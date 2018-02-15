Который день весь цивилизованный мир обсуждает пост Натальи Водяновой в Инстаграме. Модель опубликовала снимок, на котором она, красиво уложенная, накрашенная и лучезарно улыбающаяся, держит в руке белоснежную гигиеническую прокладку. В подписи к фото одна из самых известных в мире россиянок призывала весь неслабый «слабый пол» перестать стесняться своей природы: «Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира». После такого заявления к обсуждению подключились даже мужчины.
«Давайте не будем прятаться, замалчивать, не нужно лицемерного пренебрежения или, напротив, излишнего накручивания очевидно важной темы, которая влияет на жизнь и самочувствие женщин каждый месяц — я говорю о месячных. Наши месячные — это неотъемлемая часть нашей женской природы, часть того, что формирует зарождение новой жизни. Почему нам нужно этого стесняться?» — задавалась все теми же вопросами Наталья. Судя по всему, у нее есть план и это только начало некоего проекта, к которому будут подключены и другие звезды. Момент явно настал.
Так, например, в 2015 году выпускница Гарвардской школы бизнеса Киран Ганди пробежала марафон с месячными и без использования каких-либо гигиенических средств. Цель — обличить все предрассудки о менструации. «Я хотела, чтобы мне было комфортно. Абсурдно идти на компромисс с другими людьми, чтобы они не подумали что-то не то. Исторически так сложилось, что женщинам всегда приходилось жертвовать собой ради комфорта других. Надоело!» — заявила моментально прославившаяся в прессе женщина.
«Из-за того что с девочками никто не обсуждает менструацию, они считают, что в эти дни в их тело заселяется злой дух. Они спокойно это терпят, потому что не знают другой реальности», — выразила свою обеспокоенность Маркл.
Woman.ru решил вспомнить и другие случаи, когда известные женщины высказывались о критических днях. Благодаря этому тема перестает быть запретной, и думается, вскоре свои месячные мы будем обсуждать не только шепотом с подругами, но и громко с коллегами и даже начальством. Вы готовы?
Не знаю почему )))) но я не хочу обсуждать месячные женщин африканских стран , индии и т д ....
Нет, ну не ужели не о чем поговорить , рассказать , написать , только о том , что там за западе ещё придумали , какой благотворительностью заняться , усыновить , провести гей парады , мыться с детьми, одевать мальчиков в платья и на оборот ..... ну что за безумие вы нам суете )))) ну какие блин проблемы с прокладками ))))) ну нам это зачем ?
На этом кто то хочет нажиться, что то новенькое - сразу интерес и бабло...Человек становится животным, скоро на четвереньки и рычать? Обидно,что женщины становятся инструментом для определенных манипуляций,ни о любви,ни о уважении речи быть не может.
На этом кто то хочет нажиться, что то новенькое - сразу интерес и бабло...Человек становится животным, скоро на четвереньки и рычать? Обидно,что женщины становятся инструментом для определенных манипуляций,ни о любви,ни о уважении речи быть не может.
Ну пусть приезжают в эти страны ,собирают женщин, рассказывают им,раздают прокладки, хорошее дело, но зачем это обсуждать в сети в мужчинами.
Ну есть они и есть, зачем смаковать эту тему
Пускай уж тогда и фото своих использованных прокладок и тампонов выкладывают... Дожили.
Это интимная тема , зачем такое обсуждать на публике?
А давайте ещё фото своих использованных прокладок и тампонов выкладывать, вот веселуха то будет! Стесняться же нечего ХD