В мире спорта скандалы и спорные моменты — привычное дело. На футбольном и хоккейных полях порой разворачиваются настоящие баталии. Многим кажется, что фигурное катание — спокойная, чуть ли не аристократическая дисциплина. Как бы не так! Некоторые фигуристы готовы на все, лишь бы избавиться от сильных соперников, а другие попросту не выдерживают нагрузок и на полпути к триумфу принимают решение навсегда расстаться с коньками. Именно о таких историях Woman.ru расскажет вам сегодня.

1 2 3 ... 25 «Беззвучный скандал»: Ирина Роднина и Александр Зайцевы, 1973 год

С малоизвестным в то время фигуристом Александром Зайцевым звезда советского фигурного катания Ирина Роднина начала выступать в 1972-м. Спортсмены быстро сработались и уже в феврале 1973-го стали триумфаторами чемпионата Европы в Кельне. Тогда все десять судей присудили паре наивысший балл — 6.0. Домой Роднина и Зайцев увезли абсолютно заслуженное золото. Месяцем позже они отправились на другое важное соревнование — чемпионат мира по фигурному катанию в Братиславе. Выступление признанных лидеров едва не закончилось полнейшим фиаско…

Фигурное катание — пожалуй, самый красивый и элегантный вид спорта. Утонченные девушки и статные молодые люди во время танцев на льду выдают такие грациозные «па», что дух захватывает. Причем не только у зрителей, но и у некоторых злорадных соперников, мечтающих избавиться от сильных противников. Бывает так, что конкурентная борьба превращается в политическую игру, заложниками в которой становятся сами спортсмены.

Одна из таких ситуаций произошла в 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Во время парных соревнований выделилось сразу несколько лидеров. Главными претендентами на победу стали россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье. Одна из таких ситуаций произошла в 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Во время парных соревнований выделилось сразу несколько лидеров. Главными претендентами на победу стали россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье.

Когда Сале и Пеллетье проиграли в короткой программе, триумф их соперников из России казался очевидным. Но почетное «серебро» канадцев категорически не устраивало. Они решили сражаться до победного конца. Как утверждают инсайдеры, на репетиции перед финальным прокатом Жами нарочно сильно толкнула разминающихся рядом конкурентов. К счастью, обошлось без травм, и фигуристы смогли спокойно исполнить свою программу после этого инцидента. Но осадочек, как говорится, остался.



Бережная и Сихарулидзе выступили первыми и блестяще. Судьи заметили лишь одну, и то несерьезную помарку: во время исполнения двойного акселя фигурист нечаянно оступился и приземлился на обе ноги. Канадцы же собрались и безошибочно откатали номер. Большинство рефери сошлись во мнении, что олимпийского золота достойны все же именно россияне, но соперники наотрез отказывались признавать такие результаты… Сале и Пеллетье уперлись и настаивали на том, что победу все же должны присудить им.



После долгих разбирательств, пересмотра результатов, угроз (на одну из судей даже напали и потребовали подписать бумагу о том, что она якобы голосовала за Бережную и Сихарулидзе под давлением, — прим. Woman.ru) и обвинений в разжигании очередной «холодной войны» было решено наградить золотыми медалями и россиян, и… канадцев. Ради этого пришлось даже проводить повторную церемонию награждения.

Из-за скандала на зимних Олимпийских играх в 2002 году и российские, и канадские фигуристы получили золотые медали

У этой истории, к счастью, относительно счастливый финал. Бывали случаи посерьезнее и пострашнее. В фигурном катании порой разгораются такие страсти, что от их накала тает лед. В этом материале Woman.ru вспоминает громкие скандалы, в которых оказались замешанными отечественные фигуристы.