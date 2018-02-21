- Алексей Маетный (29 лет) и Лус Абреу (34 года)Алексей Маетный стал героем российских СМИ после того, как выиграл сразу три «Порно-Оскара». Неудивительно, что его личной жизнью и особенно супругой Лус Абреу сразу заинтересовались многочисленные интернет-пользователи. Оказалось, она и сама часто снимается в фильмах для взрослых и прославилась благодаря своей внушительной груди. В порноиндустрию актриса пришла в 2008 году. Ни католическая школа, которую Лус с успехом закончила, ни диплом бакалавра мерчендайзинга не смогли остановить девушку, которая во что бы то ни стало решила быть звездой взрослого кино
Не так давно в прессе активно обсуждали россиянина Алексея Маетного, выигравшего сразу три «Порно-Оскара». Когда одетый как для вручения Нобелевской премии Маркус Дюпри (это псевдоним Алексея) шел по красной дорожке на престижном в его профессиональном кругу мероприятии, его супруга Лус Абреу даже не пыталась скрывать свою гордость. Уже после вручения наш соотечественник раздавал интервью, в которых не только рассказывал о красавице-жене, которая, к слову, тоже снимается в фильмах для взрослых, но и сообщил, что мужчины-порноактеры чаще всего связывают себя узами брака со своими же коллегами. В отличие от актрис, мужьями которых становятся не только партнеры по съемкам, но и представители самых разных профессий.
Сегодня Woman.ru расскажет о том, как складываются отношения супружеских пар, которые регулярно (и с полного согласия партнера!) занимаются сексом с другими людьми под прицелами камер. Хотите знать, чем утешают себя женщины, вынужденные наблюдать за эротическими сценами с участием своих супругов?
Вот те и Мисс Венгрия! У нее лицо такое интеллигентное, а все туда же. Ну что ханжествовать) несколько пар даже я узнала. Но работенка у них не простая, судя по некоторым эпизодам, аж жалко бывает женщин. И намного старше выглядят еще молодые женщины, износ...и не все могут родить, я так понимаю.
Узнала только лысого из браззерс...Но все равно, вуман, спасибо за статью. Лучше про порнозвезда читать, чем про фиг знает кого/пескову/лопыреву
Елки! Порно-Оскары, порно-театры и много чего ещё... я за свои 34 года ни одного порно-фильма толком не видела. Начать смотреть, что ли. Правда, они мне кажутся какими то скучными, ну а людей, которые хотят там сниматься я ещё меньше понимаю. В чем кайф то?
Одного поля ягоды, одним словом; никого из них вообще не знаю, что значит знаменитых?
Елки! Порно-Оскары, порно-театры и много чего ещё... я за свои 34 года ни одного порно-фильма толком не видела. Начать смотреть, что ли. Правда, они мне кажутся какими то скучными, ну а людей, которые хотят там сниматься я ещё меньше понимаю. В чем кайф то?
Одного поля ягоды, одним словом; никого из них вообще не знаю, что значит знаменитых?
Елки! Порно-Оскары, порно-театры и много чего ещё... я за свои 34 года ни одного порно-фильма толком не видела. Начать смотреть, что ли. Правда, они мне кажутся какими то скучными, ну а людей, которые хотят там сниматься я ещё меньше понимаю. В чем кайф то?
Пишут же, что сексоголики они. Хотят много. Там реально, ни за какие деньги не будут работать без ярого желания. Я и про проституток так считаю.
Пишут же, что сексоголики они. Хотят много. Там реально, ни за какие деньги не будут работать без ярого желания. Я и про проституток так считаю.
Людям нормальных профессий такого не понять.
Пишут же, что сексоголики они. Хотят много. Там реально, ни за какие деньги не будут работать без ярого желания. Я и про проституток так считаю.
Да ладно, не так уж и тяжело там. В основном игра да спецэффекты. Все ненатуральное, сахарный сироп и все такое. Проституткам сложнее, у них нет прибамбасов, все сами... Да и сценарий тоже не написан