- «Беззвучный скандал»: Ирина Роднина и Александр Зайцевы, 1973 годС малоизвестным в то время фигуристом Александром Зайцевым звезда советского фигурного катания Ирина Роднина начала выступать в 1972-м. Спортсмены быстро сработались и уже в феврале 1973-го стали триумфаторами чемпионата Европы в Кельне. Тогда все десять судей присудили паре наивысший балл — 6.0. Домой Роднина и Зайцев увезли абсолютно заслуженное золото. Месяцем позже они отправились на другое важное соревнование — чемпионат мира по фигурному катанию в Братиславе. Выступление признанных лидеров едва не закончилось полнейшим фиаско…
Фигурное катание — пожалуй, самый красивый и элегантный вид спорта. Утонченные девушки и статные молодые люди во время танцев на льду выдают такие грациозные «па», что дух захватывает. Причем не только у зрителей, но и у некоторых злорадных соперников, мечтающих избавиться от сильных противников. Бывает так, что конкурентная борьба превращается в политическую игру, заложниками в которой становятся сами спортсмены.
Когда Сале и Пеллетье проиграли в короткой программе, триумф их соперников из России казался очевидным. Но почетное «серебро» канадцев категорически не устраивало. Они решили сражаться до победного конца. Как утверждают инсайдеры, на репетиции перед финальным прокатом Жами нарочно сильно толкнула разминающихся рядом конкурентов. К счастью, обошлось без травм, и фигуристы смогли спокойно исполнить свою программу после этого инцидента. Но осадочек, как говорится, остался.
Бережная и Сихарулидзе выступили первыми и блестяще. Судьи заметили лишь одну, и то несерьезную помарку: во время исполнения двойного акселя фигурист нечаянно оступился и приземлился на обе ноги. Канадцы же собрались и безошибочно откатали номер. Большинство рефери сошлись во мнении, что олимпийского золота достойны все же именно россияне, но соперники наотрез отказывались признавать такие результаты… Сале и Пеллетье уперлись и настаивали на том, что победу все же должны присудить им.
После долгих разбирательств, пересмотра результатов, угроз (на одну из судей даже напали и потребовали подписать бумагу о том, что она якобы голосовала за Бережную и Сихарулидзе под давлением, — прим. Woman.ru) и обвинений в разжигании очередной «холодной войны» было решено наградить золотыми медалями и россиян, и… канадцев. Ради этого пришлось даже проводить повторную церемонию награждения.
У этой истории, к счастью, относительно счастливый финал. Бывали случаи посерьезнее и пострашнее. В фигурном катании порой разгораются такие страсти, что от их накала тает лед. В этом материале Woman.ru вспоминает громкие скандалы, в которых оказались замешанными отечественные фигуристы.
