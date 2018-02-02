Совсем недавно 48-летний Дмитрий и 54-летняя Елена Маликовы стали родителями: суррогатная мать родила паре сына. Некоторое время знаменитости отказывались от комментариев, но на днях молодая мама дала интервью, в котором раскрыла подробности появления на свет нового члена семьи.

1 2 3 ... 14 Недавно Дмитрий и Елена Маликовы стали родителями

За несколько дней до своего 48-летия Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Артист давно хотел сына, и, наконец, его мечта сбылась: суррогатная мать родила певцу наследника. Исполнитель признался, что невероятно рад прибавлению в семье и находится на седьмом небе от счастья.



На днях Елена Маликова раскрыла подробности появления на свет третьего ребенка (биологическая мама малыша воспитывает 17-летнюю Стешу, а также у нее есть 32-летняя дочь Ольга от первого брака). В интервью порталу Wday.ru супруга известного исполнителя поведала, что семья не собиралась рассказывать журналистам о рождении сына, но кто-то из роддома слил информацию телевизионщикам. «На следующий день нам позвонили с просьбой об участии в передаче. Мы отказались, но информации уже дали огласку. Поэтому Диме пришлось рассказать о рождении малыша в Инстаграме, а так мы бы это хранили в тайне», — поделилась Елена.



По словам жены певца, в роддоме они хотели остаться инкогнито, потому что не желали, чтобы кто-то узнал о предстоящем рождении ребенка. Тем не менее кто-то из медперсонала все равно их рассекретил.

«Мы не хотим огласки: это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. И праздно о нем говорить поэтому нет никакого желания», — подчеркнула жена певца. «Мы не хотим огласки: это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. И праздно о нем говорить поэтому нет никакого желания», — подчеркнула жена певца.

«Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине, пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно. Но Дима очень долго, многие годы хотел мальчика – и вот Бог услышал его молитвы», — поведала Елена.



Молодая мама также поделилась, что имя новорожденному они пока не придумали и выбирать, скорее всего, будут еще долго. Маликова считает хорошим знаком, что и малыш, и его папа с сестренкой появились на свет под знаком Водолея.