Пресса до сих пор муссирует интрижку Дональда Трампа со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Якобы из-за нее Мелания Трамп так обижена, что не может подать мужу руки. Все бы ничего, но та история случилась еще в 2006-м, и есть подозрение, что нынешнюю супругу дела давно минувших дней вообще не тревожат. Учитывая, что есть проблема поважнее: уж слишком много времени супруг уделяет свой молодой и такой красивой помощнице Хоуп Хикс. Кто же она такая и почему знающие люди утверждают, что первая леди считает ее угрозой? Woman.ru пытается разобраться.

1 2 3 ... 25 Пользователи Сети и журналисты подозревают, что у 71-летнего Дональда Трампа роман на стороне

71-летний Дональд и 47-летняя Мелания Трамп официально женаты 13 лет, и за это время их брак прошел огонь, воду и медные трубы. Сложно сосчитать, сколько раз этой супружеской паре предрекали разрыв. Тем не менее они по-прежнему вместе и, по прогнозам экспертов, в ближайшее время расставаться не планируют. Даже если цинично отказать Трампам во взаимных чувствах, помимо любви связывать их может и суровый брачный контракт, и любимый 11-летний сын Бэррон. И это только навскидку.



Однако недавно появилась и третья версия происходящего… По мнению американского журналиста и писателя Майкла Вульфа, выпустившего в начале 2018 года томик с дерзким названием «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», Дональд Трамп и сейчас изменяет супруге. Имя любовницы автор деликатно не называет, намекая, правда, что ответ можно найти в его книге. Главное, что Вульф четко дает понять: эта история тянет на новый «Моникагейт»… То есть знаменитые «тесные» отношения Билла Клинтона и Моники Левински за сроком давности могут померкнуть на фоне нового президентского романа.



Тогда-то пользователи Сети и кинулись искать симпатичных особ, трудящихся на благо всей страны и лично Трампа. Основными подозреваемыми оказались две яркие брюнетки — 46-летняя представитель США при ООН Никки Хейли и 29-летняя директор по связям с общественностью президента США Хоуп Хикс. Впрочем, большинство сходятся во мнении, что у мистера Трампа отношения именно с мисс Хикс, которая семимильными шагами продвигается по карьерной лестнице. В пользу этого говорит множество фактов: начиная с того, что Хоуп днюет и ночует в Белом доме, заканчивая тем, что серьезных отношений у нее не было уже давно.



Молодую подчиненную супруга не особенно жалует и Мелания Трамп. По мнению некоторых, первая леди отказалась сопровождать мужа на международный экономический форум в Давосе вовсе не из-за того, что в прессе всплыли подробности его давней интрижки со звездой порноиндустрии Сторми Дэниелс. Посредственную актрису фильмов для взрослых элегантная Мелания себе ровней никогда не считала и думать забыла, что в нулевые супруг развлекался в ее компании. А вот Хоуп Хикс, верой и правдой служащая делу Трампа уже шесть лет, конкурентка серьезная. 29-летняя американка входит в то небольшое число людей, которым удается найти общий язык со вспыльчивым политиком и даже оказывать на него влияние. Неспроста же ее прозвали «Заклинательницей Трампа». Считается, что из ее уст он способен выслушивать и горькую правду, и добрые советы. Согласитесь, это высокая честь, удостоиться которой ох как нелегко… Итак, что же мы знаем о Хоуп Хикс и действительно ли она больше, чем обычная помощница президента?

Знакомьтесь, Хоуп Хикс

Хоуп Хикс попала в политику почти случайно. Всю юность стройной красавице с правильными чертами лица прочили карьеру если не модели, то уж точно актрисы. Поначалу и сама Хоуп думала, что дефиле по подиуму и участие в фэшн-съемках — это ее призвание. В подростковом возрасте она засветилась в рекламной кампании Ralph Lauren, а затем появилась на обложке романа Сесили Брук фон Зигесар The It Girl.

В юности Хоуп Хикс работала моделью, но с возрастом решила сосредоточиться на более важных вещах

Также Хоуп в свое время сыграла эпизодическую роль в сериале «Направляющий свет». «Если с киноиндустрией не срастется, я могла бы попробовать свои силы в политике», — заявляла 13-летняя Хикс в интервью для журнала Greenwich. Что важно, она не звучала при этом как амбициозная выскочка. Она прекрасно училась, занималась спортом, участвовала в школьной самодеятельности и помогала не только отстающим ученикам, но и их родителям, которые приходили к ней за советом, как ладить с отбившимися от рук чадами.



