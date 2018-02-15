Вы уже заметили, что мир меняется все более неотвратимо? Женщины отстаивают свои права и отвоевывают новые территории — и в прямом, и в переносном смыслах. Страх, стеснение, слабость — забудьте! Все больше девушек начинают открыто обсуждать еще недавно табуированные темы, и месячные — одна из таких. Woman.ru вспомнил всех знаменитых женщин, которые без страха и упрека рассказывали широкой публике истории, связанные с их собственными критическими днями, — от забавных до чуть ли не трагичных. Интересно, что вы, наши читательницы, обо всем этом думаете?

1 2 3 ... 24 На днях Наталья Водянова опубликовала снимок с прокладкой и призвала женщин не стесняться критических дней

Который день весь цивилизованный мир обсуждает пост Натальи Водяновой в Инстаграме. Модель опубликовала снимок, на котором она, красиво уложенная, накрашенная и лучезарно улыбающаяся, держит в руке белоснежную гигиеническую прокладку. В подписи к фото одна из самых известных в мире россиянок призывала весь неслабый «слабый пол» перестать стесняться своей природы: «Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира». После такого заявления к обсуждению подключились даже мужчины.

Самое главное, что это Самое главное, что это не первый раз, когда Водянова поднимает данную деликатную тему . В августе прошлого года в своем микроблоге она выразила недовольство тем, что женщины боятся открыто говорить о критических днях.

«Давайте не будем прятаться, замалчивать, не нужно лицемерного пренебрежения или, напротив, излишнего накручивания очевидно важной темы, которая влияет на жизнь и самочувствие женщин каждый месяц — я говорю о месячных. Наши месячные — это неотъемлемая часть нашей женской природы, часть того, что формирует зарождение новой жизни. Почему нам нужно этого стесняться?» — задавалась все теми же вопросами Наталья. Судя по всему, у нее есть план и это только начало некоего проекта, к которому будут подключены и другие звезды. Момент явно настал.

С каждым годом все больше женщин высказывается на эту, до недавнего времени строго табуированную тему. Да что там высказывания — от слов уже переходили к делу, устраивая настоящие перформансы. С каждым годом все больше женщин высказывается на эту, до недавнего времени строго табуированную тему. Да что там высказывания — от слов уже переходили к делу, устраивая настоящие перформансы.

Так, например, в 2015 году выпускница Гарвардской школы бизнеса Киран Ганди пробежала марафон с месячными и без использования каких-либо гигиенических средств. Цель — обличить все предрассудки о менструации. «Я хотела, чтобы мне было комфортно. Абсурдно идти на компромисс с другими людьми, чтобы они не подумали что-то не то. Исторически так сложилось, что женщинам всегда приходилось жертвовать собой ради комфорта других. Надоело!» — заявила моментально прославившаяся в прессе женщина.

Меган Маркл тоже не смогла обойти стороной этот вопрос. В прошлом году будущая жена принца Гарри написала статью в журнал Time, в которой рассказала о «стигматизации критических дней» в странах Африки, Индии, Иране и других восточных странах. Меган Маркл тоже не смогла обойти стороной этот вопрос. В прошлом году будущая жена принца Гарри написала статью в журнал Time, в которой рассказала о «стигматизации критических дней» в странах Африки, Индии, Иране и других восточных странах.

«Из-за того что с девочками никто не обсуждает менструацию, они считают, что в эти дни в их тело заселяется злой дух. Они спокойно это терпят, потому что не знают другой реальности», — выразила свою обеспокоенность Маркл.



Woman.ru решил вспомнить и другие случаи, когда известные женщины высказывались о критических днях. Благодаря этому тема перестает быть запретной, и думается, вскоре свои месячные мы будем обсуждать не только шепотом с подругами, но и громко с коллегами и даже начальством. Вы готовы?