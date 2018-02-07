Несколько месяцев назад Дана Борисова вернулась из Таиланда, где прошла курс лечения от наркозависимости. Теперь телеведущая очень хочет помочь многим коллегам по цеху избавиться от тяги к запрещенным веществам.
Так, в одном из ток-шоу Борисова заявила, что в такой помощи нуждается Маша Малиновская.
Мы связались с официальным представителем Бузовой с просьбой прокомментировать высказывание Даны. Однако пиар-агент отказался говорить что-либо на этот счет, посчитав, что обвинения Борисовой — это лишь попытка пиара. А что думаете вы?
Борисовой делать нечего? Скоро со всеми остальными перегавкается?
Судя потому,сколько Бузова работает да. Без допинга такой режим не выдержать.
опа!
Не удивлюсь! Думаю Борисова своих из тысячи узнает!
Борисовой делать нечего? Скоро со всеми остальными перегавкается?
Не удивлюсь! Думаю Борисова своих из тысячи узнает!
А мы не наркологи, чтобы ставить такие диагнозы.
Пьёт Бузова точно.
Во всяком случае Бузову пока ободолбанную и пьяную менты из-за руля не вытаскивали, а кто там что употребляет втайне, этого мы знать не можем.
У Борисовой такие красивые черты лица и ужасная кожа. Даже сквозь слои грима видно, что на лбу сыпь какая-то или прыщи, так неприятно все это.