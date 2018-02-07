В недавнем интервью одному из телеканалов экс-телеведущая Дана Борисова допустила, что у певицы Ольги Бузовой могут быть проблемы с наркотиками.

Несколько месяцев назад Дана Борисова вернулась из Таиланда, где прошла курс лечения от наркозависимости. Теперь телеведущая очень хочет помочь многим коллегам по цеху избавиться от тяги к запрещенным веществам.



Так, в одном из ток-шоу Борисова заявила, что в такой помощи нуждается Маша Малиновская.

Теперь же Дана обратила внимание на Ольгу Бузову. На днях в интервью телеканалу Теперь же Дана обратила внимание на Ольгу Бузову. На днях в интервью телеканалу «360» Борисова предположила, что певица «может принимать синтетические наркотики». К такому выводу телеблондинка пришла, посмотрев одно из видео певицы в Инстаграме.

Мы связались с официальным представителем Бузовой с просьбой прокомментировать высказывание Даны. Однако пиар-агент отказался говорить что-либо на этот счет, посчитав, что обвинения Борисовой — это лишь попытка пиара. А что думаете вы?