В 2010 году она окончила Южный методистский университет в Далласе, где изучала английскую литературу и играла в лакросс. Кстати, про лакросс тоже нужно сказать отдельно. Мы в России имеем слабое представление об этой игре, однако в случае с Хикс правила и особенности не важны. Играла она не плохо, но и не хорошо — и это сильно ее удручало. В итоге она сама решила провести летние каникулы в специальном спортивном лагере, чтобы на следующий учебный год показать всем уже профессиональный класс в игре. Говорят, в этом вся Хикс: биться будет до последнего, не сдастся и в итоге победит.



Получив диплом, девушка поняла, что будет постигать основы PR. Это вообще было дело семейное, еще ее дед был одним из лучших PR-специалистов в сфере нефтяного бизнеса в стране. Да и у ее отца Пола были необходимые связи. Он-то и помог Хоуп пройти собеседование у настоящей акулы в этой сфере — Мэттью Хилтзика, который сразу понял, кто перед ним оказался, и без раздумий нанял на работу. Мистер Хилтзик ценил молодую сотрудницу за невероятное трудолюбие, исполнительность и желание доводить все до идеала. И в 2012-м Хикс доверили крупного клиента — она начала сотрудничать с Иванкой Трамп. Девушка отвечала за связи с общественностью в проектах старшей дочери Дональда Трампа. Именно тогда миллиардер и положил глаз на красавицу Хоуп, ведь в его штате так не хватало профессионалов своего дела.

«Я сразу понял, что Хоуп — девушка с выдающимися способностями. Я буквально выбил ее у Хилтзика. Он, конечно, был недоволен. Но ему грех жаловаться, ведь мы много сотрудничаем с ним», — говорила Трамп в 2016 году в интервью журналу GQ. «Я сразу понял, что Хоуп — девушка с выдающимися способностями. Я буквально выбил ее у Хилтзика. Он, конечно, был недоволен. Но ему грех жаловаться, ведь мы много сотрудничаем с ним», — говорила Трамп в 2016 году в интервью журналу GQ.

Хоуп Хикс быстро влилась в круг доверия эпатажного работодателя и стала бесценной сотрудницей. Когда в 2015-м Дональд Трамп всерьез решил принять участие в президентской гонке, он предложил своей помощнице заняться его кампанией. Любопытно, что на тот момент девушка в политике почти ничего не смыслила и понятия не имела, каким именно способом она поможет боссу стать новым американским лидером, но отказываться не стала.



По словам инсайдеров, Хоуп стала для Дональда родной, прямо как член семьи. Бывший бизнесмен не боялся делиться секретами с Хикс, поскольку понимал, что она является очень ответственной девушкой. Да и она сумела поладить с темпераментным начальником, который теперь нежно называет ее Хоупи или Хоупстер.

«Мне так повезло с ней. Она часто дает советы, но делает это так деликатно, что им добровольно хочется следовать», — хвалил Дональд Трамп подчиненную в одном из интервью. «Мне так повезло с ней. Она часто дает советы, но делает это так деликатно, что им добровольно хочется следовать», — хвалил Дональд Трамп подчиненную в одном из интервью.

Источники из окружения Хоуп говорят, что с первых дней работы на Дональда Трампа она поставила его интересы во главу угла. Миллиардер оценил трогательную преданность мисс Хикс и после победы на выборах назначил ее своим директором по связям с общественностью, а по сути — правой рукой.

Дни и ночи с президентом

Вскоре после того, как Дональд Трамп предложил своей любимице столь высокий пост, она рассталась со своим бойфрендом Паркером Макки. Официальной причиной стал конфликт интересов и ненормированный рабочий график Хоуп. Мол, Макки готов мириться с чем угодно, но не с отсутствующей дома сутками напролет девушкой. Да и к тому же молодой человек совсем не горел желанием переезжать в Вашингтон.



У Хоуп же не было выбора. Она запаковала чемоданы и обосновалась в столице США, прямо неподалеку от Белого дома. Невероятно дисциплинированная Хикс прибывает на работу к семи утра, а уходит… уходит, как придется. Продолжительность рабочего дня девушки напрямую зависит от настроения и планов Дональда Трампа, который, по слухам, нередко закатывает ей самые настоящие истерики. Порой помощнице Трампа приходится, решая рабочие вопросы, задерживаться на всю ночь. Разумеется, тут же пошли всякие разные слухи.

Ходят слухи, что Дональд Трамп неровно дышит к своей неотразимой помощнице Хоуп Хикс. Именно поэтому она и продвигается столь стремительно по карьерной лестнице

Для себя Хоуп выбрала единственный верный путь — беспрекословно подчиняться Дональду и быть у него в тени. Несмотря на потрясающе яркую внешность и модельную фигуру, сама помощница принципиально сторонится камер. Журналистов это только заводит.

Первым своими наблюдениями о тайном романе президента поделился журналист Майкл Вульф, посвятивший книгу Трампу. Во время ее промо-тура мужчина обмолвился о том, что американский лидер тайно изменяет своей третьей по счету жене Мелании. Причем не абы с кем, а с одной из сотрудниц Белого дома.



