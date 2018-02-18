12 февраля стало известно, что Дмитрий Соловьев, сын известного режиссера, скончался от осложнений после гриппа. На днях журналисты выяснили, что у актера есть наследник.

1 2 3 4 5 6 7 14 февраля прошло прощание с Дмитрием Соловьевым

Неделю назад в институте Склифософского скончался Дмитрий Соловьев. По предварительной информации, мужчина умер от осложнений после гриппа, но потом выяснилось, что у 43-летнего актера было воспаление легких. В совокупности с панкреатитом это могло привести к смерти.



Журналистам телепередачи «Ты не поверишь!» удалось выяснить, что у Соловьева-младшего есть сын. Правда, никаких других сведений, включая возраст мальчика, им получить не удалось.



Кроме того, СМИ стало известно, что у Дмитрия была любимая. По словам врача тибетской медицины, к которому обращался год назад актер, он пришел на прием с девушкой, которую представил как жену. Предполагаемая супруга Соловьева была на похоронах возлюбленного, но не ответила журналистам на вопрос о том, состояли ли они в официальном браке. Также во время прощания она не подошла к отцу Дмитрия, известному режиссеру Сергею Соловьеву.