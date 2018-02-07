- Ирина Муравьева, 69 летИрина Муравьева — удивительно хваткая и увлеченная женщина. Несмотря на горькие поражения, она никогда не сдавалась и напролом шла к поставленным целям, пусть порой ей это давалось очень нелегко. После окончания школы Ирина Вадимовна подала документы во все театральные училища Москвы, но с первого раза никуда не смогла поступить. Такой провал подкосил бы любого, но только не Муравьеву: через год она повторила попытку, но снова получила отказ. Но даже после этого от заветной мечты девушка не стала отказываться и пошла учиться в драматическую студию при Центральном детском театре, вопреки всеобщим прогнозам о том, что великой актрисой ей никогда не стать
Считается, что для актрисы главное — это иметь яркую и запоминающуюся внешность. Желательно еще, чтобы черты лица были правильными: пухлые чувственные губы, аккуратный и непременно чуть вздернутый нос, большие глаза и точеные скулы. Под это описание подойдет львиная доля нынешних артисток, а ведь некоторые из них даже не заканчивали театральных институтов…
Как показывает практика, эталонные данные — это вовсе не гарантия успеха. Хорошую актрису в первую очередь ценят за многогранный талант, харизму и трудолюбие. В этом плане очень сложно конкурировать со звездами советского кино, ведь картины с их участием регулярно смотрят и пересматривают представители разных поколений.
Несмотря на то, что Ирину Вадимовну и сегодня боготворят за исключительный дар, сама она скромничает и относится к себе довольно самокритично. Муравьева никогда не мнила себя писаной красавицей и на звание всесоюзного секс-символа не претендовала. А меж тем для поклонников актриса навсегда останется самой обаятельной и привлекательной.
8 февраля Ирина Муравьева отмечает 69-летие. В честь дня рождения знаменитости Woman.ru вспоминает и других артисток с неклассической красотой, на которых невозможно смотреть без восхищения и чувства глубокого уважения.
Замечательные и любимые актрисы! Замечательный материал! Спасибо, Вуман!
Ирину Вадимовну с днем рождения! Спасибо за статью о замечательных актрисах.
Первая хорошая статья в этом году. Все фото интересные, живые, просматриваешь и тепло на душе становится.
Очень интересно, что за лекарство от туберкулеза прислал Сталин Ахеджаковой.
Погуглила, мать Ахеджаковой такая красавица была. Отчим тоже был красивый мужчина. А вот кто ее отец, нигде не пишут. Она, видно, именно в отца пошла внешне. Хорошо, что в Союзе были в кино востребованы характерные актрисы, а не только красавицы на роли главных героинь, а то бы ей не светило ничего.
О какой избирательности и успехе у мужчин можно говорить у трижды разведенных??Кто мимо шел,тот и подошел.Догилева красивая.
Побольше бы таких статей о наших выдающихся и любимых актрисах и таких замечательных фото. Довольно заезженных сказок про нестареющую АБ и её вечно молодую фигуру.
Что хорошо, так это то, что все эти актрисы во-первых, разные абсолютно, во-вторых то, что похожи на обычных живых женщин. Поэтому их и интересно было смотреть, они настоящие, простые, как и мы. ( Ну, так казалось, во всяком случае)) А сейчас актрисы вынуждены играть либо проституток, либо жен криминальных олигархов, либо следователей. Других ролей для них очень мало. А это все роли скучные, монотонные и как правило третьего плана. На первом месте в кино сейчас брутальный самЭц с ружьем, такая это скучища, если честно.
Обожаю, обожаю Муравьеву!!!!!!
А фильм "москва слезам не верит" во многом благодаря Муравьевой и получился таким запоминающимся..