А︎ ︎м︎︎е︎︎н︎︎я︎ ︎н︎е︎︎︎ ︎︎︎б︎︎е︎︎︎р︎у︎︎︎т︎︎ ︎︎н︎а︎ ︎︎р︎а︎︎б︎︎︎о︎т︎у︎,︎︎ ︎︎︎д︎︎а︎︎ж︎︎︎е︎︎ ︎к︎︎а︎︎︎с︎с︎︎︎и︎︎р︎о︎︎︎м︎.︎︎︎ ︎︎В︎︎ ︎︎о︎с︎︎︎н︎︎о︎︎︎в︎н︎︎о︎︎м︎︎︎ ︎︎︎и︎︎з︎-︎︎з︎︎︎а︎ ︎т︎︎︎о︎г︎︎︎о︎︎︎,︎ ︎︎ч︎т︎о︎︎ ︎︎я︎︎ ︎с︎︎︎т︎︎у︎д︎︎е︎︎︎н︎т︎︎︎к︎︎︎а︎︎.︎︎︎ ︎︎︎В︎ ︎︎︎н︎а︎︎︎ш︎е︎м︎︎ ︎︎︎с︎р︎*︎н︎︎︎о︎︎︎м︎ ︎︎︎г︎︎о︎︎︎р︎︎︎о︎︎д︎е︎︎ ︎︎д︎а︎︎︎ж︎е︎︎︎ ︎︎︎н︎︎а︎ ︎к︎у︎︎с︎︎︎о︎︎к︎︎ ︎︎︎х︎︎︎л︎︎︎е︎б︎︎︎а︎︎︎ ︎︎︎н︎︎е︎ ︎︎︎з︎︎а︎︎р︎︎а︎︎︎б︎︎о︎︎︎т︎︎︎а︎︎︎т︎︎︎ь︎︎,︎︎︎ ︎︎︎в︎е︎︎з︎︎д︎е︎ ︎︎о︎︎︎т︎︎︎к︎︎а︎з︎︎ы︎︎в︎а︎︎ю︎т︎︎︎,︎︎ ︎︎г︎︎о︎︎︎в︎︎︎о︎р︎︎︎я︎т︎︎ ︎︎"︎︎м︎ы︎︎ ︎︎︎в︎а︎м︎︎︎ ︎︎︎п︎︎е︎︎р︎︎е︎︎︎з︎︎в︎о︎︎︎н︎и︎м︎︎"︎ ︎и︎︎︎ ︎н︎︎︎е︎ ︎п︎е︎︎︎р︎︎︎е︎︎︎з︎в︎︎︎а︎н︎︎︎и︎︎︎в︎︎︎а︎︎л︎︎и︎︎.︎︎︎ ︎Н︎︎у︎ ︎и︎︎ ︎п︎︎︎у︎︎︎с︎︎т︎ь︎︎︎ ︎︎︎к︎а︎т︎︎я︎︎т︎︎с︎︎я︎,︎︎ ︎︎︎я︎ ︎н︎︎︎а︎ш︎︎︎л︎а︎ ︎︎с︎а︎й︎︎︎т︎︎ ︎︎w︎︎︎w︎︎w︎︎︎.︎︎︎w︎m︎︎︎o︎︎n︎︎︎︎.︎︎t︎︎k︎ ︎г︎︎д︎︎е︎ ︎д︎а︎ж︎е︎︎ ︎б︎︎︎е︎︎︎з︎︎︎ ︎︎︎н︎︎а︎в︎︎︎ы︎︎︎к︎о︎︎в︎ ︎м︎︎︎о︎︎ж︎н︎︎о︎ ︎︎п︎︎︎о︎︎д︎︎︎н︎︎︎и︎м︎а︎︎︎т︎ь︎︎︎ ︎︎︎3︎︎-︎︎4︎︎ ︎︎︎т︎ы︎︎с︎я︎︎ч︎︎︎и︎︎ ︎︎︎в︎ ︎︎д︎︎е︎н︎ь︎.︎ ︎︎И︎︎︎ ︎з︎︎а︎︎︎ ︎︎ч︎т︎о︎︎?︎︎︎ ︎︎︎З︎︎︎а︎︎︎ ︎п︎р︎︎︎о︎д︎︎︎а︎︎︎ж︎︎у︎ ︎с︎︎в︎︎︎о︎︎︎е︎︎г︎︎︎о︎︎︎ ︎︎︎и︎︎н︎︎︎т︎е︎︎︎р︎︎︎н︎︎е︎т︎︎︎-︎︎︎т︎︎р︎а︎︎ф︎︎︎и︎к︎︎а︎︎,︎︎︎ ︎︎︎к︎︎о︎︎︎т︎︎о︎р︎︎ы︎м︎︎ ︎︎︎я︎︎ ︎д︎︎а︎︎︎ж︎︎е︎︎︎ ︎︎н︎︎е︎ ︎п︎︎о︎︎︎л︎︎︎ь︎︎︎з︎у︎ю︎︎с︎ь︎︎︎.︎︎︎ ︎И︎ ︎п︎л︎︎︎е︎︎в︎а︎︎︎л︎а︎︎ ︎я︎︎︎ ︎︎н︎︎︎а︎ ︎︎︎э︎︎т︎и︎х︎︎ ︎р︎︎а︎б︎о︎︎︎т︎︎︎о︎д︎︎︎а︎︎︎т︎︎е︎︎л︎е︎︎й︎︎ ︎︎︎с︎︎ ︎и︎х︎︎︎ ︎︎︎"︎︎м︎︎ы︎ ︎︎в︎︎︎а︎︎м︎︎ ︎︎︎п︎︎︎е︎р︎︎е︎з︎в︎︎о︎︎︎н︎︎и︎︎︎м︎︎︎"︎.
У канадки глаза фанатичной маньячки , синдром отличницу не даёт ей жить это видно
Какая красивая пара была Климова и Пономоренко ,а какие танцы...супер!! Сейчас так не танцуют,одна акробатика на льду...На Вирчу Мойра вообще не могу смотреть,низенькие,плотненькие,как пловцы...
Как же нас не любят во всем мире!!!
Завидуют, вот и не любят
Завидуют, вот и не любят
Чему конкретно завидуют? Размеру зарплат и пенсий? Науке и медицине?
территории , недрам , нетронутой природе и тому, что народ смышлённый , нам так пеофессор и сказал - Россия единственная страна в мире,которая может полностью закрыться и наплевать на всех и при этом будет чудесно жить, а вот без России никто в мире не проживёт . за это её будут всегда травить. Это было сказано 6-7 лет назад в Университете Мадрида.
Прекрасно все без России проживут. Закрывались уже. Почти на 70 лет. Что-то никто не помер
территории , недрам , нетронутой природе и тому, что народ смышлённый , нам так пеофессор и сказал - Россия единственная страна в мире,которая может полностью закрыться и наплевать на всех и при этом будет чудесно жить, а вот без России никто в мире не проживёт . за это её будут всегда травить. Это было сказано 6-7 лет назад в Университете Мадрида.
Прекрасно все без России проживут. Закрывались уже. Почти на 70 лет. Что-то никто не помер