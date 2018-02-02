За несколько дней до своего 48-летия Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Артист давно хотел сына, и, наконец, его мечта сбылась: суррогатная мать родила певцу наследника. Исполнитель признался, что невероятно рад прибавлению в семье и находится на седьмом небе от счастья.
На днях Елена Маликова раскрыла подробности появления на свет третьего ребенка (биологическая мама малыша воспитывает 17-летнюю Стешу, а также у нее есть 32-летняя дочь Ольга от первого брака). В интервью порталу Wday.ru супруга известного исполнителя поведала, что семья не собиралась рассказывать журналистам о рождении сына, но кто-то из роддома слил информацию телевизионщикам. «На следующий день нам позвонили с просьбой об участии в передаче. Мы отказались, но информации уже дали огласку. Поэтому Диме пришлось рассказать о рождении малыша в Инстаграме, а так мы бы это хранили в тайне», — поделилась Елена.
По словам жены певца, в роддоме они хотели остаться инкогнито, потому что не желали, чтобы кто-то узнал о предстоящем рождении ребенка. Тем не менее кто-то из медперсонала все равно их рассекретил.
«Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине, пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно. Но Дима очень долго, многие годы хотел мальчика – и вот Бог услышал его молитвы», — поведала Елена.
Молодая мама также поделилась, что имя новорожденному они пока не придумали и выбирать, скорее всего, будут еще долго. Маликова считает хорошим знаком, что и малыш, и его папа с сестренкой появились на свет под знаком Водолея.
Н-да!
Дмитрий готов, Дмитрий не знает готов ли он, Стеша рада, приезд из роддома, Лена счастлива, они все счастливы.... ХВАТИТ!
Выражение «молодая мама» слух режет 😂
Выражение «молодая мама» слух режет 😂
Суррогат есть суррогат, и когда-то ,возможно на будущих поколениях может и "ауукнутся".Ну не верю что там все так уж изучено.
Сейчас нам будут каждый день об этом писать?? Да сколько можно!!
какая она некрасивая и старая для 54
Пол невозможно угадать при ЭКО ? Ну-ну. Ладно. Ок. Похоже, что всем, что связано с рождением этого мальчика Дима занимался сам. Женщина эта, которая жена, не особо в курсе, что там к чему. Ну и ладно. Слава богу, что он заимел наконец этого сына и, вероятно, не пойдет за вторым. Но как она будет пацаном заниматься, ведь он ей и нафиг не нужен ? ДИМА же хотел, а не она. Ясно сказано. Тухло. Парню не повезло, мама у него будет своеобразная.
похожа с Меланией трамп
похожа с Меланией трамп