«Знаете, в Белом доме ведь есть черный ход, благодаря которому туда можно пробраться незамеченным…» — начал издалека делится своими доводами Вульф в эфире программы Real Time. Имя женщины, которая покорила политика, он не назвал, поскольку прямых доказательств у него нет. Но внимательные интернет-пользователи сделали свои выводы.

Роман похож на обман

Неизвестно, как все эти слухи и предположения воспринимала сама Хоуп Хикс. Согласитесь, ситуация, когда на взрослого и женатого мужчину трудится молодая и незамужняя девушка, может многим показаться двусмысленной. Неудивительно, что трудолюбивой Хоуп пришлось выкроить время для личной жизни. С одной стороны, это помогло разрядить обстановку, с другой… Создало очередные проблемы.



Мисс Хикс стала встречаться с 40-летним Робом Портером, занимавшим до недавнего времени пост секретаря Белого дома. И вот незадача: бойфренд оказался лишь на лицо прекрасным, но ужасным внутри. Выяснилось, что милый Роб — самый настоящий тиран. Своих двух бывших жен он держал в ежовых рукавицах: оскорблял, унижал и даже поднимал на них руку. Обиженные дамы молчать не стали и в подробностях рассказали изданию The Daily Mail, какой Роб на самом деле человек.

«Я не могла понять, что не так, ведь Роб — умный и образованный человек из хорошей семьи. Я пыталась найти объяснение его аморальному поведению. В гневе он мог силой затолкнуть меня на кровать и весом всего своего тела взвалиться на меня так, чтобы я не могла сбежать. Мне годами приходилось жить в страхе, что нелучшим образом сказалось на моей самооценке», — говорила Колби Холдернесс, первая супруга Роба Портера. «Я не могла понять, что не так, ведь Роб — умный и образованный человек из хорошей семьи. Я пыталась найти объяснение его аморальному поведению. В гневе он мог силой затолкнуть меня на кровать и весом всего своего тела взвалиться на меня так, чтобы я не могла сбежать. Мне годами приходилось жить в страхе, что нелучшим образом сказалось на моей самооценке», — говорила Колби Холдернесс, первая супруга Роба Портера.

Вскоре после развода Портер женился во второй раз, но и этот брак распался по тем же причинам. Дженнифер Уиллоби сбежала от жестокого благоверного, который свое поведение объяснял тем, что был несчастлив в предыдущих «токсичных» отношениях. «Он мог взорваться из-за сущего пустяка. Только через год семейной жизни я поняла, насколько Роб многоликий. То он милый, романтичный и заботливый, то злой и жестокий», — поделилась с прессой Дженнифер.



Хоуп Хикс же пока свои отношения с мистером Портером никак не комментирует. Они начали встречаться недавно, и лишь пару раз были замечены на свиданиях, во время которых их поцелуи запечатлели папарацци.



Подозревают, что это была всего лишь игра на публику, и она могла бы продолжаться и дальше, если бы не один неприятный инцидент. После того, как бывшие жены Портера рассказали о его деспотичном поведении, секретарь Белого дома лишился работы.

Мелания в ярости?

Никто не берется утверждать, связаны ли эти герои и происшествия с видимым охлаждением в семье Трампов. Очевидно одно: Мелания отдалилась от супруга. Она демонстративно отказывается исполнять свои обязанности и сопровождать мужа во время заграничных поездок и важных государственных мероприятий. Многие журналисты и поклонники миссис Трамп решили, что таким образом она решила отомстить супругу за интрижку с порнозвездой, которая имела место быть целых 12 лет назад. Кто знает, возможно, Сторми Дэниелс специально напомнила о себе, чтобы отвлечь внимание от какой-то более серьезной ситуации, которая на самом деле глубоко ранит Меланию.

Поговаривают, что Меланию Трамп задевают слухи об изменах супруга

Как будет развиваться эта ситуация дальше, мы можем только предполагать. Вполне возможно, что на этом все и закончится: очаровательная помощница американского лидера явно его не предаст. В редких интервью она отзывается о нем с искренним пиететом, называя чуть ли не лучшим из мужчин. «У президента Трампа чудесный характер, от него исходит только позитивная энергия, которая передается окружающим. Он очень умный и обладает прекрасным чувством юмора. А еще он наделен редким даром — заставлять людей вокруг чувствовать себя особенными», — говорила о Дональде Хоуп в интервью The Washington Post. После этих слов с трудом можно представить, чтобы мисс Хикс хоть как-то решила навредить репутации босса.



Однако поведение самого Дональда Трампа, как прогноз погоды, трудно предсказать. Учитывая, что Марла Мейплз и Мелания Трамп «выросли» в жены из любовниц.