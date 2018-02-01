Актриса и модель Яна Кошкина не так давно стала ведущей Первого канала. Однако пользователи Сети в основном обсуждают не работу девушки или ее умение держаться в кадре, а внешность и провокационные наряды. Кошкина же лишь подогревает интерес общественности к своей персоне, регулярно выкладывая в Инстаграм волнующие снимки.
На днях Яна опубликовала в соцсети очередной сексуальный кадр. На фото девушка позирует в платье с эффектным декольте. Подписчики выбор наряда телеведущей не оценили, и вновь ополчились на нее за излишнюю откровенность.
Некоторые интернет-пользователи, наоборот, пришли в восторг от образа телеведущей. Фанаты осыпали Кошкину комплиментами и попросили почаще делиться подобными фото.