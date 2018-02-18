Неделю назад в институте Склифософского скончался Дмитрий Соловьев. По предварительной информации, мужчина умер от осложнений после гриппа, но потом выяснилось, что у 43-летнего актера было воспаление легких. В совокупности с панкреатитом это могло привести к смерти.
Журналистам телепередачи «Ты не поверишь!» удалось выяснить, что у Соловьева-младшего есть сын. Правда, никаких других сведений, включая возраст мальчика, им получить не удалось.
Кроме того, СМИ стало известно, что у Дмитрия была любимая. По словам врача тибетской медицины, к которому обращался год назад актер, он пришел на прием с девушкой, которую представил как жену. Предполагаемая супруга Соловьева была на похоронах возлюбленного, но не ответила журналистам на вопрос о том, состояли ли они в официальном браке. Также во время прощания она не подошла к отцу Дмитрия, известному режиссеру Сергею Соловьеву.
У ушедшего из жизни Дмитрия Соловьева остался сын
Неделю назад в институте Склифософского скончался Дмитрий Соловьев. По предварительной информации, мужчина умер от осложнений после гриппа, но потом выяснилось, что у 43-летнего актера было воспаление легких. В совокупности с панкреатитом это могло привести к смерти.
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это правда.
А наследовать этому наследнику есть что? При всем уважении, умерший не имел никакого состояния, вся его деятельность финансировалась его отцом. Так что пишите просто - имел сына. Слово "наследник" в этом случае категорически неуместно.