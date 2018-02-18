18.02.2018
12 февраля стало известно, что Дмитрий Соловьев, сын известного режиссера, скончался от осложнений после гриппа. На днях журналисты выяснили, что у актера есть наследник.
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    14 февраля прошло прощание с Дмитрием Соловьевым

Неделю назад в институте Склифософского скончался Дмитрий Соловьев. По предварительной информации, мужчина умер от осложнений после гриппа, но потом выяснилось, что у 43-летнего актера было воспаление легких. В совокупности с панкреатитом это могло привести к смерти.

Журналистам телепередачи «Ты не поверишь!» удалось выяснить, что у Соловьева-младшего есть сын. Правда, никаких других сведений, включая возраст мальчика, им получить не удалось.

Кроме того, СМИ стало известно, что у Дмитрия была любимая. По словам врача тибетской медицины, к которому обращался год назад актер, он пришел на прием с девушкой, которую представил как жену. Предполагаемая супруга Соловьева была на похоронах возлюбленного, но не ответила журналистам на вопрос о том, состояли ли они в официальном браке. Также во время прощания она не подошла к отцу Дмитрия, известному режиссеру Сергею Соловьеву.

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