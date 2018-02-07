07.02.2018
В недавнем интервью одному из телеканалов экс-телеведущая Дана Борисова допустила, что у певицы Ольги Бузовой могут быть проблемы с наркотиками. 
  • Дана Борисова
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    Дана Борисова дала новое интервью 

Несколько месяцев назад Дана Борисова вернулась из Таиланда, где прошла курс лечения от наркозависимости. Теперь телеведущая очень хочет помочь многим коллегам по цеху избавиться от тяги к запрещенным веществам.

Так, в одном из ток-шоу Борисова заявила, что в такой помощи нуждается Маша Малиновская.

Теперь же Дана обратила внимание на Ольгу Бузову. На днях в интервью телеканалу «360» Борисова предположила, что певица «может принимать синтетические наркотики». К такому выводу телеблондинка пришла, посмотрев одно из видео певицы в Инстаграме.

Мы связались с официальным представителем Бузовой с просьбой прокомментировать высказывание Даны. Однако пиар-агент отказался говорить что-либо на этот счет, посчитав, что обвинения Борисовой — это лишь попытка пиара. А что думаете вы? 

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