первого канала. Однако пользователи Сети в основном обсуждают не работу девушки или ее умение держаться в кадре, а внешность и провокационные наряды. Кошкина же лишь подогревает интерес общественности к своей персоне, регулярно выкладывая в Инстаграм волнующие снимки.



На днях Яна опубликовала в соцсети очередной сексуальный кадр. На фото девушка позирует в платье с эффектным декольте. Подписчики выбор наряда телеведущей не оценили, и вновь ополчились на нее за излишнюю откровенность.

«Примитивно», «Это ужасно», «Куда катится мир», «Ужас. Еле прикрытые...» — прокомментировали снимок фолловеры. «Примитивно», «Это ужасно», «Куда катится мир», «Ужас. Еле прикрытые...» — прокомментировали снимок фолловеры.

Некоторые интернет-пользователи, наоборот, пришли в восторг от образа телеведущей. Фанаты осыпали Кошкину комплиментами и попросили почаще делиться подобными фото.