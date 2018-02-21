Представить себе, каково быть женой актера фильмов для взрослых, который едва ли не ежедневно занимается сексом сразу с несколькими женщинами, довольно трудно. Однако героини нашей сегодняшней подборки не понаслышке знают о том, как справляться с ревностью, когда твоя вторая половинка — порнозвезда.

1 2 3 ... 30 Алексей Маетный (29 лет) и Лус Абреу (34 года)

Алексей Маетный стал героем российских СМИ после того, как выиграл сразу три «Порно-Оскара». Неудивительно, что его личной жизнью и особенно супругой Лус Абреу сразу заинтересовались многочисленные интернет-пользователи. Оказалось, она и сама часто снимается в фильмах для взрослых и прославилась благодаря своей внушительной груди. В порноиндустрию актриса пришла в 2008 году. Ни католическая школа, которую Лус с успехом закончила, ни диплом бакалавра мерчендайзинга не смогли остановить девушку, которая во что бы то ни стало решила быть звездой взрослого кино

Не так давно в прессе активно обсуждали россиянина Алексея Маетного, выигравшего сразу три «Порно-Оскара». Когда одетый как для вручения Нобелевской премии Маркус Дюпри (это псевдоним Алексея) шел по красной дорожке на престижном в его профессиональном кругу мероприятии, его супруга Лус Абреу даже не пыталась скрывать свою гордость. Уже после вручения наш соотечественник раздавал интервью, в которых не только рассказывал о красавице-жене, которая, к слову, тоже снимается в фильмах для взрослых, но и сообщил, что мужчины-порноактеры чаще всего связывают себя узами брака со своими же коллегами. В отличие от актрис, мужьями которых становятся не только партнеры по съемкам, но и представители самых разных профессий.

Мы решили проверить слова Алексея и разузнали о личной жизни десяти наиболее известных мужчин порноиндустрии. Маетный был прав: все они женаты или собираются играть свадьбу с девушками, которые имеют самое прямое отношение к их нелегкому ремеслу. Мы решили проверить слова Алексея и разузнали о личной жизни десяти наиболее известных мужчин порноиндустрии. Маетный был прав: все они женаты или собираются играть свадьбу с девушками, которые имеют самое прямое отношение к их нелегкому ремеслу.

Сегодня Woman.ru расскажет о том, как складываются отношения супружеских пар, которые регулярно (и с полного согласия партнера!) занимаются сексом с другими людьми под прицелами камер. Хотите знать, чем утешают себя женщины, вынужденные наблюдать за эротическими сценами с участием своих супругов?