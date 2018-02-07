Сегодня, чтобы добиться успеха в киноиндустрии, совсем не обязательно обладать выдающимися талантами — зачастую роли достаются особам с эффектной внешностью, даже если те толком не умеют играть. В советское время решающим фактором было неуловимое обаяние и способность перевоплощаться в самых разных персонажей так, чтобы можно было воскликнуть: «Верю!». Именно этими качествами с самого начала карьеры обладала Ирина Муравьева, никогда не считавшая себя первой красавицей. В этом материале мы поведаем вам и о других артистках, которых полюбили прежде всего за их неповторимый шарм.

1 2 3 ... 34 Ирина Муравьева, 69 лет

Ирина Муравьева — удивительно хваткая и увлеченная женщина. Несмотря на горькие поражения, она никогда не сдавалась и напролом шла к поставленным целям, пусть порой ей это давалось очень нелегко. После окончания школы Ирина Вадимовна подала документы во все театральные училища Москвы, но с первого раза никуда не смогла поступить. Такой провал подкосил бы любого, но только не Муравьеву: через год она повторила попытку, но снова получила отказ. Но даже после этого от заветной мечты девушка не стала отказываться и пошла учиться в драматическую студию при Центральном детском театре, вопреки всеобщим прогнозам о том, что великой актрисой ей никогда не стать

Считается, что для актрисы главное — это иметь яркую и запоминающуюся внешность. Желательно еще, чтобы черты лица были правильными: пухлые чувственные губы, аккуратный и непременно чуть вздернутый нос, большие глаза и точеные скулы. Под это описание подойдет львиная доля нынешних артисток, а ведь некоторые из них даже не заканчивали театральных институтов…



Как показывает практика, эталонные данные — это вовсе не гарантия успеха. Хорошую актрису в первую очередь ценят за многогранный талант, харизму и трудолюбие. В этом плане очень сложно конкурировать со звездами советского кино, ведь картины с их участием регулярно смотрят и пересматривают представители разных поколений.

Особой популярностью до сих пор пользуются легкие и добрые комедии и драмы, в которых в свое время снялась Ирина Муравьева. Благодаря необыкновенному мастерству и особому шарму кинозвезды, «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная» стали фильмами на все времена. Особой популярностью до сих пор пользуются легкие и добрые комедии и драмы, в которых в свое время снялась Ирина Муравьева. Благодаря необыкновенному мастерству и особому шарму кинозвезды, «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная» стали фильмами на все времена.

Несмотря на то, что Ирину Вадимовну и сегодня боготворят за исключительный дар, сама она скромничает и относится к себе довольно самокритично. Муравьева никогда не мнила себя писаной красавицей и на звание всесоюзного секс-символа не претендовала. А меж тем для поклонников актриса навсегда останется самой обаятельной и привлекательной.



8 февраля Ирина Муравьева отмечает 69-летие. В честь дня рождения знаменитости Woman.ru вспоминает и других артисток с неклассической красотой, на которых невозможно смотреть без восхищения и чувства глубокого уважения.